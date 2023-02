Solárium | La moneda está en el aire

Mañana, por todo el país, tendrá su desarrollo una de las manifestaciones ciudadanas con significados que se habrán de traducir en acciones el año próximo. Importan los resultados nacionales, pero los locales tienen una raíz más profunda en nuestro ámbito político.

Las fuerzas opositoras locales quizá no estén al frente de la manifestación que tendrá lugar en la Plaza de Fundadores, aunque sus miembros pudieran ser incluidos en la vanguardia de la concentración cuyo fin es rechazar las reformas electorales contenidas en el Plan B, como preámbulo a las demandas por inconstitucionalidad ya anunciadas por varios organismos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Independientemente de cuál sea el camino que tome la protesta por las modificaciones electorales recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión, la concentración en la capital potosina tendrá un significado político con miras a las elecciones federales de diputados y senadores, así como en las elecciones de diputados locales y ayuntamientos que serán simultáneas en el caso de nuestra entidad.

Obviamente que la magnitud de la marcha y concentración en Fundadores representa el segmento de ciudadanos que no comulgan con Morena y sus aliados en el estado. Las comparaciones en cuanto a capacidad de convocatoria tal vez favorezcan a las fuerzas de oposición, aunque solo parcialmente si se refieren solamente a Morena. No sería igual el resultado si se compara con la fuerza de la llamada “gallardía” que ha demostrado capacidad de concentración en determinados momentos electorales.

Esto significaría que personajes de Morena, apoyados por la gallardía, tuvieran resultados electorales satisfactorios el año próximo, si se postulan para diputados federales y senadores. Conlleva, lógico, que las relaciones entre morenistas y gallardistas sean de la más alta calidad, lo que solo se logra con compromisos mutuos con futuro electoral.

Aún no estamos en condiciones de señalar nombres para el senado o para la cámara de diputados federales. La razón es que el proceso de la sucesión presidencial, aunque avanzado, no tiene la claridad suficiente para orientar las brújulas de los partidos. La corcholata ganadora según las anunciadas encuestas pudiera tanto aglutinar a los militantes y simpatizantes de Morena, como generar una división que a la postre hiciera daño.

Mientras todo eso ocurre en el plano nacional, en el plano local solamente hay una condición para la espera. El listado de candidatos en los distritos locales y en los ayuntamientos podrá llenarse cuando las posiciones para senadores y diputados federales hayan sido autorizadas por los mandos nacionales de Morena. Hasta entonces el resto de los personajes pudiera satisfacer sus aspiraciones siempre y cuando la ola del verde los alcance a bañar.

Sin embargo, mañana habremos de ver en las calles de San Luis y en la Plaza de Fundadores el peso de la organización ciudadana inconforme con la 4T y sus aliados, siempre y cuando quienes formen esa corriente maduren la organización y actúen con ideas políticas renovadas y generadoras de confianza entre la ciudadanía. La moneda sigue en el aire.

LAS PREDICCIONES AGRÍCOLAS EN SAN LUIS

Solamente el estado de Morelos, con 1 presa, tiene menos agua en reserva que San Luis Potosí con 6 presas registradas. Las presas potosinas tienen almacenados 27.4 millones de metros cúbicos de agua que representan poco más de la mitad de su capacidad de captación. Así las cosas, somos el segundo estado con menos reserva de líquido muy cerca del inicio del periodo de cultivos llamado “primavera-verano”.

Los cultivos de temporal, en poco más de 300 mil hectáreas, están todavía más lejos de tener seguridad en el éxito para producir granos, verduras y frutos. Así lo anunció EL SOL DE SAN LUIS en su edición de ayer.

Para no andar con especulaciones, el más reciente reporte de almacenamiento de las presas del país ofrece las siguientes cifras: el estado con más agua almacenada es Chiapas con 11,344 millones de metros cúbicos en un total de 5 presas, una menos que las existentes en San Luis. La fecha del reporte es del 16 de febrero de este año.

Las actividades primarias, agricultura, ganadería y pesca, son las que podrían generar más riqueza para la población del estado. Frente a los polos de desarrollo industrial, aquellas tienen un futuro muy importante si es que de veras se quiere sacar al estado de la situación de pobreza en que se encuentran más de la mitad de sus habitantes.

Cambiar el panorama de nuestro campo no es un sueño si tan solo se hablara con seriedad al respecto. El caudal de líquido que conducen nuestros ríos hasta el Golfo de México se utiliza, hasta casi agotarlos, por los productores de caña de la huasteca. El reordenamiento del uso del agua es un primer paso indispensable que el gobierno no quiere disponer por razones de carácter político. El poder de las organizaciones cañeras sería una de esas razones.

No obstante, si tan solo se extrajera el 10 por ciento del caudal de los ríos y se hiciera llegar a la zona media y al altiplano para iniciar una producción intensiva de diversos cultivos, el panorama económico de la región cambiaría. La migración de potosinos al extranjero no comenzó ayer sino cuando la escasez de lluvias los obligó a dejar las tierras en una larga espera mientras los jóvenes salían a trabajar en los campos del sur de Texas y en estados como La Florida, en Estados Unidos.

No se puede tomar en serio una propuesta de desarrollo para las extensas regiones desoladas del altiplano si no hay programas que aseguren su desarrollo agropecuario con medidas importantes. Las ocurrencias no están en el terreno de las realidades sino en los planes políticos y electorales para lo cual la pobreza es manejable.

Tal como se pinta el panorama climático para nuestra entidad, con menos agua en reserva que las entidades vecinas, con la insistencia del gobierno de Nuevo León para que se le autorice a canalizar agua de nuestros ríos para abastecer la zona metropolitana de Monterrey, obviamente la esperanza de nuestra gente se encuentra en la cantidad de remesas que también se esfuman en un contexto misterioso de gastos privados.

Finalmente, si postergamos más tiempo la atención adecuada al campo, atendiendo las razones técnicas y económicas y dejando a un lado los aspectos políticos, es evidente que la opción de la industria no puede ser el único puntal de nuestro desarrollo.

EL COTARRO POLÍTICO

Elocuente el mensaje del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en el homenaje a la Bandera Nacional ante la que juraron fidelidad miles de niños y adolescentes de las primarias y secundarias de la ciudad. Y buen gesto del mandatario el haber entregado seis mil banderas para planteles de esos niveles en todo el estado… Dispuesto a no perder el paso marcado por el gobierno estatal, el DIF de Villa de Reyes ha establecido un convenio con el Delfinario de Silao, Guanajuato, para que 60 niños con problemas físicos y de conducta, sean atendidos allá con terapias que les mejorarán su vida… No se sabe si en este momento ya tengan asignadas cantidades firmes varios puntos del concepto de participaciones federales asignadas a San Luis, pero si sigue ausente esa asignación entonces hay un poco más de 6 mil milloncejos que el gobierno puede operar todavía. Una de las instituciones beneficiarias podría ser la UASLP, si es que los mandos universitarios se avocan con firmeza… Los Servicios de Salud del Gobierno del Estado, a través de la Jurisdicción Sanitaria No. I realizará este sábado 25 y domingo 26 de febrero una Jornada de Salud para mujeres y niños… Se aplicarán vacunas Pfizer pediátricas contra Covid a niños de 5 a 11 años, de 10:00 a 17:00 horas en la explanada del Teatro Carlos Amador ubicado en el interior del Parque Tangamanga I… Para mujeres de 25 a 39 años se ofrece la exploración clínica de mama, si se encuentra algún síntoma se realizarán otro tipo de estudios… La vacunación, las exploraciones mamarias y la toma de muestras son gratuitas… El Congreso del Estado lanzó la Convocatoria para que se proponga a la mujer que se estime merecedora del reconocimiento “Matilde Cabrera Ipiña de Corsi Año 2023”, galardón que se confiere a mujeres potosinas destacadas en la contribución para una sociedad paritaria, o que han realizado aportaciones importantes a la vida política, económica o social del estado. Se abrió la recepción de propuestas a partir de ayer 24 de febrero y concluye a las 14:00 horas del viernes 10 de marzo próximo… “En caso de que la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier forma de terminación el servicio fue injustificada, las instituciones de seguridad pública deberán pagar a los cuerpos de seguridad pública, una indemnización de tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, y demás prestaciones a que tenga derecho, entendidas éstas como el sueldo base, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de su servicio, hasta por un periodo máximo de seis meses”… Esto reza un acuerdo del Congreso del Estado para beneficiar a los agentes policiacos que sean despedidos. El beneficio importa porque ellos no son sindicalizados pues… El día de los fuertes vientos en San Luis llegó el terrible Manolo todo aterrado, como si hubiera cruzado por un remolino. Pero no digan nada, se fue a peinar de inmediato… HASTA LA PRÓXIMA

