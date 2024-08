Solarium | El chiste de la política

Ignacio Segura Morquecho se hizo cargo de la secretaría general del comité estatal del Partido Verde Ecologista de México y horas después deslizó el primer anuncio importante para él. Cinco de los alcaldes que están por asumir su cargo decidieron abandonar el partido político que los postuló, para incorporarse a las filas del PVEM.

Evidentemente el Partido Verde busca elevar su fuerza fuera de la coalición que mantuvo con Morena y PT, para las elecciones municipales del pasado mes de junio. En esa ocasión, la coalición de los tres obtuvo 19 ayuntamientos. Además, por separado, el Verde alcanzó 10 alcaldías, el PT 1 y Morena 6.

Con el virtual rompimiento de Morena y Verde a nivel estatal, el desequilibrio es posible y por eso el anuncio optimista de Segura Morquecho. Los cinco alcaldes que “pasan” a filas del Verde son Baltazar Tello Pérez del municipio de Rayón; Sergio Alberto Izaguirre Ponce de Lagunillas; Marcelino Bautista Rincón de Tamuín; Rodolfo Loredo Hernández de Ciudad Fernández; y Emiliano Zapata López de Villa de Guadalupe.

No se informa la filiación partidista previa que esos cinco alcaldes tuvieron como respaldo para ser electos, pero en todo caso el Verde que tiene originalmente 10 ayuntamientos electos, teóricamente puede alcanzar 15, todavía distante de los 19 que supongo conservan Morena y PT en coalición, más 7 que sumaron de forma individual. Es decir, la relación de fuerzas en los municipios potosinos se plantea con 26 alcaldes morenistas contra 15 del Verde.

No tengo forma de confirmar el partido original de los alcaldes “chapulines” porque el CEEPAC no publica aún los resultados por municipio y con los alcaldes triunfadores para tener una claridad más cercana a la realidad. Sin embargo, permítame decirle que, si los cinco traslados afectan a la coalición opositora del PRI, PAN y PRD, ésta quedaría con solamente 2 alcaldes de los 7 que alcanzaron en la elección.

Por separado, el PAN ganó 2; el PRI 1; y el PRD 1. Ni juntos reunirían los 5 prófugos. Curiosamente el Movimiento Ciudadano ganó 5 alcaldías en tanto que Nueva Alianza ganó 2 y Movimiento Laborista ganó otros 2. Queda, pues, a la imaginación la procedencia partidista de los cinco alcaldes que cambiaron de bandera para ondear ahora la del Verde.

Para empatar la presencia de Morena y Verde en la entidad, obviamente seguirá la presión sobre el resto para que se sumen so pena de perder los favores y prerrogativas que significa pertenecer al partido gobernante en San Luis, lo que ciertamente es tentador.

El pero del tema no todo está dicho pues la pista no está libre. Ya le sacaron sus trapitos al sol a Ignacio Segura Morquecho por aquello de que, dicen, no puede ser dirigente del PVEM por razones que son, evidentemente, políticas y no litígables en tribunal alguno. Qué chistoso ¿no?

Ilustración / @chilarius

CONFLICTOS ENTRE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

El conflicto entre choferes de taxis y de plataformas privadas tiene raíces más profundas. Los servicios de transporte en San Luis Potosí son manejados y operados por organismos que bien merecen el sustantivo de mafias.

Las pérdidas económicas que resienten unos frente a la competencia de los otros los lleva a pelear en la vía pública sin respeto del usuario que paga.

Lo condenable del asunto es que el gobierno lance la primera piedra y luego se esconda la mano repartiendo culpas a la autoridad municipal sin vela en el entierro. En todo caso, corresponde al municipio de Soledad el sitio exacto desde el que se prendió la mecha.

Ahora, con resultados escandalosos, toca a la titular de la SCT estatal, Araceli Martínez Acosta, y su equipo de inspectores poner su cara de ignorancia mientras se esconden hasta que el intercambio de culpas termine donde debe terminar: la expulsión de todos de las filas estatales.

El servicio de transporte público está fuera del control del gobierno. Los concesionarios y sus dirigentes conforman verdaderas mafias que dictan normas y condiciones para su operación. Por ejemplo, tienen vigentes tarifas que son diez veces más caras que lo que un usuario de la Ciudad de México paga por recorridos mucho más largos comparados con los que pueden hacerse en nuestra ciudad.

Pero los prestadores del servicio de las plataformas privadas no se quedan quietos. Suman ahora a los repartidores de comida a domicilio y seguramente pronto estarán con ellos los repartidores de paquetería a domicilio.

Hay servicios básicos que pueden ser públicos o privados. Su importancia para la población determina la necesaria intervención del gobierno para garantizar una prestación libre de abusos y perjuicios. Es lamentable que el gobierno del estado se aparte de esa responsabilidad con pretextos que dan risa. No hay autoridad pues.

Ampliemos la visión de la realidad: imagínese usted tomando la determinación de ir a la consulta médica privada en lugar de acudir a las instituciones de seguridad social a que tenga derecho. Lo absurdo sería que entre médicos privados y oficiales se desatara un pleito como el ocurrido entre choferes de taxis concesionados y los operadores de plataformas que prestan servicio similar. No ocurre así porque la regulación del gobierno federal en salud a través de la Cofepris tiene una actividad permanente y eficaz.

Cuando la autoridad es incompetente para imponer orden empieza por echarle la culpa a los que no la tienen, así, queda demostrado que los funcionarios reaccionan sin pensarlo, irresponsablemente pues.

Hay que agregar un contexto temporal. La pelea inicia justo a unas horas de que iniciara la Feria Nacional Potosina en su edición 2024. El evento concentra miles de potenciales usuarios de taxis tanto para llegar como para salir, lo que evidentemente quiere ser exclusivo para los taxis concesionados.

Lo inesperado fue que la provocación estuviera del lado oficial dada la aparición de inspectores de la SCT a la caza de vehículos particulares que prestan servicio desde una plataforma. Fue una real tontería tanto de la titular de esa dependencia como de los inspectores que no son nuevos, que saben de las reacciones de los operadores de uno y otro lado. Si eso provoca el despido de los culpables directos, solamente estaríamos a la espera de saber quién, de más arriba, autorizó el operativo.

EL COTARRO POLÍTICO

La edición 2024 de la Fenapo arrancó bien. El aspecto festivo se destaca sobre el aspecto promocional para los expositores. Aparece la oportunidad de organizar eventos especializados en otros meses del año… Incluso se habla de cambiar la Fenapo más allá de la temporada anual de lluvias… Los recortes de personal en diversas dependencias del estado causan temores en la burocracia y la dirigencia sindical se prepara para la defensa… A la chita callando y con el gran disimulo oficial, la Sierra de San Miguelito es desbastada en su parte visible desde la zona urbana. Nuevas vías se alcanzan a ver desde varios puntos de la urbe y todos volteando al norte… Pronto, no dude usted, habrá que hacer una revisión minuciosa de los terrenos que pertenecieron a la minera de Morales porque su área de protección parece haber cambiado de uso sin la anuencia federal, estatal y municipal… Jueces y magistrados del Noveno Circuito del Poder Judicial Federal podrían ir a un paro si a nivel nacional llega a convocarse en protesta por la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador… Pues el terrible Manolo debuta esta noche en la Fenapo. Espero que no termine como araña fumigada… HASTA LA PRÓXIMA.

