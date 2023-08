Solarium | Los dos frentes se complican

Lo que en principio se expuso como un proceso democrático para escoger a la abanderada del Frente Amplio por México, ahora entra en una atmósfera densa y complicada al concluir su primera etapa con la selección de cuatro de sus aspirantes para participar en la siguiente.

Se pidió a los aspirantes recabar 150 mil firmas de sus simpatizantes radicados en cuando menos 17 estados de la república. Se agregaba que tales firmas, previamente revisadas y certificadas, permitirían conformar un padrón de electores que serán convocados a votar por alguna de las cuatro figuras elegidas el pasado miércoles. El ganador, por supuesto, será el candidato del Frente Amplio por México a la presidencia de la república.

Aquí es donde se encierra al gato. ¿Usted cree que los quinientos cincuenta y tantos mil firmantes en favor de Xóchitl Gálvez cambiarán el sentido de su voto el día que sean convocados a hacerlo?, ¿acaso no es un riesgo para Beatriz Paredes esperar que los cuatrocientos cincuenta y tantos mil firmantes a su favor no aparezcan el día de la votación en el número que se espera?

En todo caso, los cuatro podrían aspirar a que alguno de los más de trecientos mil firmantes que lo hicieron en favor de Silvano Aureoles o de Miguel Ángel Mancera y que forman parte del padrón que puede votar en la fecha prefijada, voten en su favor y sean estos votantes el fiel de la balanza que favorezca a alguno de los cuatro finalistas.

El líder del PRD, Jesús Zambrano, abrió un compas de espera mientras recibe respuesta a sus reclamos al Frente Amplio por México por no haber admitido a Aureoles y a Mancera en la siguiente etapa. La súplica de los cuatro fantásticos para que los perredistas no abandonen el barco, suena angustiada porque, justamente, parece que la embarcación hace agua,

Si los cuatro finalistas no elevan el nivel de sus participaciones y aparecen en público con une temática desgastada y sin propuestas concretas, lo van a lamentar. No abren su participación en la siguiente etapa con una visión clara de país y su correspondiente oferta de soluciones. La situación del país es para ellos un muro de lamentos en vez de levantar el ánimo con proyectos que en este momento ya debían tener listos.

El viejo error de los políticos mexicanos de recorrer al país en una campaña electoral para apenas enterarse de lo qué sucede en la complejidad de nuestro territorio, sigue siendo decepcionante. Si no saben lo que la gente quiere, lo que la población sufre y por lo cual desea un cambio, francamente se están haciendo como el tío Lolo, igualito que los de enfrente.

CASOS ESPECIALES

El castigo para el abusivo “maestro de artes marciales” debe ser ejemplar. Punto.

El fenómeno mediático que suscitó la viralización del video mostrando con todo detalle la agresión a un menor con el arma que el procesado lleva en cada mano, hace extremadamente difícil configurar un argumento de defensa, más aún si el defensor acude al recurso teórico conceptual en busca de clemencia para el acusado porque ante la imagen real es imposible conmover a cualquiera.

Los agravantes del delito están suficientemente acreditados. El Juez de la causa debe estar tan conmocionado como el resto de los millones de mexicanos que expresaron su enojo contra el inculpado que lo menos que esperan es la aplicación más severa de la ley.

Si la defensa tratara de exponer razones políticas para reducir los agravantes del caso, se encaminaría directo al fracaso. Es andar buscándole mangas al chaleco. El sujeto activo del delito está en dominio pleno de sus facultades mentales, no tuvo razones políticas en su actuación delictiva y su filiación partidista es totalmente ajena al juicio en proceso. La sanción más severa en contra del sedicente maestro de artes marciales está en la ley y merece que se le aplique.

Sin embargo, son estos casos los que permiten al estudioso del derecho, al investigador y al legislador, colocar la ley en un medio de contraste para observar los resultados de su aplicación. Yo no he visto ni sabido que algún investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho siga los detalles del proceso, valore las reacciones de los millones de personas enteradas a través de las redes sociales de la comisión de esta agresión criminal; siga de cerca el avance de la causa penal y aborde el método científico para sustentar una tesis.

Tampoco el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado ha anunciado la valoración del Código Penal del Estado y su correspondiente Código de Procedimientos Penales como instrumentos eficaces en la tarea de alcanzar una justicia que conserve el equilibrio social. Me queda claro, en principio, que los niveles de “investigador” que se otorgan en la academia y en las instituciones legislativas equivalen a prestaciones económicas sustentadas en cualquier otra razón, menos en el campo de las ciencias sociales.

Así las cosas, ayer debió vencer el término constitucional para que el inculpado fuera sujeto a proceso y se le recluya formalmente en el área de procesados del penal de La Pila. Las observaciones que aparezcan en las redes sociales seguramente corresponderán al deseo colectivo de que se aplique un castigo ejemplar a una persona que evidentemente constituye un peligro para quienes estén en su entorno. Como en todos los penales, las condiciones prevalentes en La Pila son deformantes, en vez de formativas.

LIBROS CONTROVERTIDOS

Mientras algunos gobiernos estatales han declarado su decisión de no distribuir los libros de texto gratuitos que recién anunció la SEP en medio de reservas hasta por cinco años, en San Luis Potosí el silencio gubernamental ha sido una muestra de indiferencia por miedo a regarla porque la capacidad de nuestras autoridades educativas se soporta en conocimientos aparentemente limitados, tanto del contenido de los ejemplares como de las condiciones en que pretenden educar a los niños.

Los dos planos en que la discusión nacional aborda el tema de los libros de texto gratuitos no son suficientes. La orientación ideológica predominante es fundamental para los analistas colocados en el terreno de las creencias religiosas lo mismo que de quienes profesan doctrinas exóticas. En cambio, el contenido erróneo de la información incluida, parece ser la preocupación fundamental de los pedagogos y especialistas en diversas ramas de las ciencias porque no se cumplen los propósitos ilustrativos de la enseñanza escolar. En ninguno de esos planos se ha alcanzado la conformidad de la autoridad y los grupos civiles.

Las razones por las que el gobierno potosino se mantiene al margen de las controversias tienen su campo en la política. No solamente se ha demostrado desinterés por analizar con cuidado el contenido de los libros sino también enseñado la carencia de conocimientos suficientes en materia educativa, lo que impide lo mismo el rechazo que el respaldo a la distribución de los multicitados libros. Los maestros potosinos permanecen callados y las escuelas normales no opinan al respecto.

Se carece de sustento para el rechazo, pero también faltan bases firmes para respaldar el contenido de los ejemplares y, con ello, tomar decisiones en firme. Mientras la controversia tiene lugar en el resto de los estados del país, en San Luis la mirada oficial se distrae con eventos feriales y preocupaciones muy distantes de los temas fundamentales de la educación de las nuevas generaciones de potosinos.

Está claro que, en este campo, San Luis Potosí es terreno neutral como si se estuviera a la espera de qué lado aparecen las primeras ventajas para hacerse de ese lado. No es la primera vez que la voluntad gubernamental permanece indiferente y perpleja en situaciones que apremian una respuesta categórica. Lo preocupante es que decisiones trascendentes como las del tema educativo, el gobierno muestre y demuestre una situación despreocupada, alejada de las preocupaciones educativas de los padres de familia.

NO MANCHEN EL EXPEDIENTE

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción publicó en el Periódico Oficial del Estado, el catálogo de perfiles que permitirá conocer los servidores públicos y particulares sancionados por las autoridades, con la finalidad de que no sean contratados en el futuro.

Jesús Rafael Rodríguez López, secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción, explicó que este catálogo forma parte del sistema número 3 de la plataforma digital estatal y nacional, donde el ciudadano podrá observar el registro de los servidores públicos y particulares que hayan sido sancionados con inhabilitaciones. “Con ello, se podrá exhibir a cualquier servidor público que ha actuado de mala manera y con ello, evitar que pueda ser contratado no solo en San Luis Potosí sino en todo el país”.

Ya no será posible que el servidor público que sea inhabilitado o sancionado en un estado, por amiguismo se contrate en otra parte del país. “Será una gran herramienta para las instituciones, ya que se podrán subir tanto faltas graves y no graves a la plataforma, y con ello, llevar una administración más eficiente de sus expedientes en cuanto los órganos internos de control de las sanciones que pudieran estar efectuando”, aseguró Rodríguez López.

Estados como Aguascalientes, Estado de México, Sonora, Yucatán, Puebla, Durango, Tabasco y Chiapas, ya tienen funcionando el visor ciudadano. Invitó a los entes públicos a que se adhieran lo antes posible, pues de lo contrario podrían recibir recomendaciones por el incumplimiento.

EL COTARRO POLÍTICO

No se sabe aún si el Frente Amplio por México tendrá réplicas en los estados de la federación para las elecciones locales del año próximo. Y por el semblante de los dirigentes de los partidos y de las organizaciones civiles, esto no es prioritario… Al otro lado de la raya tampoco están trabajando. Morena y Verde siguen creyendo que tienen todo para ganar y sueñan con el triunfo… La CTM pierde fuerza en el ámbito laboral porque no compensa con servicios eficientes las aportaciones sindicales que recibe… Se veía venir… Informa el Secretario de Salud, doctor Daniel Acosta Díaz de León que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha centrado su interés en la nueva variante del virus Omicron llamada EG.5 o Eris, la cual está circulando desde febrero y aunque no hay indicios de que sea más grave que las variantes y sub variantes ya existentes, sí ha generado un aumento de casos en países como Reino Unido y los Estados Unidos durante los meses de junio y julio, por lo que se recomienda mantener las medidas de prevención… Los nuevos casos de Covid-19 en el Estado confirmados para este día son 14, sumando el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud 250 mil 849 casos totales de esta enfermedad… Este fin de semana el terrible Manolo dice gozar de cabal salud. ¡Salud! Pues… HASTA LA PRÓXIMA

