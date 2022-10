Solarium | “En este mundo traidor…”

“Nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira”. Lo escrito por Ramón de Campoamor, poeta español del Siglo XIX, tiene plena vigencia en nuestros días.

El conflicto matiza la vida de la generación actual. Lo mismo en occidente que en oriente, que en el norte o el sur. Millonarios como Elon Musk sacuden las redes sociales, en especial la que recién adquirió y políticos como Vladimir Putin de Rusia o los cambios en el Reino Unido, dan cuenta de la agitación que se vive en el orbe.

En círculos cada vez más cerrados, transitamos hasta nuestro entorno en medio de inconformidades y preocupaciones por las acechanzas que nos rodean. En esta atmósfera, las acciones y reacciones entran en una espiral de concentración de poder que parece no tener resistencia.

San Luis Potosí ha sido incluido en una región geográfica que se distingue por sus ideas conservadoras, con matices discriminatorios propiciados por la concentración de la riqueza y el poder.

El péndulo de la democracia en México quiere ser detenido y retenido por la izquierda de la 4T y sus aliados. El papel del gobierno del estado de San Luis Potosí es representativo del proceso que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, con estrategias políticas que no incluyen la del desarrollo económico bien sustentado, pero sí novedosas acciones que no estaban en el guion acostumbrado para gobernar.

Este gobierno también privilegia la lealtad por sobre la capacidad y la eficiencia. La secrecía es un sello inviolable y denostar una conducta permanente.

La calificación de resultados se anticipa a la prueba de suficiencia y eficiencia. El autor no espera la satisfacción del destinatario de las obras, sino que adelanta el entusiasmo que debe impregnar su aceptación desde el anuncio previo.

El estruendo de la ovación opaca el nivel del audio cuando eventualmente se expresan el desacuerdo, la crítica o la contrariedad, sin importar las razones que se esgriman.

Son los ingredientes de la polarización que caracteriza al nuevo régimen. Sin embargo, todavía no es tiempo de evaluaciones definitivas. Los primeros signos no apuntan a resultados excelentes que transformen a San Luis Potosí hasta alcanzar los ideales que bullen entre la población de clase media, ni son conocidos todavía los síntomas que anuncien la dilución de los extremos de pobreza existentes en los cuatro puntos cardinales de nuestro territorio.

VIVIMOS TIEMPOS PREELECTORALES

Por supuesto que ninguna objeción tiene el reparto de artículos indispensables para el cuidado de la salud y el bienestar de la población desvalida del estado. Lo que despierta la duda es su permanencia.

Sin ponernos en plan pichicato, el espíritu de ayuda solidaria impregna nuestra vida cotidiana. La desgracia ajena motiva la donación de objetos y alimentos que atenúen el efecto de los malos momentos. Casi todos los habitantes del estado conservan la disponibilidad para la ayuda cuando es necesaria.

Diría usted y todos que cueste lo que cueste un programa de ayuda alimentaria, de proporcionar ropa protectora para los pobres que viven en cualquier parte del estado, la acción es lo que cuenta. Si de esto se trata, no encuentra uno forma de desacuerdo.

Si la flema, la apariencia, el protocolo no configuran los planes del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y proyectan una imagen comprometida con la causa de los pobres, evidentemente no hay causa ni espacio para la censura. Hacer imborrable esa imagen requiere tiempo y confirmación periódica.

Para que el desencanto no aparezca en el horizonte, cabe tomar en cuenta que vivimos tiempos preelectorales anticipados, que la correspondencia de la ayuda anida en las simpatías cultivadas ahora y que los resultados de acciones como las que hoy se realizan no van más allá porque su temporalidad es corta.

No hay ayudas desinteresadas. Aún las que surgen de sectores desligados al gobierno buscan como recompensa el reconocimiento y la gratitud social. En todos los casos, sean o no procedentes del gobierno o de los particulares, la ayuda solidaria es un campo que produce dividendos prestigiosos.

La mancha que acabo de mencionar, la de los fines políticos, tiene un hilo que vale la pena iluminar. Si el recurso proviene de las arcas gubernamentales debe ser conocida por todos su cuantía. Debe conocerse cualquier detalle de la compra y de la entrega, nada más para abonar la honestidad de quien, justificadamente, tenga derecho a ella. Y todos contentos, ¿no cree usted?

EL COTARRO POLÍTICO

Quizá le interese al alcalde Enrique Galindo Cevallos ordenar una investigación catastral de la invasión de áreas verdes en la calle Cordillera del Sur, en Lomas Tercera Sección, a la altura del número 295… Se va a sorprender… Bueno, si por el área se roban el agua, ¿qué más se puede esperar?... No tiene uno ni la menor idea de las dificultades que pasa la gente que vive en comunidades cercanas de los municipios vecinos al de la capital en materia de transporte. Lo lógico es que acudan a hacer sus compras en esta ciudad, pero no todos tienen forma de transportar sus compras. Ese es el detalle… Ya sabe usted que, en eso de repartir el presupuesto de egresos del estado, el Ejecutivo es quien parte y comparte y por eso se lleva la mayor parte. Nada de que el Congreso del Estado quiere casa nueva cuando ya no le gustó la que tiene. Y que el número de juzgados en los distritos judiciales del estado han de crecer porque hay más sujetos consignados. El caso es que la estrella de la película tiene otro domicilio… Y, por cierto, eso de que la Casa de Gobierno será un asilo es un cuento de hadas. El vecindario no quiere cambio en el uso de suelo y que si es tanto su amor por los desvalidos ancianos, búsquenles mejor acomodo… Con motivo del llamado Mes del Agua, la dirección de Cultura del Agua, de la Comisión Estatal del Agua, realizó un curso de capacitación a los directores de los organismos operadores municipales y a las y los trabajadores de dichos organismos de: El Naranjo, zona metropolitana, Cerritos, Ciudad Fernández, San Ciro de Acosta, Rioverde, El Refugio, Matehuala, Rayón y Ciudad Valles. Además, organizó actividades lúdicas y deportivas para alumnos de los diferentes niveles académicos, incluyendo universidades a los que se les llevaron “caravanas del agua” en las plazas principales de dichos municipios... A través del Programa PROAGUA en el que se aporta 50 por ciento de recurso federal y 50 estatal, se entregó hipoclorito de calcio e hipoclorito de sodio a Alaquines, Rioverde, El Refugio, Villa de Guadalupe, Ciudad Fernández y Charcas, a fin de que lleven a cabo el correcto tratamiento del agua potable que se envía a los hogares... La costumbre de algunos párrocos de celebrar las fiestas patronales con el estallido de cohetones quizá merezca valorarse sin ofender la sensibilidad religiosa de sus fieles. El sonido producido a altas horas de la noche produce temores entre la población. Ya sabe usted a qué me refiero… Por cierto, nadie sabe informar si ya se colocó la primera piedra del templo prometido por el mandatario potosino al nuevo arzobispo. ¿O nomás fue arranque de caballo fino?... Algunos litigantes potosinos estiman que las cárceles del estado tienen todo menos la calidad de reformatorios… En algunos casos su capacidad está rebasada y en otros la alimentación de los internos deja mucho que desear. Claro, no están en un centro vacacional, lo cual no impide que se alimenten… Pues el gobierno estatal ya anunció las fiestas navideñas que se realizarán en terrenos de la Fenapo. Yo creo que el jolgorio no está peleado con las formas de gobernar. Lo que sucede es que, si no hay para galletas y colaciones para todos, eso se va a ver mal… Ya en serio, valdría la pena que la población de comunidades pobres del estado se dedique a la elaboración de productos tradicionales para estas fechas. El caso es encontrar vías para generar riqueza… El tema acepta las variables que se quieran. Hacen falta fábricas de ropa de alta calidad, en lo que alguna vez habitantes de Salinas tuvieron relativo éxito con la maquila… La fabricación de zapatos, de muebles y hasta de adornos para el hogar también ofrecen posibilidades… Lo único que no va es el fomento al número de güevones que esperan sentados la ayuda oficial… Uno no sabe a quien le corresponde poner orden en la central de abastos de San Luis, pero lo que sí es un hecho es que se reclama para seguridad de vendedores y compradores. Lo mismo se puede decir de la zona centro, donde hasta los limosneros forman parte del halconeo armado por delincuentes… Aunque nadie tiene el dato preciso, resulta que nuestra entidad dispone de alrededor de 350 leyes, códigos y reglamentos, varios de los cuales nunca han sido aplicados como se debiera… Para empezar, es obligada la revisión de la Ley sobre Construcciones y Edificaciones del Estado por los fenómenos sísmicos que comienzan a sentirse en diferentes áreas de nuestro territorio. Pero los señores diputados se la pasan “grillando” sin dejar de cobrar… El terrible Manolo dice que eso tiene una solución fácil. ¡Que les saquen tarjeta roja!... HASTA LA PRÓXIMA.

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx