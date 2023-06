Solarium | Explosivo desarrollo de San Luis

La ciudad de San Luis Potosí vive uno de los retos más importantes de su historia. Duplicar su planta urbana y crecer sus servicios en la misma proporción durante los próximos diez años.

Sin una visión clara del futuro y sin la firme decisión de emprender con seriedad las obras indispensables para cubrir una mancha urbana que muy pronto pasará de los 300 kilómetros cuadrados a los 500 kilómetros cuadrados o más, las complicaciones terminarán por llevarnos al fracaso.

La mancha urbana absorbe sin cesar los territorios de municipios circunvecinos. Mexquitic, Villa de Reyes, Zaragoza, Armadillo de los Infante, San Nicolás Tolentino, Villa Hidalgo y Villa de Arista podrían ser el asiento de nuevas zonas de vivienda desde las cuales miles de trabajadores tendrían que desplazarse hacia el corredor industrial que crece paralelo a las vías del ferrocarril México-Laredo y la conexión con la vía Aguascalientes-Tampico.

El incremento en el número de empresas dedicadas a diversas ramas de la industria responde a la promoción gubernamental de nuestras ventajas. Corresponde al sector privado invertir en la construcción de vivienda respetando los lineamientos municipales en materia de vialidades, lo cual obliga a disponer de la legislación adecuada en cada uno de los municipios sobre los que se extenderá una parte de la mancha urbana.

Sin embargo, la respuesta oficial a las necesidades del explosivo crecimiento industrial y urbano es demasiado lenta. El Poder Legislativo del Estado no tiene en su estructura un equipo de urbanistas que les asesoren en relación con las normas que deben aprobarse ni tiene en su poder un plano rector que establezca las áreas urbanas y las fuentes para abastecerla de agua potable y otros servicios como drenaje, limpia, alumbrado, etcétera.

La zona metropolitana de San Luis Potosí reconoce en su territorio parte de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, falta incorporar los demás municipios que tendrán asentamientos humanos como resultado del desarrollo industrial y comercial.

Durante los próximos diez años la mancha urbana de San Luis Potosí, capital, enfrentará sus mayores retos históricos, pero aparentemente ninguna de las autoridades estatales o municipales dispone de un plan para ordenar el crecimiento y asegurar una vida decorosa de quienes lleguen a esta zona para asentarse temporal o permanentemente.

GALLARDO OBLIGADO A CAER DE PIE

No sé qué deba hacer el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para caer de pie ante la próxima administración federal. De ello depende su futuro y el del estado.

El reto no es exclusivo de Gallardo. Desde que recuerdo, los gobernadores potosinos han tomado el poder justo a la mitad del sexenio presidencial correspondiente. Si su nominación como candidatos ocurrió con el beneplácito del presidente en turno gozaron de dos años de apoyos federales por encima del promedio. Su tercer año de gobierno siempre ha sido el más difícil porque se jugaron un albur, y en algunos casos perdieron.

En los setenta y tantos años del “priato” no fue distinto que ahora. Gallardo está delante un carrusel de figuras y su principal objetivo es atinar a la hora de las definiciones. A simple vista no parece difícil. El tema es que haya sintonía con la ganadora o ganador, para que los próximos tres años no sean un tiempo de “secas” si no es que de extremo rechazo y congelamiento.

Impedir que los funcionarios de su gobierno puedan apoyar a su “corcholata” preferida no significa nada por aquello de que del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué tal si el equipo de gobierno pasa a formar parte de un cuadro de embajadores que simpatice y empatice con cada uno los aspirantes a la nominación de Morena?

Con un ojo al gato y otro al garabato, Gallardo Cardona atenderá a las “corcholata” de manera que ninguno de los aspirantes se sienta fuera de sitio en San Luis. Al mismo tiempo estará pendiente de los avances de Morena en nuestro territorio mientras el Partido Verde se recarga en la gallardía para tener su propia estructura electoral en el estado.

Es cierto que Morena y sus satélites avanzan en San Luis. También es cierto que la gallardía se está cayendo paulatinamente en la medida que le cede espacios al Partido Verde. La única consulta local de la preferencia del voto ciudadano coloca al Partido Verde con clara ventaja respecto de Morena. Como aliados, Morena y Verde superan el 50 por ciento de la preferencia y dejan claro que Gallardo tiene tanto derecho como el Verde de reclamar para sí el reconocimiento de quien triunfe en la elección presidencial del 2024.

EL AUMENTO DE CALOR AFECTA

Es casi imposible convencer a la gente de limitar el uso del agua en la temporada calurosa que vivimos si carece de otros elementos para refrescarse. La demanda de agua es notable pero no hay satisfactor a la mano.

Los comunicados oficiales destacaron esta semana la entrega de 30 mil “ventiladores” a los habitantes de la huasteca potosina para resistir temperaturas superiores a los 40 grados Celsius. Servirán para muy poco cuando solamente dispersen el aire caliente.

Ninguno de los funcionarios estatales reacciona atinadamente frente a la crisis. A los cañeros huastecos les importa madre que los ríos se queden secos aguas abajo. Sus sistemas de bombeo extraen agua para irrigar el cultivo más caro que tenemos, el de la caña de azúcar, porque consume mucha agua y rinde poco. Por eso el producto es caro.

El caudal de nuestros ríos disminuye en esta temporada. Abusar de la extracción es desequilibrar el sistema ecológico, pero los pinches cañeros no quieren perder dinero. Se consideran dueños de los ríos y de las vidas de la gente porque imponen alcaldes y diputados locales. Son influyentes pues.

Para casos de emergencia debe haber planes que lleven a soluciones concretas. Es de risa que una empresa privada haya construido un acueducto para traer agua a la ciudad y que en seis meses no logre funcionar como se debe al menos una semana. Y que la dependencia que la contrató, la Comisión Estatal del Agua, mire para otro lado para cumplir un doble objetivo: hacer enojar a la población consumidora para que “reviente” al Interapas que presiden Enrique Galindo Ceballos, al tiempo que espera que el efecto sea modificar esa estructura para controlar el abasto de agua en la zona que habita la tercera parte de la población del estado. Todo es política.

Reparar la cortina de la presa El Peaje y rescatar la presa San José luego de que los habitantes de Escalerillas descargan sus aguas residuales en su vaso, son dos obligaciones gubernamentales. No son favores ni pueden presumirse como aciertos personales cuando está de por medio la salud pública. Evitar una tragedia no es heroísmo cuando la acción forma parte de las obligaciones de los políticos en turno.

EL COTARRO POLÍTICO

El nuevo Secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, encabezó en San Luis la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo, evento que Néstor Garza Álvarez, Secretario de Trabajo de San Luis Potosí promovió ante la anterior titular de la dependencia federal, Luisa María Alcalde. La inauguración oficial corrió a cargo del gobernador Ricardo Gallardo quien destacó el avance laboral que se registra en la entidad… El jueves estuvo en San Luis el abogado Adán Augusto López Hernández, uno de los cuatro morenistas que participa en la etapa promocional para la nominación del candidato de la 4T a la presidencia de la república. De un solo tirón visitó Jalisco, Guanajuato, San Luis y Querétaro, y creo que Aguascalientes… Entre tanto, los priístas de casa se siguen peleando por los escombros de su partido. Sara Rocha Medina no tiene capital político personal para asegurar que el tricolor logrará triunfos similares a los de su pasado. Pero los inconformes no lo están por eso sino porque una posición de esas les permitiría colocarse en alguno de los miles de cargos que estarán en juego el año próximo… Las posiciones en disputa más perseguidas son las llamadas “plurinominales” porque no gastan en campañas y ganan lo mismo que quienes sí las hacen y ganan… En vez de una reforma legal que castigue a quien obligue a niñas y niños a mendigar, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado aprobó un dictamen para que el 23 de septiembre de cada año como “Día Estatal contra la Mendicidad Infantil Forzada”, lo cual no beneficia a nadie, pero la diputada Gabriela Martínez Lárraga alegó que “Esto nos sirve para que, a partir de la conmemoración de esta fecha, se puedan realizar foros, se puedan llevar a cabo conferencias, solicitar informes al Ejecutivo de lo que se está haciendo al respecto, para visibilizar una problemática que tristemente seguimos teniendo en nuestro estado, y la mendicidad infantil forzada recordemos que es la primera etapa para las violencias que viven los niños en la calle, inclusive la trata, la desapariciones y la esclavitud”... ¿Y quién va a pagar?... El presidente municipal de Villa de Reyes, Daniel Lagunas López, anunció la Feria del Empleo que se realizará el próximo lunes en el jardín principal de la cabecera, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado que encabeza Néstor Garza Álvarez, y con el Servicio Nacional del Empleo (SNE), el Instituto Estatal de Capacitación para el Trabajo (ICAT), ADERIAC, e instituciones educativas como Conalep, CEBETA y por primera ocasión COBACH que inicia con el ciclo escolar 2023-2024… Esta ciudad ya necesita una red de unas dos mil cámaras de videovigilancia y de una cárcel de grandes dimensiones nomás para evitar robos y asaltos, sancionar a responsables de accidentes viales y poner orden a todas horas porque pronto seremos tierra de nadie... Los próximos pasos a desnivel deben estar en Circuito Potosí y Camino a la Presa, y Sierra Leona con Río Santiago… Si no es mucho pedir… El terrible Manolo ha llegado bañado en sudor y, ya lo conozco, echando pestes contra el clima… HASTA LA PRÓXIMA.

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx