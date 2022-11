Solarium | Las marchas comparadas

La comparación de las marchas realizadas el 13 de este mes con la que ocurrirá el día 27 borra las argumentaciones que motivaron cada una para ocuparse solamente de los números.

La asistencia a cada una serán los parámetros para el ciudadano común que decide su voto anticipadamente. Pero también orientará la inclinación de los partidos aliados a la 4T así como para sus adversarios de manera que sus planes se construyan a partir de esas cantidades.

Sin embargo, hay entidades como la nuestra cuyos gobernantes tendrán que hacer sus planes de trabajo como simpatizantes de cualquiera de las dos tendencias. ¿Cómo será el comportamiento de la gallardía?

Evidentemente está dispuesta a contribuir a una asistencia magna en la programada marcha del 27 y su correspondiente concentración en el zócalo. El número de personas que concurran desde acá podrían motivar reacciones de simpatía con los consecuentes actos políticos morenistas en apoyo de la gallardía llegadas las nominaciones de aspirantes a los cargos en las elecciones del 2024.

Será ahí donde se hagan notar las diferencias entre el Partido Verde Ecologista y la gallardía. Si la dirigencia nacional del partido aprovecha la asistencia potosina como expresión suya sin duda desplazará la respuesta favorable a la gallardía.

Así las cosas, si la gallardía deja que el PVEM se mueva con sus propios recursos y convenza a un número de simpatizantes suficientes, habrá motivos para pensar que las elecciones del 2024 en San Luis serán motivo de disputas internas con resultados todavía ni siquiera imaginados.

Al mismo tiempo, la oposición potosina tendrá este mismo mes los elementos necesarios para preparar su participación en las elecciones próximas. Obviamente las alianzas en las elecciones del 2023 del Estado de México y Coahuila tendrán significados para el trabajo previo en nuestra entidad.

La intensidad de la actividad política en lo que resta del año y todo lo que se desarrolle en los meses antes del inicio del periodo electoral de 2024, influirá de varias maneras en la vida gubernamental y política de San Luis.

Sin tener una definición de Morena a favor de alguna de sus “corcholatas” no habrá ningún regocijo para la gallardía. Tampoco para el Verde porque bien sabemos que no puede hacer compromisos múltiples.

Se nos plantea una cuestión adicional. Si el Partido Verde y la gallardía no coinciden con la postulación de Morena lo posible es que actúen cada uno para su santo. No se pueden adelantar rupturas entre uno y otra, pero si las hubiera quizá haya acuerdos bajo cuerda con otros partidos políticos.

Evidentemente me adelanto mucho al suponer que la gallardía no tiene ninguna relación posible con el PAN. Tampoco podría tenerla con el PRI de manera directa, pero si de algo sirve considerar el pasado apoyo del Revolucionario Institucional a las iniciativas de Morena en la Cámara de Diputados, eso deja abierta una relación viable entre la gallardía y el tricolor para las contiendas electorales locales, no así para las federales.

Por lo pronto, amigo lector, veamos que sucede el 27 en el Zócalo de la Ciudad de México pues sus resultados podrían importar para el futuro de San Luis Potosí.

A PROPÓSITO DE HERENCIAS

Después de todos los festivales, ferias, espectáculos y eventos deportivos anunciados desde el gobierno del estado o desde el ayuntamiento, no queda más remedio que aceptar que ambos niveles de gobierno encontraron el bálsamo que la gente admite tras una pandemia que todavía no termina, un largo sufrir por las incomodidades de no tener agua y padecer una violencia en crecimiento en cualquier sitio de las zonas urbanas del estado.

Este es un nuevo capítulo de “herencias malditas” porque ignoramos las dimensiones de las carencias acumuladas hasta 2021 y de las que se suman a lo largo de 14 meses, aunque ahora haya más caras felices luego de cada espectáculo público a los que, es cierto, la gente no tendría acceso por razones económicas.

No está mal que la fiesta sea pública y que sus accesos estén libres, pero distraer el dinero público en cubrir los costos no tiene un acomodo fácil en el lado de los pasivos. Tenemos que aceptar que la vida común no solamente es padecer, sino que es necesaria la distracción. Sin embargo, el peso de las carencias públicas es cada vez mayor en casi todos los aspectos de la vida común.

Lo mismo si tratamos de la falta de agua en los domicilios o en las colonias que, si se trata de una movilidad ágil de un extremo a otro de la ciudad, o si las horas de descanso son interrumpidas por el ruido estruendoso de las sirenas por los rumbos que ahora son más riesgosos de cualquier ciudad del estado.

Debemos procurar el equilibrio social a través de la solución de los problemas cotidianos. Una y otra vez será necesario recordar que la acumulación de problemas urbanos, en los cuatro puntos cardinales de nuestra geografía, significará un esfuerzo cada vez mayor de la autoridad a la hora de atenderlos. Se antoja, pues, que todavía no hay motivos suficientes para el festejo, aunque la alegría no esté de más.

Para ilustrar un poco la situación. Usted que transita diariamente por las laterales de la carretera 57 desde su cruce con el ahora llamado Circuito Potosí hasta la glorieta Juárez, se habrá dado cuenta de la improvisación de las obras que se realizan para mejorarlas.

Queda claro que quienes dirigen las obras no son de San Luis ni conocen sus principales vías. No importa si tienen prestanombres locales, el asunto es que cerraron parcialmente la circulación en lugar de utilizar vías alternas para el desahogo del intenso tráfico por ese tramo.

En vez de enviar autobuses foráneos y camiones de carga a través de la avenida Industrias y permitir que los vehículos particulares lo hagan por los carriles centrales con salidas específicas en cruceros importantes, cierran accesos y salidas por igual y las laterales se convierten en un complicadísimo embudo.

Y no es obra municipal sino estatal. Quizá no esté mal hecha, pero manejada con absoluto desconocimiento de la ciudad y sus posibles vías alternas. El enojo es mucho, pero tal vez se quite con un buen espectáculo. Se comprende.

EL COTARRO POLÍTICO

El Congreso del Estado inició los trabajos del Comité Interno de Control y Desempeño Institucional, el cual busca la implementación de un sistema de gestión de calidad dentro de todas las áreas del Poder Legislativo y mejorar la atención que se brinda a la ciudadanía. La diputada Bernarda Reyes Hernández, presidenta de este comité, indicó que “con estas acciones, buscamos fortalecer la transparencia, evitar la corrupción y definitivamente que cada persona de este Congreso tenga funciones específicas; y el Comité Interno de Control y Desempeño Institucional se reinstala por así decirlo, porque empezamos con un comité con un nombre distinto, y hemos trabajado las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y la intención es que se instale un Sistema de Gestión de Calidad conformado por un conjunto de reglas y criterios destinados a generar un servicio de calidad”… El diputado Rubén Guajardo Barrera impulsa una iniciativa que propone adicionar incisos e) y f) a la fracción II del artículo 95 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí. El objetivo de la iniciativa es promover la ciudadanización de la Junta de Gobierno de los Organismos Operadores de Agua. Solo que el legislador se olvida que Interapas debe ser un organismo ciento por ciento técnico y autónomo sin dejar que manos extrañas se metan… Lo cierto es que donde meten la mano los políticos de cualquier color, se originan problemas muy serios y a veces catastróficos. No estamos para juegos… La carrera con la que EL SOL DE SAN LUIS celebrará los 70 años de existencia, se apunta como uno de los mejores eventos deportivos del año. La asistencia será nutrida y, entre tanto, deseo suerte a todos los competidores… Por su edad el terrible Manolo no participa, pero sostiene que ¡los valientes no corren!... HASTA LA PRÓXIMA

