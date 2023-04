Solarium | No todo es miel sobre hojuelas

La imagen pública del gobernador Ricardo Gallardo Cardona se desplaza por un tobogán de desprestigio armado desde el exterior y cuyo fin parece ser debilitar la fuerza que tiene en la percepción positiva de la gente de San Luis Potosí.

La caída empezó con el desbarajuste con que fue manejado el tema de los migrantes secuestrados por grupos delictivos en los alrededores de Matehuala y ha continuado con la sospecha de que nuestro territorio permanece en manos del crimen organizado, proceso en que se hizo notar la ausencia del mandatario para instruir, como es su costumbre, qué se maneja y qué no en la información divulgada a través de los medios de comunicación.

Estos momentos de crisis le resultan particularmente difíciles de resolver al gobernador. Carece, evidentemente, del apoyo de su partido ante los medios nacionales, pero también existen evidencias de que entre la dirigencia real del Partido Verde y el mandatario hay un manejo en distintos planos que revelan el estira y afloja con que políticamente se maneja el estado. Digamos que una cosa es la gallardía y otra la presencia del Verde Ecologista para la operación política interna y externa. En ambos casos, es claro que se escamotea, entre las dos organizaciones, el poder de influir para alcanzar sus objetivos en un periodo preelectoral agitado, como el que ahora vivimos.

La percepción externa de San Luis Potosí quedó suficientemente clara en la nota principal de ayer del periódico hermano EL SOL DE MÉXICO en que se detalla la presencia de un grupo delincuencial con nombres y apellidos de sus jefes de plaza en tres de las cuatro regiones de la entidad. Se anula el efecto del entusiasmo con que Gallardo Cardona pregona la inversión millonaria en la compra de vehículos deportivos para vigilar las carreteras que cruzan la entidad, sin disponer todavía de una estructura fuerte e inteligente para inhabilitar la acción de los grupos delictivos en nuestro territorio.

Felipe Neri León Aragón se hizo cargo de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República apenas unos días después de divulgarse el encuentro entre el gobernador Gallardo Cardona y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en la capital del país. La carátula del encuentro fue presentada como una acción que fortalece la coordinación entre las instancias federal y estatal para la procuración de justicia en ambos niveles. No obstante, Felipe Neri León Aragón ha sido actor de un arribo hermético, sin conexiones con las instancias estatales o municipales, sin participar siquiera en la diaria sesión entre los titulares de dependencias denominada “por la paz del estado”.

Felipe Neri León Aragón ha tenido otros cargos en la Fiscalía General de la República e incluso ha actuado como delegado en estados norteños del país. Pero, además, fue Procurador General de Justicia de Chiapas cuando su gobernador fue el ahora senador por esa entidad y miembro de la bancada del Verde Ecologista, Manuel Velasco Coello. La designación de León Aragón es la colocación de una pieza fuerte en nuestro estado, en un campo en el que parece haber motivos de preocupación para la gallardía. La discreta toma de posesión del cargo resulta muy reveladora políticamente y es, para decirlo pronto, evidencia de que no todo es miel sobre hojuelas para la gallardía.

ESTA NOTA NO ES “VOLADA”

No hay un informe preciso y confiable sobre el número de pistas aéreas que existen en la entidad. Para la mayoría de las dependencias relacionadas con el tema, San Luis Potosí tiene solamente un aeropuerto internacional que lleva el nombre del constitucionalista potosino Ponciano Arriaga Leija.

De manera extraoficial se sabe que existe una pista de aterrizaje con pocos recursos auxiliares para los pilotos en Matehuala, otra en las mismas circunstancias en Rioverde y otra en Tamuín que aspira a convertirse en aeropuerto formal con recursos modernos para beneficio de la huasteca.

No, no se me olvida que existen pistas aéreas “particulares” por ejemplo la que existe en la empresa cementera de Tamuín y quizá otras pistas improvisadas en varios municipios del altiplano que en el pasado fueron utilizadas para contrabandear mercancías procedentes de los Estados Unidos.

Así las cosas, no parece haber una justificación real para soportar la decisión gubernamental de “renovar el equipo aéreo” del gobierno porque el existente envejeció y su mantenimiento es oneroso para las finanzas públicas. ¿A dónde quieren ir que no haya un camino transitable?

Sea cual fuere la cantidad que Ricardo Gallardo Cardona se quiere autorizar para comprar un avión y un helicóptero para sus viajes internos, no existe premura que lo obligue a desplazamientos urgentes. Si por seguridad se tiene un motivo, obviamente deben existir otras salidas para cambiar “el equipo aéreo” que hoy tiene costos de mantenimiento demasiado altos. Pero, en esa materia, todos los equipos, nuevos y usados, han de ajustarse a un programa de mantenimiento periódico cuyo costo no es barato.

Ora, si para ir a la ciudad de México se requiere un avión, el ejemplo presidencial vale. Compre su boletito en líneas comerciales y transpórtese con austeridad republicana.

Mire, no es que uno quiera rebajar la importancia que tiene, sin duda, gobernador de nuestra entidad. Sé, como muchos, que hay gobernadores que disponen de aviones de buen nivel equipados con lo último de recursos de navegación aérea. No obstante, en el caso de San Luis muchos compromisos prioritarios se han quedado en espera de mejores tiempos como para salir ahora con que los viajes del mandatario son más urgentes.

No ha de faltar, claro, quien sugiera que para esos casos existen arrendadoras de equipos aéreos de buen nivel cuyo servicio seguramente no representa una inversión tan grande como la de tener aviones y helicópteros en un hangar para usarlos una o dos veces al mes. Sin chotear la mercancía, con mucho respeto, si para patrullar carreteras ahora disponemos de automóviles que parecen diseñados para “Batman”, ¿por qué no agregan uno para cada miembro del equipo de gobierno para sus giras por el estado?. Recuerden que se ve mal que los colaboradores han de trasladarse un día antes al sitio a visitar por el gobernador y que mientras ellos viajan en camionetas ordinarias el mandatario ha de aterrar a la comisión de recepción durante el aterrizaje del helicóptero en canchas beisboleras o futboleras cercanas al lugar. ¡Usted me entiende!

EL COTARRO POLÍTICO

Anubis Alejandro López Martínez es un joven potosino, multifacético, que el martes próximo en punto de las 18:45 horas presentará su obra poética en un libro bajo el título de “Vagones” en el Museo Francisco Cosío mejor conocido como Casa de la Cultura de esta ciudad… Estas son las credenciales de Anubis Alejandro: director cinematográfico, productor, actor, bailarín, cantautor, escritor, dibujante, guionista y locutor de radio… Ganador de El León de Oro en Marbella, España por ser el mejor director del largometraje documental iberoamericano “Detrás de la Máscara”… Su trabajo ha sido reconocido en Marruecos, Italia, Rusia, España, Argentina, Bolivia, Estados Unidos y Canadá… Vagones es su cuarto libro y merece todo el interés de los potosinos… La presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, informó que se autorizó adquirir una máquina braille, que será utilizada en la consulta y en todas las actividades que se requiera. “Es importante adquirir este instrumento que se usará en la expedición de convocatorias y todo tipo de documentación destinada los grupos que requieran de material especial, es una oportunidad muy enriquecedora y la vamos a sacar adelante”… El presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la LXIII Legislatura, diputado José Ramón Torres García, hizo un llamado al Gobierno Federal para que a través de la Guardia Nacional se fortalezcan los operativos de vigilancia en las carreteras federales de San Luis Potosí, pues es aquí donde se han presentado algunos problemas relacionados al secuestro, robos y tráfico de personas.

El legislador se refirió a los recientes acontecimientos registrados en el Altiplano potosino, donde se localizó a migrantes secuestrados por delincuentes… “Quienes pretendan reelegirse en una diputación deberán separarse de su cargo cuarenta y cinco días antes de la elección, previa solicitud de la licencia respectiva, pudiendo reincorporarse el día posterior de la elección. Las y los legisladores electos como candidatos independientes sólo podrán ser reelectos bajo esta misma figura”.

En sesión ordinaria, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la reforma constitucional que establece lo anterior, amén de no tener antecedentes de violencia familiar. Así que ya lo saben… El terrible Manolo no se esperaba los aguaceros de este mes por lo que no se trajo gabardina ni paraguas. Por lo empapado que llegó tuvo que permanecer parado más de una hora refunfuñando… Ni modo…

HASTA LA PRÓXIMA.

