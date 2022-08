Solarium | De chile, de manteca y de dulce

Pocas veces en la vida profesional de un periodista se dan los casos en que todos los temas que registra en su mesa de trabajo son importantes para el comentario. Hoy es uno de esos.

Tiempo, cercanía e interés general establecen el orden de aparición. Trataré de sujetarme a ellos a lo largo de mi pergeño. El personaje central en varios temas es, por supuesto, el funcionario más importante del estado, Ricardo Gallardo Cardona, pero no el único.

GALLARDO Y LA FENAPO

Ricardo Gallardo Cardona ha dicho a EL SOL que la Feria Nacional Potosina es un evento que promoverá el desarrollo de San Luis Potosí y aportó algunas cifras que se escurren solitas al segundo plano.

Lo principal es que es una fiesta potosina y a ella tenemos invitados. Incluye exposiciones de lo que el estado produce. A juzgar por los promocionales del evento, nuestra fiesta debe contagiar su alegría a propios y extraños de tal suerte que eso de promover ventas, de hacer negocios pues, pudiera realizarse en cualquier otra fecha del año porque en “estado burro” no podremos ni abrocharnos las cintas de los zapatos.

Hacer negocios en estado inconveniente nunca ha sido aconsejable. De manera que nuestra fiesta debe de ser eso y nada más. Adornarla con exposiciones industriales, artesanales y comerciales puede ser, pero no esperemos que de ellas se deriven grandes negocios como los que quisiéramos para nuestra gente.

Como fiesta popular es muy buena. Como centro de negocios no le conceda usted grandes resultados. Separar la fiesta del negocio es lo más justo, lo más sensato. Ilustrémonos un poquito. Justo en una semana inicia la Feria Internacional del Mueble en Guadalajara. Ahí no habrá fiesta, habrá negocios. Allá mismo se realiza cada año la Feria Internacional del Libro sin jolgorio, sin parrandas, para eso tienen las Fiestas de Octubre. Sencillo pues.

Por cierto, el Patronato de la Feria Nacional Potosina es el único que subsiste desde que su creador, el abogado Antonio Rocha Cordero, encontró en “los patronatos” una forma de apapachar a los adoloridos navistas y sus simpatizantes. El miércoles pasado se inauguró el que ahora llaman “circuito Potosí” que hasta 2021 fue “bulevar Antonio Rocha Cordero”, el creador de los patronatos.

Atendamos la convocatoria del gobernante potosino. Disfrutemos la fiesta, y cada quién para su casa, muy contentos.

CAMBIOS Y EQUIVOCACIONES

La incertidumbre inquieta a los funcionarios del estado. Su jefe, el gobernador, anuncia que al menos cuatro dejarán de formar parte de la nómina en las posiciones que tienen ahora.

Podría haber algunos enroques, tal vez algunos pasen a formar parte del desempleo burocrático. No será entera su culpa pues quien se equivocó fue quien los nombró.

El mandatario dice que es muy afecto a los cambios cuando alguien no cumple las metas, yo agrego, en mi posición de ciudadano, que el primero en no cumplirlas fue él, desde que los nombró.

Primera falla: contratar a alguien sin saber si era el ideal para un puesto. Segunda falla: no supervisar ni corregir. Y tercera falla: dejar pasar un año para cambiar.

LA GALLARDÍA Y EL VERDE POR UNA MORENA

Mario Delgado, líder de Morena, y Ricardo Gallardo Cardona, cabeza de la gallardía desde su nacimiento, son algo más que amigos comprometidos con un trabajo común, la política. Se llevan tan bien que entre ellos no hay fijones. De ese pelo.

Sergio Serrano Soriano, actual líder de Morena en San Luis, acaba de mostrar sus debilidades. No conoce ni domina el terreno que pisa. El Partido Verde Ecologista de México no tiene gente en San Luis. Quien la tiene es la gallardía y si la gente de Gallardo alborotó la gallera, lo cual no está cabalmente demostrado, también es cierto que don Sergio y su dirigencia niegan que entre los morenistas fundadores haya inconformidad con su líder estatal, o sea con él.

Serrano Soriano no debe hablar de la intromisión del partido Verde en la elección de delegados al Congreso Nacional de Morena. El Verde no tiene estructura propia en San Luis. La “gallardía” sí y si su estructura y membresía se inscribe hoy en Morena para elegir delegados a modo, cuando pase el compromiso podrán salirse.

Aquí la idea que se queda en el aire está relacionada con las razones que le impiden a Ricardo Gallardo Cardona formar su propio partido estatal y recargarse en Morena para crecer, cuando menos a nivel regional, como aliados a modo.

AGUA, NI PARA BAUTISMOS

No falta quien sospecha que tras la advertencia de que Soledad de Graciano Sánchez se sale del Interapas, pasará a los hechos una vez que los dóciles legisladores potosinos cumplan la encomienda gallardista de autorizarlo nomás por joder al vecino, Enrique Galindo.

A no dudar que ya molestan a la gallardía las dimensiones nacionales que logra el alcalde potosino con los eventos que recién organizó como fueron la reunión de las directoras municipales del DIF y, ahora, la sede de la asociación de ciudades capitales de los Estados. Sin duda que ambos eventos le dan “catego” al señor alcalde mientras en la panza de ya saben quién se generan agruras y torzones.

