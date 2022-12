Solarium | La Herencia rechazada

La administración de Ricardo Gallardo Cardona al frente del estado tiene dificultades para comunicarse con claridad. Al diferencial entre la capacidad financiera del gobierno y el monto de las inversiones necesarias para desarrollar la infraestructura que facilite el crecimiento industrial y de servicios lo califica como “herencia maldita”, pero no lo explica.

En la mentalidad gubernamental parece no existir un concepto claro que explique la “herencia maldita” y que ofrezca un plan para superarla. Tal vez se deba al tamaño del atraso que nos afecta o quizá el calificativo sea solamente un grito desesperado de quien está ante un problema y no dispone de soluciones efectivas.

Por lo mismo, es posible que los caprichos desplacen a la ciencia económica en las decisiones presupuestales y los resultados pueden ser desalentadores.

Hoy debemos pensar si estamos ante una administración capaz de resolver la problemática que ya detectó y calificó, que se muestra sin soluciones seguras en la mano. La preocupación colectiva no es por el destino del gobernador sino lo que tiene entre sus manos y su manejo.

No tiene la cantidad de recursos para resolverlo. El colmo de la situación es que el calificativo de “herencia maldita” no pasa de ser una frase que no revela sus entrañas. El equívoco comunicativo hace que la expresión le suene a la gente como un desahogo injustificado porque formamos parte de una población ajena al acontecer gubernamental por falta de información, defecto que aún persiste por la opacidad en la rendición de cuentas.

El manejo presupuestal es una empresa que demanda conocimientos técnicos y económicos además de experiencia para hacer más con menos, pero las decisiones tomadas revelan improvisaciones y equívocos sin que la estructura administrativa se atreva a presentar las observaciones preventivas.

Las versiones más recientes dan a conocer un monto superior a los 60 mil millones de pesos presupuestados para el año próximo. Declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona revelan que el próximo periodo el gasto en obras será por 15 mil millones, es decir, apenas el 25 por ciento del gasto proyectado. La complacencia de los legisladores ante la propuesta del Ejecutivo para autorizar las partidas sin revisión detallada de sus objetivos limita la atención de necesidades relacionadas con el desarrollo.

La revisión legislativa de las leyes de ingresos y presupuesto de egresos para el año próximo debiera precisar un ordenamiento que intente resolver la “herencia maldita”, o el desgaste de la acusación contenida en la frase se revertirá sin duda. ¿Para qué hablar de nombres?

CÁPSULAS DEL TIEMPO

Ya que de herencias se trata, en este momento viene a cuento el valor que tienen esos edificios públicos de libre concurrencia que conocemos como “mercados” en los que los consumidores han adquirido lo mismo un par de zapatos que sobreros, camisas, verduras, frutas o dulces. Esas herencias son verdaderas cápsulas del tiempo que se conservan para bien o para mal.

La modernización de nuestro sistema de abasto con la incursión de grandes cadenas comerciales que disponen de técnicas para conducir al potencial comprador por laberintos a lo largo de los cuales la disposición de la mercancía está pensada con apego a determinados criterios, no ha sido suficiente para que los pasillos de los mercados pierdan su eficiencia a través del tiempo.

Ir al mercado era el paseo cotidiano de las mujeres de antes, de nuestras mamás, hermanas etcétera. Quizá las complicaciones fueron menores cuando cada uno se dirigía al mercado más cercano a adquirir los alimentos frescos para el consumo diario. La tecnología amplió la frescura de los productos hasta por una semana o más, pero los mercados siguen en pie.

Recién, el gobernador Gallardo Cardona presentó la maqueta de las actualizaciones que se realizarán en el edificio del Mercado República, quizá con 50 años de historia, cuya funcionalidad y capacidad parece no haber sido rebasada. Sin embargo, los similares Hidalgo y La Merced, al que también se le conoce como Tangamanga, permanecen en espera de que alguien se acuerde de ellos.

No omito, como dicen los flemáticos, los nombres del mercadito Camilo Arriaga, el Revolución o el San Luis 400, quizá el más nuevo de todos, pero también hay otros sitios de abasto popular, empezando por la Central de Abastos o el Eco-mercado, a los que si se quiere mejorar no ajustaría el presupuesto para hacerlo.

Históricamente representan distintas épocas. Su diseño y construcción nos aportan noticia de los estilos, pero también de los criterios sobre los cuales se definieron las ubicaciones.

En fin, que esas cápsulas del tiempo que se integran a la vida urbana tienen el sabor de las cosas viejas, de las antigüedades, pero también de la conservación de costumbras en el consumo y la comercialización de productos procedentes lo mismo del campo que de la industria. Eventualmente son relicarios que nos dejan conocer aspectos tan íntimos de la población como los que representan las “yerbas curativas” o los amuletos para sortear los embrujos que alguien pudiera dispersar en nuestra atmósfera, hoy por hoy tan contaminada.

EL COTARRO POLÍTICO

¡El Soool!, ¡el Sooool!... El grito rompió el silencio de aquella mañana húmeda y fría mientras los voceadores iniciaban su peregrinar por calles, plazas y cruceros de una ciudad habitada por 125 mil personas y gobernada por el alcalde licenciado Nicolás Pérez Cerrillo… Setenta años de un nuevo Sol… Un día como hoy el trajín se expandió por la redacción, los talleres de linotipos, de la sala de formación con las “ramas” extendidas en las mesas y luego en el área de fundición de las láminas que serían colocadas en dos impresoras por cuyos rodillos aparecieron los primeros ejemplares de este diario, al día siguiente, y a partir de entonces sin duda el testigo más genuino del acontecer de casi un siglo de la historia potosina. Un abrazo para la generación actual de periodistas, fotógrafos, publicistas y administrativos de EL SOL, por este aniversario… "

¿Cuál ha sido la postura de la Fiscalía a su cargo respecto a las omisiones o negligencia de los fiscales en ofrecer medios de prueba necesarios y su desahogo en juicios, que incluso han sido motivo de sentencias absolutorias en delitos como homicidio y secuestro?"... Así de directa fue la pedrada que sorrajó el diputado Rubén Guajardo Barrera del PAN al Fiscal General del Estado, abogado José Luis Ruiz Contreras… Y no paró: “Abusos de poder, cobros por debajo de la mesa, y corrupción” fueron parte de sus señalamientos… Ello durante la comparecencia del Fiscal General del Estado ante el Congreso del Estado… El panista señaló que los Ministerios Públicos del Estado están abusando de sus facultades durante la solicitud de apertura de Procedimientos Abreviados, es decir, cuando ciudadanos acuden a este tipo de soluciones alternas, los obligan a pagar cuantiosas cantidades de dinero… Otros que se pusieron groseros son los diputados Alejandro Leal Tovías, Eloy Franklin Sarabia y el propio Rubén Guajardo Barrera. Estos, con la directora de Catastro Ángeles Rodríguez y el tesorero Arturo Jaimes, que estuvieron acompañados por el titular de la Dirección de Gestión Urbana y Catastro Joel Ramírez Díaz, representantes del Ayuntamiento de la capital, quienes respaldaron la propuesta de un incremento del 26.4 por ciento en los valores unitarios de suelo y construcción para 2023… Los defensores de la propuesta dijeron que las ciudades de León en Guanajuato y Querétaro capital, tienen precios comerciales más bajos y cobran tarifas más altas, contrario a lo que sucede en San Luis donde las tarifas son bajas y los precios comerciales andan por los cielos… Bueno, pues Alejandro Leal y Eloy Franklin hasta parece que trabajan con Chato. Dijeron que esas ciudades tienen presupuestos anuales muy altos cuando ese no era, a todas luces, el punto a discutir… En concreto, los dos legisladores quieren que sigamos en la lona… Ni hablar. A ver si vuelven a votar por ellos… Si usted observa detenidamente las fotos de la inauguración del Nacimiento en palacio de gobierno, el gobernador Ricardo Gallardo disfruta deveras esas escenas, como que revive momentos no muy lejanos para él y contagia al resto de la asistencia… Por cierto, el terrible Manolo ya completó su lista de posadas y por lo menos en una espera hacer pedazos la piñata. Y también pone cara de niño contento… HASTA LA PRÓXIMA.

