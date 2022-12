Solarium | Cuando de provocarnos se trata

Cae gordo el forastero que viene a nuestra casa y habla mal de los nuestros. Puede que diga verdades e incluso que tenga razón, pero no es nadie para censurar a los potosinos. Para eso estamos nosotros.

Eso fue lo que vino a hacer Marko Cortés por su conducta “descortés”. En su desesperación por sacudir al PAN ante las pérdidas electorales más recientes, agrega a su discurso la pretensión de que el candidato de la Alianza Por México sea de su partido mientras PRD y PRI se acomodan en los carros de atrás.

El michoacano vino a San Luis a mover el agua y tuvo respuesta inmediata. Oficialmente su visita no tuvo un motivo relevante, pero su actitud chocó con la estructura ciudadana de San Luis. Su mensaje a la ciudadanía que eligió a Ricardo Gallardo Cardona fue irreverente porque los calificó de tontos, como si no supieran quién es y cómo actúa el mandatario.

Es costumbre de algunos políticos referirse al ciudadano subliminalmente. Para nosotros la elección de gobernador es nuestra responsabilidad. Si el contrincante panista no alcanzó el triunfo es porque la mayoría de la gente sabe, conoce y decide con base en sus conocimientos. Uno entiende que Marko esté adisgusto con el resultado, pero el mensaje tiene dos bandas.

Si la que corresponde al gobernador tuvo respuesta a través del partido que lo postuló (el Verde Ecologista) es su cuento. Pero la banda que toca al ciudadano resulta ofensiva por las palabras del presidente del CEN panista. Toca a la comunidad responderle al señor para que no venga a patear la mesa, a insinuar que el votante fue engañado cuando ya somos mayorcitos.

¿Usted creería que con venir a alzar la voz frente a los de casa sería suficiente para que el ciudadano vote por su partido? la respuesta sería negativa. La evidencia coloca a Marko como un político que carece de argumentos para proponer a la ciudadanía algo más que un escándalo.

En fin, de lo poco que le quedaba al PAN para seguir en la palestra en San Luis, Marko vino a echar por tierra cualquier esperanza.

AL AGUA PATOS

El control de Interapas y la urbanización de la Sierra de San Miguelito se venden en paquete. Puede más el interés económico que el cuidado de nuestro medio ambiente. Los llamados activistas que “asesoran” a los comuneros y a los ejidatarios en su “defensa” por la tierra, son tan negativos como quienes desean invertir en el área para hacer negocios millonarios.

Los argumentos de ambos lados tratan de anularse ante la opinión pública y con los mismos alegatos intentan alcanzar el respaldo de la autoridad que tiene competencia para otorgar o negar los permisos para construir cualquier desarrollo inmobiliario en el área.

Sin embargo, unos y otros hacen a un lado la realidad que intentan desconocer. Si se altera en mínima proporción el equilibrio ecológico que representa la Sierra de San Miguelito se afecta la estabilidad del valle del Gran Tunal en que se asientan las ciudades que hoy confunden sus límites por la expansión poblacional.

La función principal de la sierra es la absorción de las lluvias para alimentar los mantos acuíferos que cruzan el valle, pero también la de verter sus escurrimientos a las presas ubicadas en sus vertientes, a saber, El Peaje, El Potosino y San José

¿Por qué digo que Interapas y la Sierra de San Miguelito se venden en paquete? Pues porque mientras el gobernador Ricardo Gallardo Cardona “anuncia” que el director de ese organismo va a ser cambiado, los grupos en pugna en la sierra siguen adelante con sus pretensiones y las palabras del gobernante lo reconocen.

La administración del agua como recurso vital no puede confiarse a cualquier mercenario. Es importante tener preparación y ser eficiente en las decisiones. El agua es y será un elemento fundamental en el desarrollo urbano del valle Gran Tunal igual que para el Valle de San Francisco donde se asienta el municipio de Villa de Reyes.

Por eso, porque sin agua no hay inversión inmobiliaria que valga, es que se mueven tantas fuerzas para controlar el agua a través de Interapas. La decisión del Congreso del Estado de no aceptar un aumento del 6 por ciento a la tarifa para el año próximo se suma a la estrategia del gobierno estatal para controlar al organismo intermunicipal y tener injerencia en el desarrollo urbano de la zona metropolitana de la capital.

Políticamente no es mucho lo que pueda hacer el alcalde Enrique Galindo Ceballos. El cambio de director del Interapas, si es que se da, no es del resorte del gobernador, pero su capricho es ese. No importa si carecemos de agua porque no pagamos lo que cuesta. Lo que importa es hacer negocio con el agua invirtiendo dinero estatal aunque sea una desviación de recursos.

San Luis Potosí vive momentos interesantes cuando la puja de todos los sectores interesados los lleva a tensar todas las cuerdas en su intento por quedarse con la tajada del león. Todo gira en torno al dinero. A ver qué resulta.

EL COTARRO POLÍTICO

Si no es Claudia, es Claudio. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador se ha encargado de definir los dos contendientes presidenciales. Claudia Sheinbaum, su favorita, y en la esquina contraria Claudio X González, cabeza visible de una corriente sin partido que se opone a la 4T… El presidente ha tenido la capacidad de exponer a su preferida en la sucesión y también de descubrir a su opositor. A Claudio no lo puede nominar ni escogerle partido, alianza o coalición en la contienda por la presidencia, pero le pone reflector importante en sus mañaneras para que la ciudadanía lo vea… En algo tiene razón el presidente cuando dice que las cosas no son como antes… Hoy se vacunará a niñas de 12 a 14 años contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en la capital y Soledad de Graciano Sánchez en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Es indispensable acudir en compañía de una persona adulta, llevar CURP y cartilla de vacunación, indicó la jefa del Departamento de Vacunología de los Servicios de Salud en el Estado, Esmeralda Vanegas Santana… Mencionó que la vacunación contra VPH se realizó este año del 21 de noviembre al 9 de diciembre en todo el Estado en Escuelas Secundarias para niñas de primero y segundo grado, en centros de salud para niñas no escolarizadas de 13 y 14 años y para mujeres “cis” y “trans” de 11 a 49 años que viven con VIH; y que está jornada es extraordinaria y está dirigida a todas las niñas de 12 a 14 años… El gobernador Ricardo Gallardo fue a Tamazunchale por dos razones. Una, sin que necesariamente sea la principal, fue testimoniar la actuación del grupo Bronco que amenizó varias horas una pre posada… La segunda fue anunciar que el presupuesto destinado al municipio crecerá un 18 por ciento para 2023… Además, el gobierno anuncia que las “posadas navideñas” con grupos musicales continuará el 17 de este mes con la banda sinaloense conocida como La Adictiva y el 20 repite Bronco, ambas en Soledad… ¡Qué ganas de echarse broncas encima!... Por otro lado, el lunes próximo Gallardo Cardona entregará 53 cartas de libertad condicionada a igual número de personas beneficiadas con el programa de reinserción social aplicable en los centros penitenciarios de la entidad… Por unanimidad el Congreso del Estado decretó la declaración de “2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional”. El 8 de enero de 1923, se expidió el Decreto número 103 de la XXVII Legislatura del Estado, por el cual se modificaba el artículo 31 de la Ley Electoral vigente en ese momento, por el que se reconoce el derecho al voto a la mujer potosina, sin embargo, en el entorno nacional es reconocido hasta 1947 durante el gobierno del presidente Miguel Alemán. Más tarde en 1953, el Presidente Adolfo Ruiz Cortines expide la reforma a los artículos 34 y 115, fracción I Constitucionales, en la que otorga plenitud de los derechos ciudadanos a la mujer mexicana… Bueno, pues el terrible Manolo me corrige. Para él las “posadas gruperas” tienen su importancia pues el piso de la plaza principal de Soledad queda brillosito a punta de guarachazo limpio… Ni hablar… HASTA LA PRÓXIMA.

