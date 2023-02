Solarium | El conflicto es la herencia

Después de 65 años de vida agitada con breves, muy breves periodos de tranquilidad y desarrollo, San Luis Potosí dejó de ser la ciudad que estaba llamada ubicarse en el centro de los polos más importantes de desarrollo del país.

Ahora, cuando parecía que habíamos superado esa etapa, Ricardo Gallardo Cardona no valora lo que tiene entre sus manos. No percibe el riesgo de que el estado se le salga de control por no prever las consecuencias de cualquier conflicto, por insignificante que parezca. Enoja e impacienta la conducta del gobernante que parece ignorar la historia del estado que se propone gobernar.

Estamos justo en el límite del cambio. O nos vamos para arriba o volvemos al caos. ¿Nadie se da cuenta? Cualquier ciudadano sabe lo riesgoso que resulta un conflicto en estos momentos con los trabajadores sindicalizados. Un pleito con los de casa habla mal de cualquier administración, denota insensibilidad, falta de oficio político para alcanzar una alianza que, si se buscara, significaría el más grande acierto del gobernador.

A la sombra de conjuros imaginarios, el mandatario no reflexiona que no es solamente su destino el que está en juego y que de ninguna manera vale la pena arriesgar el ascenso de su gobierno por una plataforma de lanzamiento que lo proyecta, desde ahora, nacionalmente

Dar al traste con los avances evidentes de su gobierno por una falta de entendimiento y de acercamiento con las dirigencias sindicales en lugar de sacarle provecho a su posición ventajosa para el desarrollo. Esa es la disyuntiva.

Una simple pregunta cuestionaría la ruta del conflicto: ¿con quiénes piensa que debe operar la administración pública estatal si los cuadros que han llegado a las distintas dependencias carecen de experiencia y conocimientos tan elementales como las normas institucionales? El ejemplo del irresponsable director jurídico del DIF es un claro ejemplo de asignar funciones a sujetos pendejos.

Es hora de que Ricardo Gallardo Cardona decida convertirse en líder de su gobierno. Que convenza a los sindicatos que agrupan a la burocracia de treparse en el mismo tren hacia el desarrollo. La transformación del estado no puede ni debe estar sujeta a berrinches juveniles. Es hora de la madurez. El mandatario no debe desaprovechar la oportunidad de demostrar a los potosinos que se acabó el desmadre en que nos vimos envueltos mucho antes de que él naciera.

Estoy cierto que no existe un ciudadano potosino contrario a desarrollar la entidad en los mejores términos. Existe la convicción ciudadana de que ninguno puede estar en contra de los programas gubernamentales bien estructurados, por ejemplo, los recientes avisos de nuevas inversiones en nuestro territorio. No vale la pena entonces provocar cambios en este campo por la necedad de demostrar poder frente a un grupo de burócratas inconformes.

Tenemos la suerte de que en este momento el desgaste de los grupos políticos potosinos por el prolongado conflicto a que me refiero no representa un reto para el gobierno. No podemos seguir siendo rehenes de intereses que no sean los nuestros.

UN NUDO CIEGO ES POCO

Podría decirse que nuestra ciudad enfrenta el reto de renovarse. Como está, no satisface las necesidades de un crecimiento exponencial cuyo efecto pone a la urbe en situación de colapso en varios renglones.

Estamos parados frente a un fenómeno de dimensiones mayores que reclama estudios de alto nivel con la intervención de diversas instituciones públicas y privadas, para llegar a compromisos que atiendan los cambios de una renovación prevista y planificada.

En este momento las soluciones son apenas suficientes para retrasar lo que se ve venir a corto plazo. Una crisis de movilidad cuyos síntomas ya padecemos diariamente. Un deterioro del equipamiento urbano envejecido y mal planeado, se presenta como una necesidad para la cual no hay presupuesto que alcance. Una política pública que conjugue las partes afectadas y ofrezca salidas próximas al problema, es indispensable ahora.

La profesionalización de la función pública es importante para todos. Los personajes designados en áreas en las que no entienden, por desconocimiento, cometen más errores que aciertos y del proceso resultan complicaciones a veces imposibles de desenredar.

Personal profesional existe en nuestro mercado. Lo que no existe es una institución que analice, sintetice y proponga planes factibles, temporalmente programados, para que la ciudad se renueve. Todos los errores cometidos en el pasado Siglo XX y lo que va del presente, nos estorban diariamente, nos afectan cotidianamente y si la autoridad disimula ante ello, San Luis podría sufrir consecuencias más difíciles de atender por falta de dinero.

Está claro que hay elementos tan complicados como la voracidad para apoderarse de la tierra, de los intereses por sacar la tajada del león sin invertir con sentido social, lo que se traduce en este momento en un desorden urbano que dejamos pasar sin chiscar.

Una primera instancia responsable de planear la renovación citadina sería el ayuntamiento de la capital. La densa burocracia municipal a veces se ve superada por los problemas que le tocan corregir. La razón es que todavía no disponemos de un organismo creado exprofeso para conjuntar los problemas, analizarlos, proyectar soluciones, ordenar y alinear tiempos y movimientos y, finalmente, buscar los recursos indispensables.

El reto más importante es asegurar el abasto de agua. El grupo gobernante pretende desmantelar el Interapas antes que arreglarlo. Dividir las fuentes de abasto de agua es una ocurrencia muy torpe, fuera de toda lógica, cuyo único sostén es el control económico y el poder político.

El sistema de movilidad afecta en segundo grado de tal manera que los tiempos muertos en cada caso representan millones de pesos en costos. El ordenamiento urbano de la capital potosina tardará más tiempo del que necesita el avance industrial.

Las aspiraciones de tener una metrópoli con orden y calidad de vida, no se soportan en proyectos específicos porque no existen y su creación no figura en las tareas que realizan los entes obligados a ofrecer respuestas en este sentido. Ninguno de los proyectos sometidos a consideración del Congreso del Estado guarda relación con la idea de renovación urbana integral. Tampoco hay dependencia de gobierno encargada de crear un proyecto de tales dimensiones.

Por eso la improvisación sin diagnóstico, sin pronóstico y sin proyecto comprometido, hace de San Luis un centro urbano que soporta la demanda de una creciente población que genera el avance industrial, nos coloca en un mundo al revés: primero generamos el problema y luego buscamos soluciones sin tener recursos para aplicarlas. Un nudo ciego es poco.

EL COTARRO POLÍTICO

Lo he nombrado como “centro de acopio de recursos potosinos para”… Ahí está el misterio. Se ubica a 50 pasos de la glorieta de Sierra Leona… La venta callejera de diversos productos en la ciudad, opera por la libre y no hay quien le quiera mover al tema… Ayer se dieron a conocer 73 nuevos contagios de Covid-19 en el Estado, confirmando el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud 244 mil 868 casos totales de esta enfermedad… En la Jurisdicción Sanitaria I se detectaron 58 de los nuevos casos; cuatro, en la Jurisdicción Sanitaria II de Matehuala; dos, en la Jurisdicción Sanitaria III de Villa de Pozos; ocho, en la Jurisdicción Sanitaria V de Ciudad Valles; uno, en la Jurisdicción Sanitaria VI de Tamazunchale y ningún caso nuevo registrado en personas residentes de otra Entidad ni en las siguientes jurisdicciones sanitarias IV de Rioverde y VII de Tancanhuitz… La Secretaría de Finanzas ofrece descuentos al realizar el cambio de propietario de vehículos con un 75 por ciento durante febrero, 50 por ciento en marzo y 30 por ciento en abril, informó Salvador González Martínez titular de la dependencia. El funcionario precisó que en el Módulo Fenapo 1, Himalaya, Cuauhtémoc, Olivos, Industrias, Soledad (calle Guerrero y calle Cruz Verde) y en todas las oficinas de los municipios en el interior del Estado se otorgan estos descuentos en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y en el Módulo de Fenapo 1 sábados en el mismo horario y domingo de 8:00 a 15:00 horas... Ayer el gobernador inauguró un centro de equino terapia para niños. El centro depende del DIF y su funcionamiento resolverá muchos problemas para quienes necesitan esos tratamientos. Buen punto… Hay dos versiones en relación con las elecciones de nuevos directivos de la Canaco. Una que no se dejaron meter gol y otra, que forman un club de Tobi… El paso lento que siguen las obras en la avenida Himno Nacional tiene el inconveniente de que el tránsito vehicular es lento. La paciencia puede resolver algo, lo ideal es que le muevan al tema… Bueno, pues la “redistritación” local en San Luis tiene un punto que llama la atención: ya Soledad tiene dos distritos electorales por ser el municipio más poblado del estado, después de la capital… Como que la dirigencia del Partido Verde se excedió en crema para sus tacos. ¿Cómo de dónde va a registrar a más de 300 mil potosinos?... Por eso luego se dicen ganadores defraudados cuando no libran una elección… Pues el terrible Manolo jura y perjura que se actualiza, se moderniza. Con tal de no perder cancha estrena “look”… HASTA LA PRÓXIMA.

