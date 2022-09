Solarium | El temor a la militarización

El Senado de la República aprobó ayer por mayoría la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La presencia de las fuerzas armadas en las calles de México despierta la desconfianza si se le contempla desde un plano político e ideológico ajeno a las realidades que vive la población en general.

Como pretexto de discusión legislativa para enfrentar al sector mayoritario en la representación popular, puede entenderse, pero no aceptarse. La visión política del quehacer de las fuerzas armadas en México no coincide necesariamente con la realidad y ese desfasamiento es el que origina confrontación en la vida pública y en el interior de los sectores tradicionalmente temerosos de la letalidad del Ejército.

Es cierto, como lo exponen algunos legisladores, que los gobiernos estatales y municipales del país no están suficientemente preparados para enfrentar el fenómeno de la inseguridad que hoy día es aprovechado por grupos que ni siquiera están vinculados a los cárteles ni forman parte de ninguna organización delictiva mayor. Hay una especie de suplantación que se escuda en las grandes bandas de traficantes cuyo objetivo es distinto del perjuicio directo y permanente de la población abierta.

Frente al reto de mantener a las fuerzas armadas fuera de la vía pública, no existe opción alguna. Los gobiernos estatales han respondido con acciones distintas, eventualmente contrapuestas, de modo que la coexistencia en regiones, típicamente inseguras, las hace vulnerables frente a la inseguridad pública.

Un ejemplo es la insuficiencia de personal que caracteriza a las corporaciones policiacas municipales. Algunos alcaldes plantean en las reuniones de seguridad pública la necesidad de que se asignen más elementos del estado y de la federación para cubrir sus necesidades de vigilancia y conservación de la paz.

Impedir la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina en las calles, carreteras y caminos del país es poner en riesgo muchas vidas. Lo político no está en juego porque ninguna de las corporaciones militares ha sido autorizada para tomar parte en procesos electorales más allá del resguardo de las urnas tras los comicios.

No obstante, las razones expuestas por los teóricos de la política y por quienes defienden los derechos humanos, han de tener una respuesta clara y suficiente para que no quede la menor duda de que, en la vida práctica, la autoridad municipal, estatal o federal no existen los temores que se han vuelto temas ardorosamente discutidos.

El agua… para bien y para mal

Cada vez que la naturaleza impone sus leyes y nos marca los errores cometidos al no tomarla en cuenta, descubrimos que, aparte de los yerros, hemos de pagar monetariamente sus consecuencias.

No advertimos que el paso del agua que escurre del sistema montañoso que rodea el valle en que vivimos, no siempre forma “ríos” sino arroyos. Que el valle está ligeramente inclinado hacia el noreste y que existen depresiones en la que históricamente se formaron “charcos” o pequeñas lagunas que al paso de los años fueron urbanizadas. Cuando llueve, el agua reclama sus senderos e inunda sus pequeños vasos ahora poblados.

En lo que nuestros abuelos llamaron “charcos de Santa Ana” se construyó un estadio, el Plan de San Luis y sus alrededores se llenaron de viviendas. En lo que los antiguos llamaron “charcos de Pensacola” se construyó la colonia El Paseo y la antigua central camionera.

Los vestigios del viejo canalón de aguas negras que salía del centro histórico hacia la zona agrícola de Soledad, hoy se pierden en la confluencia de la calle Manuel José Othón y carretera a Matehuala, justo donde existe un anuncio de bandera dando la bienvenida al vecino municipio, y supongo que las aguas de desecho siguen circulando bajo tierra en los rumbos de la Unidad Fidel Velázquez y de Hogares Ferrocarrileros.

Pese a los eventuales reclamos de la naturaleza nos ha dado por construir “deprimidos” que se inundan cada que llovizna. El más viejo es el de Manuel José Othón bajo las vías del ferrocarril. Pero además existen otros en el cruce de las vías con el “río” Españita, otro más bajo las mismas vías que todos conocemos como “puente de Pemex” y si no es suficiente, el puente “naranja” en el cruce ferroviario con la antigua carretera a Soledad hoy denominado “Acceso Norte”.

Los más nuevos son el deprimido en la glorieta del Hospital Central, antes llamada González Bocanegra, pero como la estatua de nuestro poeta fue llevada al lugar donde se colocó la monumental Bandera Nacional, el inspirado escritor perdió su lugar, aunque no la silla.

El último que recuerdo es el de la glorieta en bulevar Rocha Cordero y carretera a Guadalajara que no ayuda mucho a la circulación, menos cuando se inunda con cualquier lluvia ligera.

Cuando aprendamos a respetar la naturaleza y adecuemos nuestras aspiraciones de vivir en consonancia con ella, lograremos que nuestras autoridades dejen de emitir permisos de construcción como si fueran volantes y, finalmente, cuando nuestros irresponsables fraccionadores se enteren de nuestra orografía, porque parece que no son de aquí.

EL ESPANTO EN SILENCIO

La crisis de los partidos políticos que forman la “oposición” en México ocurre frente al espanto de sectores vituperados desde el Palacio Nacional porque reclaman una reacción “inmediata” y de magnitud suficiente para volver a encarrilar al país en la vía del progreso y el desarrollo que se nos ha negado sistemáticamente, especialmente ahora cuando las evidencias presagian malos tiempos.

La suspensión temporal de la alianza integrada por el PRI, el PAN y el PRD, ha tenido reacciones muy diversas. En el caso de San Luis Potosí no parece haber grandes cambios. En lo esencial, esos tres partidos han sostenido juntos campañas electorales recientes, pero no hay un acuerdo de ir más allá. Ni siquiera han conformado una fuerza de contrapeso en el poder legislativo local y menos todavía han preparado algún programa conjunto para unir sus estructuras mientras se acercan los siguientes compromisos electorales.

Es de suponerse que los aliados de oposición tengan acercamientos constantes con miras a las campañas futuras. Sin embargo, todo indica que los partidos mencionados carecen de planes de trabajo que fortalezcan su interior, menos para llevar a cabo acciones conjuntas con miras electorales. La verdad es que, como oposición, por separado, el PRI está desecho. El PAN vive una de sus peores etapas y el PRD carece de fuerza.

De tal manera que, hablar del debilitamiento de los partidos a nivel nacional es totalmente coincidente con la realidad que viven en San Luis Potosí, como quizá también en cada una de las entidades del país.

EL DERECHO DE EVALUAR

Cercana la fecha de presentar el informe de gobierno correspondiente al primer año de gestión, el atractivo más relevante es el anuncio previo de que el equipo de colaboradores será modificado en cuando menos cinco dependencias cuyos titulares no han cubierto las expectativas de eficiencia y suficiencia. El contenido del documento que debe estar en proceso de revisión final quizá corresponderá a consideraciones personales del mandatario pues, a simple vista, muchas obras se han iniciado, pero pocas se han terminado.

Más que verlo como un documento atiborrado de cifras y datos, el informe puede ser -sin conocerlo- una evaluación que buscará impresionar a selecto grupo de personajes que llenarán el sillerío del recinto oficial designado por el Congreso del Estado para la ceremonia protocolaria. Se extraña, sin embargo, que en este momento el tema del informe no ocupe la actividad tradicionalmente previa a un evento de esta naturaleza.

Sin promoción previa, quizá se trate de un mensaje de corte político y de un resumen de las actividades anuales, sin ocuparse de los detalles más allá de lo meramente indispensable. Para impresionar a la asistencia de su primer informe gubernamental, Ricardo Gallardo Cardona no necesita mucho. La mensajería gubernamental hacia los medios incluye opiniones favorables a la actuación del mandatario, centrándose en el significado de las acciones emprendidas y destacando los puntos que, al juicio de los representantes del sector privado, favorecen el desarrollo en sus aspectos esenciales.

Sin elementos de juicio disponibles, el aspecto a destacar por ahora es la evaluación de un equipo que francamente no se atreve a sobresalir un milímetro por encima de la estatura del gobernador. El rasero que dio a conocer que trabaja 17 horas diarias, cosa que tengo en duda, significa que los colaboradores tienen por encima la presencia en vez de los resultados. Ha cubierto la sexta parte de su compromiso gubernamental y, en efecto, es temprano para encontrar soluciones a la problemática que él califica como “herencia maldita”. Sería irracional exigir que en tan corto plazo el cambio se registre más allá de lo que el dinero, las acciones y las decisiones, aunque el gobernador se exponga a ser ejemplo de la expresión popular que asegura que quien mucho abarca, poco aprieta.

Pese a todo lo anterior, hay elementos para calificar la administración de Gallardo como dinámica, resolutiva y entusiasta. Todos los indicadores de gobierno, que deben existir en alguna parte, deben ser positivos hasta ahora, incluso los que se refieren a la política electoral. Dispuesto a figurar en las fechas significativas de un futuro adelantado, creo que obtendrá resultados cercanos a sus aspiraciones. Si no, mala suerte para todos.

Han de disculpar, pero debo de atender un llamado del terrible Manolo, enojado por lo veleidoso de “Alito”. ¡Pa’su ma!... HASTA LA PRÓXIMA

