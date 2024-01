Solarium | Analfabetismo político-electoral

En momentos como los que ahora vivimos, resalta la necesidad de construir ciudadanía. La eliminación de la educación cívica en el esquema pedagógico vigente en México hace que vivamos en el analfabetismo político-electoral propiciándose todas las deformaciones e irregularidades que ocasionalmente generan protestas y denuncias.

Partidos y políticos son ajenos a las consecuencias de ese analfabetismo político-electoral por así convenir a sus intereses. La ignorancia de la ley no justifica su violación, pero son precisamente las violaciones a las disposiciones de las leyes electorales federal y estatal, las que causan disputas ante las instituciones y tribunales encargados de vigilar los procesos por parte de los actores políticos y casi nunca de los ciudadanos por su ignorancia.

En ese marco, los nombres de aquellos personajes que serán inscritos como candidatos a importantes cargos de representación no significan nada para los electores porque ellos son ajenos a los procesos de selección que están corriendo ahora.

Listados que serán producto de acuerdos entre partidos, aunque estén sujetos a “consultas” o “encuestas”, carecen de la identificación fundamental al no conectar sus propuestas con los electores finales. Sus campañas, como veremos seguramente, estarán inspiradas en esquemas preconcebidos por los partidos, convertidos ahora en intérpretes de una falsa realidad ciudadana, y prefigurados en el campo de las ideologías extremas.

Debilitar las instituciones electorales al reducir los presupuestos por cuestiones ideológicas no genera protestas ciudadanas si se carece de una cultura cívica que incluya la divulgación de las leyes y normas básicas que están destinadas a resguardar la validez del voto y su recuento en un marco de transparencia libre de toda duda. Pero no hay duda que se fomenta el abstencionismo.

La responsabilidad del gobierno estatal y de las autoridades electorales no es menor que las de sus correspondientes federales y municipales. En todo caso, lo esperado es que las inconformidades surjan entre alianzas y partidos y que la protesta no incluya el sentir de los electores precisamente por ese analfabetismo político-electoral en cuestión.

El espectáculo montado por los partidos políticos para intercambiar acusaciones y versiones eventualmente falsas desorienta al ciudadano y lo coloca ante la inminente decisión de abstenerse de votar por no tener confianza en los candidatos participantes.

Por eso los partidos se alejan cotidianamente de la ciudadanía pues entre menor es la votación el triunfo depende del llamado “voto duro” constituido por su membresía y por simpatizantes sin convicciones cimentadas en algo diferente a la promesa de recompensa económica.

Aún es tiempo de proyectar la educación cívica como la vía que transforme los escenarios político-electorales para que México alcance la madurez plena en sus procesos electorales y el consecuente progreso económico y social, culmen de las aspiraciones democráticas del México independiente.

NUMEROSA COMPETENCIA

Los alcaldes de Ciudad Valles, Rioverde y San Luis Potosí han declarado su aspiración de “reelegirse” para cubrir un periodo de tres años más. Sin tocar el tema de la reelección, de por sí interesante, la actitud de los personajes que ocupan la posición de presidentes municipales ha puesto sobre la mesa la duración de los periodos que todavía se mantienen en trienios.

Igualar los periodos gubernamentales en los tres niveles de gobierno es un proyecto no visualizado por los partidos y tampoco por los gobernantes, pero que late en el pensamiento de los ciudadanos por varias razones, casi todas económicas, que repercuten en la calidad de los comicios y en el gasto que debe realizarse cada tres años que ocurre una elección.

No solamente es el costo de los comicios el que visualizan los ciudadanos interesados en el asunto, es también el caso de los resultados que deben esperarse en una administración que se renueva cada tres años, insuficientes como se comprueba para realizar el proyecto de gobierno que, en el caso de los ayuntamientos, al igual que en el estado, tiende a cambiarse totalmente en cada periodo.

No se tiene un registro de las obras que se inician en un periodo municipal y quedan a medias por un largo tiempo hasta que llegue un alcalde que se interese en continuarla. Pero, evidentemente tres años no son suficientes. La interrupción trianual de los proyectos en ejecución hace muy lento el avance en el desarrollo urbano, en la prestación de los servicios que son del exclusivo resorte municipal.

Si Enrique Galindo Ceballos, Carlos Martínez Amador y David Armando Medina Salazar lograsen reelegirse, la ciudadanía estará en condiciones de comprobar si el periodo trianual debe de convertirse en sexenal para ampliar las oportunidades de que un programa de gobierno municipal pueda ejercerse sin suspensiones temporales.

El caso de los legisladores locales es distinto. Son diputados por tres años y, según se analice, pueden ser muchos para no hacer nada o pocos si la dinámica de actualización de leyes, reglamentos y otras disposiciones de carácter estatal, permite, entre otras cosas, ponerse al corriente con la realidad del entorno, especialmente en materia económica.

Estoy cierto de que tenemos municipios donde alcanzar la alcaldía puede ser un castigo para las aspiraciones que tienen algunos políticos. Imagine usted cuantos, de los 8 mil habitantes de Vanegas, cuyo territorio es más grande que todo el estado de Aguascalientes desea postularse como candidato a alcalde. El tema se repite en muchos otros municipios como Santo Domingo en el altiplano o San Antonio en la Huasteca.

Revisar la duración de los periodos de gobierno o de representación popular puede ser tema de propuestas de campaña en los diferentes niveles que se renuevan este año a condición de que sea una revisión seria, con proyectos realizables y, sobre todo, anteponiendo los costos que representa financiar el trabajo electoral en etapas como las que estamos viviendo ahora.

EL COTARRO POLÍTICO

No se tiene claro quién fue el pendejo que propuso eliminar el cobro de una cuota al cliente que visita las plazas comerciales a realizar tranquilo sus compras. Lo cierto es que el “ticket” que contiene los registros para accionar las “banderas” de salida garantiza que solamente el poseedor pueda salir del área de estacionamiento con su vehículo… Los autores del desacierto de eliminar el cobro parecen cómplices de los ladrones de vehículos… Los habitantes de colonias periféricas de la capital del estado recibieron la grata sorpresa de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la presidente del DIF estatal Ruth González, les llevaran regalos a los niños con motivo del Día de Reyes… El Director de Protección Civil del Estado, Mauricio Ordaz Flores, mandó a sus muchachos a inspeccionar las áreas verdes y zonas que concentran anuncios de bandera sobre las rúas más transitadas, para detectar posibles daños causados por las ráfagas de viento que nos despeinaron ayer… En el tema de seguridad nuestra entidad tiene niveles que parecen buenos si los comparamos con los de entidades circunvecinas. Mi general Guzmar Ángel González Castillo mueve a su gente por todos lados para vigilar que el orden no se rompa… El terrible Manolo acaba de llegar y parece que lo sorprendió un remolino terregoso en la Alameda… Dios me libre… HASTA LA PRÓXIMA.

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx