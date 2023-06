Solarium | Jonrón de temporada

La revelación provocó sonrisas maliciosas. La lista de invitados al proceso interno de Morena nunca pasó de 6, cuatro de sus corcholatas y los dos invitados externos, uno del Partido Verde y otro del Partido del Trabajo, que ya habían sido identificados por nombres y apellidos.

Por eso la revelación de Ricardo Gallardo Cardona sobre su decisión de declinar una invitación para ser “la corcholata verde” sabe a exceso de crema en sus tacos.

Sin embargo, ciertamente las fichas externas irán a un juego con marcador en contra. Pedir licencia temporal a la gubernatura de San Luis equivale a que el relevo asuma el poder de veras y cambie las jugadas de manera que en cosa de un mes los descubrimientos sobre los manejos gallardistas de las finanzas estatales, por encargo de la corcholata vencedora, lo dejarían imposibilitado de regresar al palacio de gobierno potosino.

La intuición no es una de las fortalezas de Gallardo, pero de vez en cuando le sale una.

En todo caso, somos presa del Partido Verde y será muy difícil que suelte el estado. Al concurso de Morena enviarán una pieza de sacrificio y bajo la manga ya tienen su propia pieza. Quizá se atrevan a ir solitos en 2024.

EL QUE DA Y QUITA…

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí vive uno de sus procesos transformadores más importantes bajo la presión intensa del gobierno del estado, tal vez por eso no encuentra los caminos para actualizar su presencia en nuestra sociedad.

Está llamada a ser el dinamo que fortalezca al estado en todos los órdenes, pero esa responsabilidad puede ser distorsionada en la medida que la irresponsabilidad política del poder público estorbe su libre desplazamiento hacia el deber ser, a través de limitaciones económicas deliberadas, condicionamiento para el ejercicio de su autonomía académica y administrativa, o de la aplicación de estratagemas para controlar al sector estudiantil con fines políticos.

Los síntomas aparecen constantemente. Urgida de recursos como está, la Universidad quiere rentar algunos de sus espacios al sector privado, con una visión que refleja el aturdimiento de sus autoridades frente al reto de disolver las presiones gubernamentales, evidentes también en cada caso. Además, pareciera que la lucha interna por el poder universitario es producto de una contienda subterránea a partir del rectorado de Alejandro Zermeño Guerra, tras el desplazamiento de otros grupos internos.

Débil, económica y políticamente, el gobierno universitario carece de un proyecto de tres tiempos para consolidar su liderazgo en el desarrollo de San Luis Potosí, que reemplace las deficiencias claras y ciertas de una administración pública desorientada por el paulatino desplazamiento de su peso político de frente al proceso electoral del 2024.

La Universidad debe reorientar sus estrategias académicas para producir los profesionistas que demanda la economía en desarrollo de nuestra entidad. Es obligación legal que el gobierno federal y el gobierno del estado entreguen recursos a la UASLP sin que, en reciprocidad, acepte subterfugios para esconder el control político del estudiantado.

Esta es la realidad que aflora a través de anuncios y declaraciones como la expresada el lunes pasado en la entrega de premios de periodismo, organización que la Universidad declina por razones que deben entenderse con pocas palabras, o ninguna.

UNA COMPETENCIA LLAMADA PERIODISMO

El ejercicio del periodismo es una competencia permanente entre individuos que aseguran estar comprometidos con la verdad.

Filosóficamente, los periodistas formamos un sector profundamente personalista. Interpretar la misma realidad para llegar a diferentes verdades solo es posible a través de un análisis individual, con personalidad propia.

El único conducto por el que transita el resultado del análisis individual de la realidad es el lenguaje, sea oral o escrito, para exponer una verdad libre y cierta.

Expresarnos con claridad y fluidez es un reto que desborda al periodismo y se instala como un reto para las nuevas generaciones que tienen abierto el campo infinito de las redes sociales.

Un lenguaje confuso o limitado obstruye el ejercicio del periodismo por cualquier medio, incluidas las redes sociales, limita la libre expresión de ideas. Sin palabras precisas y claras, acorta la importancia de una tribuna cada vez más libre, en la medida que las palabras no trasladan el pensamiento con la fidelidad indispensable.

Hacer del periodismo una profesión no es fácil sin una formación disciplinada que tenga como base el lenguaje, normado a través de las reglas de nuestro idioma contenidas en la gramática.

Si la percepción es realidad, el lenguaje es esencial para comunicarla oralmente o por escrito. Para su comprensión es obligado el dominio del lenguaje so pena de que la recepción sea limitada.

En conclusión: no se puede hacer periodismo si no se sabe hablar o escribir correctamente. Felicidades a las y los periodistas premiados este año.

BURBUJA DE PRECIOS INMOBILIARIOS

Los antiguos “corredores de casas” innovaron el nombre y se quedaron igual. Hoy son “agentes inmobiliarios”.

La concentración de la propiedad urbana en pocas manos lleva muchos años de suceder. El famoso “negocio de viudas” daba de comer a unos pocos y a muchos ni migajas les dejaba. Y sigue la mata dando.

En San Luis llevamos siglos ahorcados por la especulación terrena. La voracidad no está solo en la especulación con casas y terrenos sino en el robo descarado de áreas rústicas que son vistas con perspectiva de plusvalía.

Agentes inmobiliarios y terratenientes crearon un burbuja fantástica con precios de vivienda y terrenos que nos pone en ridículo en el exterior gracias a las versiones difundidas por los sorprendidos recién llegados que no lo pueden creer. Una vivienda con las mismas características en las ciudades vecinas puede valer 100 mientras en San Luis vale 1,000.

Con otra. Redes de agua sin agua. Drenajes de plástico que colapsan por todos lados. Construcciones hechas con materiales de tercera en avenidas de dos cuadras sin conexión con otras. Calles que no tienen el ancho que requiere el paso de muchos vehículos y nudos de circulación en horas pico.

Bueno, pues ahora los miles de “agentes inmobiliarios” se niegan a obtener licencias del ayuntamiento de la capital porque eso no está en sus planes. Son los creadores de esa burbuja que desprestigia a la ciudad y todavía se ponen sus moños, como dice la expresión popular.

Si el Ayuntamiento que encabeza Enrique Galindo Ceballos quiere “tronar” esa burbuja, nomás que iguale su registro de valores catastrales con los valores comerciales del mercado y verá como sí funciona.

Y si no es mucha la molestia, que haga valer la inextinguible propiedad municipal sobre todos los terrenos que se han robado en las márgenes del río Santiago, sobre el Periférico Norte y las “áreas verdes” en casi todos los fraccionamientos de reciente creación. Hay que imponer orden… O la cárcel. Usted dirá.

LOS PARTIDOS BIEN PARTIDOS

El PRI ya no es como antes. Tampoco el PAN ni el PRD. Morena causa desencanto y los partidos locales no motivan ni dan motivos.

Los partidos se consumen a sí mismos. Como raíces del poder en México están debilitados mientras el país busca en sus entrañas la forma de recuperar al Estado para darle nuevas formas.

Construir ciudadanía fue tarea incumplida por los partidos. La hegemonía estorbó el desarrollo de la conciencia ciudadana. Hoy se lamentan las consecuencias.

En su etapa terminal, los partidos, como el PRI, buscan asideros que les den subsistencia. El Revolucionario Institucional coloca al centro del escenario una mesa para renovar la dirigencia estatal sin percibir que el auditorio está vacío.

Los años de grandeza están borrados. Las arengas de los líderes tienen la elocuencia del merolico.

EL COTARRO POLÍTICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se siente a gusto en el papel de gran juez de la función pública. Su opinión es veredicto. Cuando es favorable, se presume y se expone como certificado de una verdad casi absoluta. Cuando desfavorece tiene el sentido de una condena inapelable… Por eso, Ricardo Gallardo Cardona y Enrique Galindo Ceballos presumen las calificaciones presidenciales en los rubros que motivaron el halago presidencial… ¿A quién le va?... Sara Rocha Medina y Edmundo Azael Torrescano Medina quieren ser dirigentes del PRI en el estado. No es mucho lo que está en disputa, pero puede servirles para mantenerse en la nómina oficial… Los habitantes de la zona Huasteca sufren la temporada más cálida que se haya vivido en años. Para colmo, los cañeros sacan el agua de los ríos sin consideración alguna. Y no hay poder que los limite… Ora ya quieren organizar sus autodefensas frente a la manifiesta presencia de grupos delincuenciales en la zona. Tienen poder económico pues, lo que les convierte en un atractivo para el crimen organizado… Puedo afirmar que Finanzas miente al ofrecer descuentos en el pago de “control vehicular” pues anuncia que es del 100 por ciento en sus quioscos electrónicos y del 75 por ciento en ventanilla. No llega ni al 70 por ciento… Si la Feria Nacional Potosina es una ventana que muestra el desarrollo alcanzado, todavía no disponemos de una demostración al respecto. Más bien se promueve como un gran festival artístico que contrata a los mejores grupos y cantantes para un gran espectáculo a lo largo de varias semanas… El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (SIFIDE), creó 10 nuevos programas de crédito, para completar 15. La titular Lilia Malvido Flores, dijo que se otorgan créditos que van desde 800 pesos hasta 25 millones de pesos con requisitos flexibles, tasas de interés bajas, además de plazos y garantías accesibles.

En lo que va de este gobierno, se otorgaron más de mil millones de pesos a través de 44 mil créditos, en los 58 municipios. Los nuevos programas son: Crédito a la Palabra, sin garantía necesaria; CRÉTNICO, para pueblos originarios; Di Capacitados, para personas con alguna discapacidad; Becas Crédito, dirigido a estudiantes; CREDITODAS, para mujeres; Mi Gran Tesoro, atiende a migrantes; Region4ble, alineado a la Agenda 2030; LIBERART, para personas que egresan del sistema de justicia penal; POTOSINFRONTERA, dirigido a personas refugiadas acreditadas; ACREDITAXI, para concesionarios de taxis...El terrible Manolo afirma que sabe bailar danzón abierto y cerrado, pero el pavimento de cantera no le favorece. Luego se anda cayendo. Por eso no fue ayer a menear cadera… HASTA LA PRÓXIMA

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx