Solarium | Confusión y desconcierto en Matehuala

La confusión y el desconcierto en que cayeron nuestras autoridades en las últimas 48 horas sobre dos hechos aparentemente simultáneos en espacio, aunque en tiempo parece haber diferencias, colocó a la ciudad de Matehuala bajo un objetivo microscópico muy potente y no hubo capacidad de la vocería para aclarar la situación con oportunidad y suficiencia porque todo se quiso hacer desde la comodidad y la seguridad de las oficinas burocráticas en esta capital. San Luis estuvo en el ojo del huracán durante más tiempo del realmente necesario por esa ausencia de información precisa y confiable que impidiera los acres comentarios en las redes sociales y en casi todos los medios informativos del país. A la distancia, no se pudo transmitir información verídica a los medios. Eso fue lo que sucedió.

Bueno, no se podía verificar si la primera información era cierta por lo confusa. El trabajo de difusión informativa no puede ser realizado desde un escritorio sin conocer el terreno de los hechos, comprobar las circunstancias en que se desarrollan y no disponer de un solo nombre de los muchos que deben corresponder a las personas que sufrieron un asalto y fueron abandonadas en la carretera, y no tener elementos para entender que otros viajeros eran secuestrados, en la misma zona y tal vez con diferencia temporal mínima, sin tener, por lo menos hasta la noche del jueves, la menor idea de su paradero.

Fue la falta de información confiable que se transmitiera a los medios lo que produjo el escándalo que coloca a Matehuala y sus alrededores como un centro urbano lleno de peligros para los viajeros. Todos los caminos de México se encuentran acechados por grupos delincuenciales que anulan toda seguridad para quien circula por ellos en horas nocturnas. No obstante, las mayores quejas por esa circunstancia se escuchan entre los transportistas que sufren asaltos y despojos de unidades en ciertos tramos carreteros, en el caso de San Luis es la carretera 57 el escenario más frecuente de estos atracos.

La versión que he escuchado de habitantes de Matehuala es que su zona no había sido escenario de secuestros masivos sino hasta hace no más de 72 horas. Prueba de ello es la confusión y el desconcierto provocado por un manejo a distancia de la información y, claro, ingredientes ajenos como los informes adjudicados a autoridades guanajuatenses que están más lejos que la vocería de San Luis, que no tuvo más remedio que caer en la trampa del desconocimiento de los hechos, por su injustificable lejanía. No se puede ser vocero desde lejos pues.

La abstención de una declaración oficial del gobierno del estado sobre los acontecimientos tuvo las mismas causas. No se tenía información precisa y verificable de los dos hechos y se guardó un peligroso silencio porque no hubo acierto en difundir lo poco que estaba a la mano.

Otro ingrediente que colocó a San Luis Potosí bajo potente lupa es que el par de hechos delictivos se consuman en un periodo vacacional que se dijo iba a ser de los más vigilados para brindar seguridad a los vacacionistas. Evidentemente hemos registrado un error mayor que tendrá consecuencias impredecibles.

Por lo pronto, el diputado federal por el distrito 01, Alejandro Segovia Hernández ya “exigió” que la Guardia Nacional en su división “carreteras” se haga cargo de sus responsabilidades. Lo mismo hizo la diputada local Cinthia Verónica Segovia Colunga, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, familiar del primero y también representante del distrito con cabecera en Matehuala, en un intento de descargo a la autoridad estatal que, al igual que el gobernador reclama acciones de los alcaldes en materia de seguridad, el estado está obligado a participar con eficacia en la seguridad en los caminos que cruzan nuestro territorio. No más, pero no menos.

Apenas unos días después de publicar su “semáforo de rendimiento” para calificar el trabajo de sus colaboradores, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ordenó la difusión amplia de la carátula con que la empresa encuestadora FactoMétrica, especializada en consultas automáticas por la vía telefónica, en la que él aparece en primer lugar en el tema de “trabajo general” con un 79.5 por ciento de respuestas “bien” y “muy bien”. La encuesta incluye 6 temas en 4 de los cuales Gallardo Cardona es ranqueado en el primer lugar, uno en el tercer lugar y otro en el lugar 5.

Haciendo a un lado las discusiones que pudiera generar un estudio de esta naturaleza, cabe preguntarse ¿las calificaciones obtenidas le corresponden a él solito?, ¿no son el resultado del trabajo de conjunto del gobierno?, ¿por qué entonces califica con tan mala gana a sus colaboradores?

Los elementos de juicio aportados por el gobernador en sus consideraciones personales sobre su equipo y la soberbia al destacar el resultado de una encuesta en la que termina bien evaluado, aún por encima de gobernadores como el de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, quien resultó segundo en la aprobación de su trabajo, o el de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, colocado en tercer sitio, producen un ambiente de tensión entre los funcionarios estatales.

El orden, en estos casos, quiere decir mucho. Aparece en el quinto lugar en combate a la inseguridad, pero un desliz informativo le produjo severos daños a la imagen del gobierno potosino después de la desaparición de dos camionetas que trasladaban personas hacia el norte precisamente cuando pasaban por territorio de Matehuala.

El gobernador usa su “semáforo” como un primer aviso a sus colaboradores. Anuncia a los cuatro vientos que trabaja 17 de las 24 horas del día y provoca sonrisas malévolas cuando la gente duda si con las 6 restantes le alcanza para comer y dormir. Es decir, la exageración como marca de la casa no parece ser un recurso juicioso, digno de tomarse en serio cuando se trata de suplir los resultados tangibles del trabajo, con la percepción de la gente sobre una apariencia que engaña.

Sigo estando cierto de que no hay un potosino que menosprecie el trabajo de Gallardo. Que sus intenciones buenas no logran disimular las acciones malas que, como en todo gobierno, a veces se observan con lupa cuando se trata de fastidiar la política de gobierno. A semejanza del gobierno federal, el estatal quiere seguir en campaña y tal vez los resultados de estudios demoscópicos le sean un recurso útil para ese fin.

Evidentemente hay cosas buenas y malas en este gobierno, como las hubo en los pasados, pero fincar el sarcasmo y mostrarlo como pretexto para exculparse suena a una confesa incapacidad de resolver lo que, de hecho, ha permanecido y permanecerá sin resolverse a pesar de todo. Creo que es hora de plantearse propuestas serias, con mucha claridad y menos malicia para atender el estado. Un pelo de muestra: ¿a dónde van a parar los más de mil millones de dólares de las remesas que bañan a buena parte de nuestros municipios? Como que no les importa.

EL COTARRO POLÍTICO

El festival de primavera realizado por el ayuntamiento de la capital a partir de la semana pasada culminó ayer con la Procesión del Silencio cuya realización cumplió 70 años. El éxito de los eventos realizados en la explanada de Fundadores debe tener muy satisfecho al alcalde Enrique Galindo Ceballos… A propósito, el señor alcalde ha estado presente en las acciones más importantes para rehabilitar varios pozos profundos que suman su caudal para abastecer importantes sectores de la mancha urbana. Parece que eso de desintegrar al Interapas no ofrece ninguna perspectiva favorable en el corto plazo… Como que ya le han ido calculando el ingreso-gasto y no les parece fácil cumplir con el abasto por separado cada uno de los municipios que ahora lo integran… La Fiscalía del Estado informó ayer haber recatado con vida a “decenas” de indocumentados que permanecían secuestrados en diversos sitios cercanos a Matehuala. Solamente tienen a dos detenidos. Eso sí, dicen que incautaron vehículos y armas… Vamos de sorpresa en sorpresa… El diputado local José Ramón Torres García informa que entró en comunicación con los alcaldes de las cuatro zonas del estado a fin de concretar acciones que amainen los efectos de una sequía extrema que ya se resiente. Ganaderos y agricultores serían los beneficiados. Ora hay qué saber cuáles serán esas acciones… La alcaldía de Villa de Reyes se hizo presente en los balnearios del municipio para controlar el acceso, evitar accidentes y, sobre todo, atender las quejas de las personas asistentes a esos centros recreativos… Mientras la Secretaría de Salud informa que el cuidado de nuestro bienestar es un derecho humano, en la delegación del IMSS le colocaron una lupa al trabajo de quien atiende al público en el área de afiliación de la UMF-7 ubicada en Morales, pues ya acumula buen número de quejas. Es ella y se llama Lupita… Apenas termine el periodo vacacional de Semana Mayor, en los partidos políticos comenzará la disputa por los espacios que estarán en las papeletas de voto el año próximo. Habremos de ver de todo. Ya sabe usted que es una lucha sin límite de tiempo y a cuantas caídas puedan resistir los gladiadores políticos. Al final, ya sabe usted, sobrevivirán los que hagan equipo y resistan más… Mi querido y dilecto amigo, el terrible Manolo, terminó extenuado por el peso de la hojalata que le pusieron de casco al salir de romano en la Procesión… Y ya se fue… HASTA LA PRÓXIMA.

