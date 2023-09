Solarium | ¿De dónde a dónde es San Miguelito?

Fijar la demarcación de los siete barrios de la ciudad de San Luis Potosí corresponde a la jurisdicción del H. Cabildo Arquidiocesano. No es parte de la esfera del Cabildo Municipal, aunque sí la reconoce como parte de las tradiciones citadinas. Es la autoridad eclesiástica la que subdivide y amplia esas demarcaciones al crear nuevas “parroquias” para efectos religiosos.

El proyecto de renovar, modernizar, actualizar, mejorar, etcétera, que dice el gobierno tener en marcha para el barrio de San Miguelito es algo inacabado porque ni siquiera se ha dimensionado el área a trabajar. ¿De dónde a dónde es el área de San Miguelito?

Con estas bases tan endebles, el gobierno estatal quiere retirar el pavimento de algunas calles cercanas al templo parroquial y anuncia su modernización para impresionar en estos momentos de gran agitación política en el país. El aderezo político de la obra no sostiene la firmeza técnica del proyecto.

Con el atole hecho bolas, el gobierno enfrenta ahora la suspensión provisional de un amparo en trámite promovido por un grupo de vecinos de las calles sometidas al levantamiento de los adoquines tradicionales, porque consideran que tender una plancha de concreto estampado sepultaría las redes de agua y drenaje, que están viejas y dañadas por lo que deberían renovarse antes de que la improvisación obligue al levantamiento parcial de esa plancha con daños peores y costos altos. El tema permite al alcalde subirse y señalar que Interapas y el ayuntamiento que preside renovarán las dos redes.

Todo proyecto de obra debe considerar entre sus puntos más importantes la durabilidad de esta. Por lo hasta ahora conocido, que es francamente poco, se trata de crear una careta urbana con maquillaje barato, pero apantallador. Por eso lo que dice la feligresía del gobernador provoca risa.

La desobediencia vecinal es considerada por el gobernador como parte de una estratagema surgida en el ayuntamiento de la capital para rechazar la modernización de la ciudad. Pocos alcaldes de la capital -diría que solamente uno- han logrado lo que hoy le adjudica Gallardo a Enrique Galindo.

No se pueden comparar los recursos que maneja el gobierno del estado con los que opera el ayuntamiento de la capital. Sería cosa de locos pensar que Galindo se opone a las obras gubernamentales en territorio del municipio de la capital. Otra cosa es la contienda política en la que el gobernador Gallardo y el alcalde Galindo están participando dentro de sus correspondientes partidos.

Ya se ve que Gallardo desconoce a la gente de San Miguelito, barrio tradicionalista, conservador, a veces bronco, muy difícil de convencer, pero siempre competitivo. No cualquiera lo saca de ahí.

LOS PAGARÉS VENCIDOS

A los reclamos de pago de los subsidios adeudados que le plantea la UASLP, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona le hace entregar avisos de auditoría en vez de dinero y abre una controversia en la que no puede ocultar su patrocinio.

De las tres fuentes de ingreso que tiene la Universidad, la Auditoría Superior del Estado solamente puede revisar uno: el que corresponde a los subsidios estatales.

La ASE no puede, por disposición de la Ley, revisar los recursos federales que son los ingresos mayores de la Universidad. Tampoco puede auditar los ingresos propios porque el gobierno estatal no tiene vela en el entierro. Podría el gobierno echarse maroma y media pero no puede ir más allá.

Sin embargo, el rector Alejandro Zermeño Guerra se ofusca y pierde la claridad del entorno. ¡Claro que es a su favor una auditoría si con ella la ASE certifica que el gobierno estatal le adeuda a la Universidad y dictamina que el adeudo debe ser saldado conforme a la ley!

De las observaciones resultantes, el Congreso del Estado debe dictaminar lo procedente, es decir, que se paguen los subsidios. Ora, si nos ponemos exigentes, ¿qué le van a auditar si no le pagan?

Son ganas de chingar eso de que los recursos propios son auditables. Lo son, pero no es el gobierno del estado ni la ASE las autoridades facultadas para hacerlo.

La única inversión gubernamental con resultados favorables a corto, mediano y largo plazos se llama educación. Negarle o condicionarle recursos es una equivocación mayor porque el motivo de hacerlo es tratar de intervenir en procesos internos de la institución, lo cual vulnera su autonomía y queda claro que la intención final es el control de una institución que sin duda será defendida por sus integrantes.

El caprichoso control presupuestal del estado se refleja en la asignación desigual a partidas con relevancia similar. Se escatima para lo indispensable, pero concede bonanza para lo superfluo. Se persigue la creación de un mundo fantástico sin atender a una realidad que de todos modos termina por imponerse.

Gobernante y Rectoría usan el mismo lenguaje de señas, pero un idioma distinto. La evidencia de que Gallardo manipula a la ASE es que patrocina la revisión a la Universidad, pero él personalmente declara fuera de toda revisión de auditoría a la recién terminada Fenapo. Lo que es parejo no es chipotudo.

LA DEPENDENCIA ALIMENTARIA

Mientras reviso información sobre el maíz transgénico viene a mi memoria el problema cotidiano que tenemos en México con la baja calidad de las tortillas que consumimos.

Las tortillas “blancas” desaparecieron hace mucho de las tortillerías para que, según sus dueños, siguieran siendo negocio. El maíz amarillo, que antes se destinaba a la engorda de marranos, sustituyó al blanco. Hasta las tortillerías más antiguas de nuestras ciudades producen ahora tortillas “amarillas” de la más baja calidad. Al día siguiente amanecen duras con aspecto acartonado.

Mientras Estados Unidos y Canadá anteponen un recurso de apelación porque el gobierno mexicano impide la comercialización de maíz transgénico con el argumento de que las tortillas pueden ocasionar enfermedades, los tortilleros mexicanos, los potosinos incluidos, parecen haberse puesto de acuerdo para vender su producto que ni para alimento animal parecen estar buenas.

Tortillerías que fueron emblemáticas en la ciudad, como la San Luis o La Balanza, venden sin recato tortillas que en el pasado se desechaban. La última tortillería que vendió producto de maíz blanco se localizaba en Mariano Ávila y García Diego, pero cambió de giro cuando el negocio no dio para más.

El precio es un desorden, pero, en general, atiende a la calidad. Entre 20 y 26 pesos por kilo.

Dirá usted que esta columna no es culinaria y está en lo cierto, como yo también lo estoy de que nuestros productos básicos, de los que forma parte importante la tortilla, dejó de ser un motivo de preocupación para las autoridades federales que, en el pasado, tuvieron un departamento especializado para la vigilancia de precios, calidad, peso y sanidad de las tortillas.

Siendo un alimento básico del pueblo mexicano, el gobierno federal parece sentirse satisfecho al condicionar la calidad del maíz que nos llega del extranjero, pero se desentiende de impulsar la producción de maíz en nuestro campo, así como dejó de vigilar la producción, precio y calidad de la tortilla por razones hasta ahora desconocidas.

Los productores de tortilla, seguramente asociados en defensa de sus intereses, dejaron caer la calidad de su producto porque no hay competencia en el mercado. Los precios, sin embargo, tienen variaciones arbitrarias en tanto que el consumo tiene niveles crecientes porque no hay mesa sin tortillas a la hora de comer en México.

En tratándose de un mercado parcialmente controlado por el gobierno federal, cancela el ingreso al país de maíz transgénico, pero no atiende la demanda de como elemento básico en la dieta de los mexicanos. No lo hace por razones que permanecen en la discreción porque forman parte de una de esas políticas que tienden a generar una dependencia mayor que reditúe un creciente control político del gobierno.

EL COTARRO POLÍTICO

Circula en redes sociales una convocatoria para que mañana a eso de mediodía los simpatizantes de Xóchitl Gálvez se reúnan en la esplanada de Fundadores para celebrar su triunfo en el proceso realizado por el Frente Amplio por México. Cabe destacar que la convocatoria no se origina en los comités estatales del PAN, PRI o PRD lo que nos revela que ahora no van a faltar organizaciones que se acomiden a convocar cualquier cosa para no quedar fuera de cuadro… Funcionarias de la Comisión Estatal de Derechos Humanos capacitaron a personal del Instituto Nacional Electoral de San Luis Potosí, con miras a sensibilizarlos en este tema previo al inicio del Proceso Electoral 2023-2024. “La cultura de los derechos humanos y Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” impartida por Susana Zavala Flores, Visitadora Adjunta “A” Adscrita a La Dirección de Equidad y No-Discriminación; Frida Ceballos Juárez, Directora de Equidad y No Discriminación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Elizabeth Reyna Galván como apoyo de la Dirección de la Comisión Estatal de Derechos Humanos… El Delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, resaltó la importancia de contar con este tipo de capacitación que abona al espíritu democrático de la institución... Ayer el gobernador Ricardo Gallardo Cardona inauguró el parque japonés en una superficie de 3.7 hectáreas del Parque Tangamanga I, para reflejar las relaciones cercanas de japoneses y potosinos iniciadas hace más de un siglo. Se abre ahí “Expo Japón 2023” que incluye muestras de la gastronomía japonesa, así como su música, danza, talleres y exposición de productos diversos como artesanías, anime, cosplay y más sorpresas, actividades que compartirán los potosinos y la comunidad japonesa que radica en la entidad, según dijo Enrique Alfonso Obregón, titular de los parques recreativos del estado… El ciclo se cierra este domingo con una carrera atlética denominada Ikigai, que tendrá como escenario principal el propio parque Tangamanga I… Por supuesto que el terrible Manolo estará en la meta. Esta vez tendrá cuidado de no levantar los brazos en son de triunfo al llegar porque, cuando lo hizo en otra competencia, perdió el equilibrio y se dio tremendo zapotazo. Todavía le duele… HASTA LA PRÓXIMA.

