Solarium | El espejo de las encuestas

Si el resultado de las encuestas favorece a quien fue motivo de la consulta, éste lo toma como un certificado de su capacidad, de sus aciertos y de sus decisiones más importantes. Si lo contrario, el mismo consultado desmiente la versión y desacredita todo lo que concierne a la consulta por inapropiada para sus objetivos. El hecho es que una de las muchas casas encuestadoras nacionales publicó el resultado de su consulta a millares de personas, elegidas al azar y por la vía telefónica, para comparar el grado de aceptación que registran los 32 gobernadores del país entre sus conciudadanos. Quien ocupó el más alto de esos niveles fue precisamente Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado y militante del Partido Verde Ecologista de México.

Se trata de una casa encuestadora seria, cuyos resultados son producto de una metodología reconocida y no existe ninguna razón para cuestionarla. No obstante, otras casas encuestadoras realizaron ejercicios similares en meses anteriores cuyos resultados son bastante distintos. Mitofsky, por ejemplo, lo colocó a media tabla en el mes de agosto. No hay, pues, un motivo serio para poner en duda que la gente de San Luis estime que el gobernador tiene un grado aceptable por el desempeño de sus labores.

La percepción popular del gobierno le interesa mucho a Ricardo Gallardo pues es un punto importante a su favor. Falta conocer la evaluación real del gobierno que se presentará en un informe que esperamos detallado sobre los resultados de eso que la gente percibe como favorable. La gente lo ha visto por fuera y lo percibe bien. Ahora esperemos las cuentas.

El informe será obligadamente fiel a la confianza que tiene la ciudadanía en su gobierno. Si el documento no contiene lo suficiente para obtener la aprobación de los ciudadanos, podría haber diferencias en las próximas consultas de opinión pública al renovar el ranking de los gobernadores. Dice el refrán que el que no asegunda no es buen labrador.

Conocemos la manera figurativa que tiene la rendición anual de los informes de gobierno. Se expresa un mensaje luego de enlistar una serie de cuentas que respaldan los resultados. El mensaje es una especie de síntesis comprensible tanto para quienes saben mucho como para quienes no saben nada de la administración pública. La claridad, así, es una condición que debe atender cada informe anual. Es posible que esta sea la mejor oportunidad para que Ricardo Gallardo Cardona nos haga sentir confianza y aceptación. No es mucho pedir.

EL AGUA ES ESTRATÉGICA

Dos aspectos son importantes en el desabasto de agua potable a la zona conurbada de San Luis Potosí. Las constantes fallas del acueducto que trae las aguas de la presa El Realito y el manejo político de la operación de Interapas. Ambos aspectos forman parte de una estrategia para hacer del agua un recurso económicamente rentable y políticamente útil. Quien maneje los dos será sin duda quien condicione el futuro de la entidad.

Pareciera una ocurrencia absurda suponer que las fallas de un acueducto se traduzcan en parte de una estrategia. Asoman, sin embargo, los primeros indicios cuando la alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez hizo suyo un planteamiento de su antecesor: separarse del Interapas porque como organismo operador del agua que se distribuye en la zona conurbada, no representa ningún beneficio para aquel municipio. Dicen que no abastece pero sí cobra.

Hay razones para el planteamiento. Hace más de 20 años que se exploraron los mantos acuíferos profundos encontrándose a más de 350 metros uno cuyo afloramiento fue posible en el área sur del municipio de Soledad, muy cerca del límite con el de la capital, cuyo gasto fue tan importante que se resolvieron las demandas del área mas densamente poblada del vecino municipio. Como bien dice la alcaldesa, agua hay suficiente en Soledad y, también, expresa la voluntad de “apoyar” al municipio de la capital, dependiendo de la calidad de relaciones entre los ayuntamientos de ambos municipios.

Si la todavía delegación municipal de Villa de Pozos se eleva a la categoría de municipio ¿cuántos pozos de la zona termal pasarán a dominio del nuevo municipio en detrimento de la capacidad de abasto de la capital?

Por otro lado, Interapas como órgano operador no tiene injerencia en la relación con la empresa que maneja la conducción del agua de El Realito a la ciudad sino la Comisión Estatal del Agua, No es cosa nueva, pero se acomoda a la estrategia por ahora intuida. Las fallas constantes producen bajas en la capacidad de entregar agua a los consumidores y es la CEA la que anuncia un programa emergente de abasto haciendo a un lado la presencia de Interapas.

Mientras los acontecimientos se suceden con tal rapidez que impiden una visión global del tema que me ocupa, la propia alcaldía de Soledad anuncia que “concesionará” la operación y abasto de agua en su municipio. El tema va para adelante y el negocio está planteado. Es decir, se crea una necesidad, se bosqueja un conflicto y se adelanta una solución en un proceso que sus creadores juzgan impecable.

Es muy probable que ocurra una maniobra más, ajena al proceso anterior, para rescatar de alguna manera la capacidad de manejo y operación en la ciudad de San Luis Potosí, que sigue siendo el área más importante de consumo y de mayor número de clientes. Estructurar Interapas dentro de su administración municipal en tanto que la estrategia de recuperar cartera vencida se inició con la rifa de un automóvil con lo que el organismo sale de sus apuros.

Por eso la reparación de varios pozos dañados o inútiles comenzó hace meses a fin de no depender tanto de El Realito ni de las presas, cuya reparación sirvió para tomarse la foto, pero no se concluyó, y menos ahora cuando las lluvias comenzaron a llenar los vasos de San José, El Peaje y El Potosino.

Técnicamente el desabasto de agua en San Luis es manejable. Es claramente un asunto del resorte municipal, pero el alcalde Enrique Galindo Cevallos ha demostrado que quiere llevar la fiesta en paz, especialmente cuando todos sabemos que el flujo de recursos ha disminuido por esa “austeridad republicana” y ahora por “pobreza franciscana” cuyas causas no están justificadas, por más que le quieran disfrazar las intenciones, amén del nulo apoyo de algunos de sus colaboradores.

Si Interapas deja de ser un organismo intermunicipal y si prospera la “concesión” del sistema de abasto y el cobro de las correspondientes cuotas a una empresa privada, yo no veo la capacidad técnica, argumentativa y sólida de uno solo de nuestros muy reverenciados legisladores locales para actuar con responsabilidad y visión de futuro en beneficio de San Luis. Y, por supuesto, no tienen tamaños políticos para poner orden y hacer que la razón se imponga. Así las cosas, entre negocios y política, el agua es objeto de una sorprendente estrategia.

COMO MARIDO Y MUJER

No encuentro forma más ilustrativa de lo que pasa en las relaciones laborales que lleva el Gobierno del Estado con sus empleados sindicalizados, que la de llevarse como marido y mujer cuando de ambas partes hay la voluntad de desgreñarse y repartir cabronazos para terminar el conflicto o alimentarlo.

Los inquilinos de los recintos gubernamentales distribuidos en diversos lugares de la capital potosina obedecen las disposiciones de su jefe a pesar de que la dirigencia sindical, en especial del SITTSGE, con ellos no discuten porque no pueden llegar a ningún arreglo firme y duradero.

En otro plano, el gobierno estatal no ha podido enfrentar a los seis organismos sindicales con una misma propuesta de negociación ni ha construido una política laboral que obligue a todos sus empleados a cumplir los mismos objetivos. La diversidad de problemas que se le plantea por parte de los sindicatos le quita tiempo y capacidad de trabajo.

La estrategia de “divide y vencerás” no tiene aplicación en este caso porque la segmentación de los trabajadores ha ocurrido desde hace 30 años, más o menos, y cada vez que se separa un grupo de empleados refleja el desacuerdo con los anteriormente formados. No hay, sin embargo, un registro de las ofertas que cada organismo sindical ofrece a los empleados como un atractivo para sumar agremiados. Para el gobierno, ese camino no lo llevaría a la prosperidad sino a la ruina.

Sin embargo, llama mucho la atención que la dirigencia del SITTSGE se asuma como parte de un organismo simpatizante -fiel seguidor de la 4T y cercano a la estructura de su partido Morena- sea el que conflictúe más las relaciones con el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, al grado de llegar a las detenciones de varios de sus agremiados tras pegarse voluntariamente a la fachada del palacio de gobierno, luego de haberse aposentado del ala sur del propio inmueble, del cual fueron desalojados con promesas que están vigentes.

Es cierto que el conflicto es muy visible, llama mucho la atención, pero en este mundo político las apariencias engañan. El SUTSGE, sindicato mayoritario, lleva la fiesta en paz porque las soluciones que busca las encuentra facilito y sin llamar la atención. Ora falta que grite la chiquillería para que se arme la grande. Todo depende.

