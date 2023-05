Solarium | Caminos diferentes

La compatibilidad del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona con el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador no es exacta. Hacen falta mayores coincidencias, además de la militancia partidista.





Para creer que Ricardo Gallardo Cardona hace suyos los fundamentos de la 4T precisa de una base sólida sin la cual no se puede cimentar una estructura política. Las diferencias entre el Partido Verde y Morena no implican su desentendimiento. Algo los debe identificar para establecer una relación como la que se da en este momento para el caso de San Luis Potosí.





Si las coincidencias son parciales y las diferencias no son pocas, resulta inútil que el gobierno estatal se esfuerce por replicar las principales características de la forma de gobierno morenista porque, en la esencia, la identificación no se da y no hay, por tanto, coincidencias precisas para fincar algo que en política es elemental: la confianza.





Es pregunta seria: ¿usted cree que, ante el eventual fracaso de Morena en las elecciones de diputados federales y senadores el próximo 2024, el Verde Ecologista estaría dispuesto a navegar a contracorriente y solo ante un Congreso de la Unión de mayoría opositora?





Con las manos atadas, Morena y sus aliados, entre otros el Verde Ecologista, verían truncas sus aspiraciones y tendríamos, aquí, tres años de sequía política y presupuestal por no hacer bien los cálculos.





¿O por dónde cree que va la oposición ahora?





LAS GRIETAS EN EL SUELO





Enrique Galindo Ceballos no está cerrado en el caso de la escasez de agua. Acepta la participación estatal y federal para superar la crisis planteada por la sequía.





Pero del otro lado no se ven las cosas a través del mismo cristal. Gallardo quiere todo el pastel para satisfacer sus ambiciones. El agua es un factor de control político, sin la menor duda.





Hace ocho años, Interapas ya era la “caja chica” del ayuntamiento de la capital si bien entonces el presidente municipal de Soledad volteaba para otro lado cuando el tema se mencionaba, pues su líder político era el alcalde en turno en la capital y diariamente esperaba las cuentas del organismo operador que, por reglamento, le tocaba presidir.





Ora bien, el gobernador ha dispuesto que la legislatura local analice cuáles serían los cambios que se requieren para hacerse cargo de los sistemas de agua municipales en todo el estado. Quizá le informaron mal sobre lo dispuesto en el inciso d) de la fracción II del Artículo 115 Constitucional que a la letra dice: “El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes”.





Ningún municipio ha planteado tal procedimiento. Mientras eso no ocurra no se puede.





Tal vez por eso también el alcalde Enrique Galindo Ceballos dio paso a una conferencia para señalar como prioridad resolver el problema del agua. Su aplicación al tema hace evidente que no está solicitando el pase de la bola al gobierno del estado y que, de disolverse Interapas, el Ayuntamiento de la capital tiene bajo su control las presas El Peaje, Potosino y San José, así como los pozos que ese organismo tiene, así como el manejo de los fondos que por cuotas correspondan.





¿Qué pasaría con Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro? Justamente estarían en un predicamento pues aparte de sus fuentes de abasto necesitan operar sus redes y mantenerlas, lo cual gravitaría sobre sus respectivos presupuestos. Comienzan a aparecer grietas en el suelo por la sequía, pero el negocio es el negocio.





SECRETOS DE AMOR





El gobierno del estado y sus trabajadores mantienen una relación laboral virtualmente secreta. Las revisiones contractuales se manejan en dos niveles. Una es la relacionada con las cuotas retenidas por el gobierno a cada uno de sus trabajadores sindicalizados e hipotéticamente entregadas a los sindicatos de que forman parte -al parecer ocho por ahora- y otra las cantidades aportadas como bonos especiales que forman parte de las prestaciones que se entregan a las dirigencias, por ejemplo, para festejos del “día del burócrata” y apoyos para diversas actividades y el sostenimiento de sus edificios sindicales.





La Auditoría Superior del Estado podría auditar solamente lo relativo a las prestaciones que operan los sindicatos, pero no entrar a revisar el destino de las cuotas retenidas por el gobierno porque se trata de dinero devengado por cada trabajador, que ya no es propiedad del gobierno. Es como si la ASE quisiera auditar a un proveedor del gobierno cuando ha cobrado sus facturas.





Pero el fondo del asunto es que los “contratos colectivos de trabajo” entre el gobierno de San Luis Potosí y ocho organismos que asocian a sus trabajadores, permanecen “bajo reserva” y que lo mismo ocurre con las prestaciones especiales a que he hecho referencia. Es decir, eso de que la ASE meterá orden en el tema parece más una amenaza que cosa seria.





No obstante, yo no entiendo por qué un grupo empresarial se pone tan contento de que la ASE revise las cuentas de los sindicatos cuando existe un gran adeudo de las aportaciones obrero patronales al fondo de pensiones operado por la Dirección de Pensiones que depende del gobernador. Aunque cuente con representantes sindicales en el Consejo de Pensiones, los adeudos por finiquitos han causado el reclamo de los trabajadores recién jubilados y ni modo que la ASE formule observaciones a los sindicatos por algo que ellos no manejan.





Ante este desorden, no ha faltado quien salga a gritar que sería mejor que el gobierno cumpliera sus obligaciones contractuales con los trabajadores en vez de contratar grupos musicales para los espectáculos feriales. El tema se puede discutir aparte, pero este estira y afloja que permanece hace tiempo nos revela que, ya lo dije, no todo es miel sobre hojuelas para la gallardía. El ritmo tiende a acelerarse y verá usted cómo andaremos en la segunda mitad de este año. Y ni se diga el próximo 2024.





EXCOMUNIÓN IPSO FACTO





El Pasado 2 de este mes, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, Arzobispo de San Luis Potosí, suscribe un Decreto de Excomunión Automática contra el o los responsables de robar uno o varios cálices y arrojar al piso ostias y otros contenidos que se resguardaban en Depósito Eucarístico del templo de San Felipe de Jesús en la colonia San Felipe correspondiente al municipio de Soledad de Graciano Sánchez.





El documento es suscrito, también, por el Secretario Canciller de la Arquidiócesis, el sacerdote y abogado José Antonio Martínez Ortiz, y más allá de sus consecuencias fatales para los excomulgados cuya identidad no se conoce, es de hacerse notar dos cosas. La primera es que no se ha dicho si se presentó una denuncia penal contra los presuntos ladrones sacrílegos ante la autoridad civil, a efecto de que reciban su castigo terrenal correspondiente.





La segunda es que si los templos católicos existentes es la ciudad no son respetados por los ladrones, este es un signo de que los valores religiosos no son suficientes para contener el afán de hacerse de cualquier cosa con el fin de sacar dinero y no trabajar. No admito que los “ratas” roban porque no hay trabajo, porque eso es total y absolutamente falso. Todos los días las empresas mantienen abiertas sus contrataciones para la gente que quiera vivir honestamente. Son güevones y quieren vivir de lo ajeno.





Obviamente la Arquidiócesis resuelve su parte con una excomunión en espera de que eso espante a los ladrones porque ni modo que estén dispuestos a irse directito al averno cuando les toque la hora de rendir cuentas en el más allá. La otra sería que deben ser colocadas cámaras de vigilancia en todos los templos, al menos 6 por cada uno, pues se guardan ahí reliquias, joyas, obras pictóricas y esculturas de gran valor que, cuando son robadas, van a aparecer en casas de remates del extranjero y quienes las extraen son este tipo de ladrones.





Y, bueno, para que el tema se afine lo más posible, ojalá que nuestros ilustres y nunca bien ponderados legisladores dejen de hacerle al cuento y presenten una iniciativa de reforma al código penal para que, así como pidieron que se castre a los violadores, a los ratas sacrílegos paguen lo que se roban conforme el precio de las subastas en que aparecen luego.





EL COTARRO POLÍTICO





Se llevó a cabo un taller de Declaración Patrimonial y de Intereses para Servidores Públicos Municipales, que organizaron de forma conjunta la secretaría ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí y la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios… Y como ya está cerca el “año de Hidalgo” (la frase se completa con “que chi-su’má el que deje algo”) el taller en mención debe tener una utilidad mayor por ahora… Antes, la burocracia del estado era la primera en hacer sus maletas y largarse de “fin largo” a donde le diera su real y regalada gana. Ahora, con Gallardo, todos tienen qué trabajar. O por lo menos aquellos que no son sindicalizados y tienen necesidad de la chamba. Por eso ayer abrieron las oficinas recaudadoras de Finanzas. A ver si al término de este fin, informan qué tal anduvo el negocio de la recaudación. No vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas… Por cierto, muy contento anduvo el joven Gallardo este fin de semana porque una expresa nipona anunció que ocupará a más de mil personas en sus nuevas instalaciones en este capital… Anuncia el gobierno que cinco municipios acordaron someter a sus policías municipales a un proceso de certificación que los haga merecedores de toda la confianza por parte de su ciudadanía… Vanegas, San Antonio, Tanlajás, Cerritos y Cerro de San Pedro son los que buscan la certificación de sus policías… Sospecho que el terrible Manolo trae refrescante bebida de malta en el termo de gran tamaño que disimuladamente colocó en su escritorio… HASTA LA PRÓXIMA.





pedrocervantesroque@yahoo.com.mx