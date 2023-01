Solarium | De conflicto en conflicto

Con un gasto federalizado por 49,131.6 millones de pesos para este año, lo que equivale a repartir 20,471.50 pesos a cada habitante de San Luis Potosí, el gobierno del estado no dispone de márgenes de operación financiera para realizar acciones de desarrollo en medio de la abundancia. Considerando que el presupuesto aprobado por el Congreso alcanzará los 60,998 millones de pesos, los ingresos propios (10 mil millones de pesos) no son una aportación que corresponda a las ínfulas del gobierno.

Descontada la inflación del año pasado, el monto del presupuesto se afecta de manera negativa y no hay imaginación posible en los miembros del equipo financiero para elevar los ingresos a la medida de las necesidades que tiene la población. La tentación de meter la mano a las bolsas de los ramos que la federación incluye como parte del gasto federalizado, parece irresistible. Los apoyos etiquetados para la educación, entre los que se cuentan los subsidios federales y estatales para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí orillaron la relación entre la casa de estudios y el gobierno a un rompimiento que al parecer no se dará por el fracaso de esa estrategia de agresividad del gobernador para doblegar la firmeza de la institución de educación superior para obtener ni más ni menos que lo contenido en el gasto federalizado.

Bajo un velo de opacidad, el gobierno quiere resolver las dificultades financieras con emergencia, pero no tiene en cuenta estrategias realmente efectivas para salir airoso. Las aspiraciones de impresionar a la gente con una imagen reforzada con programas sociales hunden cada vez más a la administración en un déficit real que año con año es posible que se agrave. Ricardo Gallardo no debe hacer las cuentas de un comerciante o de un patrón acostumbrado a imponer sus criterios de manera elemental. Los errores cuestan.

El titular de Finanzas dio a conocer que el presupuesto de inversión pública se duplicó para superar los 10 mil millones de pesos, pero, en contraparte, hay vigente un proceso de austeridad. Observe usted que si los ingresos propios del gobierno son por 10 mil millones y estarían disponibles los ramos de participaciones federales y los ramos educativos, municipales etiquetados. A simple vista todo bien.

Del lado contrario, la Universidad exhibió más sus debilidades que sus fortalezas. Sus dificultades económicas la exponen a depender de subsidios que colocan su autonomía bajo un velo que encubre cierto condicionamiento oficial en el ámbito universitario.

Pero la UASLP no realiza un proceso de revisión de sus estructuras, lo cual se detecta en hechos tan elementales como el no ofrecer en ninguna de sus publicaciones el número preciso de sus alumnos. Con la nueva administración aparecieron personajes que no tienen idea de la importancia de conectar a la institución con la gente de la ciudad, del estado, del país. No hay registros visibles de cuánto gasta la institución por cada alumno, si el gasto es suficiente o no.

El área de comunicación social fue puesta en manos de una persona soberbia con más ignorancia que destrezas comunicativas. En un conflicto como el que menciono, en absolutamente nada puede ayudar al rector doctor Alejandro Zermeño Guerra.

A cien años de su autonomía, la UASLP necesita revisar su estructura, sus formas. Actualizarse con visión de futuro.

Ricardo Gallardo Cardona ha puesto en claro que concede la ampliación de los presupuestos tanto del estado como federales. Ha querido aparecer como benefactor de la Universidad, pero todos sabemos el valor político que encierra esa posición. Corregir su crítica inicial frente a la institución puede ser producto del acercamiento de gobernador y rector, aunque su reclamo a la institución por el “refugio” a personajes que no son del agrado del mandatario se puede traducir en lo contrario

La situación actual de la Universidad debe ser resuelta por el concurso de la comunidad universitaria y establecer nuevas vías que le permitan alcanzar la solidez de su presencia en nuestro medio, sin arriesgar precisamente su autonomía. No hay otro camino.

FORMACIÓN T EN B

La dirigencia del Partido Verde Ecologista de México acaba de anunciar su decisión de ir aliado con Morena la elección presidencial de 2024, Esto tiene sus significados e interpretaciones en San Luis Potosí, donde el gobernador Ricardo Gallardo pertenece a ese partido

La anunciada visita presidencial para informar de la construcción de una planta armadora de autos eléctricos de la firma alemana BMW, será la ocasión para que López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard hagan al mandatario potosino algunas recomendaciones-peticiones para apoyar a la maestra Delfina Gómez para triunfar en la elección de este año en el Estado de México, donde por cierto las encuestas le colocan con diferencias que alcanzan el 18 por ciento con relación a su opositora priísta Alejandra del Moral.

El triunfo de Morena y su candidata en el Estado de México tiene su relevancia pues el PRI y sus antecesores PNR y PRM han gobernado el EdoMex desde 1929, es decir, faltan seis años para que cumpla un siglo en el poder del estado políticamente más importante del país. La conocida reducción de la presencia morenista en la Ciudad de México presiona más al movimiento para ganar el gobierno mexiquense este año.

Pronto colocaremos en la mesa de los análisis los movimientos que sucedan en San Luis porque seguramente no podrán ser ocultados del todo. Así como han trascendido los recursos enviados desde Tamaulipas para la contienda gubernamental del 2021 en San Luis y como pudo haber sucedido en las elecciones del año pasado en otros estados, lo que se descubra en la entidad será importante.

Los compromisos del gobernador con su partido parecen ineludibles. El Verde quiere tener acá un respaldo para sus campañas electorales, pero también para cubrir sus compromisos de partido que lo mismo ha ido de la mano con el PRI que ahora con Morena.

Al ascenso de Gallardo al gobierno del estado surgió la hipótesis de que tendría solamente año y medio para realizar su labor más relevante. La campaña en los dos estados referidos y la campaña presidencial ocurrirán a la mitad del gobierno gallardista y podrían reducir las posibilidades reales de un avance importante del estado por esa política de austeridad que impregna toda la política gubernamental en sus tres niveles.

El juego de la política mayor en México es un distractor mayor. Si Gallardo se equivoca con su partido en el triunfo de alguna de las “corcholatas” los tres años de su mandato que sigan a 2024 no le servirán para mayor cosa. Pero si le atina, quizá lo jalen al gobierno federal o tal vez lo dejen aquí bien apoyado para un cierre memorable. Queridos amigos, la moneda está en el aire.

EL COTARRO POLÍTICO

Ahora que el señor Secretario de Comunicaciones y Transportes anda distraído en dimes y diretes, los señores permisionarios le dijeron a EL SOL que si no hay ajuste a la tarifa de 10.10 pesos serán los usuarios los perjudicados. La verdad, siempre lo han sido, independientemente de los ajustes autorizados. Pero mientras discuten los señores, sepa usted que en la zona urbana de la capital y cabeceras municipales que la acompañan soportamos una especie de telaraña formada por ¡85 rutas! La mayoría de las cuales pasa por la alameda Juan Sarabia… Ellas son cubiertas por alrededor de 23 organizaciones camioneras… Y quedan pendientes aquellas líneas foráneas que contratan con empresas industriales para llevar y traer a sus trabajadores desde Ojuelos, Jalisco, San Felipe y Ocampo en Guanajuato y ahora posiblemente Pinos en Zacatecas… Qué bueno que crecemos. Lo malo es que en pitos y flautas se deja pasar el tiempo y después andan a gritos y sombrerazos… Para su conocimiento enciclopédico le informo que el año pasado los ingenios potosinos, todos huastecos, produjeron alrededor de 700 mil toneladas de azúcar. Los ingenios fueron abastecidos por 16 mil productores de caña. ¿Hay razón o no para que la Huasteca esté tan jodida?... Para las autoridades agrícolas, el cultivo de la caña es causa de que los ríos huastecos estén secos buena parte del año. Por eso dicen que donde lloran, está el muerto… “¡Hasta las últimas consecuencias!” es una frase convertida en muletilla que se desgastó de fea forma porque ¡no significa nada! A ver: ¿cuántas consecuencias pueden ser?, ¿cuáles son las primeras?, ¿cuáles son las más importantes?, ¡ah!, pero siempre sale el ilustrado de banqueta a decir que tal y cual cosa “irán ¡hasta las últimas consecuencias!”… Pero antes que me las cante el terrible Manolo, aquí le cierro… HASTA LA PRÓXIMA.