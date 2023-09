Solarium | Lucha campal

El de San Miguelito es un pleito entre ignorantes. Todos hablan al mismo tiempo y la alegata impide la claridad en la mente cerrada de los participantes, así como en la de quienes volteamos atraídos por el escándalo.

Las redes de distribuidoras de agua potable y drenaje se introdujeron a la mancha urbana que habitamos durante el periodo de gobierno 1943-1949 que encabezó el general Gonzalo N. Santos Rivera y casi simultáneamente se introdujo el adoquín como pavimento. Mentira que el adoquín sea colonial si, como puede observarse en fotografías viejas, nuestras calles estaban pavimentadas con piedra bola, decenas de aguadores acudían a la Caja del Agua para llevarla en recipientes diversos a los domicilios y las aguas de desecho eran lanzadas al arroyo que, ordinariamente, desaguaban por la hoy avenida Reforma y la calle Primero de Mayo para descargar en territorio de Soledad, en cuyas huertas, hasta hace poco, eran aguas destinadas al cultivo de frutas y eventualmente de legumbres.

El INAH no tiene elementos a la mano para ordenar la reposición de adoquines en el centro histórico, pero debe haber una autoridad que imponga los valores estéticos de un pavimento adecuado. Técnicamente lo razonable es que el agua de lluvia se filtre al subsuelo sin problema. Pero es más importante resolver el problema de las fugas de agua de la envejecida red distribuidora, buena parte de la cual debe ser sustituida en grandes tramos, pero, una vez resuelto, será muy difícil que tengamos lluvias equivalentes a los mil litros por segundo que hoy se fugan de la red al subsuelo, precisamente.

Ya entrados en gastos, ni los vecinos tienen idea de qué pasa en su sector, ni la autoridad estatal ha hecho acopio de información para estructurar un proyecto que valga la pena. Qué se atienda lo técnico y se respeten valores estéticos que, sin duda, permitan que el barrio más tradicional de San Luis mejore sus características.

Este pleito de ignorantes puede tener soluciones equivocadas si las partes, hatajo de burros, no argumentan con elementos de juicio válidos y apegados a nuestra realidad, la demanda que presentaron ante un Juez de Distrito federal, quien les concedió la suspensión provisional recientemente.

Estos pleitos entre comunidad y gobierno pueden convertirse en un problema político en tiempo de elecciones y, la verdad, ya hemos tenido suficientes motivos para exigir calma, paz y progreso. Que dejen de joder y si no tienen otra cosa que hacer, ¡váyanse de vacaciones!

LOS GASTOS DE CAMPAÑA

¿Qué le fueron a ofrecer Manuel Velasco Coello y Ricardo Gallardo Cardona a la virtual candidata a la presidencia de la república Claudia Sheinbaum Pardo cuando recibió el “bastón de mando” de la 4T de manos presidenciales en la ciudad de México?

No unos quesos de tuna, tampoco chorizo de Matehuala, no unas enchiladas de Soledad, no un rebozo de Santa María o cajeta de leche de cabra de Venado. Casi estoy seguro de que la ofrenda para la ganadora fue un costal de votos potosinos el día de la elección para lo cual ya tienen presupuestado “los gastos de campaña” cuando la morenista pase por San Luis Potosí, una o más veces.

Dicen que el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila. Digo y sostengo que el Verde sin Gallardo no es nada en San Luis. El merolico que tienen en la dirigencia estatal ignora cómo le va a hacer para que los votantes potosinos acudan a las urnas y voten mayoritariamente por Claudia Sheinbaum para dar cumplimiento al compromiso de sus jefes ante la morenista.

Se queda uno con la sensación de que Velasco Coello y Gallardo Cardona fueron a presumir con sombrero ajeno, más el primero que el segundo porque, por lo pronto, tienen enfrente al equipo de Morena, raíz y causa de los afanes de la virtual candidata presidencial, que han declarado ir por separado en la contienda que se avecina en territorio potosino.

Prometer a la sucesora con bastón los votos suficientes que la hagan poseedora de la banda presidencial, no es cualquier cosa. Se la deben tomar en serio porque en San Luis el más chimuelo masca clavos. No más entérese del documento que firmaron una buena cantidad de “notables” sin representación queriendo congraciarse con la opositora Xóchitl Gálvez para que, si se puede y se quiere, sean tomados en cuenta a la hora del reparto de candidaturas federales y locales.

Una vez resueltos los procesos del oficialismo y la oposición para nominar sus respectivos aspirantes presidenciales el refuego político se traslada a las 32 entidades del país para nominar sus candidatos a senadores de la república y diputados federales. En el caso de San Luis Potosí asoman figuras atractivas para el acompañamiento formal de los partidos colocados a ambos lados de la balanza electoral.

Marcelo de los Santos Fraga, Enrique Galindo Ceballos, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Teófilo Torres Corzo, Horacio Sánchez Unzueta, Octavio Pedroza Gaitán, Juan Carlos Valladares, J. Guadalupe Torres Sánchez, Sonia Mendoza Díaz, Juan Pablo Escobar Martínez, María de los Ángeles Rodríguez, son figuras que ofrecerían a sus bandos las posibilidades de configurar un equipo que fortalezca la presencia del estado en el quehacer legislativo federal durante los próximos seis o tres años, según se trate.

Sin embargo, carecemos de figuras ciudadanas para armonizar con la presencia de Xóchitl Gálvez al frente del PRI, PAN y PRD, aliados en su apoyo. Lo mismo ocurre con la presencia del oficialismo en San Luis. La separación manifiesta de Morena con el Verde y seguramente con el PT pulveriza las opciones de configurar candidaturas con fuerza en cada uno de los distritos federales al igual que en los distritos locales.

En la rebatinga que ocurrirá a ambos lados de la gama política para buscar el poder representativo de la entidad, habrán de sumarse otras figuras de segundo plano, cuyo único esfuerzo ha sido colarse en las fotos de los actos oficiales o de los partidos, algunas de ellas carentes de conocimientos elementales, improvisadas, sin pedestal ciudadano visible, pero urgidos de seguir pegados a la ubre presupuestal sin hacer gran cosa.

Además, la clase política no se ha superado en San Luis Potosí. La capacidad de quienes forman las estructuras operativas de los partidos está cada vez más empobrecida y, dicho con honestidad, carecemos de valores ciudadanos que armonicen con ese intento de traducir en triunfos electorales tanto del oficialismo como del Frente Amplio por México.

NUESTRO PANCRACIO

Mientras todo eso ocurre, el bullicio político asoma con fuerza en los recintos del Congreso del Estado. Toda clase de artilugios son puestos en práctica para avanzar con atropellos, golpes bajos, lo mismo al interior de las “bancadas” que entre grupos y alianzas que se forman mediante acuerdos “secretos”.

La realidad es que los legisladores representan a sus partidos, no a los ciudadanos de sus respectivos distritos, aunque ya es tiempo de que regresen por donde vinieron, no vaya a ser que vuelvan a querer ser votados el año próximo. Así las cosas, este San Luis está cada vez más lleno de aprovechados.

Los afortunados podrán llevarse una de las 7 candidaturas a diputados federales, 7 suplencias para lo mismo, 3 senadurías potosinas y otras 3 para senadores suplentes, 15 diputaciones locales de mayoría y sus correspondientes suplencias, además de 12 diputaciones de representación proporcional y otros 12 suplentes. Hasta aquí son 74 posiciones y faltan 58 presidencias municipales, más de 200 sindicaturas y regidurías.

Durante los meses de campaña el año próximo, veremos a más de mil aspirantes a algo desplazarse por ciudades, municipios y distritos electorales buscando el respaldo de los votantes que les hagan realidad su sueño de pegarse a la ubre presupuestal o conservar lo que ya tienen sin el sudor de su frente. Todos abrirán sus actos promoviendo a la candidata presidencial de sus amores y harán eco de sus promesas de campaña para despertar nuevas esperanzas.

EL COTARRO POLÍTICO

Ya de regreso en San Luis, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona presidió aquí la segunda sesión ordinaria las zonas Noreste y Noroeste de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia a cuya ceremonia acudieron los Fiscales Generales de los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí… Luego asistió al informe del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, a quien felicitó por los logros alcanzados… Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la SEGE informó que ya se acabó el rezago en el registro y certificación de títulos de licenciaturas, maestrías y doctorados que causaba malestar de quienes hicieron los estudios correspondientes… A partir del lunes volverá a funcionar la oficina recaudadora de Finanzas en las instalaciones de la Fenapo. Les ha dado buen resultado… Bueno, pues Sara Rocha se hace la desentendida con el rema de Rojo Zavaleta a quien nomás falta que quiera colocar en una de las candidaturas que pronto estarán en juego… Interapas se desespera porque nomás en esta semana retiró como 3 toneladas de basura que la gente tira en las alcantarillas que terminan tapadas y estamos en plena época de lluvias… El terrible Manolo se ha comprado botas vaqueras puntiagudas hechas en Matehuala, sobrero tejano de Tierranueva y camisa de cuadros para “dar el grito” desde la plaza, con dos que tres tanguarnices entre pecho y espalda… HASTA LA PRÓXIMA

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx