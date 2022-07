Solárium | La sucesión anticipada

La sucesión presidencial en México avanza dando tumbos, levantando protestas y generando temores. Las turbulencias económicas que perturban por momentos el desarrollo general del país parecen preocupar más que una sucesión que se percibe sin resistencia opositora, a no ser que en el interior del partido dominante ocurran separaciones que deriven en una competencia electoral entre compañeros.

San Luis Potosí, en manos de la gallardía, no es un elemento que defina las tendencias electorales para la renovación presidencial. Sin embargo, la contribución para alcanzar el número suficiente de escaños en las cámaras de senadores y diputados pudiera determinarle cierto compromiso con quien finalmente se imponga en la elección de presidente de la república.

No obstante, lo que hoy consideramos como “oposición” representada por la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD, pretende influir en un segmento todavía impreciso de ciudadanos que buscarían alejar sus votos de los candidatos de Morena. En la perspectiva del periodo que nos separa de las campañas electorales en forma, es posible la aparición de aspirantes que presenten una oferta de veras importante para ganar una elección.

En el papel de oposición los tres partidos carecen de experiencia. Morena se construyó a partir de las inconformidades ciudadanas frente a periodos presidenciales encabezados por priístas y panistas. El PRD no alcanzó a capitalizar la afluencia de inconformidades en las urnas y perdió su oportunidad. En el presente tanto el PRI como el PRD aparecen desfondados y el PAN es un hervidero de inconformidades internas que le restan fuerza. Resolver el problema que tienen cada uno de los tres requiere de un trabajo constante y relevante, con resultados favorables por obligación o no alcanzarán la final.

Ante ese panorama, Morena tiene un proceso interno cuyos líneas gruesas se van a dibujar en las elecciones estatales de Coahuila y el Estado de México. En ambos estados la estructura priista tiene una presencia destacada, lo que obligará al partido en el poder a ser fiel a sus propuestas selectivas para llevar un elemento que derribe las imágenes que el tricolor presente al ciudadano.

Los próximos doce meses son definitivos para la incubación opositora con miras al 2024. Sin resolver los conflictos internos, ninguno de los partidos aliados podrá tener una aspiración medianamente confiable de que su regreso al poder esté en el campo de las posibilidades reales.

No es mejor el panorama que se observa para Movimiento Ciudadano, partido que hoy gobierna los estados de Jalisco y Nuevo León, con sus respectivas capitales, porque sus resultados electorales de este año en seis estados no fueron significativos para su causa presidencial. La figura de los dos gobernadores y la del alcalde de Monterrey puede crecer en la medida que cada uno alcance resultados favorables para sus gobernados. Evidentemente Jalisco enfrenta una actividad opositora más intensa que Nuevo León. El alcalde de Monterrey, por su parte, se dice preparado, pero no realiza actividades promocionales ni siquiera al interior de su partido.

Cabe preguntarse, entonces, cuál es el papel de los políticos en San Luis si no están incluidos en la nómina del Verde. Gallardo es dueño del capital político más valioso en este momento. La negociación de Morena, el PT e incluso del Verde, tiene un solo personaje al otro lado de la mesa. Está claro que los resultados electorales en el estado dependen del gobernador actual y que ese capital es negociable, lo que no está claro es la contra oferta y de eso habremos de saber a partir de septiembre venidero. No hay que comer ansias.

CAMBIOS E INTERCAMBIOS

Las palabras precisan las dimensiones del mensaje y éste define el significado de los deseos. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona incluye en su lenguaje la expresión: “el nuevo gobierno” y con sus palabras desea anunciar que encabeza una administración distinta de “pe a pa”, pero como no expone las diferencias que sostengan el deseo de su mensaje, hete aquí estimula la imaginación creadora de la honorable raza de bronce y quizá le sorprendan reflexiones como las siguientes.

Un año después, ningún gobierno es nuevo. No lo percibimos así luego de todas las acciones comunes que lo vinculan a través de una “herencia maldita” que rechaza como quien se queja de no haber conocido antes los pormenores de lo que hoy tiene entre sus manos.

Quizá “lo nuevo” es intransigente con el pasado inmediato para distinguirse y acreditarse. ¿Y qué es lo nuevo? Nada hay medianamente nuevo ni parcialmente novedoso. Por lo menos no en el plano de la comunicación que se digna pisar el mandatario con un mensaje que reclama créditos y pruebas para ser aceptado por el ciudadano receptor.

Dos conceptos me sirven para ilustrar lo que ocurre. El cliente que sale de la agencia automotriz se sorprende cuando se entera de que, apenas su vehículo pisa la calle, ha perdido un 10 por ciento de su valor. Esa depreciación pone su unidad en la categoría de “auto usado” aunque para su ahora dueño “sea nuevo”.

Uno más: el empleado que ingresó recién a un centro de trabajo será “el nuevo” hasta que otro llegue y lo desplace de esa percepción.

Existe un periodo entre la fecha de la elección y la toma del poder cada seis años que el término “nuevo gobierno” sirve para diferenciar de quien se habla. Una vez en el poder, la marcha del gobernante no se suspende, aunque es cierto que las políticas de gobierno posiblemente sean diferentes. Se necesita mucho para que un gobierno sea esencialmente novedoso si leyes y normas que le dan orden a su trabajo son las mismas del pasado.

Pero, si a lo que desea referirse el gobernante es al “cambio” que distingue o diferencia a su administración de las anteriores, entonces son necesarias explicaciones más amplias, mejor sustentadas y mostrar las consecuencias positivas de ese “cambio”.

El berenjenal en que se mete uno así, tratando de explicar lo inexplicable, puede concluir de manera fácil y sin dilación. El escalón previo en las expresiones de este gobierno fue que “ya se nota” y ahora es “el nuevo gobierno”. Evidentemente son conceptos invertidos. Primero debe ser nuevo y luego notarse.

Si así se utilizan los mensajes para impactar favorablemente al ciudadano, eso explica las causas por las que algunos percibimos improvisaciones caprichosas, pasitos para adelante, para atrás o a los lados, sin ilación y orden para crear, efectivamente, una imagen novedosa.

Los esfuerzos del gobernador son dignos de mejor suerte, pero le hace falta un cerebrito que le ponga sobre el escritorio algo más que chismes, grillas o cualquier ocurrencia sin ingenio ni sustento. Mucha suerte, pues.

EL COTARRO POLÍTICO

Bernarda Reyes Hernández, presidente de la comisión de asuntos indígenas del Congreso del Estado, informó que se reagendaron algunas sedes para la consulta con miras a la reforma electoral, por un periodo que llegará hasta el 6 de agosto próximo, debido a que las propias autoridades comunales solicitaron integrar a otras sedes. Anunció la realización de cuatro Foros Regionales: el 31 de julio en Matlapa en la Universidad Intercultural para la comunidad náhuatl; el 1 de agosto en Adzulup Poytzen de Tancanhuitz para la comunidad Tének; en Rayón en el Auditorio municipal para la comunidad Xíoi y en San Luis Potosí, en el Museo del Ferrocarril para la comunidad afrodescendiente. En todas las sedes se iniciará a partir de las 10:00 horas… El gobernador Ricardo Gallardo Cardona dispuso que varias dependencias del estado tengan su estand en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, actualmente en renovación a fin de que los visitantes puedan realizar diferentes gestiones sin tardanzas engorrosas… Buena idea… Cada uno de los legisladores federales ha sido cordialmente invitado a que “jalen” recursos del proyecto del presupuesto de egresos de la federación para el año próximo. Si necesitan datos y demás elementos de auxilio, es cosa que digan… Y de paso para que dejen la comodidad de sus curules por lo que cobran sin merecer… Todavía no hay fecha y hora, pero lo que todos conocemos como “periférico” y que para el gobernador es “circuito Potosí”, está a punto de ser reinaugurado tras su reparación y mejora. Son 43 kilómetros de la vialidad y se han colocado 4,600 luminarias para que deje de ser sitio para que sucedan delitos… Estoy por confirmarme a dónde pertenece la patrulla 186, camioneta con tubos de aquellas que regaló Gallardo a los municipios, quien entra y sale de la ciudad como bólido, se pelea con sus vecinos y hasta se roba la gasolina del vehículo. Aparentemente es de Mexquitic o de Ahualulco, pero me lo van a checa porque dicen que el señor se siente “caca grande”… Entre tanto, van dos veces que siento la mirada pesada del terrible Manolo, como si tuviera alguna urgencia. De modo que nos leemos en LA PRÓXIMA

