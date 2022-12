Solarium | Feliz Navidad y mucha salud

Entre los buenos deseos que se expresarán esta noche destaca el de la buena salud. Si en alguna etapa de nuestra historia esos buenos deseos fueron importantes, es ahora. Para ser todo lo felices que quisiéramos ser, hemos de ampliar nuestros conocimientos de la realidad para tomar decisiones. Con ese ánimo de disfrutar las reuniones familiares con la seguridad de que conservaremos la salud, les comparto lo siguiente: En su “Visualizador Analítico para el Covid 19”, el INEGI actualizó sus datos con fecha 21 de diciembre de 2022 y San Luis Potosí aparece en la zona de alto riesgo que sufre los efectos de una sexta ola de contagios.

A la fecha de corte, San Luis Potosí registró un total de 9,910 casos sospechosos de estar contagiados por el COVID 19. El incremento preocupa a las autoridades sanitarias del estado, aunque sus recomendaciones no son extremas, pese a que se visualiza la posibilidad de que los contagios aumenten tras las celebraciones navideñas y de año nuevo.

A lo largo de esta pandemia la entidad ha confirmado 244,092 casos y ha declarado como negativos a 398,863 casos más. Nuestra población de mayor riesgo sigue siendo la de 60 años y más que representa un 12.81 %, es decir, 361,599 personas.

Los efectos económicos causados por la pandemia son igualmente preocupantes. Nuestra población ocupada asciende a 1’338,297 personas que representan un 59.57 % del total de habitantes del estado. Las medidas preventivas en este segmento poblacional deben ser precisas para no sufrir deterioros en su economía. Son, además, quienes más participan en los festejos de esta temporada.

Es cierto que un alto porcentaje de los habitantes del estado han recibido una o varias dosis de vacunas contra el COVID 19 y contra la influenza. Sin embargo, subsiste la posibilidad de un contagio que, si bien no impacta de la misma forma en la salud del paciente, sí reduce su capacidad de trabajo e impacta en la economía.

Las declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona liberan la opción del uso de mascarillas protectoras en zonas de alta concentración o en la vía pública y la toma de las ya conocidas medidas de protección como la sana distancia y el lavado constante de manos.

Con la seguridad de que todos habremos de disfrutar las fiestas navideñas con la debida protección a través de las medidas preventivas ya conocidas, estas serán las primeras celebraciones después de dos años de abstinencia procurando intercambiar buenos deseos de palabra sin olvidar que, en cada abrazo, estemos en riesgo de un contagio indeseable. Felicidades.

LAS PRIORIDADES DE FIN DE AÑO

No está claro por qué causa el sector educativo y el judicial se han visto afectados por la falta de presupuestos para cubrir sus obligaciones más elementales como es el pago de nóminas y aguinaldos.

No lo está porque, como es costumbre, la culpa se pelotea entre los presuntos responsables y al final se posponen las soluciones mientras se aplican soluciones temporales para quitar presión a las demandas de los trabajadores afectados.

El desorden financiero que se asoma en esta situación tampoco es preciso en sus causas. Nadie ha explicado cómo es que las dependencias financieras no llegan a tener un control presupuestal para cubrir las obligaciones legales y contraídas de antemano.

El camino del dinero se oscurece en las áreas que lo manejan. La federación transfiere los recursos al estado para pagar los servicios educativos coordinados, del mismo modo que lo hace con los servicios de salud pública amén de las participaciones federales en cuyo reparto deben beneficiarse los 58 ayuntamientos. Hecha la transferencia, lo que aparentemente pasa es que el dinero pasa a formar parte de los activos gubernamentales que se manejan con criterios en los que parece radicar el desajuste presupuestal.

La comisión de hacienda del Congreso del Estado ni por asomo se dedica a supervisar que se cumplan las obligaciones que deben cubrirse con las asignaciones federales y estatales. En mayor proporción las primeras, pero más difíciles de obtener las estatales. A ciencia cierta nadie sabe explicar la razón que causa la falta de pago de aguinaldos, de salarios y de otras prestaciones a trabajadores que se manifiestan públicamente por un problema que no debe ocurrir.

Súmase a esta situación el grueso tamiz que tiene la estructura del fisco estatal que lo hace muy ineficaz para recaudar con agilidad y oportunidad. Es una estructura que lleva años de desarrollo. Las complicaciones para que pague un causante afecto a impuestos, derechos o servicios, causan la desesperación de cualquiera.

Desapareció la tenencia vehicular como impuesto, pero se mantiene el derecho llamado “control vehicular” cuyo adeudo impide que se reciban las láminas de las “placas” que en efecto son gratuitas. La expedición de licencias va aparejada, pero la autoridad exige la presentación de comprobantes de más, lo que desanima el pago inmediato.

En fin, que, como reza la expresión popular, “todo va junto con pegado” y el desbarajuste en el manejo de los fondos parece no tener solución inmediata. El gasto gubernamental carece de los controles efectivos que leyes y reglamentos establecen en tanto la sumisión del Congreso del Estado disimula ante un proceso que requiere una atención minuciosa y responsable.

EL COTARRO POLÍTICO

La eficacia de unos genera obligaciones para otros que, cuando no tienen forma de cumplir, se generan situaciones complicadas. La secretaría de Seguridad Pública del Estado bajo el mando del general Guzmar Ángel González Castillo ha detenido en lo que va del año a 1,700 personas que se dedicaban a la venta de diferentes sustancias tóxicas. La eficiencia de esta secretaría se sustenta en el cumplimiento de lo que es una de sus varias obligaciones… Surge la primera pregunta sobre el tema: ¿dónde se encuentran ahora los inculpados?... Seguramente en el centro de reinserción social mejor conocido como La Pila, donde ya existen problemas de saturación y todo lo que suele estar asociado con sitios en los que los delincuentes son acinados… Dirá usted que todo cuesta y es cierto. Mantenerlos sujetos a proceso en el orden federal o estatal representa un gasto en alimentación y cuidados… La tarea pendiente es la prevención, pero no hay un programa bien estructurado al respecto… Los arreglos navideños en el centro de la ciudad son motivo de reconocimiento de nuestra gente para el gobierno municipal. El mismo reconocimiento para el gobernador Ricardo Gallardo por la feria navideña y las posadas que llevan alegría y esparcimiento a nuestra gente. Eso también es inversión… La dinámica impresa al trabajo de Interapas se ha sostenido a pesar de los cambios. Eso ha hecho que la alcaldesa de Soledad le esté pensando sobre la separación de ese organismo. El costo del servicio y el pago de la administración no cualquiera tiene capacidad de hacerlo. Es decir, del dicho al hecho hay mucho trecho… “En la Ley Agrícola para el Estado, la materia de fomento al desarrollo rural queda dispersa y deja de verse en su integralidad el fomento y apoyo que requiere el desarrollo rural, entendido éste como el proceso de crecimiento y revitalización equilibrado, integrado y autosostenible destinado a mejorar las condiciones de vida de la población local a través de cuatro dimensiones: económica, sociocultural, político administrativa y medioambiental”. No le entendí, pero suena chingón este párrafo del comunicado enviado por las diputadas locales Liliana Flores Almazán y Emma Saldaña Guerrero para anunciar su propuesta de la Ley de Fomento al Desarrollo Rural Sustentable del Estado de San Luis Potosí… Otro legislador local, José Ramón Torres García, propone “reformar el tercer párrafo del Artículo 8 de la Constitución Política del Estado para prohibir “toda clase de discriminación por la situación o estatus migratorio”. Dice la gente que todavía hay quienes son “farol de la calle y oscuridad en la casa”… ¿Y cuándo le meten mano en serio al presupuesto?... No, porque ¡los regañan!, aunque el todavía líder de la Jucopo, diputado José Luis Fernández Martínez afirma frotándose las manos: “Las y los integrantes del Poder Legislativo han mostrado una alta sensibilidad, dejando de lado cuestiones partidistas y personales, lo que dio paso, por ejemplo, a la aprobación de un Presupuesto Estatal histórico para San Luis Potosí”… ¿Será?... El terrible Manolo viene disfrazado de Santa, el saco le aprieta, el gorro le queda grande y las botas son de cartón… De todos modos ¡pásenla bien!... FELIZ NAVIDAD.

