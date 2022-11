Solarium | La lista de invitados

En cada una de las entidades del país se abren nuevos episodios conforme se acerca el 2024. No importa si tienen elecciones estatales o no, el tema es que el futuro de cada una tiene vínculos cercanos con la suerte de cada una de las “corcholatas” que aparecen en el tablero.

En el caso de San Luis viviremos elecciones de diputados federales, diputados locales y ayuntamientos en los 58 municipios. Ciertamente por eso nos aprestamos a cumplir la sentencia que reza que algunos nativos del estado nomás vienen “cuando el nopal tiene tunas”. Eso va a depender de si la “corcholata” que rodean tiene la suerte de salir premiado en la ruleta que ha hecho girar anticipadamente el presidente López Obrador.

Eso nos permitirá comprobar si alguna de las siguientes teorías se cumple o no. Yo no sé, por ejemplo, cual será el papel del gobernador Ricardo Gallardo si quien resulte candidato a la presidencia fuera el aspirante que tiene, por ahora, una mayor cercanía con el PVEM, partido en el que circunstancialmente milita Gallardo. En su caso, el ahora senador zacatecano Ricardo Monreal subirá los aprecios por el mandatario potosino pues el todavía aspirante presidencial deja claro que Morena no será su partido y él no deja de aspirar. No olvide que, por ejemplo, quien medió para que Gallardo pasara del PRD al PVEM fue Mario Delgado, cuyas filias parecen más cercanas al señor canciller en funciones.

Pero si la ruleta se detiene ante el nombre de Marcelo Ebrard Casauvón, tal vez el gobernante deba admitir caras nuevas en el quehacer político del estado. Sería el caso, por ejemplo, de José Ramón Martel y de Enrique Márquez, cuya aparición pudiera estar relacionada con la postulación de candidatos a diputados federales por un distrito de la huasteca y uno de la capital.

Por si las moscas pican, el joven Ricardo guardó silencio ante las apariciones de “bardas” que respaldan a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cuya cercanía con el actual titular del ejecutivo federal le hace sonreír frecuentemente. Y claro, si en el palacio de gobierno de San Luis guardan compostura ante los hechos, se debe ni más ni menos a que no hay una bola de cristal disponible en todo el estado. Ora que, no sabemos si estamos ante una aportación del joven Ricardo que generalmente las huele y las acierta.

Sin embargo, la angustia crece conforme pasa el tiempo porque ignoramos cual será la decisión que tomen los aspirantes que se queden en el aire. Por supuesto que el descarte más sencillo es el de quienes tienen menos porcentaje acumulado en las encuestas. Ya sabe usted que el manejo de las encuestas es dudoso por varias razones, pero como ignoramos qué empresa especialista en el ramo será la encargada de realizar el trabajo que servirá de base para la postulación morenista más importante, se da pie a que por lo menos uno o dos busquen acomodo en otro partido y disputen el poder presidencial contra su partido de origen.

Entre tanto, Octavio Pedroza Gaitán se desprende de su partido, el PAN, y dice estar listo para cualquier desaire. Debo suponer que buscaría una diputación federal y otra suposición es que el panismo lo respaldará pese a que Acción Nacional estaría dispuesto a conservar su alianza con el PRI y el PRD a fin de buscar una mayoría en la Cámara de Diputados para contrapesar en el periodo presidencial que inicia en el 2024.

En este caso, el reparto de las candidaturas parece más sencillo. Siete distritos para tres partidos pudieran calmar las ansias de Pedroza, salvo porque es posible que el poder panista que ostenta Xavier Azuara y su gente tuvieran una visión distinta para el futuro. Ya sabe usted que el PAN tiene fracturas y que le esperan momentos de disputas si no llegan a acuerdos previos.

En fin, el panorama no es llano. PRI y PRD no tienen personalidades de peso en política. Poner en manos de improvisados su futuro sería lo peor que pudieran hacer. Por eso es necesario que comiencen a hacer cuentas y que trabajen en serio desde ahora.

EL PODER LEGISLATIVO Y LA REPRESENTATIVIDAD

Si alguna reforma electoral es necesaria en México es la de dar vigencia a la representación ciudadana. Ninguno de los diputados que forman parte de las legislaturas federal y estatales representa a uno solo de los ciudadanos de sus correspondientes distritos. El sentir de la gente es que los señores representan a sus partidos porque actúan conforme sus dictados y no conforme las aspiraciones del elector promedio. El colmo es que algunos ni siquiera viven en el distrito electoral que dicen representar.

Por tanto, este debería ser el centro de cualquier proyecto de reforma y no la de desbaratar al Instituto Nacional Electoral ante la resistencia de plegarse a la voluntad del Ejecutivo Federal, cuyo titular pretende el establecimiento de su particular idea de “reforma política”.

La concepción democrática se genera en los ciudadanos, no en los gobernantes que se eligen mediante el sistema democrático. Si la gente no está representada en las cámaras legislativas federales y estatales, la crisis no es electoral sino de representación.

Una vez electos, los legisladores jamás regresan a sus distritos para informar de sus gestiones prometidas en campaña. Sin embargo, todos deben cumplir las obligaciones impuestas por los líderes de sus respectivas “bancadas”, las que a su vez tienen origen en los titulares del Ejecutivo Federal o de los ejecutivos de sus respectivas entidades en el caso de los legisladores locales.

Una de esas obligaciones sobre avisadas corresponde al proyecto que presenta el Ejecutivo Federal para reformar la ley electoral pero no en el ámbito de la representatividad legislativa sino en de crear modificaciones, esgrimiendo falsedades, que concentren en manos gubernamentales lo que hoy opera un organismo autónomo acreditado, el INE.

Por otra parte, la democracia no es un ingrediente aportado por el gobierno sino una vocación de la ciudadanía mexicana para que se respeten sus votos y se cuenten, sin lugar a duda, con absoluta independencia de los poderes gubernamentales.

Revisar las normas constitucionales y las leyes que de ella emanan siempre será posible si su fin es consolidar los procesos libres de toda influencia gubernamental. La democracia no es una gracia concedida por el gobierno sino la expresión de la voluntad ciudadana para conceder el poder a quien convenza a más electores.

Evidentemente la reforma electoral planteada es una equivocación. Lo que debe reformarse es la obligación de los legisladores para apegarse a la voluntad de sus conciudadanos y no servir a los intereses del mandatario en turno, especialmente si no son congruentes con la aspiración popular en cualquier plano.

La equivocación pone en severo riesgo el futuro de México como nación que abriga los ideales de progreso y justicia apegados a un sistema democrático que respete la voluntad del ciudadano, no la de un solo político encumbrado. El contrato político del presidente lo obliga a gobernar, no a reformar leyes a su gusto.

EL COTARRO POLÍTICO

En política, los ataques no significan lo que para todo mortal sino el “beneficio” de estar en la mente de los ciudadanos. Mal que bien, Xavier Nava Palacios ha sido actualizado en la memoria popular gracias a que alguien con poca imaginación o muchos deseos de quedar bien lo relaciona con irregularidades en la compra e instalación de las luminarias que durante su administración fueron colocadas… Es que Xavier no está solo. El llamado Frente Cívico Potosino ya no es reducto de fuerzas políticas relevantes como en el pasado. Con eso no se espanta nadie ahora, pero sí con el grupo con el que tiene vínculos familiares tan fuertes como son sus vínculos económicos… Frente a ese equipo hay que pensarle… Bueno, pues el maestro Enrique Galindo Ceballos acaricia varios proyectos que van desde una red municipal de fibra óptica que permita cubrir la ciudad con internet gratuito, hasta la colocación de cámaras de vigilancia en los puntos estratégicos para que la seguridad pública mejore con mucho. Pero para eso el alcalde necesita dinero y ya busca la forma de modificar la base tributaria del impuesto predial. Lo sorprendente es que quienes ven con malos ojos sus intenciones sean precisamente los notarios… Es del dominio público que los fedatarios de casa se la pintan solos. Salvo muy pocas excepciones, el resto controla nuestro pequeño mundo terrenal… Galindo ofrece buscar salidas con los causantes de ese impuesto, supuestamente representados por los organismos empresariales. No le vea usted mucho futuro a esa negociación porque a la hora de sacar la cartera traen puro billete chico… Otro tema que tiene que relación con el ayuntamiento es el de controlar el espacio público publicitario que ahora está en manos de una verdadera mafia de particulares y de inspectores municipales de comercio, cuyo monto de ingresos es impresionante… Cada vez que usted vea una barda pintada en sitios en los que la norma dice que están prohibidos, es que el color del billete es azul y la cantidad algo respetable… Ya se dijo que el gobierno del estado ejercerá un presupuesto muy cercano a los 60 mil millones de tepalcates. De esos, solo unos siete mil milloncejos serán para la obra pública. O sea que 11.66 pesos de cada 100 tendrán ese destino. El resto, 88.33 pesos, serán para gasto corriente… El terrible Manolo opina que así, nos sale más caro el caldo que las albóndigas. Tenemos un gobierno caro y opaco… HASTA LA PRÓXIMA.

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx