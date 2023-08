Solarium | Desafiando al Arcángel San Miguel

Los vecinos del barrio de San Miguelito que se oponen a la eliminación del adoquín como pavimento de sus calles, hicieron enojar al gobernador Ricardo Gallardo Cardona quien con tal de sostener un proyecto personal con una cara oculta que queda a la imaginación en estos tiempos electorales, se dijo dispuesto a pasar por encima da ellos y del INAH en torno del cual circulan dos versiones: La oficial en el sentido de que autorizó el proyecto, y la extraoficial de que su delegado señaló que no ha analizado ningún proyecto y, por tanto, la obra no tiene permiso para realizarse.

Los calificativos expresados por el mandatario para desafiar el desacuerdo de los vecinos tienen un corte hiriente que pudiera ocasionar un desencuentro mayor entre los vecinos inconformes y el gobernador, cosa que corresponderá al sendero por el que se desplacen las posturas de las partes en desacuerdo.

Pero lo que nadie se explica es la razón por la que el gobernador decide pasar por encima del ayuntamiento de la capital que es la primera autoridad obligada a emitir un permiso para modificar el estado en que se encuentra el más tradicional de los siete barrios de la capital del estado y, al mismo tiempo, cabecera del municipio de San Luis Potosí.

Las modificaciones materiales al escenario en que se encuentran las familias más tradicionales de la ciudad han de partir del vecindario, sin duda, para alcanzar el cambio correspondiente. Seguir con agilidad las propuestas y consultas para escalar el consenso tiene que ver con el entendimiento y el conocimiento de la gente y su manera de ser y pensar. No corresponde a un político responder a los cuestionamientos con exabruptos que amplían las diferencias.

No obstante, el primer punto favorable para el proyecto es el mal estado físico en que se encuentran no solamente las calles sino las fincas más viejas ubicadas en diferentes arterias del barrio. Uno no tiene imaginación para entender la decisión del gobernador para impulsar un proyecto sin tomar en cuenta a los presuntos beneficiarios ni a la autoridad encargada de la preservación de las zonas con valor histórico y cultural. La cuestión es: ¿cuál es la urgencia?

La decisión debe ser compartida, consensada, etcétera, y si la sinrazón estuviera en la postura de los vecinos que actuaron repulsivamente, habría que exhibirlo para que el gobierno procediera con apego a la norma, pero también con la aprobación de todos los habitantes de la ciudad porque nadie, ni sus vecinos, puede apoderarse de lo que es parte de un emblema que forma parte de los valores culturales de la capital y, sin duda, de todo el estado.

Pero una actitud chocante, prepotente, forman una cortina para ocultar el verdadero interés del gobernador en defender su proyecto. Como varias otras acciones emprendidas por este gobierno, que no tienen una fundamentación para su ejecución ni hay las razones que merezcan la aceptación general, ésta, en el barrio más tradicional de San Luis capital están envueltas en un velo de opacidad que genera desconfianza.

El colmo de la intolerancia y la negligencia de las partes es que inician el conflicto cuando estamos a un mes de las festividades principales del Arcángel San Miguel, patrono del barrio. En vísperas del inicio de las peregrinaciones de los habitantes de rincones y colonias del barrio, varias de sus calles aparecen ahora con el pavimento levantado y la maquinaria sin trabajar. Parece obra de niños perversos.

EL RUMBO DE LAS AVES MIGRATORIAS

Las fuerzas políticas potosinas todavía no encuentran la punta del hilo que les garantice una participación destacada en la elección federal amén de colocarse en los organismos de gobierno que serán renovados en nuestro estado. El panorama les cambiará hasta haberse concluido los procesos selectivos de Morena y del Frente Amplio por México en unas semanas más.

La “gallardía” todavía no tiene enfrente una fuerza política que deba preocuparle, pero tiene al enemigo en casa. El pronóstico político ambiental abre la posibilidad de que Ricardo Gallardo y su Partido Verde Ecologista de México sufran un desplazamiento en las elecciones federales y estatales de manera que su poder en perspectiva no solo disminuya su importancia, sino que sufra consecuencias desagradables por cada una de las improvisaciones y errores cometidos en el primer tercio de su periodo constitucional.

El pleito entre Ricardo Gallardo Cardona y Leonel Serrato no tiene equivalencia, por lo menos no en este momento, con un rompimiento real entre el Partido Verde y Morena, pero la disputa está cantada. El riesgo es que afecte la alianza de ambos partidos en la contienda federal.

Los murmullos en Morena dan cuenta de la franca inconformidad de Claudia Sheinbaum por los pobres resultados que ha tenido en sus actos en sus visitas a San Luis Potosí. La causa aparente sería resultado de la pugna soterrada de una parte del liderazgo de Morena con el liderazgo formal del PVEM por el manejo de las campañas del año próximo.

Mientras tanto, en los rincones más discretos de la capital del estado coinciden con relativa frecuencia los más notables hombres del dinero en San Luis Potosí. Han tomado el acuerdo de respaldar a Xóchitl Gálvez si alcanza la nominación por el FAM, lo que es casi seguro en estos momentos. Su participación, como las de sus similares más notables en las entidades del centro y norte del país, es aportar su grano de arena para los costos de campaña y respaldar a personajes que consideren óptimos para representar al estado en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, en una franca reacción con tintes ciudadanos para desplazar al oficialismo que tiene recursos para operar en el proceso que está de hecho en camino.

Hago notar que los dos primeros años del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona contó con la discreción y el silencio de los grupos de poder económico como una expresión de respeto al gobernador. Los cambios en el panorama nacional de la política despertaron la inquietud del contrapeso que han sido, son y serán los representantes del capital. No son propiamente enemigos irreconciliables del poder político del estado, pero tampoco son insensibles cuando tienen frente a sí los factores de un cambio favorable a sus intereses.

Gallardo sin Morena y sin el Verde quizá no sufra variantes importantes. La cuestión es si pudiera tener una relación aceptable con el gobierno federal a partir de 2024 ante la posibilidad de que ocurra un cambio de mandos con la oposición al frente. Eso se verá con más claridad en los próximos tres meses, cuando Morena y FAM tengan sus respectivos triunfadores de sus procesos internos. Resulta obvio pues, que el juego político en San Luis Potosí no es similar al que tendrán otras entidades del país.

En los estados que gobierna Morena tal vez triunfen sus candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados. Sin embargo, será una tarea ardua, como acá. Aquí, el Verde no podrá tener las siete diputaciones federales de mayoría por su pleito con Morena y porque la competencia con el Frente Amplio por México será cerrada. Y si, además, le cambia el carácter a Gallardo en estos meses y regresa al PRD, la contienda electoral en San Luis podría ser muy interesante.

EL COTARRO POLÍTICO

Los días 29 y 30 del presente mes han sido seleccionados para que la organización de transportistas que encabeza Miguel Ángel Santiago Solís cierre las carreteras más importantes del país como una demostración de inconformidad por la inseguridad en que se desplazan los tráileres y camiones de carga a lo largo y ancho del país. En San Luis, la carretera 57, podría ser bloqueada en diversos tramos… Es una prioridad citadina la colocación de cuando menos cinco mil cámaras a través de las cuales se pueda dar seguimiento puntual a los delincuentes comunes que operan a sus anchas en la ciudad haciéndose pasar por miembros del crimen organizado… El Zócalo de la ciudad de México tiene capacidad para que se reúnan ahí 200 mil personas. Tiene una superficie de 46,800 metros cuadrados y su aforo máximo incluye las calles laterales y los portales donde se ubican varios comercios… Las instalaciones de la Fenapo tienen una superficie total de 283,433 metros cuadrados de los cuales 24,110 metros corresponden al teatro del pueblo. A veces el optimismo se desborda y se divulgan aquí cifras exageradas con relación a los espectáculos que ahí se montan… Excelente la ceremonia para colocar el nombre del Ejército Mexicano con letras de oro en la sede del H. Congreso del Estado. Bien merecido el homenaje pues sigue siendo la institución más confiable para los habitantes de México… Informa Finanzas que en los días que llevamos de feria, se han realizado 2,256 trámites diversos en sus oficinas instaladas ahí. Se han expedido 1,387 licencias de conducir y realizado 869 trámites de control vehicular… No lo va usted a creer, pero en San Luis Potosí se promueve la mejora regulatoria contra la corrupción a través de foros en que toman parte funcionarios y empleados. Los eventos tienen lugar en el centro de convenciones del estado… El gobernador Gallardo entregó ayer la base de operaciones de la Guardia Civil Estatal en la Zona Industrial que tuvo un costo de 30 millones de pesos. Se considera que 140 mil personas serán beneficiadas con esa obra y su funcionamiento… Villa de Reyes sigue promoviendo los recorridos por las haciendas que existen en ese municipio. Jesús María, Gogorrón y Calderón son tres de las que uno puede visitar en recorridos interesantes… A partir de este momento el terrible Manolo ejerce su personalidad de catador de mezcales y otras bebidas espirituosas, para dar su veredicto mañana. ¡Sopas Perico!... HASTA LA PRÓXIMA

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx