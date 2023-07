Solarium | Cambio de tablero

El sorpresivo ascenso de la senadora Xóchitl Gálvez en la contienda por la candidatura opositora a la presidencia de la república produjo un innegable cambio en los tableros políticos de los estados. El panorama nacional se transforma y los más moderados observadores consideran que Morena tiene que esmerarse en su proceso interno y prepararse mejor para una campaña electoral muy competida.

Sin embargo, la reacción de los gobernadores de los estados, considerados como líderes de la mayoría de los habitantes de sus territorios, ha sido desconcertante. Ricardo Gallardo parece ausente de los sucesos nacionales y ajeno a las estrategias que tanto el oficialismo como de los partidos Verde Ecologista y del Trabajo preparan para una campaña intensa. La aparición en medios capitalinos de comentarios por sus expresiones públicas contra medios de comunicación, lo aleja del círculo de elementos útiles en una campaña presidencial. La imprudencia lo separa de toda posibilidad de figurar en forma destacada en 2024. En tales circunstancias, el espacio de movimiento para el gobernador Gallardo es muy reducido. Más, cuando no encuentra la forma de contener las consecuencias de sus actos de gobierno dentro de su esfera de mando porque no logra entender las cualidades, funciones y obligaciones del área encargada de sus relaciones públicas.

Confunde el señalamiento con el regaño, desestima la observación y el consejo abierto y claro, lo que le coloca en el centro de un tornado político, destructivo de todas sus aspiraciones. Si en vez de todo eso lograra construir una administración equilibrada, dinámica, bienhechora y justa, otro sitial le corresponderá. No he conocido potosino bien nacido que no exprese su opinión favorable a Ricardo Gallardo Cardona sin exceptuar el temible “¡pero…!” que arruina buena parte de la imagen que pudiera ser distinta con algo tan elemental como escuchar, pensar y aceptar. Nada le costaría, o por lo menos no tanto como la soberbia y el aislamiento.

Hace aproximadamente un mes, el gobernador y el alcalde se tomaron fotos frente al chorro de 600 litros por segundo que se fugan a través de una grieta en la cortina de la presa El Realito, y ambos tuvieron expresiones que daban idea de una acción conjunta para resolver el problema. Fue cuando se comenzó a gestar la petición al gobierno federal para que repare la cortina y se fijaron algunas fechas para suspender el intermitente abasto de 450 litros por segundo a la ciudad de San Luis Potosí e iniciar las obras.

Pero mientras el asunto de El Realito avanza en sus términos temporales, Galindo y Gallardo han iniciado una especie de contienda por manejar a su manera la escasez de agua potable en una treintena de colonias a fin de ganar popularidad pues en el fondo del escenario aparecen las aspiraciones políticas con rumbo al 2024. La acusación de que Galindo obró ilícitamente al obtener un crédito para el INTERAPAS es la explosión más significativa de Gallardo que revela el grado de inconformidad del mandatario por el rebase de Galindo, o de cualesquiera de los 58 alcaldes potosinos que se quiera ir por la libre en las acciones de gobierno pues en San Luis no debe haber más estrellas brillantes que Ricardo Gallardo Cardona. ¿De dónde abreva esas ideas? Usted lo sabe.

UNA PREGUNTA SIN LÓGICA

En la zona metropolitana de San Luis Potosí no tenemos agua suficiente según todos los informes oficiales. ¿Con qué van a llenar las decenas de pipas que pomposamente anuncian las autoridades de todos los niveles para hacer el reparto por las zonas que sufren la sequía?

Si hay agua para llenar pipas ¿por qué no mejor enviarla por las redes a las zonas que la demandan?

Hay ciertos temas que la gente, ante el problema de escasez, no tiene el cuidado de pensar con la más elemental lógica. Frente a lo que parece una tragedia, la alarma produce desconcierto y desacierto. No les parece más lógico gastar en el reparto de agua por la red a través de un manejo eficiente y suficiente, en vez de comprar sesenta o más pipas para repartirla en un tercio de la mancha urbana. Pregunto sin estruendos políticos.

Para el caso, tanto el gobernador Gallardo como el alcalde Galindo están enfrascados en una competencia por obtener más popularidad con miras a las elecciones del 2024.

UN TERCER ESCENARIO EN SAN LUIS

Visto el inicio de un pleito político entre el gobernador del estado y el alcalde de la ciudad más importante del estado, uno tiene que buscar en el trasfondo quienes son los “managers” de cada uno porque de ello depende, sin duda, las estrategias que pondrán en juego.

Voy con el primero. Gallardo Cardona no tiene asesores políticos en su estructura. Presumo que los dirigentes reales del Partido Verde están cerca de alguna de sus decisiones, pero no en todos los casos.

Este, sin embargo, requiere de un calculista de gran experiencia para no errar. No sería la primera vez que los políticos locales busquen “asesores” externos que dicen ser expertos en el manejo de conflictos y la obtención de resultados favorables. Generalmente han fallado de cabo a rabo. El panorama nos pinta que Gallardo es quien ataca y se mete en algo que no le toca directamente. Le hace segunda su HP en el Congreso del Estado quien se quiere ir a la lucha en terreno abierto sin calcular las consecuencias.

¿Podría Galindo buscar alianzas secretas con Xavier Nava?, o ¿darle espacio a Horacio Sánchez Unzueta para revirar y abrir un frente de poder a poder?

¿Volveremos a vivir los momentos de luchas internas que nos tuvieron en el atraso por casi cincuenta años?

La simultaneidad entre la crisis del agua y los procesos electorales pone a San Luis de cabeza. No es que la población sufra problemas ajenos, sino que resiente los efectos de un conflicto que tiene sus raíces en la personalidad de dos políticos con una carrera que busca ser de largo alcance.

La fila de los personajes con trayectoria acreditable para formar parte de un listado de políticos en espera se agotó apenas iniciado el Siglo XXI. De pronto las presidencias municipales dejaron de ser el primer escalón de la carrera de hombres y mujeres dispuestos a ejercer el poder tras un breve aprendizaje. La improvisación está presente en varios casos, pero sus efectos son más notables ahora, cuando se ha dado un cambio generacional en los poderes del estado sin que sus integrantes tengan presente la historia más reciente de nuestra política.

Si la irresponsabilidad hace presa de los contendientes y se desbocan las aspiraciones de personajes del pasado, afectos al conflicto, ya podemos irnos preparando para no solamente sufrir la falta de agua sino la permanencia de otros problemas como la conectividad, el crecimiento industrial, etcétera. Ojalá que todos vean más allá de sus narices para que nos ahorremos mayores pérdidas.

EL COTARRO POLÍTICO

“Yo sí cuido el agua” es un documento que Interapas hace llegar a buena parte de los consumidores de la zona metropolitana que reciben agua a través de una pipa. El beneficiario se compromete a ahorrarla por el tiempo que dure la contingencia en la zona urbana de San Luis… El próximo lunes, la alcaldía de Villa de Reyes espera que los propietarios de hoteles, restaurantes y cuanto se relacione con el turismo, acudan a las oficinas municipales del ramo para iniciar el registro de sus negocios en el instrumento que opera la Secretaría de Turismo federal para promover los servicios que se ofrecen en ese municipio. El alcalde Daniel Lagunas López firma la convocatoria…

Como a las familias que piden agua a través de pipas no tienen depósitos con capacidad, el gobernador Ricardo Gallardo no se anduvo por las ramas y mandó comprar 10 mil -sí, leyó bien- “cisternas” que no son otra cosa que tanques grandotes de color “verde” para que no pasen apuros. Como dijo Juan Pelotas ¡unas por otras!... José Concepción Gallardo Martínez es titular de la Dirección de Gobernación del estado y dispuso que el personal de inspección se desplace a los 58 municipios del estado para revisar el funcionamiento de establecimientos en que se expenden bebidas alcohólicas. Taberna que no sea segura y no respete las normas sanitarias, taberna que pasa a la historia del “aquí existió”… La representación potosina que acudió al Encuentro Nacional de Centros de Acogimiento Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes que organizó el DIF nacional, fue puesta como ejemplo de lo que se debe de hacer en la operación de esos servicios. El evento tuvo lugar en Oaxaca en el curso de la semana que terminamos… Mi general Guzmar Ángel González Castillo, Secretario de Seguridad Pública del estado, confirma que la XXVII Asamblea Nacional de Secretarios de Seguridad Pública del país se realizará aquí el próximo 19 de este mes. A estas horas tiene casi listo el programa de actividades y la logística para que los visitantes tengan una participación positiva. Le va a salir bien... Con esta fecha se hace cargo de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social el doctor Leonardo Francisco Muñoz Pérez, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México y con varias especialidades.

Bienvenido y suerte… Ah, procede, claro, de Toluca… La LXIII Legislatura del Congreso del Estado llevó a cabo la clausura del Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, con la presencia del Licenciado Rodrigo Joaquín Lecortois López, en representación del Poder Ejecutivo; y del Magistrado Armando Rafael Oviedo Abrego, en representación del Poder Judicial. Posteriormente se instaló la Comisión Permanente que funcionará durante el receso del 30 de junio al14 de septiembre de este año bajo la presidencia de la diputada Cinthia Segovia Colunga, como vicepresidente la diputada Lidia Nallely Vargas Hernández y como Secretaria la diputada Cecilia S. Ochoa Limón… Me pregunta el terrible Manolo que significan las sigla HP que utilicé líneas antes. Lo lamento, pero me apena decirlo… HASTA LA PRÓXIMA

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx