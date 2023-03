Solarium | Entre aciertos y errores

El Congreso del Estado autorizó la enajenación del terreno que originalmente estaba destinado para construir la planta armadora de Ford Motor Company, que ahora será vendido a una empresa norteamericana por algo más de dos mil millones de pesos. Casi simultáneamente se conoció que la deuda quirografaria gubernamental rebasa por algo más de 500 millones de pesos el monto del ingreso que se espera por la venta del terreno citado.

De inmediato funcionarios del estado informaron que el dinero de la venta será destinado a diversas obras, entre ellas la Red Metro, el segundo piso de la carretera 57 y obras de infraestructura en las cuatro regiones del estado. Bien haría el gobierno, sin embargo, en priorizar los compromisos que por todos lados le crecen sin atenderlos en mínima proporción, por ejemplo, los reclamos de los maestros de la Sección 26 del SNTE negociados el jueves por el Secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez y el titular de Finanzas, Salvador González Martínez, para sofocar lo que ya parecía un incendio de proporciones mayores. En las mismas andan los trabajadores del gobierno del estado que se ven afectados por medidas que van en contra de los compromisos contractuales.

No obstante, los anuncios entusiastas de programas sociales como ese reparto de medio millón de becas alimenticias en zonas marginadas del estado cuyo costo no es informado, así como la periodicidad con que se entregan las despensas en las áreas señaladas, y mucho menos se puede conocer la asignación de contratos a personas físicas o morales que se encargan de la integración de los alimentos correspondientes.

La desinformación genera especulación. Pero agrega preocupación el desbalance entre deuda pública y el monto de la recaudación más el manejo de los fondos federales a los que tiene acceso el gobierno estatal. Por el contrario, la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios y la Comisión Estatal de Garantías de Acceso a la Información Pública firmaron un “convenio de colaboración” para asesorar a los 58 ayuntamientos a ordenar sus comprobantes y hacerlos públicos en tanto subsiste opacidad en el nivel estatal. El contraste produce sospechas.

Es decir, hay acciones para dar la impresión de acierto y hay reacciones de personas, organismos sindicales y privados que reflejan lo contrario. Se necesita una línea de conducta sin requiebros, que sea recta y no quebrada. Ignoramos la capacidad financiera del gobierno. La suma de ingresos propios más las aportaciones federales y los fondos a su disposición suman 53 mil millones de pesos. Si se le agrega el pago del terreno cuya venta ha sido autorizada, hablaríamos de 55 mil y pico de millones de pesos. Pero no hay un presupuesto de egresos detallado, que respalde el buen uso y aplicación de esa cantidad con fines benéficos para todos los habitantes del estado.

El gobierno estatal transita su segundo año de ejercicio y ya no es tiempo de señalar “la herencia maldita” como la causante de todos los males. De menos debía conocerse un borrador del proyecto que se propone realizar este gobierno en lo que resta de su periodo.

La otra cara de la moneda. La promoción para atraer nuevas plantas industriales a territorio potosino se traduce en la generación de nuevos empleos que se anuncian como bien remunerados. Fiscalmente el asunto es distinto. Un alto porcentaje de las empresas instaladas aquí tienen sus oficinas matrices en la Ciudad de México y a la hora de hacer cuentas resulta que el beneficiado es el gobierno capitalino porque es allá donde presentan sus declaraciones fiscales y a San Luis nada más le queda el impuesto sobre nómina y tal vez parte del impuesto predial. Este es el lado bonito de la administración estatal.

Es por lo que el ingreso derivado de la venta del terreno es un bien que debe ser para remediar uno y varios de los males que no se han podido atender por mil razones, la mayoría inexplicables. Creo que es tiempo de tomar camino seguro.

Alrededor de 1997, Jesús González Urriza, ingeniero petrolero por la Universidad de Oklahoma, Estados Unidos, escribió un breve documento acerca del abasto de agua potable en nuestro estado y, aunque las cifras deben ser actualizadas, el fondo del tema tiene mucha actualidad porque justo entramos a un año en que la sequía nos preocupa a todos.

González Urriza -ya desaparecido para nuestro infortunio- ha sido uno de los dos técnicos que conocieron el sistema de agua potable de la capital como la palma de su mano. Quizá el otro haya sido el ingeniero Humberto Hermosillo, ligado también al sistema de abastecimiento de agua de la capital potosina. Su opinión representa uno de los conceptos que debieran ser atendidos ahora. No hay duda de eso.

En su escrito, del cual guardo copia, señaló entonces que información proporcionada por el INEGI en 1995 afirmaba que la zona media contaba con el servicio de agua potable al 100 por ciento; el altiplano al 97.5 por ciento; la huasteca al 86.0 por ciento; y la zona urbana de la capital estaba al 97 por ciento.

Sin embargo, esto es lo que aseguraba González Urriza: “Refiriéndonos a la ciudad capital y zona conurbada creemos que efectivamente está cubierto ese porcentaje únicamente en lo relativo a la infraestructura de distribución instalada, más no así en el caudal suministrado, faltando éste en un 25 por ciento aproximadamente, grave problema que se ha ido incrementando en los últimos diez años”.

En otra parte de su escrito, González Urriza consideraba lo siguiente: “Otro problema distinto, igualmente grave, es el que se refiere a las zonas rurales del estado, ya que de las 7,193 localidades con que cuenta 54 corresponden a zonas urbanas y 7,139 a zonas rurales, de las cuales 6,285 no cuentan con servicio de agua potable, pero, además, nos enfrentamos a la gran dispersión geográfica de estas”.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos, como presidente del consejo de administración del Interapas, asistió a una reunión con la Comisión del Agua del Congreso del Estado para exponer un plan que fue avalado por el organismo internacional que revisa y propone medidas a los sistemas de agua potable, con lo que logró desactivar esa embestida gubernamental por encontrar una forma de presionar hasta alcanzar la desaparición del organismo operador del sistema que abastece la zona metropolitana de la capital.

Estoy cierto que los problemas de abasto siguen siendo los mismos de hace 26 años. El abatimiento de los mantos en explotación y las fugas de la red. La falta de exploración de mantos más profundos contribuye a la crisis que hoy día aparece en nuestro horizonte. En los noventa, se descubrió un manto a más de mil metros de profundidad, que registró buen caudal a través de dos pozos, uno en la Fracción de Rivera y otro en la prolongación de Valentín Amador. Desde entonces parece no haber más exploración seria, constante.

Todo este ambiente de escasez que se agudiza durante la temporada cálida, hoy tiene un ingrediente político y económico que se expresa con la intención de desbaratar Interapas y controlar la parte del área metropolitana de Soledad y Pozos (en la perspectiva de que pronto sea municipio) con el riesgo de que ninguno de los dos pueda ser autosuficiente para surtir el líquido que demandan sus habitantes. Vamos, que organizar un sistema de agua no es cualquier cosa. Especialmente cuando la red de distribución está imbricada con la de San Luis.

La marcha y concentración de la Sección 26 del SNTE fue una demostración de fuerza que políticamente no le conviene al gobernador tenerla como enemiga… Esperemos programas con los sindicatos de trabajadores del estado… El Interapas informó ayer haber reparado parte de la red en la colonia Los Reyes, al norte de la ciudad, mejorando la presión que se tiene en la zona… Poco a poco… Ayer la SEGE informó que los trabajadores de la educación lograron reunir 2.3 millones de pesos al realizar una colecta en favor de la Cruz Roja, institución que requiere cada vez más apoyos para beneficio de la población en general… Aurora Mancilla Castro, titular de turismo en el estado, anuncia que San Luis estará presente en el tianguis turístico que esta vez tendrá lugar en la Ciudad de México a partir de mañana… La idea es proyectar nuestros lugares con atractivo para los visitantes y ver los resultados en el curso de este año… El gobernador Gallardo Cardona presidió la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz realizada ayer en Venado, a donde acudieron los alcaldes y titulares de seguridad municipal de Charcas, Moctezuma y Ahualulco. El evento contó con la presencia del general Guzmar Ángel González Castillo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado… La Sedarh y Conagua recibieron ayer un plan de modernización de los sistemas de riego que se abastecen de aguas del río Choix en el municipio de Rioverde. Lo entregaron agricultores de Angostura, Pastora y Progreso… Y, bueno, parece ser muy oportuno calibrar las posibilidades que tienen los partidos que participen en las elecciones de ayuntamientos, diputados locales, diputados federales y senadores de nuestra entidad. De inicio parece que el PRI no está necesariamente anulado en la entidad si tomamos en cuenta que tiene miembros con experiencia y buena aceptación. Por lo menos tiene más fuerza que Morena, partido que aquí depende enteramente de su aliado el Partido Verde… El caso del PAN es desalentador. Ganó presencia cuando el movimiento navista lo respaldó, pero los conflictos internos y los agandalles conocidos le restaron elementos valiosos como Juan Pablo Escobar Martínez y Sonia Mendoza Díaz por no dejarlos avanzar en su momento… Hoy, el PAN está convaleciente con pésimos pronósticos… Movimiento Ciudadano no llega a pintar pues no tiene simpatizantes como para esperar triunfos importantes el año próximo… Así las cosas, el terrible Manolo y un servidor hemos acordado continuar la conversa en cualquier taberna de esta colonial y señorial ciudad… HASTA LA PRÓXIMA.

