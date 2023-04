Solarium | El semáforo descompuesto

Los resultados del Semáforo Estatal de Rendimiento de 42 dependencias del gobierno del estado (entre las que figuran 14 secretarías, 3 direcciones, 8 institutos, 2 coordinaciones, y 15 dependencias diversas) fueron presentados por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona el martes 28 de marzo. La valoración es una explicación no pedida, carece de referentes y también de consecuencias.

Veintiocho dependencias están en verde, lo que significa que, en la mente del mandatario, tienen un rendimiento alto. Nueve están en amarillo o sea que tienen un rendimiento medio; y cinco están en naranja, lo cual significa que tienen un bajo rendimiento. No tengo conocimiento de que yo padezca daltonismo por lo que el documento no tiene, a simple vista, una sola dependencia que esté en “rojo”, lo que significaría que tiene un “insuficiente” rendimiento.

El Semáforo Estatal de Rendimiento es una creación del gobernador para “medirle al agua a los frijoles”, expresión popular que ilustra lo que intenta el mandatario con fines meramente propagandísticos pues no deja de ser una exposición de valoraciones personales sobre el trabajo de un equipo de colaboradores a quienes debió valorar siguiendo criterios más firmes y sólidos, antes de darles el nombramiento.

Colocar a 42 titulares de dependencias en un arrancadero tan diverso como las materias de que se ocupa cada uno, en condiciones disparejas en materia de recursos disponibles y frente a problemas igualmente distintos, no ofrece la posibilidad de un juicio sereno y justo para todos. Se trata de un recurso político que busca efectos favorables al mandatario antes que incentivar a sus subordinados.

El mecanismo inventado por el mandatario incluye calificaciones que, en teoría, van del cero al 10. En este caso la cosa cambia. Se refleja más clara la preferencia del gobernador sobre sus colaboradores más allá de cuales sean sus rendimientos. Le pongo algunos ejemplos.

La Secretaría de Desarrollo Social y Regional y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) empatan en el primer lugar con 9.6 puntos. Por una parte, Ignacio Segura, titular de la primera, es colocado en el balcón central del palacio municipal como prospecto “verde” a la alcaldía. En el caso del DIF haría mal si no.

En el segundo lugar aparece la Secretaría de Desarrollo Económico que ocupa Juan Carlos Valladares Eichelmann, a quien califica con 9.4, pero cuyo rendimiento es muy superior al de la SEDESORE por donde se le quiera ver.

El tercer lugar es para la Coordinación de Protección Civil con 9.3 y el cuarto lugar lo comparten la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Instituto de Migración y Enlace Interinstitucional, el Centro de Convenciones de San Luis Potosí y el Instituto de Capacitación para el Trabajo. Las cinco dependencias obtuvieron un 9 de calificación.

Y para percibir de qué manera bullen las preferencias en la mente del mandatario, 26 dependencias obtuvieron entre 8 y 8.8 de calificación, aunque, claro, las hay en amarillo y en verde.

Siete dependencias sacaron entre 7.9 y 6.9 de calificación y el semáforo les marca entre amarillo y naranja. En este segmento me llama la atención que la Dirección de Pensiones del Estado tiene una calificación de 7 y en color anaranjado. Debo decir que su titular, Jorge Escudero Villa, da mucho más del 100 por ciento de su capacidad para operar una dependencia que resiente los efectos de la deuda del gobierno no solamente de sus aportaciones sino de los fondos descontados a los trabajadores y no entregados a esa dependencia. La verdad, ahí se necesita un mago y Jorge no es menos.

Hacer públicos esos resultados no figura en ninguna disposición legal para el mandatario. Como recurso político es irrelevante si no se divulgan también los parámetros para calificar. Más bien estamos ante otra de esas ocurrencias engañosas y sin sentido.

Me queda una pregunta por hacer. ¿Cuántos problemas importantes se van a resolver con los tres cambios anunciados?

ESPERANDO CAMIÓN

El número de autobuses urbanos en la ciudad de San Luis Potosí es un dato que se esconde. Las 60 rutas concesionadas a grupos de permisionarios no incluyen los datos de la cantidad de unidades que prestan sus servicios, pero se sabe que existen al menos cinco empresas que operan en alguna o varias de las rutas en mención. No obstante, el problema de transporte en la zona conurbada de la capital sigue siendo un problema complejo de resolver.

La telaraña formada por las rutas incluye a cuando menos dos que tienen como punto de inicio la Alameda Juan Sarabia y su recorrido es a través de la carretera 57 hasta las plantas armadoras automotrices ubicadas en Villa de Reyes, municipio cuya zona industrial forma parte de los parques industriales creados en las décadas recientes.

Movilizar personas en las diferentes rutas ha sido un negocio redondo para los permisionarios. Pero es la ciudad la que sufre daños en pavimentos, drenajes y red de agua potable dado que la generalidad de las unidades, de acuerdo con las estipulaciones gubernamentales, pueden transportar a 45 pasajeros con una tolerancia de 5 más a fin de dar un servicio más extenso.

Los enterados del tema del transporte urbano aseguran que cada unidad puede transportar mil pasajeros en una jornada que se inicia muy temprano y termina alrededor de las 23 horas. Si la tarifa es de un poco mas de 10 pesos por pasajero, quiere decir que su captación por unidad es de 10,000 pesos diarios. Los gastos, como podrá usted suponer, no llegan al 50 por ciento por día, lo que finalmente se convierte en algo más de 5,000 pesos diarios.

El flujo de dinero por el transporte urbano es una de las muchas causas por las que nuestra ciudad sigue sin poner en marcha un programa adecuado de movilidad para beneficio de los usuarios. Supongamos que fueran 100 unidades en circulación, que deben ser muchas más, estaríamos hablando de un millón de pesos diarios nada despreciables para nadie con suficiente ambición por ganar un pedacito de esa cantidad.

También por eso no ha prosperado el viejo proyecto de utilizar las vías ferroviarias entre Morales y los parques industriales de la capital y Villa de Reyes. Está claro que un tren de pasajeros entre ambos puntos, tres veces al día, resolvería en buena parte el problema de tránsito en la carretera 57, pero está claro que los perjudicados serían los camioneros que, para colmo, siempre aparentan una pobreza que no tienen.

¿Cuándo se va a resolver el problema de movilidad en San Luis?, cuando los poderosos camioneros atiendan al emisor de las concesiones y se cansen de ganar dinero. Parece claro que mientras el gobierno esté del lado de los concesionarios y no se decida a resolver el problema con la mejor propuesta, San Luis va a padecer una crisis permanente de transporte y movilidad.

Entre tanto, uno descubre que hay problemas que representan oportunidades maravillosas para quienes se las ingenian para sacar provecho. Ya hasta un segundo piso le andan proyectando a la carretera 57 disque para despejar esa vía que se colapsa dos veces al día, haciendo realidad aquella creencia de que “de la obra, sobra”.

Sin embargo, lo visible es que esta ciudad no tiene salida a corto plazo. Mientras el gobierno maneje las concesiones, habrá mal pensados que le encuentren una explicación a todo. Pero ese tiempo está siendo rebasado todos los días, como si nadie viera que los inversionistas que buscan instalarse en nuestros valles quiere asegurar una operación sin obstáculos y sin telarañas de rutas que hoy, dígase lo que se diga, son un jugoso negocio. ¿Va usted a creer?

EL COTARRO POLÍTICO

Unos lo califican como manifestación de perdida del respeto que por temor le tenían al gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Otros piensan distinto y creen que los desaciertos políticos de brincar la barda del partido que lo postuló para elegirse gobernador comienzan a tener consecuencias… Como sea, nada más falta que los partidos aliados en torno al PRI-PAN-PRD, incluido Conciencia Popular, se propongan recuperar los espacios que aún permanecen a la espera de ser reconquistados… Entre tanto, el alcalde de Villa de Reyes, Daniel Lagunas López, está contento porque la Feria Regional del Queso, que finaliza hoy, ha tenido buena asistencia y ha motivado a los directivos de empresas industriales cercanas para apoyar el evento… Otros que andan de fiesta son los huastecos pues dicen que la Feria Nacional de la Huasteca despegó en Ciudad Valles con el pie derecho. Ya sabe usted que la gente de aquella zona es bullanguera de nacimiento.

Nada difícil para ellos disfrutar del festejo… El diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi informó ayer que la Comisión del Trabajo, que presiden, aprobó una modificación a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de San Luis Potosí. La propuesta fue presentada por las diputadas Nadia Esmeralda Ochoa Limón, Dolores Eliza García Román, Martha Patricia Aradillas Aradillas, Cinthia Verónica Segovia Colunga y los diputados José Luis Fernández Martínez, Eloy Franklin Sarabia, Roberto Ulises Mendoza Padrón, Edgar Alejandro Anaya Escobedo, René Oyarvide Ibarra, Salvador Isáis Rodríguez. El dictamen aprobado establece que, “no podrán establecerse distinciones entre las personas trabajadoras del servicio público por motivo de origen étnico, nacional o regional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, económica o de salud, apariencia física, por embarazo, opiniones, preferencias sexuales, políticas o culturales, estado civil, por tener tatuajes o modificaciones corporales, costumbres, raza, ideologías, creencias religiosas, migración o cualquier otra condición que dé origen a conductas que atenten contra la dignidad humana o que tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”… Nomás para escribir todo eso tuvieron que echarle cacumen… Y como se cansaron ya se van de vacaciones… Va usted a creer que el terrible Manolo ya no quiere salir encapuchado en la Procesión. Ora quiere ser ¡soldado romano!... Aguas con la espada… HASTA LA PRÓXIMA.





