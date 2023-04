Solarium | Interapas: garrotazos de ciego

El año 2022, Interapas recaudó un total de 1 mil 76 millones 301 mil 878 pesos con 06 centavos.

Pagó a la Comisión Estatal del Agua un total de 182 millones 624 mil 351 pesos con 23 centavos por el uso de 13 millones 374 mil 252 metros cúbicos de agua.

Gastó en servicios de personal 253 millones 767 mil 275 pesos con 77 centavos. En materiales y suministros gastó 44 millones 607 mil 455 pesos con 53 centavos. En servicios generales gastó 612 millones 897 mil 541 pesos con 8 centavos.

Otros gastos fueron: 44 millones 768 mil 949 pesos con 88 centavos en bienes muebles e inmuebles. Hizo una inversión pública por 140 millones 33 mil 74 pesos con 23 centavos. En aportaciones y participaciones gastó 141 mil 746 pesos con 80 centavos. Y pagó a su deuda pública 262 millones 284 mil 169 pesos con 63 centavos.

El total de su gasto fue por 1 mil 358 millones 500 mil 212 pesos con 92 centavos que, comparados con el ingreso, nos arroja un déficit de operación por 282 millones 198 mil 334 pesos con 86 centavos.

Ni cómo defenderlos pues.

UN ELEFANTE EN PALACIO

Anuncia el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona que en 50 días llegarán las primeras unidades del nuevo sistema de transporte masivo que serán entregadas por la misma empresa que vendió los “metro buses” al gobierno de la Ciudad de México, una empresa China que los fabrica en Venezuela. En nuestra ciudad se denominará “metro red” con una vigencia de 15 años aproximadamente.

No se habla de montos de inversión, pero el gobierno anuncia que se cubrirá el área conurbada de la capital y el centro histórico. Operación oscura pues.

A juzgar por las dimensiones expuestas en las fotografías difundidas el jueves, se trata de unidades de grandes dimensiones que necesitan amplitud vial para circular. No creo que puedan dar vuelta en nuestras callejuelas como, por ejemplo, en la esquina de Carranza y Uresti, o en Carranza con Reforma. Como que este gobierno está empeñado en aportar mucho a la “herencia maldita” que, al fin, como siempre, nosotros vamos a ser los paganos.

PIEDRA SOBRE PIEDRA

Uno no está seguro de que el adoquín mal conservado sea lo mejor para preservar el carácter colonial y provinciano de nuestra ciudad capital. El 90 por ciento de las calles de nuestra mancha urbana que cubre 300 kilómetros de nuestro valle El Gran Tunal, está en franco deterioro.

Bien pudiéramos utilizarlas como pistas de pruebas para que las empresas armadoras de autos certifiquen aquí la calidad de sus suspensiones, llantas y hasta el sistema de frenos. Posiblemente cuando el negocio deje, haya suficiente capital como para renovarlo simultáneamente con el tendido de una nueva red de drenaje y otra de agua potable.

Y si no fuera mucho soñar, yo diría que introdujeran las líneas eléctricas del primer cuadro por debajo de las banquetas al fin que ya tenemos muchos cientos de toneladas de alambres que tejen una red por encima de la ciudad, gracias a las empresas cableras y telefónicas.

JÓVENES LEGISLADORES

Está en proceso legislativo una iniciativa para permitir que los jóvenes de 18 años puedan ser electos como diputados federales y que los de 25 años puedan ser titulares de alguna dependencia federal. No han faltado los inconformes que niegan capacidad a mujeres y hombres que tienen esa edad como para hacerse cargo de puestos de tal relevancia.

Es evidente que México necesita crear ciudadanía con urgencia. Que con muy buenos ojos se observa como los días del “niño” que se celebra precisamente este domingo, tanto los congresos estatales como los ayuntamientos municipales permiten que sean precisamente menores de edad quienes “sesionen” en sus recintos y tomen acuerdos que aparentemente surten efecto porque forman parte de sus respectivas agendas.

Así las cosas, me suena a disparate que habiendo sido invitados a una sesión parlamentaria cuando niños, los jóvenes que ahora tienen 18 años no puedan integrarse como diputados a los poderes legislativos en los estados y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Los partidos necesitan una revisadita.

AL PAN, PAN Y AL VINO, VINO

Las cosas se le empiezan a complicar a la dirigencia estatal del PAN. Ni su dirigente nacional, Marco Cortés, podría ser capaz de enderezar el barco que hace agua por todos lados.

La corriente de los “tradicionales” del partido en el estado están inconformes por el modo en que Xavier Azuara Zúñiga se ha apoderado de la estructura de Acción Nacional, sin haber demostrado buenos resultados en los procesos electorales recientes.

Verónica Rodríguez Hernández tiene en su entorno un grueso círculo de inconformidad de sus compañeros que parecen no estar dispuestos a la elección del año que viene sin tener un motivo para elevar sus cuotas de poder en los municipios, precisamente ahora que la alcaldesa del municipio de Catorce, María Guadalupe Carrillo Rodríguez, anuncia su separación del PAN sin haber señalado todavía para donde corre.

Bajo la fórmula PRI, PAN, PRD y MC, tenemos 26 municipios del estado en sus manos. No obstante, no en todos los que fueron electos presidentes municipales en 2021 son panistas. Y como están las cosas en el nivel nacional, es posible que las elecciones municipales del año próximo dejen de ser todo lo que se proponen los partidos de esa fórmula.

LAS CALIFICACIONES ESTATALES

Aunque se llama “Semáforo Estatal de Rendimiento Gubernamental”, creo que ni los 42 funcionarios calificados saben exactamente a qué se refiere la denominación y tampoco imaginan si hay parámetros para calificarlos que no sean otros que la simpatía, la empatía, la gratitud, el “cáeme bien”.

Dieciocho están en “verde”, veintitrés están en “amarillo” y uno en rojo. Y ¿eso qué?

Salvo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el resto de los calificados que estuvieron en rojo el periodo anterior lograron ascender a “amarillo” o al “verde”, sin embargo, deben haber hecho un significativo esfuerzo para hacerlo en tan corto plazo. Y como la verdad poca gente se entretiene en intuir el resultado que no se ve ni se palpa, pues el tema no deja de ser una forma de entretención para quien quiera perder media hora de su jornada.

LAS VIALIDADES DEL COCHINITO

El ruido de los escapes especiales agrega espectacularidad al desplazamiento vertiginoso de los autos de modelo reciente, en clara competencia con las carcachas de modelo antiguo y escapes picados por el paso del tiempo, aunque sus conductores intentan, igualmente, correr como si compitieran en pista de carreras.

De unos y otros he visto correr como almas que se lleva el chamuco por los carriles centrales de la Diagonal Sur Salvador Nava, por el pomposo “Circuito Potosí”, por Himalaya o por Chapultepec, pero no falta el loco que se arranca por Sierra Leona, bulevar Río Santiago o por la antigua “carretera a Guadalajara” nomás por el gusto de meter la pata.

Usted y todos los potosinos hemos lamentado los resultados a la altura de “La Bandera” en la diagonal, o los heridos en el río Santiago, que es donde mayormente suceden los accidentes cuando los “pilotos” pierden el control de sus unidades.

No hay otro límite que sancionar a todos los conductores que excedan el límite de velocidad. Las multas deben ser acompañadas por cárcel como ya lo establece nuestro código penal vigente. Pero suponga usted que solamente los multen y nuestra ciudad descubra que en los pies que oprimen el acelerador tenemos un recurso que beneficiará las arcas municipales. Ojalá que despierte la gente de seguridad pública municipal. Abrirán los ojos si les dijeran que “llevan comisión” en las multas.

EL COTARRO POLÍTICO

La anticipación de las precampañas electorales en todo el país tiene sus efectos positivos. Por ejemplo, algunos personajes comienzan a aparecer en los escenarios y otros nomás han ampliado su presencia en espacios públicos. Presenciamos el curioso caso de que el alcalde de San Luis, Enrique Galindo Ceballos, es la figura que los electores potosinos encaminan al Senado de la República… Los oráculos del Verde potosino concilian dos o tres nombres para el Senado y admiten que la primera minoría será el acceso para Galindo… Entre tanto, los morenos están ciertos de ganar la diputación federal por el distrito con cabecera en Tamazunchale, el Verde iría por el primero y segundo distritos y quizá el tercero lo gane el PRI… Acción Nacional dará la guerra en los dos distritos de la capital, pero no dude que aquí Galindo logre colocar a uno de sus alfiles… Por los rumbos del tricolor se quejan los miembros que por años se han hecho cargo de la talacha de recorrer distritos y municipios para granjearse el voto de los habitantes, pues no han sido merecedores ni siquiera de una suplencia. En cambio, hay personajes que nomás aparecen cuando el nopal tiene tunas y gozan siempre del erario estatal... Por eso el PRI ha perdido en la entidad buena parte de sus simpatizantes con una velocidad que sorprende… Morena y Movimiento Ciudadano transitarán a lomo de la imagen de sus respectivos líderes “morales”… El presidente del Patronato de la FENAPO, Luis Antonio Zamudio Martínez, informa que tiene contratos firmados con los siguientes cantantes: Enrique Iglesias, Grupo Firme, Kim Loaiza, Flans y Pandora… Habrá más, dice… El alcalde de Villa de Reyes, Daniel Lagunas, ofreció a los niños en su día una función de circo… Todos los alcaldes festejaron a los niños con regalos y espectáculos… Todo bien… Cambiando de tema. No podemos dejar que nuestros jardines se sequen. Algunos vecinos se “cotizan” para pagar una o dos pipas a la semana, usando aguas recicladas… El calor comienza a agobiarnos y es poco lo que podemos hacer… Entre tanto, el terrible Manolo ha llegado en “shorts” y con lente oscuro. ¡Ay, Dios!... HASTA LA PRÓXIMA.

