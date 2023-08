SOLARIUM | Justicia a medias

Desde el pasado lunes 31 de julio y a lo largo de toda la semana hemos presenciado la fragilidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Un incidente enojoso realizado por un pendejo que se dice abogado y entrenador de artes marciales puso en evidencia la debilidad de la Fiscalía frente a un caso que causó el encabronamiento y la protesta, aumentados ante la sospecha de que, quizá a propósito, la autoridad actuó lenta y perpleja como para facilitar la huida del criminal Fernando Medina Ramírez.

Un reflejo de este episodio toca la esfera del gobierno de San Luis Potosí por su incapacidad de actuar oportunamente para impartir justicia, con evidentes deterioros en la imagen estatal. El rebote del tema abordado con acidez en las redes sociales, produjo una reacción de efecto parcial cuando funcionarios del estado ofrecieron el apoyo médico y económico al joven golpeado en tanto la Fiscalía, como órgano autónomo permanecía entretenida en la integración de una “carpeta de investigación” para esclarecer los hechos y precisar el grado de responsabilidad del responsable, no obstante de disponer de los videos en los que se revelan imágenes de la tunda que el imputado propina a su víctima.

La percepción de la sospechosa inacción de la autoridad responsable de hacer justicia, provocó versiones que van desde la exigencia de un trabajo eficaz de la autoridad responsable, hasta retos personales al sujeto que permanece en un sitio ignorado pues, según la vocería de Seguridad Pública del Estado, no estaba confirmado que Medina Ramírez hubiera salido del país pero tampoco se sabe el lugar de su posible paradero.

Apareció el Fiscal General del Estado en algunos noticiarios de la Ciudad de México para explicar que se estaba integrando una carpeta de investigación y hasta que tuviera claridad sobre los hechos actuaría contra el sujeto de marras. Por su parte, el gobernador escribió en sus redes sociales que el castigo estaba asegurado y que está asegurada la atención médica al lesionado.

Procurar y garantizar la salud del joven agredido no basta para hacer justicia. Ésta se concreta con el castigo severo del agresor Fernando Medina Ramírez quien continuaba en la calle, para mayor pena de su víctima y enojo de quienes se enteraron del hecho por las redes sociales. Como sentenció Alejandro Martí: “si no pueden, renuncien”.

LA FAMILIA HA CRECIDO

Si en la zona metropolitana de San Luis Potosí, Soledad y Cerro de San Pedro circulan diariamente unos 500 mil vehículos a los que debemos agregar los que llegan a ciudades vecinas. Tan importante es disponer de calles y avenidas para un flujo ágil como que, al final de cada jornada, dispongamos de un sitio para estacionarlos.

La zona metropolitana tiene alrededor de 300 calles y avenidas que nos sirven para rodar los vehículos, pero también para estacionarlos. Está visto que las casas de muñecas que construyen nuestros preclaros y nunca bien vistos fraccionadores y sus aliados los agentes inmobiliarios, cada vivienda apenas dispone de espacio para estacionar un vehículo.

Hoy tenemos registrados 354 mil 730 domicilios particulares. Frente a ellos, en cocheras o espacios libres, el medio millón de vehículos mencionado ha de pernoctar y, a veces, unas horas a mediodía o los días completos de fin de semana cuando disminuye la circulación.

Un dato más, para complicarnos la existencia: en casa de clase media tienen vehículo el padre, la madre y los hijos. ¿Dónde quiere usted que los dejen por la noche o a cualquier hora? Por eso son los pleitos cotidianos entre vecinos que se disputan los sitios para estacionarse.

Creo que es hora de llamar a cuentas a los fraccionadores, quienes en su descargo van a decir que ellos también viven aquí y sufren las de Caín lo mismo que cualquiera. Pero como ya ganaron mucho dinero con las casitas de muñecas, les toca la de poner recursos para abrir avenidas, pavimentar calles, mejorar el espacio urbano poque ellos y nadie más hicieron este desmadre.

Ya debiéramos entender que el suelo urbano es finito y sus límites están en la disponibilidad de agua, de una zona de descargas, de áreas para reciclar la basura y un largo etcétera. Pero las solicitudes para construir nuevos asentamientos están por todos lados y no hay reglas para disponer del terreno que todavía está en greña. Importa madre si se trata de reserva natural protegida o si es un bien mostrenco, se apropian de lo que sea, para eso tienen sus notarios preferidos que enderezan todo. ¿Por qué cree usted que pasan los años y seguimos esperando un plano maestro, regulador del uso del suelo?

El San Luis que hoy sufre estos problemas es el mismo que toleró la venta de las áreas verdes, el que canceló trayectos de avenidas amplias y el que autorizó la ratería de terrenos sobrantes en el Eje Vial, el que permitió que la margen sur del Río Santiago a su paso por la antigua carretera a Soledad hoy sean locales comerciales caros. Hasta parece que no somos de aquí.

Simultáneamente hemos caído en manos de inmobiliarios abusivos. Cualquier finca a la venta ostenta precios inflados dos o tres veces comparados con los que están vigentes en ciudades cercanas. El tema se presta para la campaña política que ya está en marcha. ¿Cómo la ve?

NIVEL DE VIDA ESTÁNDAR

El desarrollo desigual de las cuatro zonas definidas en el territorio potosino debiera ser motivo suficiente para implementar acciones adecuadas en cada una a fin de estandarizar los niveles de vida en todo el estado. La ausencia de estudios y proyectos concretos para favorecer la igualdad de oportunidades y gozar de beneficios parecidos es evidencia de un desinterés oficial por la marcha de San Luis Potosí con equilibrio.

Históricamente el área conocida como “altiplano” fincó su crecimiento en la minería, actividad que todavía perdura en los municipios más importantes como Villa de La Paz, Catorce, Charcas y Guadalcázar. Pero hace muchos años que la ganadería menor, especialmente de caprinos, permanece en el fondo de una estructura de explotación que para nada beneficia a los habitantes de buena para del altiplano. No obstante, la salida de más de 1,500 animales por día hacia los estados norteños para su consumo genera beneficios mínimos para la población de la región en tanto que los comerciantes y dueños de negocios que son el destino final de los “cabritos” multiplican por 100 la inversión en la compra de esos animales.

La vocación de la zona media al igual que una franja del altiplano poniente se encuentra en la producción de granos. Los municipios de Salinas, Santo Domingo y Villa de Ramos envían sus granos al mercado de Aguascalientes pues no encuentran en nuestro estado las facilidades necesarias para comercializar sus productos.

No es nuevo que la región Huasteca y buena parte de la zona media realizan sus actividades comerciales en el puerto de Tampico, del mismo modo que la zona norte del estado tiene sus principales operaciones en Monterrey y Saltillo. Es en Coahuila donde los productores de ixtle de lechuguilla realizan sus principales ventas, especialmente ahora en que el ixtle recuperó mercados ante el elevado precio de las fibras sintéticas para la elaboración de cables que usa la marina mercante.

La estandarización de la producción depende de varios factores que incluyen las estadísticas. Ninguna de las dependencias del estado dispone hoy día de un inventario de los productos potosinos para elaborar un plan de desarrollo adecuado en cada una de las cuatro zonas. Los políticos locales que ascienden a una presidencia municipal carecen de conocimientos y no disponen de asesoría para enderezar planes de mediano y largo plazo, lo cual favorece que los recursos municipales sean frecuentemente desviados y, por consecuencia, observados por las instancias fiscalizadoras sin que se generen las condiciones óptimas para el desarrollo de las comunidades.

El reto no es menor y, entre tanto, los planes gubernamentales dan prioridad a obras suntuosas sin utilidad para la generación de riqueza, como se presume que sería la meta de todos los programas gubernamentales. El fraccionamiento del territorio potosino no es solamente orográfico sino económico y social, por un descuido permanente de los políticos del estado.

EL COTARRO POLÍTICO

Marcelo Ebrard vino a San Luis para ofrecer su intervención para resolver la crisis del agua en la capital por dos razones: que la tercera parte de la población del estado radica en la zona metropolitana de la capital y que tanto como la carencia de agua es la falta de dinero para resolver la crisis hídrica. Que su acto fue precisamente en la Caja del Agua que es hoy un monumento emblemático de la ciudad pero que hace más de un siglo era la principal fuente de abasto de agua precisamente… Aseguran que Claudia Sheinbaum viene otra vez al estado, ahora a la Huasteca, donde Rosa Icela Rodríguez tiene sus raíces… Entre tanto, Sara Rocha Medina dice que despide a colaboradores que se llevan buena parte de los subsidios que recibe su partido porque quiere iniciar recorridos para tratar de reintegrar a los priístas. Si es que quiere hacer giras al estilo antiguo, ningún dinero le va a alcanzar y los resultados no serán los mejores… Por el PAN no acaban de ponerse de acuerdo. La inconformidad con la dirigencia formal y los líderes reales produce el malestar que desanima el trabajo de equipo en pleno periodo preelectoral… Justamente anoche el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, puso en marcha la versión 2023 de la Feria Nacional Potosina… Eso de que es la mejor feria del país suena a vanidad de quinceañera. Demasiada crema para sus tacos… Eso de extender concesiones estatales a taxistas que circulan como “colectivos” sobre la carretera a Guadalajara, puede generar conflictos futuros en el corto plazo. Debían tener una concesión federal por circular por una vía de esa naturaleza… Digamos simplemente que operan como “tolerados”… Ojalá que los directores de Protección Civil estatal y municipal se pongan de acuerdo y pongan orden en todos los locales del centro histórico. Guardan material fácilmente combustible en estantes de madera y con instalaciones eléctricas improvisadas… Permítame un momentito. Se me acaba de escapar el terrible Manolo y sospecho que se dirige a la Fenapo… HASTA MAÑANA.

