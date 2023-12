Solarium | LA HORA DEL BALANCE

La creencia popular de que estos son días de hacer cuentas anuales tiene que ver con la división entre lo bueno y lo malo que hayamos hecho, que nos haya pasado. Los resultados del balance han de ser positivos si el bien es mayor que el mal. Desgraciadamente este ha sido un año que todavía ofrece resultados ligeramente negativos en mayor proporción.

Por cuanto hace a la vida pública, el ámbito de los resultados necesariamente corresponde a los tres niveles de gobierno. La inversión federal no ha sido la más cuantiosa de la segunda década del Siglo XXI que corre. Salimos de una pandemia que tuvo repercusiones notables en materia de salud, al tiempo que registramos más de 7 mil fallecimientos y 250 mil contagios atribuibles a la infección por virus COVID 19 y sus variantes. Nuestro campo ha carecido de los apoyos suficientes por parte de las dependencias federales y el resultado se mantiene en la discreción porque no logramos cubrir ni el 30 por ciento del consumo de alimentos producidos por nuestros campesinos. La crisis campesina presionó la migración de pobladores de los 58 municipios hacia otras partes del país o de los Estados Unidos.

Este no ha sido el mejor año para la administración estatal. El declive se inició en el gobierno de Fernando Toranzo Fernández de tal suerte que a su sucesor, Juan Manuel Carreras López, no le fue posible resolver las consecuencias por la falta de capacidad de sus funcionarios, especialmente de los colocados en los puestos claves para el desarrollo. La deuda pública estatal sigue siendo alta a consecuencia de su mal manejo que finalmente ha tenido. Este año Gallardo quiso aparentar una administración más dinámica, pero sin elementos claros. El gasto no fue priorizado y la crítica más suave hace referencia a sus consecuencias negativas.

Políticamente, el actual gobierno ha estrechado su relación política a la sombra de las siglas del Partido Verde Ecologista de México después de que “La Gallardía” abandonó las filas del PRD, chaquetazo que confirmó la conducta de este grupo por cambiar de camiseta con facilidad asombrosa. De no ser por sus antecedentes, “La Gallardía” sería la base del partido Morena por lo que se aprecia en los actos de precampaña presidencial. La cabeza gubernamental de San Luis Potosí se mantiene pegada a la campaña electoral del año por iniciarse. Cualquier desacierto que su imprudencia genere habremos de lamentarlo en los años por venir puesto que no hay garantías futuras en la ruta que tan entusiastamente recorre.

La administración municipal ha “surfeado” la ola más grande con éxito por el momento. El alcalde Enrique Galindo Ceballos ha mostrado habilidades extraordinarias para no ser la diana del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, dejando claras las líneas divisorias de su administración con las del estado. Sin embargo, ha tolerado la invasión de los campos puramente municipales por el ímpetu estatal de ampliar la claridad de su imagen en la zona de mayor concentración de electores. Para fortuna del alcalde, las ineficiencias del equipo estatal le han favorecido.

El desequilibrio entre infraestructura indispensable para el desarrollo económico y la presencia de grandes empresas interesadas en invertir en San Luis Potosí conforman un escenario de difícil manejo para la administración estatal. Un gobernador sin experiencia en este campo, convencido de su autosuficiencia, pero sin demostrarla, podría hacer que las oportunidades se pierdan. Sin la visión de Juan Carlos Valladares Eichelmann en este campo, San Luis Potosí arriesga más de lo necesario y todos sabemos que en esta materia no hay segundas oportunidades que valgan.

¿DE PARTE DE QUIÉN?

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona ¿no entiende que divulgar sus entrevistas y apariciones en actos públicos con la aspirante presidencial morenista la exponen a que se documenten actos potencialmente sancionables? Esta precampaña está regulada.

Obviamente le hace planteamientos de naturaleza política en un intercambio de temas electorales. Negocia sin recato posiciones para conformar el poder legislativo federal sin tomar en cuenta a la dirigencia del partido Morena en el estado.

La lectura más ingenua de los hechos, divulgados sin empacho por el gobernador, refleja una situación forzada, urgida ante la posibilidad de que los cuadros de Morena en San Luis se nieguen a entregar candidaturas para quienes impulsa el mandatario potosino.

¿Cuál ha sido la contraoferta si alcanza la aceptación de la aspirante morenista? En su calidad de gobernador es difícil escapar de la sospecha, deja campo libre a la imaginación maliciosa. Evidencias no hay de una aceptación definitiva. Ello hace inocultable el distanciamiento entre las bases potosinas de Morena y quien encabeza el bloque verde. No es un intercambio de ofertas entre un ciudadano común y una aspirante presidencial porque el periodo electoral está en marcha y no es ordinaria la presencia pública de gobernadores en este periodo.

Si el pretexto para encontrarse fuera un planteamiento de necesidades a considerar en un programa de gobierno que no está en confección podría existir el riesgo de que se el hecho se configure como “acto anticipado de campaña” por la naturaleza de las funciones que tienen en este momento los actores de estos encuentros.

En un contexto nacional caracterizado por la controversia y la desconfianza, la importancia de las reacciones sobre un acto como el que menciono se presta para alimentar una denuncia ante los órganos electorales del país, y todo por la perturbación que generan las disputas locales por la sucesión del año próximo. Por lo demás, es evidente de que no todas las riendas están en manos del gobernante.

EL COTARRO POLÍTICO

"En esta temporada de celebración deseo de todo corazón que cada hogar en San Luis Potosí esté lleno de alegría y amor. Que la salud abrace a cada familia, deseándoles bienestar y serenidad. Que esta navidad sea un recordatorio de nuestra solidaridad y que el próximo año nos traiga aún más motivos para celebrar juntos. ¡Felices fiestas llenas de salud y felicidad para todos!" Es el mensaje del gobernador Ricardo Gallardo Cardona… El jueves entró el invierno en nuestro país acompañado de la segunda tormenta invernal por lo que se deben extremar cuidados y proteger a los niños menores de cinco años, personas mayores de 65 años y embarazadas, derivado a las bajas temperaturas… En cuanto a los casos Covid-19 en el Estado, se da a conocer 1 nuevo contagio, confirmando el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud que se alcanzaron 253 mil 371 casos… El nuevo caso se detectó en la Jurisdicción Sanitaria I, perteneciente a la capital… El presidente de la organización Parlamento Ciudadano, Roger Errejón Alanís afirma que la paridad de género en el proceso electoral es rehusada por partidos y sindicatos, aunque está reglamentado para los procesos electorales, los partidos aún se enfrentan a conflictos en su vida interna para elegir a sus candidatos. "En los sindicatos del país, también hay un marcado rechazo a la paridad de género para elegir a sus líderes, pues durante años han sido hombres los que han dirigido la vida sindical"…

