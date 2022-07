Solarium | Grietas en el piso político del estado

Invertir en un juego mecánico, cuyas dimensiones lo hacen notable en el récord respectivo, es señalar un destino de derroche a los recursos del estado en tanto, simultáneamente, se dan a conocer despidos masivos de trabajadores por la urgencia del gobierno de operar con un mínimo de personal, sin explicar necesariamente la justificación y fundamentación de la medida.

Una queja emitida por el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado (SITTGE) refleja la inconformidad laboral de los organismos sindicales, pero este tiene un ingrediente adicional: ser un organismo que simpatiza desde hace tiempo con el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta primera grieta en la estructura política que sostiene la estancia en el mismo plano de los gobiernos federal y estatal, por lo menos en la apariencia, nos deja ver no solamente reclamos frente a una medida improvisada sino la imposición de criterios cuyos resultados podrían no ser los imaginados por el poder estatal. El diferendo podría elevarse a la categoría de conflicto y prestarse al uso político en la etapa que vive la adelantada sucesión presidencial.

Una mirada en este sentido podría ser considerada fuera de tiempo y espacio, quizá inapropiada frente al tamaño de los evidentes roces entre el titular del Ejecutivo del estado y sus empleados sindicalizados en seis organismos reconocidos. No obstante que el SITTGE no es el sindicato mayoritario en la relación laboral del gobierno estatal, es el tipo de vinculaciones que ese sindicato tiene lo que le da significación a sus protestas que recién se han relanzado.

La renovación directiva de Morena en San Luis podría ser un ingrediente más para el activismo de la organización sindical pues su dirigencia aspira a ser un contrapeso real de su patrón, el gobierno potosino, a fin de fortalecer su membresía y acceder a posiciones electorales en el 2024, restándole accesos a miembros del Partido Verde Ecologista de México, por ahora encimado en el poder del estado con una clara intención de debilitar la estructura morenista, quizá como resultado de acuerdos cupulares alcanzados hace más de un año.

A partir de la protesta del SITTGE comenzaremos a ver en San Luis modificaciones en la estructura política del estado. Evidentemente la negociación entre el Verde y la “gallardía” para tener el poder incluye la conformidad de Morena para mantener una alianza de facto, misma que, como ya dije, comienza a tener una grieta importante en su plataforma cuyo resane depende de la astucia y habilidad del gobernador para detectar quienes de las llamadas “corcholatas” están detrás de la organización sindical para esta que es, evidentemente, una de las luchas internas más intensas en lo que va del presente Siglo XXI.

Si la corriente de Morena que incluye al organismo sindical y su refuerzo más importante con raíces en Tamazunchale logra conducir a posiciones electorales federales, municipales y estatales a sus más destacados dirigentes, quienes van a resentir las consecuencias, sin duda, serán los afiliados al Verde. Es posible, además, que vivamos un decaimiento de la estructura gallardista muy anticipada. Estamos a merced de la suerte.

LOS SENDEROS DEL AGUA

El miércoles pasado, la Junta de Gobierno de Interapas que preside el alcalde Enrique Galindo Cevallos tomó un acuerdo que es oportuno: confeccionar un “Plan Maestro Hídrico” de largo plazo para el valle del Gran Tunal que permita prevenir el agotamiento de las fuentes que abastecen de agua a su población.

Si la mirada tiene esos alcances, entonces iniciaría por lo inmediato, eliminar las fugas que tiene la viejísima red que representan un 30 o 40 por ciento del caudal que se le inyecta cotidianamente. Así, nomás con un plan de detección, de restauración o de renovación de algunos tramos de la red, la zona metropolitana de la capital dispondría de agua para solucionar la demanda del presente. No sería cualquier cosa.

Un paso simultáneo lo adelantó el gobernador Ricardo Gallardo al iniciar la restauración de la cortina de la presa El Peaje, una de las más recientes en la zona de captaciones de la Sierra de San Miguelito, área sin la que San Luis y sus alrededores no podría subsistir sin penas.

A partir de ahí, las inversiones indispensables reclamarían una respuesta correcta y civilizada de los consumidores. Generalmente el gandallismo se disfraza de ignorancia o de incultura. Gente que se acostumbra a vivir de la gracia de Dios y se adjudica el derecho sagrado de recibir agua sin costo, porque es un derecho universal, tendría que aceptar que la negativa no es del agua sino por el costo de entregársela a domicilio. Tendríamos que llegar al extremo de pedirle a cualquier gandalla que, sin pagar el servicio, debería ir a la presa o al pozo más cercano y recibir el agua en un recipiente de su propiedad y verá cómo no cualquiera.

