SOLARIUM | El billete premiado

Pese al cambio de circunstancias en el panorama político-electoral del país, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona hasta hoy sigue siendo un elemento importante para que, quien goce de sus preferencias políticas, obtenga aquí una votación mayoritaria en las elecciones del 2024.

Pero si la sensibilidad del gobernador del estado no lo orienta correctamente de aquí a tres meses, estaremos perdidos. Los próximos cuatro años viviremos en un San Luis Potosí colocado a media tabla en el interés del gobierno federal para efectos presupuestales en tanto que la política gallardista será cero a la izquierda.

El tramo que le falta para llegar a la meta representa lo más difícil de la prueba cuyo final exitoso aseguraría un término de sexenio estatal con las prerrogativas políticas, como son el goce de apoyos federales con presupuestos suficientes para el cumplimiento de los programas locales, el apoyo para que la gente que rodea al mandatario potosino continúe ubicada en puestos de representación federales, así como un lugar selecto en las partidas presupuestales para el programa de obras federales.

Ensimismado como se le observa, metido en la farándula, el gobernador parece no darse cuenta que presta un servicio más importante al Partido Verde Ecologista de México que el que pudo haber recibido en 2021, cuando fue electo, pues ahora el PVEM renovará su alianza con Morena como si fuera el dueño de San Luis Potosí mientras Gallardo está alejado de los centros políticos relevantes, expuesto a eventuales referencias de sus antecedentes personales en medios capitalinos, con presurosa agenda para entregar obras sobredimensionadas en su utilidad y costo; también parece no darse cuenta de que es básico, ahora, transparentar el manejo de la hacienda pública para sostener la imagen política que tanto busca.

La marcha de la administración estatal llega a su segundo año y la mayor parte del 2024 el gobierno federal estará entretenido con la marcha del proceso electoral en medio de presagios. No habrá tiempo para otra cosa que no sea la salida del presidente López Obrador quien sí da muestras de su preocupación por terminar con cuentas claras si es que Morena no logra conservar la presidencia de la república y la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Esa sería una de las causas por las que el estado podría ver frenadas las obras federales como el aeropuerto de Tamuín, la modernización de la carretera Valles Tamazunchale y la construcción de la vía alterna a la zona industrial de la capital.

Por otro lado, San Luis Potosí parece haberse desenlazado de la organización de gobernadores de la Asociación Bajío, Centro Occidente -ABCO- por razones políticas porque los gobernadores de Guanajuato y Aguascalientes fueron postulados por el PAN, mientras que Jalisco y San Luis Potosí pertenecen a partidos distintos. Ponerse de acuerdo en temas de economía, seguridad, turismo y otros, para trabajar juntos, suena a dificultades en proceso.

La moneda estará en el aire por dos meses consecutivos y no le encuentra uno facultades de adivinador, de mentalista o de profeta a Ricardo Gallardo Cardona quien, a todas luces, tiene en sus manos un billete de lotería que vaya usted a saber si sea el premiado. En fin.

AGUA, NI PARA LOS FRIJOLES

En este momento ni quien se acuerde de los niveles normales de abasto de agua a la mancha urbana de la zona metropolitana de la capital. De los más de 3 mil litros por segundo que se inyectaban a una red que tenía fugas por las que perdíamos un tercio de esa cantidad, es decir, por años estuvimos tirando al subsuelo mil litros por segundo sin prestarle realmente la debida atención con reparaciones suficientes y eficientes.

Nadie quiere informar la cantidad de litros que se envían por las redes y tampoco hay preocupación por eso ya que con la mitad del agua que tuvimos hasta principios del año, saldríamos del apuro que representa no tener agua para las necesidades más elementales, a pesar de que los particulares que tienen pozos autorizados por CONAGUA han puesto a disposición del órgano operador una parte del aforo para bajar el efecto de la sequía.

El presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, ha declarado que las próximas semanas serán las más difíciles para el abasto de agua en la zona conurbada. Lo hace en su calidad de presidente del Consejo de Administración del Interapas donde también hay representación de los ayuntamientos de Soledad y Cerro de San Pedro. Sin embargo, la inconformidad de la gallardía por el dominio del agua en San Luis se induce a través de la alcaldesa de Soledad quien obedece sin chistar las instrucciones del mandatario.

Los diputados afectos a la gallardía y hasta los que no lo son, dan un matiz político al tema de la falta de agua queriendo meterse donde no los llaman. La verdad es que la falta de agua es un pretexto para agandallar el control de los ingresos de Interapas, como ocurría hace cinco años, cuando comenzó a crecer la crisis económica del organismo. Ya sabe usted de quien es la culpa.

Mientras son peras o son manzanas, nos queda claro que las propuestas para disminuir la falta de agua en San Luis son una colección de ocurrencias que en algunos casos carecen de soporte técnico y en otras lo que falta es dinero. Lo real es que no tenemos agua suficiente y le echan la culpa al fracaso de la presa El Realito y a su acueducto que parece regadera, siendo que San Luis, como otras zonas urbanas del país, perdieron el tiempo en politiquerías que influyeron en los organismos operadores de los sistemas de agua, y hoy andamos con el Jesús por los rincones.

Lo urgente es encontrar una fuente de agua con el caudal que permita saciar la sed de una población en crecimiento en nuestro valle. No existe exploración y nadie quiere destinar recursos del presupuesto estatal ni de los municipios del área para ubicar esa fuente capaz de satisfacer la demanda.

Imposible pensar que el agua de lluvia podría ser una respuesta inmediata si todos sabemos que la zona que habitamos es parte de lo que ancestralmente se denomina “semidesierto”, con cielos tacaños y suelos difíciles de permear. Así las cosas, la gente que no tiene agua suficiente para cocer los frijoles, espera respuestas valederas y rechaza el manejo político de sus carencias. Ni más ni menos.

EL COTARRO POLÍTICO

Gregorio Cruz Martínez, alcalde morenista de Axtla de Terrazas, fue detenido en Cancún debido al escándalo que protagonizó en un hotel de lujo en el que supuestamente estaba hospedado con su esposa. Es que sus adicciones lo transforman. Lo malo es que el señor no sabe que en otras entidades su cargo no le beneficia en lo absoluto… Ora que la región jalisciense conocida como Los Altos está en boca de todos, conviene recordar que esa zona orográfica termina justo en “la placa”, lugar donde convergen la carretera a Guadalajara y el “libramiento poniente” de la capital potosina. A partir de “la placa” empieza el descenso al valle de San Luis… Los Servicios de Salud recomiendan a la población en general a seguir aplicando las medidas de prevención contra Covid-19, lavado de manos de forma frecuente, ventilación de espacios cerrados, limpieza de superficie, practicar el estornudo de etiquetas y se pide el uso de cubrebocas si tiene síntomas de infección respiratoria… La dependencia informa también que se registraron 34 nuevos contagios de Covid-19 en el estado, con lo que suman 251 mil 030 casos totales de esta enfermedad… Los nuevos casos se detectaron 23 de la capital y 2 en Soledad; 6 en Matehuala; uno en Rioverde; dos en Ciudad Valles; no se presentaron casos nuevos en personas residentes de otra entidad ni en las jurisdicciones sanitarias III de Villa de Pozos, VI de Tamazunchale y VII de Tancanhuitz… La cifra de muertes debido al Covid-19 permanece en 7 mil 726, al no registrarse nuevas defunciones este día y en cuanto a la hospitalización se encuentran cinco personas internadas, de las cuales sólo una requiere de intubación… Así las cosas… El Archivo Histórico del Estado recibió del INEGI un total de 1,500 filminas sobre las guías turísticas que tuvieron vigencia de 1990 a 1997, así como la cartografía de la capital potosina correspondiente al período de 1528 a 1993 que pronto estarán a disposición de quien los desee consultarlos. Así lo informó la licenciada Yolanda Camacho Zapata… Luego de darse una vuelta por la Fenapo, el presidente de la Asociación Mexicana de Ferias, Fiestas, Expos y Eventos Masivos, Julio César González Méndez, calificó a nuestra Feria como la mejor de México… El diputado local Rubén Guajardo dijo ayer que “antes teníamos la Policía Federal de Caminos que estaba especializada en temas de carreteras y caminos, y hoy lo que se busca es que un elemento, primero que ya no es policiaco porque es elemento militar, que es lo que está buscando con la Guardia Nacional (el) Presidente de la República, sepa de todos los temas y es por eso que se debe ir especializando los temas operativos, en este caso en específico en carreteras y caminos, pues para que puedan fungir con una estrategia en específico en materia de seguridad pública en las carreteras y en los caminos”... La falta de especialización en materia de vialidad y caminos origina grandes problemas, porque “cuando ocurre un accidente es bien complicado, en este caso la 57 que cruza San Luis Potosí desde Nuevo León hasta Querétaro, sino también los diferentes delitos que tenemos en las en las carreteras” concluyó… A Rubén se le hace bolas el engrudo, pero se le entiende… A guarachazo limpio y al ritmo de la banda de moda, el terrible Manolo espera celebrar el día de San Luis Rey en la Fenapo. Sea pues… HASTA LA PRÓXIMA

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx