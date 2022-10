Solarium | Cuentas y cuentos

¡A ver!, ¡un momentito! Que se sepa con seguridad, nadie en el territorio de San Luis Potosí ha tratado siquiera de decirle al gobernador Ricardo Gallardo Cardona qué obras realizar y cuáles no.

Ni se tiene conocimiento de cuál es el monto que desea asignar a los programas y obras que ha puesto en marcha, muchas de las cuales están en proceso.

De las que han sido terminadas, no es necesario ser un experto para saber que su costo está exagerado y provoca dudas.

Sin embargo, el mandatario expresa a la prensa potosina que nadie va a parar el avance de sus obras y que nadie tampoco le impedirá seguir repartiendo ayudas directas a la población, para lo cual no tiene ningún obstáculo. Puede hacer lo que guste y mande. Nada más que a la hora de rendir cuentas, por obligación de la ley, es menester que informe y aclare.

No hay que equivocarse intencionalmente. Ese jueguito que impone la 4T de lanzar humo sobre lo que quiere esconder no funciona acá porque el gobierno estatal carece de las habilidades suficientes para esconder el rastro de sus acciones.

Que la población no esté integrada mayoritariamente por observadores meticulosos del quehacer gubernamental y que esa mayoría reciba despensas, ropa, lentes y demás, y lo agradezca opinando favorablemente del donador, no exime de manera alguna al mandatario de justificar lo hecho y aclararlo.

Yo entiendo que el poder legislativo esté integrado por puros amigos y que a la hora de levantar el dedo lo hagan a favor de sus acciones sin tamizar las cuentas, incluso que al momento de la glosa lancen “bobitas” a los funcionarios citados para evitarles un traspiés. Lo que no entiendo es por qué trata de hacer “team back” en una burbuja para creer que no hay más a quien rendirle cuentas.

Una cosa es su programa de obras y acciones, que ojalá tenga buenos cimientos que dejen ver los resultados finales. Otra cosa, que está pendiente, es apoyar a la mitad de los potosinos que viven en pobreza para que aprendan a generar riqueza y alcancen pronto su independencia económica y no sobrevivan con limosnas gubernamentales con clara intención electoral.

La mayoría ciudadana está consciente de que todo esfuerzo del gobernante merece respeto y apoyo. Cosa muy distinta es que Gallardo vuelva la cara y exprese que va a seguir porque los de atrás no lo hicieron y nadie les dijo nada. La confianza debe ser mutua y, por cierto, ¡ni él levantó la mano para protestar por lo que dejaron de hacer sus antecesores! Solo hasta ahora, a toro pasado.

SAN LUIS NECESITA REINGENIERÍA

Ninguno de los problemas que nos afectan puede ser atendido por separado. Su solución debe de ser integral, simultánea, aunque sea paulatina.

Conectividad, abasto de agua, drenaje, pavimentos, e incluso seguridad, conforman una problemática que debe ser resuelta con reingeniería. La tesis vale para todo el estado, lo que equivale a decir que cualquier propuesta obedecería a programas integrados mediante una evaluación previa.

En este momento el gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona tiene una organización ideal pero no tiene planes ni programas para realizarlos concertadamente. Se opera por antojos, por ocurrencias y los resultados son una demostración de lo que sucede.

Sin embargo, hay destellos que dejan ver posibilidades, pero no avanzan o se quedan en el aire. Recientemente el gobernador ha convocado a los 58 ayuntamientos de San Luis Potosí a trabajar en consonancia, parejos, con aportaciones que amplíen los beneficios a la población. A la semana siguiente la convocatoria casi se olvida.

En este momento se analiza para su aprobación el presupuesto federal para 2023 y ningún legislador que represente a los potosinos o al estado -en el caso del Senado- tiene en sus manos una propuesta concreta para someterla a la aprobación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

Los legisladores locales deben esperar lo autorizado en las cámaras federales para discutir aquí el presupuesto estatal del año próximo. Sin embargo, hay versiones en el sentido de que revisaron el vigente y casi aprueban el de 2023.

Gallardo tiene ideas. Parece no tener quien le ayude a concretarlas. Así las cosas, el avance del estado se hace lento. ¿O serán otras las preocupaciones?

Por ejemplo, la zona metropolitana de la capital. Por principio existen razones electorales para tomarla en cuenta pues aquí reside un tercio de la población total del estado. Por eso, la propaganda difunde sugerencias para redirigir la percepción popular acerca e las acciones gubernamentales que, a veces, desplaza la presencia municipal y, en otras, revela la acción conjunta de las autoridades del estado y los ayuntamientos de San Luis, Soledad, Villa de Zaragoza, Villa de Reyes y Cerro de San Pedro.

Si todo esto logra sincronía en el corto plazo, obviamente el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se habrá ganado con esfuerzo el nivel de aceptación que se refleja en algunas encuestas recientemente conocidas.

Me niego a aceptar que Gallardo Cardona tenga una corriente contraria a sus programas y acciones. Políticamente no existe alguien con su estatura para hacerle sombra. En todo caso, su peor enemigo puede ser él mismo. Por eso debe tener cuidado.

LO CORTÉS NO QUITA LO VALIENTE

Circular por nuestras avenidas principales o por las llamadas vías rápidas que nos rodean suele ser irritante mientras la cortesía desaparece. No hay forma de convencer al conductor de cualquier vehículo que su prisa estorba y produce conflictos viales que llegan a generar accidentes de todos los tipos.

Ceder el paso al viandante que desea cruzar por una complicada glorieta como la ubicada en el cruce de bulevar Rocha Cordero y la salida a Guadalajara, es virtualmente imposible. O cruzar la glorieta de Sierra Leona y Cordillera de Los Alpes es y será un peligro latente para las personas y los ciclistas que se arriesgan a cruzar por ahí.

Va usted a decir que es imposible aplicar la cortesía para resolver un conflicto de movilidad. Se pierden miles de horas/hombre mientras permanece frente al volante porque no hay controles de la autoridad. Es cierto, pero estorbar, atravesarse al paso del otro, conducir con egoísmo, no ha resuelto nada.

Sin embargo, hay una medida que permanece impresa en leyes y reglamentos sin aplicación alguna. No hay uno solo de los conductores de autos, camiones, autobuses y taxis que haya aprobado un examen de manejo para obtener su licencia. La certificación de capacidades de manejo de unidades ligeras o de unidades pesadas, se reconoce como indispensable, pero nada más.

Para complicar el tema, ahora son gratuitas las licencias. El reparto tiene un curioso control: presentar un comprobante de domicilio con antigüedad de un año. La gratuidad pues, no impide la certificación de capacidades de manejo. La cosa es que pongan orden para que se note.

EL COTARRO POLÍTICO

Hoy quiero expresar al doctor Jaime Chalita Zarur mi muy sentido pésame por el fallecimiento de su hermano Jalil Chalita Zarur. Ambos son parte de una familia emblemática de nuestro estado. Un TAF… El rector Alejandro Zermeño Guerra parece haberse percatado a tiempo de un conflicto que le puede causar dolores de cabeza si avanza la estrategia puesta en marcha en las facultades de Derecho y de Comercio y Administración. La aceptación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para apadrinar la Feria Internacional Agropecuaria en la Facultad de Agronomía y Veterinaria ubicada en Palma de la Cruz de Soledad, quitó presión al riesgo que se veía venir… Dos son los personajes que están en posibilidad de decidir el futuro del PRI en San Luis Potosí. Crecer esa posibilidad depende de sus jugadas y sus habilidades. Lo visible es que Enrique Galindo está mejor posicionado que Elías Pesina, cuyo futuro no es claro por su cercanía con Juan Manuel Carreras. Hay tiempos de espera… Uno no puede esperar destreza política de quien o quienes carecen de experiencia. Eso les pasa a los señores diputados locales cuando, sin sensibilidad, anuncian que van a destinar 150 milloncejos para construirse un nuevo palacete sin haber acreditado antes el valor de su trabajo. Nomás fíjese en el pretexto: que porque los edificios que ocupan ahora ¡serán museos!... ¡No se rían que da coraje!... Según Jesús Rafael Rodríguez López, del Sistema Estatal Anticorrupción, todos los organismos similares del país comenzarán a reunirse en la Ciudad de México con la dirigencia del llamado Sistema Nacional Anticorrupción, para lo cual ya disponen de un formato de análisis y aprobación de los temas que los convoca… El presidente municipal sustituto de Villa de Reyes, Daniel Lagunas López presidió la primera reunión de gabinete con los funcionarios municipales a quienes informó que dará continuidad a los diversos programas y proyectos que se tienen contemplados, anteponiendo siempre el bien común. “Vamos a darle continuidad al proyecto que se viene trabajando desde hace cuatro años, por lo que tenemos que mantener la unidad y fortalecer lo que se ha realizado a la fecha, siempre anteponiendo los intereses de la ciudadanía”, dijo… El uso del cubrebocas es opcional, sin embargo, cada uno debe atender a su sentido de protección y seguridad personal… El terrible Manolo no está. Aprovecho para irme de “pinta”… HASTA LA PRÓXIMA

