Solarium / Emprendiendo la carrera

La licenciada Luisa María Alcalde, líder nacional de Morena, vino a San Luis para dar el disparo de salida rumbo al 2027. Lo demás fue accesorio.

Dijo ante los reporteros que la entrevistaron que San Luis se vestirá de guinda dentro de tres años, aunque presentó los saludos de cortesía al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y aceptó que el acompañamiento del PT y PVEM en la contienda por el gobierno del estado, 15 diputaciones de mayoría en el Congreso local y los 59 ayuntamientos será posible por razones que no requieren explicación.

No obstante, Ignacio Segura Morquecho, líder estatal del Verde, respondió enseguida que el PVEM conservará el gobierno del estado, como una respuesta a los dichos de la dirigente nacional de Morena.

La firmeza con que Luisa María Alcalde dijo que nuestro estado cambiará de color se convierte en un mensaje que no necesita aclaraciones. Para el caso, Morena postulará su candidata o candidato sin llegar a acuerdos de coalición con los partidos satélites, con quienes, sin embargo, es posible que comparta las candidaturas para renovar el Congreso y los ayuntamientos.

Lo accesorio de su presencia tuvo que ver con llamados a la militancia de su partido para que se mantengan unidos y avancen rumbo a las contiendas en espera.

Detrás de todo se encuentran señales que se sobrentienden. Me refiero al escenario donde ocurrió la asamblea estatal de Morena. El área ubicada en el Instituto Tecnológico Regional está fuera del control administrativo del gobierno del estado.

El trascendido de una entrevista personal con el alcalde Enrique Galindo Ceballos, desmentida por morenistas locales y nacionales, pudo ocurrir a pesar de todo. La relación cercana entre Galindo y el primer círculo de la presidencia de la república serían la línea de una negociación que apenas empieza.

Por ahora la figura de Rita Ozalia Rodríguez Velázquez se mantiene en la trayectoria, pero requiere reforzamientos importantes. Si Gallardo Cardona queda fuera de la negociación que Morena tiene en proyecto, su desplazamiento también ocurrirá del ámbito operativo que moverá la estructura electoral dentro de tres años.

Lo avanzado, hasta ahora, es que el proyecto inicial de la Gallardía queda fuera del alcance y no parece haber indicios de un arreglo que garantice la permanencia del plan que tenía avances singulares.

¿Qué pasaría si Morena y Verde postulan candidatos distintos? Dos posibilidades subsisten. Que el Verde trate de quitarle fuerza a la oposición de partidos que, aunque están desintegrados por ahora, o puede ocurrir que realicen PRI y PAN realicen un proceso de recuperación de sus espacios electorales. Todo esto depende, sin duda, de los nombres que se coloquen en los pizarrones de los partidos.

Pese a no tener partido seguro, Enrique Galindo sigue siendo el aspirante a vencer. Los acuerdos entre el alcalde y cualquier partido interesado partirán de ofertas que satisfagan las expectativas de ambas partes.

El partido Verde no tiene aspirante en su listado. Como organismo electoral carece de estructuras ajenas al gallardismo. Someterse a los acuerdos con Morena en San Luis dependería, necesariamente, del reparto de candidaturas federales o locales, que le permitan conservar el control de lo que ahora ya maneja sin empacho.

OTRA VEZ LA MULA AL TRIGO

La abundancia de lluvias en territorio potosino no garantiza, sin embargo, que nuestra actividad agropecuaria supere sus acumulados problemas de abandono oficial prolongado.

El ciclo agrícola otoño-invierno no representa la mínima esperanza para los productores de avanzar en el mercado. San Luis Potosí sigue sin consumir lo que produce.

Para colmo, las zonas productoras no comercian en la capital del estado y el flujo se dirige a centros de comercialización fuera de nuestros límites. Así como Tampico concentra la producción agropecuaria de la Huasteca, Monterrey y otras ciudades de Nuevo León son el destino de la ganadería menor que se explota en nuestro altiplano. Saltillo absorbe la producción de ixtle de la zona norte de San Luis y se lleva las ganancias mayores.

No hemos logrado que la producción frijolera y maicera del oriente del estado, con los municipios de Villa de Ramos y Santo Domingo como ejemplos, negocien acá. Ellos venden su producción en Aguascalientes y es aquel estado el que maneja cifras de volúmenes y fija precios.

Estos elementos tangibles no preocupan a los gobernantes desde hace muchos años. Las promesas de desarrollo parten de teorías insostenibles mientras el efecto más notable es la salida de miles de habitantes del estado hacia distintos centros de población del país o del extranjero, lo que ciertamente genera beneficios. Este año las remesas del extranjero superan los 2 mil millones de dólares cuya captación se pierde en la nada.

Más preocupados por el panorama electoral adverso, la estructura de los gobiernos municipales y estatal carecen de planes y programas que operen a partir de la realidad que nos circunda y de las posibilidades de asegurar el bienestar de la población sin el reparto de limosnas disfrazadas de “apoyos” alimentarios.

Las dependencias del gobierno federal que atienden las ramas señaladas, parecería que están a la espera de propuestas estatales o municipales para apoyar cualquier proyecto. No obstante, tampoco toman la iniciativa de realizar inversiones en apoyo de los productores agropecuarios sin posibilidad de desarrollarse y avanzar en plazo corto.

El marasmo en que se encuentran el 90 por ciento de los municipios potosinos, podría tener relación con los añejos conflictos políticos estatales y municipales, lo que mantiene en la pobreza a las administraciones de esos dos niveles. Una reorganización económica del estado no ha sido planteada porque la disponibilidad de datos ciertos y confiables es limitada y su uso es muy escaso.

La concentración del desarrollo industrial en el área de la capital del estado borra del panorama el resto de San Luis, formándose un indeseable círculo de pobreza en sus distintos niveles, incluida la pobreza extrema.

Ni en los años con lluvias abundantes nuestro campo recibe los apoyos para producir mayores cantidades de alimentos y generar riqueza. La teoría dice que las actividades primarias son las únicas que generan riqueza, pero aquí no está comprobado.

EL COTARRO POLÍTICO

Una muy buena noticia. El gobernador Ricardo Gallardo anunció ayer que el sistema Metro Red será llevado a Ciudad Valles, Tamazunchale, Rioverde, Ciudad Fernández y Matehuala, con un servicio gratuito para los usuarios… El proceso de renovación de la dirigencia estatal del PAN tiene un final esperado: que Verónica Rodríguez siga al frente para desilusión de la vieja guardia panista… Los del PAN son poquitos, pero peleoneros… Y en el PRI las cosas no mejoran. Sin fuerza para dar la batalla en las cámaras legislativas, pierden presencia en los municipios donde varios alcaldes se quitaron la camiseta para irse al Verde… El asesinato del ex alcalde de Ciudad del Maíz, Juan Antonio Gómez Páramo, produjo unánime protesta en el medio político estatal… Las celebraciones por el Día de Muertos serán vigiladas de cerca por la Guardia Civil Estatal… Y si usted no tiene inconveniente, acepte la invitación del terrible Manolo a leer las tradicionales Calaveras del Sol en esta misma edición… HASTA LA PRÓXIMA.

