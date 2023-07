Solarium | La otra cara de la moneda

Las alianzas del Partido Verde Ecologista de México son un ejemplo del plegamiento político que ha sido su constante frente al poder, para permanecer.

La elasticidad de la “gallardía” apenas tiene dos episodios. Aliado inicial del PRD se despoja de sus banderas amarillas para aliarse con el Partido Verde por consejo y conjura de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena y compañero de legislatura federal de Ricardo Gallardo Cardona cuando ambos percibieron que el ahora gobernador potosino no sería una pieza que acomodara a la 4T para sus planes futuros. Los evidentes desaires de las “corcholatas” más importantes y su lejanía con las estrategias morenistas son los hechos más recientes que le harían cambiar de rumbos.

Verde Ecologista y la “gallardía” -cada uno por su lado- permanecen atentos para volver a acomodarse en el proceso electoral del año próximo.

Por increíble que parezca Ricardo Gallardo Cardona no estaría lejos de dar el salto al PAN encabezando lo que pudiera ser un movimiento de recuperación de la dirigencia panista luego de los estropicios que ha causado al partido Xavier Azuara Zúñiga y su gente. Entraría acompañado de Sonia Mendoza Díaz y de Juan Pablo Escobar Martínez, ambos exdirigentes panistas en San Luis Potosí y exdiputados federales amén de cabezas visibles de una corriente de militantes que aún permanecen en las filas de Acción Nacional y ahora flamantes miembros de la “gallardía”.

Dado el panorama complicado que se observa desde San Luis Potosí para que la 4T tuviera algo más que ofrecerle a Gallardo en su carrera política, después de ser gobernador, muestra de lo cual hemos visto en los desangelados actos promocionales de dos de las “corcholatas” y el aplazamiento de las dos principales figuras de Morena para visitar San Luis, es claro que el desamor está creciendo.

Gallardo tiene un capital político en el estado que a todas luces quiere invertirlo en su favor. Si lograra tender una línea de enlace con Acción Nacional y si el partido quiere ampliar su área de influencia en el Bajío donde ya gobierna en Guanajuato y en Aguascalientes, abrir espacio en San Luis Potosí no le significaría ningún problema si se entiende a través de sus dos exdirigentes estatales ya acomodados en el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona en posiciones discretas pero útiles.

Los cambios en el panorama electoral mexicano son tan importantes que de pronto la estrategia de Morena se ha visto rebasada en buena medida. El Partido Verde tiene a una de sus figuras como “corcholata” cuando se pensaba que le sería de utilidad para asegurar posiciones en las dos cámaras del Congreso de la Unión. Ya no existen las mismas condiciones y si la oposición pasa por encima de las pretensiones de la 4T quizá el PV buscase acomodo en las negociaciones con la alianza opositora, todo está en que convenza a Gallardo de no abandonar sus filas y permanecer en el segundo plano que le tocaría. El Verde disociado de Gallardo se queda vacío en San Luis.

Decía un viejo dirigente panista potosino, José Carmen García Vázquez, que “¡suplente, ni de Dios”. Por eso creo que Gallardo no aceptaría planes que no encabece y se daría el gusto de hacerle al chapulín, que también es verde.

SAN LUIS DESHIDRATADO

Los vasos comunicantes entre los problemas que sufre San Luis complican el alcance de soluciones prontas y efectivas. Observe usted, por ejemplo, la crisis por la insuficiencia de agua en un tercio de la ciudad y el brete en que se han metido los vecinos de Villa de Pozos ilusionados con el proyecto de erigirla en el municipio 59 de San Luis Potosí.

Si le achican la casa al municipio de la capital le irá bien porque tendrá menor demanda de agua para usos domésticos y Villa de Pozos tendrá que lidiar con el abasto de agua para lo que le den de la zona industrial más lo que le toque de abasto doméstico en buena parte de las colonias del oriente de la mancha metropolitana. Y si parte presupuestalmente de cero a medio año, el panorama se ennegrece cuando el dinero a repartir el año próximo apenas sea un poco más de los 53 mil millones de este año.

Nacer como municipio y alcanzar el nivel de atención que tienen áreas como las de los municipios de San Luis y Soledad, es producto de un capricho echado para adelante sin prudencia. No hay un estudio financiero que garantice el éxito de Villa de Pozos con vida independiente. Tiene enfrente un escenario repleto de obligaciones y reducido en prerrogativas para tener un ingreso decoroso.

Hasta parece que el proyecto se impulsa sin evaluaciones, nomás al pendejazo, que al fin lo que importa es controlar otro pedacito del área metropolitana. Dicen con verdad que quien mucho abarca poco aprieta.

Partir el área metropolitana de la capital en pedacitos generará su propia dinámica de problemas y expone a una parte de la población a los efectos negativos de la inseguridad, de los difíciles servicios de limpia y vialidad.

Necesariamente se verá afectado otro elemento de la problemática general de nuestro valle. El abasto de agua potable estandarizado para los habitantes de El Gran Tunal requiere de un organismo intermunicipal como el Interapas al que, si somos rigurosos y realistas, mucho de su desajuste económico y operativo tiene sus raíces justo en la “gallardía” que hoy tanto lo ataca. No entro en detalles, pero bien se sabe que en su momento fue “caja chica” municipal.

Lo que hoy sucede entre el gobierno estatal y el gobierno municipal mucho me recuerda aquellos juegos infantiles cuando se formaban dos equipos y los llamados “capitanes” escogían a sus jugadores. Siempre hubo algunos jugadores que no eran “seleccionados” y así surgía “la retadora”.

Con ese mismo espíritu infantil surgen las propuestas fantásticas. Eso de planear acciones con vigencia de ¡50 años! se desmorona cuando se aterriza en el campo real que no tiene agua. Si no tenemos para un día menos para medio siglo. Con esa visión de futuro debíamos partir de la realidad como plataforma de despegue. No tenemos la vaca y ya andamos vendiendo la leche.

Dirán los “técnicos” que hay que explorar para descubrir nuevos mantos acuíferos bien dotados. ¿A qué hora empiezan? ¿No que la UASLP tiene avances en ese tenor? ¿qué le discuten?

Vendrá después el aspecto económico. ¿Cuánto nos va a costar? Así como están las cosas, cualquier cálculo sobre el costo de un plan de medio siglo, con asignaciones anuales y metas a alcanzar cada sexenio, no creo que tengamos a la mano un proyecto definitivo en tres años por mucho esmero que le pongan.

Otro vaso comunicante nos lleva al de la seguridad. Cuando menos dos veces este año el Interapas ha dado a conocer los robos que afectan las instalaciones de bombeo en los pozos que están en explotación. Cuesta aceptarlo, pero quien es capaz de llevarse algo como un pedazo de cable o tal vez algo más, o es un muerto de hambre desesperado o un malévolo que lo hace por encargo.

Sin propuesta sensata que sobresalga en este momento, es hora de disponer que ¡cada chango a su mecate y… a trabajar!

EL COTARRO POLÍTICO

Vino Xóchitl Gálvez a platicar con personajes de distintos sectores y reiteró sus peticiones de respeto presidencial hacia su persona. No cayó en la trampa de censurar al gobierno de Ricardo Gallardo Cardona y eso puede entenderse de varias maneras. Primero, que no vino a eso; segundo, que no es de su resorte y, tercero, que no se mete donde no la llaman… Ya vendrán tiempos de abrirse paso con otra visión, pero esta vez no era la adecuada para abrir fuego en redondo sin necesidad. El panorama puede cambiar pues… Otra de las de cal por las que van de arena: el gobierno de Gallardo Cardona mandó hacer como 300 mil ejemplares para entregarlos a los alumnos de escuelas primerias y secundarias. Aunque mostró tres ejemplares, hace falta que se conozcan a detalle… Los locatarios del mercado República recibieron ayer la visita de brigadas médicas para atender a quienes tienen algún mal físico. La visita fue realizada por instancias del DIF estatal que como usted sabe encabeza la señora Ruth González Silva… Entre tanto, en Villa de Arriaga organizaron la fiesta con tambora y cohetones nomás por el gusto de ver sus calles pavimentadas y atestiguar que las familias pobres reciben ayuda alimenticia de parte, claro, del gobernador Gallardo Cardona… Luego de descubrir una fuga espantosa de agua potable en el fraccionamiento San Miguel, allá por la zona industrial, los técnicos de Interapas deben estar convencidos de que lo primero que tienen que hacer es restaurar la red distribuidora de agua porque cuando no es por vieja es por chafa que se pierden miles de litros. Y como que ya estamos al límite… La Comandancia de la Décima Segunda Zona Militar festejó hace dos días el 26 aniversario de la biblioteca pública que se encuentra en lo que fue el Casino Militar. No solamente personal castrense acude a consultar obras sino estudiantes y profesionistas que encuentran ahí obras importantes sobre diversos temas… Para usted o para mi puede no ser relevante disponer de una ambulancia en el entorno porque aquí hay muchas. Pero en un municipio alejado de los centros de hospitalización de segundo o tercer nival, tener una hace la diferencia entre salvarse o sufrir un daño mayor… Por eso es positivo que 30 municipios ya cuenten con una para sus emergencias… El Congreso del Estado quiere saber qué número de recursos de revisión fueron recibidos por la CEGAIP a partir del 12 de diciembre de 2022 con fecha de recepción; fecha en que se dictó el acuerdo admisorio del recurso de revisión en cada caso; número de recursos de revisión que fueron resueltos dentro del plazo establecido en el artículo 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado; número de recursos de revisión que fueron resueltos fuera del plazo establecido en el artículo 170; y finalmente, las razones por las cuales no hayan sido resueltos los recursos de revisión dentro del plazo legal. Dicen los legisladores que como ellos son muy reglas los demás deben serlo también… O como dice el terrible Manolo, “por eso calandrias cantan, o ¡les apachurro el nido!”… HASTA LA PRÓXIMA.

