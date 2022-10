Solarium | Las causas de la “pobreza franciscana”

La madrugada de ayer se aprobó la Ley de Ingresos del Gobierno Federal para 2023. Su contenido no presenta diferencias con la vigente este 2022, salvo por el crecimiento de la deuda pública y sus probables consecuencias.

El calor de la discusión entre los legisladores soslayó una realidad que merece atención inmediata por lo siguiente. El número de causantes fiscales inscritos en los padrones del gobierno federal, así como el monto de sus impuestos son dos de los parámetros más confiables para acreditar el crecimiento económico de una entidad como la nuestra. En otras palabras, son valores que reflejan progreso si su modificación al alza es sostenida o demuestran deterioro económico si registran decrementos.

Detrás de estos parámetros está el trabajo administrativo que realizan los módulos de servicios tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ubicados en cada estado del país. Su eficiencia determina el signo de ambos parámetros. Las decisiones burocráticas afectan también los resultados y esta situación tiende a complicarse en el caso de San Luis Potosí. Los gobiernos federal y estatal no muestran interés por intervenir pese a que las consecuencias son, evidentemente, perjudiciales, pues la recaudación fiscal del año próximo se estima en la mitad de los más de 8 billones del ingreso presupuestado.

La Secretaría de Hacienda opera tres módulos de servicios tributarios en San Luis Potosí desde hace más de 25 años. Un módulo principal en la ciudad capital y dos módulos periféricos, uno en Matehuala y otro en Ciudad Valles.

El personal no aumenta en la misma proporción que lo hace el crecimiento de causantes afectos a los distintos impuestos, lo que se traduce en largas filas de personas que desean ser atendidos para cumplir las nuevas disposiciones cada que se renueva la miscelánea fiscal, tampoco se extienden “citas” con fecha y hora determinada, al tiempo que aparece en su entorno la red de “coyotes” que misteriosamente cubren el trámite a cambio de cantidades de dinero que van de los 500 a los mil pesos.

Analice usted las siguientes referencias. En enero de 2010 estaban registrados ante el Sistema de Administración Tributaria, SAT, un total de 446 mil 897 causantes radicados en San Luis Potosí. Esta cantidad ascendió a 1 millón 453 mil 110 causantes inscritos al mes de agosto de 2022.

De que hubo desarrollo económico no hay duda. Más de un millón de causantes nuevos en un periodo de 12 años. Casi 100 mil por año. Si bien el fisco federal ha puesto en operación sistemas digitalizados para la presentación de registros y declaraciones anuales, el crecimiento sostenido de la economía estatal reclama una ampliación de la estructura física para dar cumplimiento a sus obligaciones.

Producto de los acuerdos y convenios fiscales entre la federación y los estados, la Secretaría de Finanzas y sus oficinas recaudadoras en todo el estado operan como auxiliares para realizar la recaudación, sin embargo, el porcentaje del monto total recaudado en San Luis Potosí por el fisco estatal no llega ni al 10 por ciento del gran total captado.

La infraestructura de recaudación fiscal está, evidentemente, colapsada. Lo mismo ocurre en entidades de proporción similar, pero eso no consuela. La captación del dinero no es fluida y el tamiz del coyotaje no le ayuda.

Jalisco tiene 9 módulos de servicios tributarios en su territorio. Tres en Guadalajara y seis periféricos. En Nuevo León operan 5, cuatro en la zona metropolitana de Monterrey y uno en Montemorelos. Querétaro y San Luis Potosí operan 3. La estructura de recaudación fiscal necesita revisarse antes de analizar el pacto fiscal entre estados y federación.

Si el esqueleto que sostiene la administración pública en general está en tan malas condiciones, es difícil esperar que, en México, como en San Luis Potosí, pongamos remedio a los pretextos de austeridad republicana y pobreza franciscana con los que se quiere simular el afán de borrar las clases medias del país.

EL QUE PARTE Y COMPARTE

Si la Ley de Ingresos federal 2023 no se modifica, lo esperado es que el presupuesto de egresos tampoco. Revisar la distribución del gasto federal es relevante en este momento porque el reparto de los recursos entre los estados será motivo de análisis en ambas cámaras legislativas federales y podríamos esperar un desempeño inteligente y provechoso para elevar los montos para nuestra entidad.

Es muy probable que el gasto federal para 2023 en nuestra entidad rebase los 47 mil millones de pesos, que representarían el 90 por ciento del total presupuesto de San Luis Potosí.

Por concepto de participaciones federales se captarían casi 22 mil millones de pesos. Por aportaciones federales San Luis recibiría otros 22 mil millones de pesos, mientras que por de descentralización nuestras arcas captarían poco más de 3 mil millones de pesos.

La recaudación real propia de San Luis Potosí podría andar sobre los 6 mil millones de pesos si es que no se registran variaciones importantes en el renglón de ingresos local, en seguimiento de las políticas federales en la materia.

Por supuesto que esta materia es relevante para la entidad porque el periodo se presta para que las dependencias estatales analicen con precisión, buena técnica y capacidad los montos y su reparto para sustentar los programas directamente encaminados al desarrollo de todas las regiones del estado.

Es aceptable y hasta deseable que la concentración del poder político cobre vigencia en nuestra entidad. La materia económica es un segmento que reclama atención especial. Los criterios económicos deben separarse de las ansias electoreras. Las decisiones en este campo merecen algo más que simples ocurrencias.

Es relevante la generación de riqueza por nuestra gente. Es importante el apoyo gubernamental en este propósito. El reparto de limosna entre la gente estimula su dependencia pasiva, no su desarrollo real.

Cabe esperar el día en que los legisladores federales y locales de San Luis Potosí alcancen un acuerdo uniforme y logren un mayor ingreso para el estado. La esperanza muere al último.

EL COTARRO POLÍTICO

Quizá el ejemplo más claro de lo mal que andamos con el servicio de taxis sea el marcado con el número 1051. Un auto con más de 10 años de servicio, conducido por un tipo sin capacidad de manejo, pero agresivo, que ayer se echó encima de otros vehículos en la esquina de Carranza y Reforma… Ni el Ayuntamiento les aplica el reglamento de tránsito ni el gobierno mueve un dedo para enderezar el servicio… Lo mismo ocurre con los autobuses de pasajeros. El marcado con el 118 en colores que no corresponden al servicio ordinario, invadiendo dos carriles de circulación y nadie sabe quién le dijo al chofer que podía circular por Álvaro Obregón en pleno mediodía… No tienen madre… La alcaldesa de Tampamolón Corona, Silvia Medina Burgaña y el presidente municipal de Tancanhuitz, Octavio Contreras Medina, agradecieron la voluntad del gobernador Ricardo Gallardo por las acciones que mejorarán la calidad de vida de cientos de potosinos, quienes durante años esperaron respuesta a sus necesidades, como la rehabilitación de la escuela Lázaro Cárdenas del Río y la rehabilitación de la red hidráulica, “tras años de abandono que nos llevaron al rezago social, hoy los hechos hablan de un Gobierno que trabaja para el bienestar de nuestra gente”, dijo Medina Burgaña… Octavio Contreras Medina agradeció la rehabilitación de la escuela secundaria Lorenzo Asterio Chavarría, ya que tras dos años de pandemia, las y los alumnos, así como personal docente, regresan a un nuevo espacio digno que les permitirá a las y los niños crecer y desarrollarse de manera integral. "Hemos sido testigos del impulso que ha tomado el Estado durante un primer año de Gobierno y ese impulso por fin llega a Tancanhuitz, luego de que por décadas nos mantuvieron en el abandono, permitiendo el rezago y la desigualdad social. Agradecemos la entrega de estas aulas y apoyos sociales dirigidos a estudiantes, porque los motiva a no abandonar sus estudios, y eso nos motiva como Gobierno a seguir cumpliendo y trabajar en coordinación por el municipio", finalizó… El jueves pasado tuvo lugar la quinta subasta pública regional organizada por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. El evento tuvo lugar en una de las salas del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes en esta ciudad. Se ofertaron 383 lotes muebles entre vehículos aptos y no aptos para matricular, unidades blindadas, mercancía diversa, embarcaciones, entre otros, así como 312 lotes inmuebles… Los gachos contratistas que repavimentaron la avenida Hernán Cortés desde su cruce con la Morales-Saucito dejaron uno de los baches que los habitantes de la Unidad Infonavit Morales califican de “emblemático”. Está pegadito al pavimento recién renovado, pero dejaron el bache como muestra histórica. Si los vuelven a ver por ahí les van a mentar la madre… Anoche el alcalde Enrique Galindo presentó el evento ciclista Gran Fondo Nairo con la presencia del famoso deportista sudamericano… El terrible Manolo se lamenta no haber asistido, pero es la hora de la chamba… HASTA LA PRÓXIMA.

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx