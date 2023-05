Solarium | Gallardo colgado de la brocha

¿De qué modo podemos entender que Gallardo aceptaría cualquier desprecio de Morena con tal de no quedar solo en las próximas elecciones? Las advertencias están planteadas. Verde y Morena no se juraron amor eterno. El riesgo de que la gallardía se quede sin partido le hace buscar entre las siglas con registro aquella que le brinde cobijo. Cualquiera es bueno.

Ha firmado todos los manifiestos publicados por los gobernadores de Morena en respaldo de su líder, generalmente en contra de personas, instituciones y hasta poderes federales como la Suprema Corte de Justicia, aparecido hace tres días. Sin embargo, la “corcholata” favorita lo desdeña y pospone una y otra vez su visita al estado, alejándolo de cualquier posible compromiso negociable.

Mientras tanto, comienza a divulgarse el divorcio entre el PVEM y el líder real de Morena, lo que en buen lenguaje quiere decir que la “gallardía” anda ofreciendo lo que no tiene. Por supuesto que la dirigencia real de Morena está al tanto de las circunstancias y espera resultados.

Como parte de la desbandada panista Ricardo Gallardo tiene a su lado dos personajes que se distinguieron en el pasado reciente como una corriente que dominó los escenarios del PAN y logró resultados electorales favorables. Imposible que el gobernador busque alianzas azules cuando están en su gobierno el par de personajes de referencia. La opción de que Gallardo negocie con el PRI una eventual alianza como alternativa frente a las decisiones de Morena y Verde, va a depender de los flirteos entre el mandatario y dos mujeres priístas que se apropian de la escena en cuando pueden. Ambas huastecas con deseos de hacer carrera larga parecen convencidas de lograrlo.

Así las cosas, mi querido lector, vamos a ver de qué lado masca la iguana. Por lo pronto, lo ocurrido nos lleva a pensar que los motivos para amanecer tranquilo y confiado están desapareciendo del entorno del mandatario quien, en todo caso, debe procurarse un buen padrino en Morena para evitar que lo dejen colgado de la brocha dentro de un año. Morena ya trae gente trabajando en nuestro territorio con miras electorales en tanto que el Verde absorbe todo lo que puede de la estructura política interior antes de que otros arrasen con lo poco que deje el partido morado.

EL FONDO SE DESFONDA

Jorge Escudero Villa pagó los platos rotos por no superar la prueba de enderezar financieramente la Dirección de Pensiones del gobierno del estado sin recibir un solo peso de los 3,500 millones que su patrón se niega a pagar al fondo para cubrir sus compromisos con los burócratas jubilados. En vez de eso, no pasa un día en que deje de anunciarse la contratación de una nueva estrella del canto popular para presentarse en el teatro del pueblo de la Fenapo. Esa es la distancia entre las prioridades.

Escudero no incumplió por decisión propia. Es que lo metieron en un callejón sin salida y quizá quien ocupe su lugar pase por las mismas. La situación encuentra su expresión gráfica más clara en aquella canción de Chava Flores llamada Bartola. Justamente por eso vislumbro una segunda opción para entender la salida del ahora ex titular de Pensiones.

Al igual que el abogado Leonel Serrato, Escudero Villa comenzó a aparecer en “rojo” en cuando menos tres publicaciones del “semáforo de cumplimiento”. Hoy ambos están fuera del gobierno. Resulta que el famoso “semáforo” es producto del acuerdo entre la Secretaría Técnica del Gabinete, la Secretaría General de Gobierno y la Dirección de Comunicación Social del gobierno estatal.

El asunto me trae a la mente la curiosa forma de calificar atribuida a un maestro universitario de mis tiempos preparatorianos. Se divulgaba la versión de que el maestro reunía las hojas del examen ya contestado por los alumnos y las lanzaba al viento frente a su escritorio. Aquellas hojas que quedaban sobre el mueble obtenían calificaciones aprobatorias. Las que quedaban en el piso, estaban reprobados.

Cierto o no, nos pasa lo mismo con los resultados del famoso “semáforo de rendimiento”. Nadie sabe cuáles son los parámetros de calificación y cómo es que los operadores del sistema llegan a un estándar para colocar a alguien en uno de los tres colores posibles. Todas las suposiciones son válidas, incluso la de que el gobernador se juegue un “tin, marín, de do pingüé” y pobre del que caiga de su gracia porque le saca tarjeta roja. Esto es lo más creíble.

QUE NOS ECHEN AGUAS

El servicio de agua potable ha de prestarlo el ayuntamiento por disposición constitucional. Cosa aparte es quien sea el abastecedor para usos domésticos, comerciales e industriales. O sea, el dueño del agua de mantos subterráneos, del agua de ríos y arroyos y de su correspondiente almacenamiento en presas es, por una parte, el gobierno federal como representante formal de la nación y, por concesión acordada, el gobierno del estado.

Aunque el agua es un bien común al que todo mundo debe tener acceso, lo cierto es que su manejo tiene un costo fijado en alrededor de 50 pesos por metro cúbico. Este es el criterio sobre el que se fundamentan las cuotas que usted y todos los habitantes de la mancha urbana de la capital del estado pagamos, con la advertencia de que los famosos 50 pesos son el precio base sobre el que han de agregarse otros conceptos hasta llegar a una tarifa que ciertamente no es fija.

