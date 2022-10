Solarium | El destino superior que se abre

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí celebró ayer su “día” en un marco de preparativos para festejar, en 2023, el centenario de su autonomía como institución, pero también los 400 años de haber sido creado el colegio de la Compañía de Jesús en el mismo edificio en la Plaza de Fundadores que hoy ocupa la rectoría y las principales dependencias administrativas.

El ambiente de festejo es acompañado por un reto que la actual generación de directivos, docentes y estudiantes, para transformar la Institución para hacer efectiva su autonomía en todos sentidos, incluido su sostenimiento económico, tema que hoy se impone.

Con 99 licenciaturas, 29 especialidades, 40 maestrías y 20 doctorados, la institución debe ampliar su oferta a la sociedad a través de la tecnología puesta a disposición de los consumidores más interesados en mejorar sus procesos y elevar la calidad de sus productos, especialmente con apego a las políticas internacionales de cuidado al medio ambiente.

Si el resultado de las investigaciones que se derivan de su quehacer formativo de nuevos profesionistas, con los grados académicos antes señalados, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no llega a crear un stock de productos que sirvan para el desarrollo de las empresas, así como las tecnologías suficientes para anidar la investigación científica y tecnológica sin afanes diversos a mejorar la cantidad de sus ingresos, se estaría ante la posibilidad de que entre en crisis en un tobogán sin final.

La institución no llega al reto de ser autosuficiente como efecto de sus insuficiencias. La política federal de reducir los recursos para la enseñanza superior con fines totalmente ajenos a la formación profesional de los habitantes de San Luis Potosí afecta también a la generalidad de las universidades públicas de México y las expone a reducir sus tareas fundamentales en la enseñanza y la investigación.

No obstante, las instituciones del país, en particular la de San Luis Potosí, deben iniciar desde ahora su transformación para enfrentar el reto de las políticas públicas en materia educativa. Generar sus propios productos y ponerlos a disposición de la sociedad a precios que convengan a ambas partes, parece el camino más idóneo para resolver sus propias necesidades al tiempo que sus estudiantes, de los diversos grados académicos, desarrollan una investigación específica que los capacite para integrarse, luego, al mercado laboral.

Sin una visión que se extienda al ámbito internacional, nuestra Casa de Estudios podría retrasar su desarrollo y perder presencia en el contexto universitario nacional. Las condiciones económicas que enfrentan los centros de investigación científica y técnica del planeta hacen necesario su traslado a diversas zonas bajo condiciones más propicias. Buscan acomodo en diversos sitios del país empresas que crecieron en Silicon Valley de California y hoy necesitan diversificarse.

Las soluciones más importantes de nuestro estado deben nacer en la UASLP, como también las universidades públicas de cada entidad deberán sumar su creatividad para ofrecer soluciones a México por encima de los vaivenes de la política local o nacional. Es posible.

AUNQUE DIGAN QUE EL HUBIERA NO EXISTE

Si el novedoso informe de resultados de Ricardo Gallardo Cardona hubiera prescindido de las comparaciones con el pasado, hubiera sido perfecto. Gustó la forma. El fondo fue una selección bien discernida. Las líneas gruesas que se adelantaban con la promoción del evento cumplieron al satisfacer lo esencial de lo que el potosino promedio espera de un informe.

La ceremonia, por sí sola, sintetiza el concepto que Gallardo quiere imprimir a su administración. Rompió con la flema y la parafernalia anterior, pero convirtió el escenario en un paseíllo entre aplausos, selfis, abrazos y felicitaciones previamente estudiadas por la asistencia que por poco se convierte en un séquito que sabía bien lo que significaba estar en la lista de invitados a un acto sin protocolos legales, para suscribir lo que una grabación resumió todo en algo más de una hora.

El Secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, cumplió la obligación constitucional de entregar por la mañana el documento sobre el estado que guarda la administración pública del estado en un acto protocolario en el recinto del Congreso del Estado. Al gobernador quedó la oportunidad de encabezar una fiesta lucidora y un acto político de alto rendimiento. Fue todo.

SIN LA CULTURA DEL AGUA

La premura del tiempo ha sido la constante, pero también lo es la falta de capacidad técnica y administrativa para establecer criterios, programas y acciones que superen los altibajos que la naturaleza nos causa anualmente. Tenemos agua o no tenemos. Lo primero es un eventual exceso, lo segundo es una tragedia temible.

El agua en una entidad como la nuestra es un recurso esencial. Todo depende de su abastecimiento y de su consumo racional. Eso requiere cierta infraestructura que no existe, que no se ha construido y nadie, hasta ahora, siquiera la ha planificado.

La costumbre de atender el problema del agua como algo fatalmente asignado por la naturaleza es al mismo tiempo una negación de toda inteligencia humana para darle al recurso un uso adecuado, una conservación oportuna y eficaz y reinvertir parte del resultado para ampliar los beneficios anuales.

Nuestra cultura del agua no existe. Dependemos del acaso y de ello depende también la alegría o el lamento cuando, repito, se tiene o no.

Por lo pronto, nadie tiene un registro actualizado de las cantidades de la precipitación pluvial en lo que va del presente año. Con la misma incertidumbre tampoco existe una estimación de la producción agropecuaria ni de las eventuales pérdidas que se derivan del atraso en las lluvias anuales. Tal es la condición en que vivimos por no atender lo sustantivo que es planificar y sostener una cultura del agua que nos aleje del acaso.

OLEADAS DE POBREZA

La pobreza se muestra sola y sin control. Cada esquina o cada crucero de nuestras calles y avenidas se convierte en un escaparate de pobres de todas las edades cuyo origen se desconoce.

El contraste se remarca cuando las dependencias relacionadas con el desarrollo económico y el empleo reiteran constantemente la demanda de trabajadores por parte de muy diversas empresas.

Las tendencias ocupacionales en San Luis se modifican constantemente con un avance paulatino del sexo femenino en tareas que antes fueron realizadas por varones.

Sin embargo, la presencia de la pobreza en las calles es igualmente creciente en determinadas épocas del año. Esta, la del otoño, parece propicia para que aparezcan lo mismo adultos que niños, mujeres que hombres, recorriendo las filas de autos en paro momentáneo frente a un semáforo, pidiendo “una ayuda”.

Regular esa afluencia de personas sin ingresos no es asunto de prohibir, de negar sino de abrir oportunidades a quienes no las han tenido. Si a pesar de ello persiste el problema, las medidas tendrán que ser otras. Ni modo.

CONCURSO DE INFORMES

La mayoría de los 58 alcaldes de los municipios del estado cubrieron su obligación de presentar en tiempo y forma sus informes anuales en actos que fueron abiertos, públicos y, por lo general, ubicados en las plazas principales de cada cabecera municipal.

Obtener la aprobación de los correspondientes ayuntamientos no es un problema mayor. Los informes en sí no constituyen -aunque debieran- elementos para establecer una base confiable de datos útiles para el buen desarrollo municipal y regional. En muchos casos, la información es tan poca que no se puede exigir un resultado global aprobatorio.

En las condiciones actuales, los ayuntamientos forman la estructura más elemental de la administración pública con más carencias que posibilidades de resolver las numerosas necesidades de desarrollo.

El círculo vicioso de no tener recursos y no disponer de personal capacitado para el manejo de lo poco que se tiene, deja a la mayoría de los ayuntamientos ante la única posibilidad de que el estado o la federación se dignen elevar las aportaciones como efecto del reparto de “participaciones fiscales” en porcentajes que parecen no haberse modificado por ahora.

La teoría del “municipio libre” no se cumple en la realidad. Solamente el “impuesto predial” está en sus atribuciones fiscales y su aplicación no representa un ingreso suficiente para atender las necesidades municipales debido a la incapacidad de los causantes para soportar un cobro mayor.

La solución económica de la hacienda municipal debe tener cuando menos un soporte más. El impuesto predial y la recepción de las participaciones fiscales repartidas por la federación a través de los gobiernos estatales, debe inspirar mayor creatividad de los ayuntamientos y del mismo Congreso del Estado para encontrar soluciones efectivas, en vez de servir de escalones para personajes que se creen “políticos” aunque no sirvan para otra cosa.

Debe entenderse, pues, que el presente de México no puede transitar por caminos de incertidumbre y desgano. Alguien puede ofrecer mejores conocimientos con un interés general para que las teorías que alaban la presencia del municipio como entidad básica, incluyan su fortalecimiento económico, social y político para el mejor destino de todos.

Finalmente les comento que mi distinguidísimo amigo, el Terrible Manolo, aplaude la suspensión del cambio de horario en el país. Así no modifica su rutina de dormir ¡otro ratito!

