Solarium | La impericia como responsabilidad penal

Nuestras calles, avenidas y carreteras son escenarios en los que la impericia cobra vidas sin parar.

Finalizamos el año 2022 con varias vidas perdidas por esa causa. Dos alcaldes de municipios vecinos no llegaron a este año porque sufrieron sendos accidentes en las carreteras que comunican a la ciudad capital con diversos puntos del estado. Y dos jóvenes murieron al estrellar el auto que uno de ellos conducía contra la base de un semáforo en conocido crucero del poniente de la ciudad.

Se trata del triste final que determina la impericia. En San Luis Potosí no existe una dependencia municipal que se encargue de certificar que los conductores tengan una capacitación para operar vehículos automotores, que conozca el contenido del Reglamento de Tránsito en vigor y se comprometa a cumplirlo sin excusa no pretexto, so pena de no recibir la licencia correspondiente que ahora es gratuita.

Colocar contenciones a la pérdida de vidas y a las consecuencias físicas que marcan a conductores y acompañantes, puede ser un buen propósito de año nuevo para los ayuntamientos. Por comodidad, dejan pasar el tiempo y escurren el bulto para que terceros se beneficien económicamente con el asunto.

Con cifras drásticamente diferentes, la cantidad de víctimas reportadas ronda las 126 personas fallecidas y alrededor de 1,414 lesionados en el pasado 2022. De la cantidad de daños ocasionados por un número de accidentes viales igualmente impreciso, dependiendo de la fuente consultada, el costo de estos está fuera de ser precisa.

El contexto en que la imprecisión es dominante incluye el de la responsabilidad civil y penal que deriva de los accidentes producidos por la impericia de los conductores. El desplazamiento de la autoridad municipal por parte de los “ajustadores” de las distintas empresas aseguradoras, impide que los ayuntamientos a través de sus departamentos de tránsito y policía recuperen los daños ocasionados a la vía pública, incluyendo el pavimento del sitio en que ocurre un accidente.

Los peritajes de la autoridad de tránsito tienen cero valor porque el cuerpo de peritos está integrado por elementos que no lo son. No tienen capacidad técnica profesional de suscribir un peritaje para deslindar una responsabilidad en los campos civil y penal. Solamente tenían ese carácter los peritajes elaborados por agentes de la Policía Federal división Caminos, y como esa corporación desapareció, los peritajes ya ni en cuenta.

La consecuencia de todo este desajuste en el ámbito de la autoridad municipal produce que sea imposible señalar una responsabilidad en la prevención de los accidentes viales y que, en resumen, nuestras calles, avenidas y carreteras sean peligrosas e inseguras para los ocupantes de cualquier vehículo y para los viandantes en general. Alguien debe ocuparse de todo esto, por ejemplo, nuestros muy bien pagados diputados para que tengan en qué pensar.

FINANZAS: LA PRESUMIDA DEL PUEBLO

Cumplir con sus obligaciones fiscales ha sido una de las buenas características del causante de San Luis Potosí. Sin embargo, la estrategia fiscal del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona es igual o peor que la de sus antecesores.

Un trámite que debía realizarse en media hora tarda medio día o más porque el personal de las oficinas recaudadoras levanta imaginarias murallas para estorbar el pago de las obligaciones fiscales como si el causante fuera a pedirles el favor de cobrarle.

Es una monserga pedirle al causante que lleve documentos que debieran estar registrados en el sistema de archivos digitales de la Secretaría de Finanzas. Se demuestra desconfianza del gobierno hacia quien tiene la voluntad de estar al corriente en sus pagos. Eso se puede tomar como mala fe del gobierno estatal.

Bueno, un funcionario de la recaudadora ubicada en la avenida Cordillera de Los Himalaya salió a preguntar a las personas de la fila si se encontraban ¡los que llegaron a las 4 de la mañana! Si no, para saltarlos. Dígame, estimado lector si eso no es causa para la inconformidad de los causantes que permanecen en espera de poder pagar.

Para colmo, el funcionario explicó a los presentes que solicitaban licencia de conducir que no podían atenderlos porque “¡no hay sistema!”.

La promoción del estado para motivar el pago desaparece justo al entrar en las oficinas recaudadoras. Largas y tediosas filas de causantes que han sido regresados no una sino varias veces porque según los empleados sus datos no están “actualizados”.

Para culminar este enfadoso tema, las oficinas recaudadoras dicen disponer de “cien boletitos” o citas previas para atender en una jornada. A ese ritmo van a terminar el año que viene.

El gobierno no se deja querer por sus causantes fiscales. Tiene a su disposición recursos de apremio, pero, al contrario, el causante fiscal no tiene uno solo de esos recursos para exigir a la dependencia recaudadora que cumpla con cobrar a tiempo y sin engorrosos trámites. Por eso está jodido el gobierno y no quiere entender. Por algo será.

EL COTARRO POLÍTICO

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado estimó que cinco organizaciones criminales coexisten en nuestro territorio. Parece innecesario decir que esa coexistencia implica varias consecuencias. No es nuevo que los “ricos” de la capital y los de cualquier municipio huasteco con esa característica por su forma de vivir, han abandonado no solo el estado sino el país… Avecindados en Texas, California y con negocios en esos estados del sur de la Unión Americana, guardan su relación con los negocios base de sus fortunas a través de empleados que se hacen cargo de las operaciones que sus patrones les indican… Y, aunque el fenómeno no es nuevo, repito, tampoco es motivo de preocupación para las autoridades. Y quienes no tienen fortuna también emigran, quizá por otras causas, entre ellas la inseguridad… La operación del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM)de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, atendió en 2022,9 mil 119 llamadosa través de sus redes y telefonía,de las cuales 5 mil 395 llamadas fueron referidas a otras dependencias por la derechohabiencia y 3 mil 724 servicios de ambulancias realizados porCRUM… De las más de 3 mil urgencias atendidas por paramédicos del CRUM, 1 mil 089fueron traslados de pacientes y1 mil 264 fue para regulación médica (Alerta hospitalaria)… Buen informe pues… El Congreso del Estado analizará y discutirá en un parlamento abierto las iniciativas de la Ley de Movilidad del Estado, la Ley de Participación Ciudadana y una reforma integral a la Auditoría Superior del Estado (ASE), informó el diputado José Luis Fernández Martínez… “El objetivo de la LXIII Legislatura es escuchar a todas las voces de los actores involucrados en las iniciativas planteadas, se convocará a la ciudadanía, especialistas, académicos, organizaciones civiles, universidades públicas y privadas para sacar adelante leyes que sean de todos”, señaló… El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Edmundo Azael Torrescano Medina informó que el Congreso del Estado da seguimiento a las dos controversias que analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre algunos artículos de la Ley Estatal Electoral que se aprobó el año pasado y dijo que se trata de dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Partido Conciencia Popular… “Se les está dando el trámite correspondiente sobre los señalamientos que se han vertido, es algo que en su momento se deberá resolver y tenemos la seguridad de que actuamos con apego a la legalidad, aunque se deberá acatar lo que determine la Corte en cualquier sentido”… La Diputación Permanente convocó a Sesión Solemne para el próximo 12 de enero del año en curso, a las 10:00 horas, para conmemorar el Centenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y, reconocer esta casa de estudios, por los logros obtenidos y la consolidación en el ámbito educativo, social y cultural en la entidad y en el país. La iniciativa fue presentada por los diputados, Edmundo Azael Torrescano Medina, Alejandro Leal Tovías, Bernarda Reyes Hernández, Rubén Guajardo Barrera, Juan Francisco Aguilar Hernández y Ma. Elena Ramírez Ramírez, para celebrar la Sesión Solemne, para conmemorar “El Centenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí”… El DIF estatal se destaca en el contexto nacional por su labor en beneficio de las familias de escasos recursos y de la niñez del estado. La valoración fue hecha a través de la Evaluación del Estado Nutricional en niños que cursaron diversos grados de la educación preescolar y primaria al año pasado… Los vecinos de la Unidad Habitacional Rancho Pavón de Soledad están agradecidos con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona por haber asignado inversiones que ascienden a 40 millones de pesos para mejoras de sus viviendas… Y usted me va a disculpar, pero el terrible Manolo quiere ser el primero en partir la rosca de Reyes, por aquello de que quiere “disparar” los tamales el 2 de febrero, día de la Candelaria. ¿Quiere esconder el niño?... HASTA LA PRÓXIMA.