Hace dos semanas le informé que el organismo operador del agua en esta zona metropolitana había captado un poco más de mil millones de pesos en 2022. El desglose de las cuentas de Interapas contiene renglones que reflejan una administración errónea y dudosa. Corregir lo erróneo y sancionarlo es necesario, pero es harina de otro costal. Lo urgente es tapar las fugas reales de agua y de dinero para resolver la urgencia que ya comienza a sentirse.

Ora cambiemos el punto de observación. Es responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión Estatal del Agua asegurar la disponibilidad del líquido en esta zona urbana y también en las principales ciudades del estado, con la cantidad y calidad que garantice la conservación de la salud de sus habitantes. Por supuesto, la entrega y cobro del servicio debe generar el recurso suficiente para los ayuntamientos y los organismos operadores paguen el agua a la comisión que entregue el agua.

Las perforaciones exploratorias y la explotación de los mantos acuíferos corresponden a la Comisión Nacional del Agua, la cual goza de la facultad de concesionar a particulares o a organismos operadores municipales la explotación del líquido en cantidades previamente fijadas. Claro, el consumo humano es prioritario.

Las medidas de control en el consumo son una facultad de los ayuntamientos y sus organismos operadores del sistema de agua. Así, por ejemplo, no tardan en reducir las actividades en los “lava-carros” que se encuentran en esta ciudad, aunque, por cierto, ni siquiera han sido notificados todavía.

Entre tanto, ¿de quién es el negocio de las pipas?

EL SAQUEO ARQUEOLÓGICO Y DE ARTE RELIGIOSO

Hubo, en el costado lateral sur del acceso al templo de El Carmen de la capital, un maravilloso altar tallado en madera que de pronto desapareció. Ya no está. Una cruz pétrea ubicada en el atrio de la capilla de Loreto y del templo de La Compañía, tampoco está.

Exvotos, imágenes de bulto y cuadros representando escenas bíblicas o de los evangelios son robados de nuestros templos y van a dar a casas de subastas en el extranjero.

No solamente eso. Nuestras zonas arqueológicas de la Huasteca han sido permanentemente afectadas por un robo hormiga de pequeños objetos y, en ocasiones, de piezas de regular tamaño que se comercializan en un mercado negro que, pese a todo, subsiste.

El común denominador de estos casos es la falta de un inventario completo de los bienes culturales y religiosos que existen en sitios de libre acceso como son los templos y las zonas arqueológicas.

Toco el tema porque recién la iglesia católica potosina decretó la excomunión automática de uno o varios ladrones sacrílegos que se llevaron cálices y vasos sagrados del templo de la colonia San Felipe de Soledad de Graciano Sánchez.

No se puede tener una vigilancia permanente en cada templo y menos en una zona arqueológica, pero soluciones hay. Cámaras de video en cada templo que respondan al movimiento. Con la misma paciencia y capacidad de inversión con que se registra la presencia de animales salvajes en nuestros bosques, ¿por qué no colocar iguales cámaras en las zonas arqueológicas, que den pista de los ladrones?

Todo se puede, pero no todo se quiere.

EL COTARRO POLÍTICO

San Luis Potosí ha perdido a una de sus hijas más destacadas. Doña Concepción Calvillo de Nava es una mujer emblemática de la etapa civil y política más significativa de la época contemporánea del estado… Honor a quien honor merece… Descanse en paz… Siete accidentes viales diarios arrojan una persona lesionada cada tres días. El número de las personas fallecidas no es una cifra precisa porque las víctimas suelen perder la vida después del percance con diferencia de más de 24 horas… Sin embargo, las cifras debieran motivar la acción de las autoridades de tránsito en las zonas urbanas de la entidad porque el costo de los daños representa pérdidas millonarias… Por otro lado, la zona metropolitana de la capital tiene el más alto nivel de dificultades para conducir con fluidez a través de calles y avenidas. El tránsito complicado de vehículos origina tensiones y estrés en los conductores y es probablemente la causa de los accidentes… Las grietas en la estructura del PRI no son nuevas. Los “priístas” de antaño ya no aparecen en las escenas cotidianas de los actos partidistas. Sin embargo, nomás se acercan las fechas electorales y aparecen personajes que a base de “caballazos” quieren colarse para las nominaciones. Sino pregúntenle a las dos mujeres huastecas que son señaladas como “empresarias” que se quedan con dinero originalmente destinado a capacitación… Menuda bronca en la que se han metido funcionarios del ayuntamiento de Mexquitic con la complicidad de funcionarios estatales para despojar de sus tierras a varias personas y asignarlas a dos personajes de origen extranjero que pretenden plantarse ahí para hacer negocio… Trabajando, como todos los días del año, 7 mil 225 enfermeras y enfermeros de San Luis Potosí celebraron ayer su día. El Secretario de Salud, doctor Daniel Acosta Díaz de León, destacó el trabajo del personal que labora en los Servicios de Salud que asciende a 2 mil 882 enfermeros. 825 laborando en primer nivel de atención en centros de salud y brigadas móviles; 2 mil 57 distribuidas en 5 hospitales generales y 8 básicos comunitarios… Felicidades pues… Agobiado por el calor, el terrible Manolo trae cara de enfado… HASTA LA PRÓXIMA.

