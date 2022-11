Solarium | Feliz viaje a todos

Un viaje para conocer sitios importantes de la capital del país y disponer de alimentos y medio de transporte gratis, siempre será atractivo para las personas que no tienen recursos para disfrutar unos días de asueto. Si los organizadores del viaje ponen como pretexto la felicidad que les produce la permanencia en el poder federal por cuatro años, eso a los viajeros poco importa.

Una persona que dispone de los pocos ingresos de una pensión social quizá esté consciente de que su presencia en el amplio Zócalo de la Ciudad de México recompensa el costo de su viaje, pero el fondo del tema es conocer los sitios que de manera distante ha tenido referencia a lo largo de su existencia.

El acarreo de personas a los actos políticos como esta marcha está respaldado por motivos concelebrados. Miles conocerán por primera vez los escenarios de cientos de hechos históricos a través de una caminata por las vías principales de la capital del país. El viaje será una experiencia personal memorable.

Seguramente la ventaja de este acto multitudinario será para el presidente y quienes lo rodean. El respaldo presencial de la gente tiene varias interpretaciones. Los estudiosos de los fenómenos sociales dirán que el viaje de miles este fin de semana es una forma de manipulación de la realidad. Tal vez lo sea, pero decisiones como esta tienen valores distintos.

Para el que viaja en alguno de los cientos de autobuses desde su lugar de origen hasta la capital, el hecho representa un avance personal porque no tiene acceso ordinario a esos desplazamientos. Va a un mundo nuevo y distinto. Eso tiene un valor importante.

Los motivos que tiene el presidente pueden ser muchos, entre ellos el de satisfacer su ego, como se difunde en las redes sociales. El desencanto por su propio engaño llegará cuando entienda que no podría mover voluntades ciudadanas en su respaldo sin el oneroso gasto del recurso público; si no estuviera urgido de nutrir esa iniciativa electoral que no da por perdida.

Para el ciudadano que va, el deseo es que lo disfrute y regrese ante los suyos con historias nuevas que contar.

¿CUÁNTOS SON?, ¡PA’NO CONTARLOS!

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador esbozó el orden de la marcha que espera encabezar mañana. Primero los suyos, luego gobernadores y legisladores y después los simpatizantes de cada entidad dispuestos en orden alfabético.

Lo que se advierte como una disposición lógica de los participantes, será en realidad una forma de calificar la asistencia a la marcha con la que oficialmente celebra su cuarto año de gobierno.

Poner a competir a los 22 estados gobernados por morenistas es una forma de estimular la asistencia en busca de la nada, en apariencia. El mandatario que logre desplazar a un mayor número de personas hasta el Ángel de la Independencia de Paseo de la Reforma, a lo mucho recibirá una palmadita y un abrazo del mandatario.

Sin embargo, el motivo final es impresionar a “las corcholatas” que buscan la sucesión presidencial. Así, la marcha dejó de ser, en automático, una reacción ante la marcha de las organizaciones civiles del pasado 13 de este mes en 50 ciudades del país, para ser una pasarela ante los miembros de un jurado que, a la vez, aspira a presidir el país.

Para confirmar lo dicho, a lo largo del trayecto habrá especialistas en contabilidad de marchantes. Calculistas de aforos que dirán cuantos individuos se desplazaron al Zócalo hasta llenar cada metro cuadrado de la plancha más importante de México.

Lo extraño de este caso, es que los gobernadores no hayan anticipado vísperas asegurando participaciones fantásticas, tal vez porque eso va a depender de cómo ande su cartera.

CON LA IZQUIERDA ACARICIA, CON LA DERECHA CASTIGA

Esta semana el gobernador Ricardo Gallardo Cardona la ha dedicado fundamentalmente a la puesta en marcha de edificios escolares tanto en la capital como en Matehuala, Catorce y Ciudad Fernández. Y, sin embargo, es el ámbito educativo el que representa mayores riesgos para la estabilidad de su gobierno por los adeudos a los colegios de bachilleres y a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Me parece que este es un gobierno de apariencias. Aparenta apoyar a la educación a través de edificios escolares, pero no entrega los recursos para su operación ordinaria sin importar que las instituciones los necesitan con urgencia.

No es cosa fácil. Los maestros de los colegios de bachilleres iniciaron un paro indefinido de labores por la suspensión de sus pagos salariales en tanto los alumnos se arriesgan a perder el semestre que concluye en las próximas semanas.

Los maestros universitarios, los estudiantes de las distintas escuelas y facultades y los directivos de diferentes áreas han expresado no solamente su inconformidad por la falta de entrega de algo así como 150 millones de pesos, los cuales no están disponibles en las arcas del estado por un evidente descontrol del gasto. También han insinuado su decisión de materializar esas protestas de manera más que verbal.

Esta actitud gubernamental es contagiosa. La UNAM no está exenta de riesgos similares. La Universidad de Guadalajara reclama los recursos que le corresponden como lo hace la UASLP, y justo hace cuatro días realizaron una marcha en el centro de la capital tapatía.

Sean cuales sean las consecuencias de estos desajustes, la realidad es que el esfuerzo de aparentar suficiencia y eficiencia en la operación administrativa del gobierno lleva a Gallardo Cardona a vivir una falacia. No tenemos un gobierno rico ahora. La pobreza de nuestro gobierno es ancestral. Sabemos la causa: la ignorancia supina de esta realidad.

Prometer prosperidad y riqueza para ganar una elección siempre ha sido un recurso fácil. Los políticos sueñan con su grandeza y consideran que sus sueños son compartidos por una población cansada de esperar el fin de esta pesadilla.

Si uno solo de los planes de desarrollo de los últimos 60 años se hubiera cumplido al menos en una tercera parte, otra sería nuestra realidad. La única prosperidad que testimonia la población corresponde a quienes han participado en las sucesivas administraciones o a los personajes que forman el listado de favoritos del régimen correspondiente.

Lo que quiero decir es que este gobierno no es diferente a los demás. Hace lo mismo con más celeridad. Llegado el momento el juicio ciudadano será el mismo. Nos fallaron otra vez.

EL COTARRO POLÍTICO

La celebración de la marcha del día de la no violencia contra las mujeres casi obligó el cierre de locales comerciales del centro histórico ante la posibilidad de desmanes… El Congreso del Estado de Guanajuato donó el software Sistema Integral de Gestión Documental -SID- al Congreso del Estado de San Luis Potosí. Es una herramienta tecnológica innovadora para la gestión documental que fortalecerá los procesos de información y transparencia en el Poder Legislativo local… La firma del contrato de donación y entrega fue realizada por el diputado Martín López Camacho, presidente del Congreso de Guanajuato, y la diputada Aranzazú Puente Bustindui, presidenta del Congreso del Estado de San Luis Potosí… En su mensaje, la diputada Aranzazú Puente agradeció a las y los diputados de la LXV Legislatura por la donación del SID y destacó que la reunión era una muestra de la sinergia institucional… El diputado Alejandro Leal Tovías rechazó los señalamientos que lo relacionan con una investigación por hechos cometidos cuando fungió como secretario general del Gobierno del Estado: “estoy tranquilo ya que no hay fundamento para tales acusaciones. He sido servidor público mucho tiempo. Hace 30 años fui secretario general de Gobierno y en la administración pasada lo fui cinco años y medio, por eso entiendo que estos ataques infundados ocurren, lo mismo que las críticas”… Pues sí… La diputada Cinthia Segovia Colunga presentó una iniciativa para crear el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales del Estado de San Luis Potosí. Propone modificaciones a diversos artículos del Código Penal del Estado; a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; a la Ley del Instituto de las Mujeres del Estado; a la Ley del Centro de Justicia para Mujeres del Estado; y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. El Registro tendrá información general de personas condenadas y sancionadas en un procedimiento penal por una sentencia ejecutoriada, que será de acceso público… Quemada tras quemada… Los dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) fueron muy generosos con el Ayuntamiento de la Capital al considerar amigable el contenido de la Ley de Ingresos municipal para el año próximo… El documento fue presentado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos quien dijo que la Ley de Ingresos está basada en “criterios de justicia tributaria que protegen a los grupos más vulnerables”… La labor del General Guzmar Ángel González Castillo al frente de la seguridad pública del estado ha sido destacada. El reconocimiento de la población del estado a su labor merece ser enmarcado por el apoyo gubernamental… El licenciado Arturo Rodríguez realiza una excelente labor al frente de la Policía de Investigación la cual también es merecedora de apoyos para mejorar su equipo de trabajo… Contra viento y marea Interapas sigue su tarea de reorganizarse para cumplir mejor sus obligaciones. Por consigna en Soledad no lo quieren, pero tampoco lo van a querer por los rumbos del poniente, donde la concesión de agua a un particular puede y debe cancelarse. A la chita callando ya nos han jodido mucho… Y los dejo porque el terrible Manolo me acaba de mirar con ojos de pistola… HASTA LA PRÓXIMA