Es importante verificar el potencial de nuestros acuíferos y pensar en su paulatina recuperación. Por eso son importantes las presas en las vertientes de la Sierra de San Miguelito. Y perdón que meta mi cuchara, pero sin invertirle al asunto será difícil evitar una eventual escasez de agua en el área que estamos ocupando.

Una revisada al reglamento de construcciones de los municipios de San Luis, Soledad, Villa de Reyes, Villa de Zaragoza y tal vez de Mexquitic, es una tarea que debieran realizar nuestros ilustrísimos y bienamados legisladores locales, para definir el tipo de materiales a usar en las redes de agua por los fraccionadores de terrenos en el valle del Gran Tunal, porque entonces los funcionarios de medio pelo ya no tendrían oportunidad de hacer negocio con lo ajeno. Una buena cantidad de las fugas están en fraccionamientos que tienen tubería plastificada.

Enrique Torres López, director del Interapas, no ha perdido el tiempo y parece decidido a resolver un añejo problema de San Luis por la falta de agua potable y a domicilio. Con el ánimo de extender el conocimiento sobre el tema, es necesario recordar aquí la obra editada por la UASLP con un trabajo del ingeniero Jesús González Urriza, potosino que conocía la red como la palma de su mano. Y si es cosa de sumar, pues que quien aporte una idea tenga una ventana abierta para hacerlo. En fin, los senderos del agua.

EL COTARRO POLÍTICO

La Legislatura local eligió ayer a Ana Cristina García Nales como comisionada numeraria de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, para un periodo del 1 julio 2022 y hasta 30 junio 2026. También se reeligió a David Enrique Menchaca Zúñiga, como presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, periodo uno julio 2022 a 30 junio 2024… Ana Cristina García Nales obtuvo 21 votos a favor; Jazmín Alejandra Torres Guevara 1 voto; Claudia Elizabeth Gómez López 4 votos; Tomara Guadalupe Rodríguez Olvera 1 voto; mientras que los ocho aspirantes restantes registraron cero votos… En la votación para elegir presidente de la CEGAIP, el comisionado David Enrique Menchaca Zúñiga obtuvo 23 votos, Ana Cristina García Nales 2 votos, José Alfredo Solís Ramírez 1 voto y se registró un voto nulo… La Comisión de Hacienda del Congreso Estado aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para exhortar al Sistema de Administración Tributaria (SAT) a que mejore las condiciones de automatización y logística que asegure las citas a los ciudadanos que buscan obtener su cédula de situación fiscal. Llegan tarde, pero sin sueño, poque el presidente López Obrador ya pidió a la titular del sistema que no complique las cosas a los causantes y anule la exigencia del documento… La misma comisión hizo un llamado a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que investigue y sancione los actos de corrupción que se generaron con el tráfico de citas que se venden entre 300 y 500 pesos, a fin de que no quede en la impunidad y existan castigos ejemplares a los responsables. Otra vez tarde, pero sin sueño… ¿Y cobran por eso?... Entérense de las noticias, lean EL SOL y escuchen ABC radio… Digo… El doctor Jaime Chalita Zarur, director de Desarrollo Económico municipal, afirmó que la instalación de nuevas empresas y la ampliación de otras en San Luis Potosí, es reflejo de las condiciones económicas y sociales que existen para la atracción de más inversiones. La empresa suiza Franke, anunció una inversión por más de mil millones de pesos. El martes pasado se colocó la primera piedra de JTEK Automotive, dedicada a la fabricación de piezas automotrices procedente de Japón… La Escuela Primaria Rural “Venustiano Carranza”, del municipio de Ciudad Fernández, recibió la certificación de plantel libre de caries como resultado de la jornada de atención dental llevada a cabo en coordinación con la Universidad Cuauhtémoc. Se otorgó la atención bucodental a 120 niños, beneficiados con 583 acciones como selladores de fosetas y fisuras, aplicaciones de flúor, limpiezas o profilaxis, resinas, tratamientos restauradores atraumáticos y extracciones dentales… Lo que ocurre en la región huasteca es un escalamiento de la violencia que no aparece en las versiones oficiales pero que trasciende a través de los medios de comunicación. Evaluar el panorama es indispensable antes de correr riesgos… Ya tenemos nuevo arzobispo en la arquidiócesis de San Luis Potosí. La cálida bienvenida de la feligresía para Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arispe sella el inicio de una nueva etapa en la vida eclesiástica… Mal geniudo y todo lo que usted quiera, pero el terrible Manolo tiene sus momentos de calma, de relax, cuando se acerca la hora del cierre. Por eso yo me retiro… HASTA LA PRÓXIMA.

