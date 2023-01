Solarium | El debut de una nueva generación

A decir verdad, el tiempo transcurrido de esta administración estatal apenas llega al año y medio en marzo de 2023. Representa una cuarta parte del ejercicio para el cual fue electo Ricardo Gallardo Cardona quien, si algo ha impreso a su corto mandato es una velocidad de vértigo. No digo que todo esté bien, pero no todo está mal.

En el 25 por ciento del tiempo de mandato que le corresponde no se ha dado tiempo de balancear. Quiero decir: de hacer balances. Pero expresa una ansiosa aspiración por ser reconocido como “el cuarto mejor gobernador” por una o varias encuestas que seguramente no publican sus resultados sin un interés económico.

Aunque proyecta la imagen de un gobernador poco organizado, la verdad no lo es. Ni una hoja se mueve sin su consentimiento en el escritorio de cualquiera de sus colaboradores. Sin embargo, eso no define aún resultados de categoría media para fincar una evaluación certera. En medio de todo esto, Gallardo sabe que su tiempo es demasiado corto y darle carácter, pintarlo de su color preferido, no es cosa de años sino de meses, tal vez de días.

A veces hace “rounds de sombra” porque en este momento los que llamaríamos “partidos de oposición” están hibernando. No hay registros de actividad opositora en ninguna de las escalas de gobierno y son otras las causas por las que el mandatario pudiera escalar conflictos de mediano plazo, todos de carácter laboral, ninguno de ellos relacionado con el tema electoral.

Dirigirse a toda prisa por la vía política con fines electorales debe estar en la mente de todos los hombres que viven de cerca el proceso anticipado de renovación de poderes federales. Fincar su gobierno con atractivos que se traduzcan en votos no es un afán exclusivo de Gallardo, pero éste aspira a un resultado garantizado, sin fallas.

Sin caer en comparaciones inoportunas, este es un gobierno cuya dinámica lo expone al error. Si la corrección no entra en los planes de trabajo, la improvisación pudiera atraer inestabilidad, justo lo que debe evitarse por ahora.

Buena parte del oropel gubernamental tiene tintes electorales. Sin embargo, parece necesario que Gallardo tenga a su lado una fuente confiable que respalde sus decisiones financieras sin caer en terrenos difíciles de recuperar. Sin balances confiables, las decisiones son un riesgo.

Juan Manuel Carreras cerró un ciclo de grandes pérdidas políticas y administrativas, de graves daños para la vida de San Luis. Abrir el paso a una nueva generación que trae de todo, bueno y malo, es un reto para todos. Jóvenes con ímpetu desbordado que desean mostrar una pericia que no dominan. Una generación que confía en los extremos pero que no ha probado el sabor de la traición, ha hecho su debut.

PLACAS Y COVID EN PAQUETE GRATIS

La venta en línea floreció con la pandemia de COVID. Se comercializa cualquier cosa si usted dispone de una aplicación sencilla que le hace llegar hasta su domicilio aparatos y enseres domésticos, ropa, calzado, muebles, y un largo etcétera. Menos las placas de automóviles, actas de nacimiento, constancias de no antecedentes penales, copias certificadas de documentos del Registro Público de la Propiedad y Comercio, y otro largo etcétera.

¿Por qué semejante descuido? Alguien con adeudos del “control vehicular” no puede conveniar en línea. Los recaudadores y su gente le obligan a formar parte de una larga fila de personas que, como él, han de madrugar y correr el riesgo de contagiarse de Covid y quizá no vuelva por ahí porque perdió mediodía y logró su objetivo, o se contagió y a ver cuándo sale de la enfermedad.

No soy trágico ni exagero, esto suele ser cosa de todos los días. Las reflexiones que son necesarias tienen que ver con los costos. La comercialización en línea de productos salvó a miles de empresas de la quiebra por la pandemia y generó otras que abrieron sus servicios para el reparto y entrega de los artículos demandados.

En disculpa de sus pendejadas, los funcionarios salen a decir que ya están operando no sé cuántas “plataformas” que permiten a cualquiera obtener los servicios equis y ye. Entonces los formados en la fila ¿están retrasados?, ¿no hubo amigo o familiar que les informara cómo hacerle? Eso no dicen las filas en las recaudadoras ni en las oficinas del Registro Civil ni en las del Registro Público ni en las oficinas de la Fiscalía General del Estado para la entrega de “cartas de no antecedentes penales”

Organizar y prestar servicios en línea está clavado para el gobierno. Generar un sistema de reparto y entrega en cualquier parte del país o del extranjero no es imposible ahora. Nomás es que quieran.

No quiero dejar pasar un hecho presente desde hace muchos años. El gobierno del estado es el principal empleador de San Luis Potosí con una planta que debe rondar los 50 mil trabajadores, entre empleados de dependencias, de instituciones, de maestros estatales, etcétera. No debe perder esa oportunidad de actualizar su recaudación ofreciendo servicios en línea. Desechen a los tramposos.

TESTIMONIOS DE BANQUETA

El tráfago citadino nos supera e insensibiliza ante imágenes que solían conmovernos en el pasado. Un hombre de 30 y tantos caminando solitario con el sol a cuestas por la calle de León García, lleva dos bolsas llenas de nada, la mirada perdida y su caminar refleja su rostro inexpresivo, como aceptando una realidad que lo derrota una y otra vez.

Mi primer impulso fue preguntarle si ya había comido. Me abstengo porque mi ignorancia puede ser irrespetuosa e impropia para un ser en sus condiciones. Surge entonces la pregunta ¿cómo podemos ignorar a un hombre joven en evidente mal estado físico y quizá también mental y en cambio creamos organizaciones defensoras de los derechos de los animales, capaces de gritar la cárcel como destino a quienes se olvidan de que también sienten, pero pasamos silenciosos delante de la persona que sufre?

Por otra calle, la Juan Zarco casi esquina con Vallejo, cruzan el arroyo cinco jóvenes, cada uno con un instrumento musical y vestidos como seguramente lo hacen diario. Flauta, tamborcillo, una corneta tal vez una redova. Buscan en el arte su futuro. Se ven apresurados por llegar. Todavía no son de los que se desplazan en camioncito propio, pero no dejan de soñar y se les nota. ¿Un promotor?, aquí no hay. ¿O sí?

Ya muy tarde, la penumbra impide la visión clara de lo que una lona impresa suplica. Son un grupo de jóvenes en la esquina de Niño Artillero y Salvador Nava quienes la despliegan mientras el semáforo está en rojo para la lateral de la diagonal.

“Solicitamos nos ayudes para ir al mundial”… y no se alcanza a ver lo demás. Pero buscan en la bondad de la gente una moneda que tal vez se quedó por ahí en el tablero, una feria como las que suelen fastidiar los bolsillos y terminan en esas pequeñas oquedades que van entre los asientos del carro.

Vivir la ciudad es cada vez más interesante digo yo. Es cierto que los cartabones sociales, las etiquetas y los prejuicios obstruyen una convivencia que facilite el bienestar común. Hace ya un buen tiempo que todo eso nos conduce a problemas que luego nadie quiere ver. Tal vez si los titulares de las dependencias encargadas del desarrollo social, si las instituciones educativas y quienes son guías espirituales salieran a las calles, observaran la realidad y la analizan, estaríamos más cerca de prosperar juntos.

Un millón de historias cotidianas forman el bullicio de nuestras ciudades. Mientras cada uno vive la suya, hay también un espacio para las instituciones que tienen el encargo de actuar en beneficio de los jóvenes. Los llamados programas sociales no deben ser programas de partido, no colarse en la necesidad de los demás para sacar provecho. Sería una traición hacerlo.

EL COTARRO POLÍTICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia su visita a San Luis para el 3 de febrero a fin de anunciar multimillonaria inversión en la ampliación de la Planta de BMW en San Luis para producir vehículos eléctricos… El mérito completito es de Ricardo Gallardo y de Juan Carlos Valladares Eichelmann. Regístrenlo… Pablo Delgado es el personaje de temporada por su ascenso a la titularidad en la Cámara de Diputados. Los liberales de San Luis lo celebran… El Fiscal General del Estado, José Luis Ruiz Contreras tuvo que doblar las manos y tratar de que su hombre de confianza, Arturo Rodríguez García, saliera de la Policía de Investigación lo mejor librado posible. Eso es lo que dicen los hechos porque el fiscal hizo mutis: cero explicaciones pues… Por cierto, afirma que el año pasado se cumplieron 986 órdenes de aprehensión contra otras tantas personas. Casi satura la Pila y le anuncian que el penal de Matehuala se cierra en un mes. ¿Qué va a hacer?... El gobierno municipal de Soledad informa que hoy no habrá acceso por avenida Hidalgo debido a obras de mantenimiento… Quizá por el río Santiago… Entre tanto, el gobernador encabezó ayer la presentación del serial de pueblos mágicos del estado como parte de una promoción especializada… Quedó bonita la rehabilitación de la avenida de La Paz que entregó Ricardo Gallardo a los habitantes de Santiago y Tlaxcala el pasado jueves. Se gastó 9.9 millones, pero vale la pena… Ora sale el terrible Manolo con que quiere tamales huastecos y buñuelos con su respectivo ponche con “tanguarniz”… HASTA LA PRÓXIMA