Dos marrazos a la estructura municipal han asestado los del grupo gallardista en fechas recientes. El anuncio de que la delegación de Villa de Pozos se convertirá en el municipio número 59 y ahora la separación de Soledad de la estructura de Interapas porque, afirman, tiene agua suficiente para surtir a su población. Casi, casi le dicen al alcalde de San Luis que la escasez es de acá y que Interapas se arregle como pueda con aquello de El Realito y las fugas. Bueno, con mucho sentido del humor tal vez se imaginan que agua no hay ni en las pilas bautismales y eso ya pesa.

EL BOOM INMOBILIARIO

DE SAN LUIS

Nunca me habría imaginado que los precios y las rentas de los bienes inmuebles podrían ser un elemento de presión inflacionaria en San Luis. Escandaliza el hecho de que casas, locales y terrenos estén deteriorados por el envejecimiento y la falta de mantenimiento.

Tenemos razones para recrear viejos programas financieros de vivienda de nivel medio a través de apoyos de instituciones como el Infonavit, el FOVISSSTE y la banca privada. Es muy posible que ni con empujones físicos los ilustrísimos y nunca bien ponderados legisladores locales se decidan a levantar el dedo para intervenir porque un poder superior al de ellos tiene intereses en el tema.

No es nuevo que las casas viejas del centro urbano de San Luis comiencen a derrumbarse. La protección legal de la estampa citadina le quitó el atractivo comercial a las fincas, lo que las sumió en el abandono mientras, de vez en cuando, la conseja popular nos revele que “en esa finca había dinero enterrado”, inquietud que acreditan los varios hoyancos y paredes descarapeladas que se observan en las ruinosas construcciones. Esto presiona al alza el precio de las casas nuevas, en tanto el llamado centro histórico espera ser “repoblado”.

No hay precios más altos en el “bajío” que los registrados acá. Una casita de tres recámaras vale aproximadamente un millón de pesos. Y las rentas más baratas oscilan en torno de cinco mil pesos mensuales.

No es que haya una sobredemanda de viviendas en San Luis, sino que los inmobiliarios y los desarrolladores de viviendas tuvieron la muy voraz idea de que los precios deben subir porque a ellos se les antoja, quieren ganar más y no existe de momento una acción oficial que lo impida.

Yo sugiero, en beneficio de los más, que se realice una investigación de los valores comerciales y que el impuesto predial se ajuste a ellos, con la advertencia de que se agregarán peritajes para sancionar los casos en que el abuso sea inocultable, Quizá funcione.

QUÍTATE TÚ PA’PONERME YO

Hacía muchos años que las oficinas recaudadoras del estado parecían panales de abejas por tanto “coyote” que se apostaban a sus puertas y tenían acceso libre para hacer trámites por los que cobraban a pesar de ser gratuitos para el causante que, a causa de su ignorancia, no le quedaba de otra que caer en manos del coyotaje circundante.

La sola mención en EL SOL movió la disposición del gobernador para quitar esas redes que estorbaban más que ayudar. Y lea usted lo que pasó en realidad.

Pues resulta que ahora el coyotaje se oficializó. Quitaron a quienes estuvieron en esa actividad y ¡pusieron los propios con el nombre de “asesores”!

Cortaron parejo los señores para meter cuando menos diez asesores por oficina recaudadora. Y nadie más entra si trae más asuntos de los que cualquier mortal pudiera tener.

El problema se presenta ahora para los “loteros” y vendedores de autos usados que toman parte en el famoso “tianguis del automóvil” que semanalmente se instala en el estacionamiento de la Fenapo y en otros sitios de la ciudad. Ellos no son “coyotes” pero necesitan regularizar los pagos de los autos que adquieren o venden y los recaudadores nomás los ven y les voltean la cara. No quieren problemas.

El foco de todo este relajo es que los “camaleones” de finanzas a todo se acomodan para no perder. El centro del asunto es que el gobierno despide trabajadores a diestra y siniestra y no repone. En las “recaudadoras” lo que falta es personal y equipo para que los trámites sean rápidos. Y si quien paga lleva cien trámites no importa. Con la misma agilidad se debe de cobrar. No dar pie al “coyotaje”, pero obviamente esa no es su preocupación. Le dan la vuelta y a seguir cosechando las ganancias. Muy listos los cabrones, todo cambia para que siga igual, pero la recaudación no aumenta.

LA POBREZA FRANCISCANA

Y SUS EFECTOS

No tiene más de 15 días el anuncio lópez-obradorista y ya su “pobreza franciscana” nos dio el primer pajuelazo. No hay dinero federal, según el gobernador, para concluir la vía alterna a la zona industrial potosina y eso preocupa a las empresas que sufren los efectos de nuestras obsoletas y rebasadas vías de comunicación urbanas.

Pero, mientras por un lado le damos vueltas y revueltas al tema, otros hay que se frotan las manos y tienen cara de muy contentos. Si con esos diez kilómetros en teoría no pudo la SICT -que así se llama ahora la dependencia federal encargada de las comunicaciones y los transportes- por lo menos dos personajes, uno del mundo inmobiliario y otro del mundo político, realizarán el proyecto de “las cañadas” sin obstáculo a la vista.

Y es que aquí nadie brinca sin guarache. La dependencia federal no ha informado oficialmente de la suspensión, pero el gobernador adelantó vísperas y compartió “primicias”. La gente con necesidad de ir a la zona industrial anda preocupada, pero ya veremos como todo termina acomodado, sin gritos ni asperezas. El negocio es redondo.

El terrible Manolo trae un zapato en la mano. ¡No vaya siendo!... HASTA LA PRÓXIMA

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx