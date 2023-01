Solárium | Actividad política de alta intensidad

A partir de esta semana México ha iniciado un periodo de actividad política de alta intensidad. El involucramiento de distintos sectores ciudadanos sobre la intención presidencial de imponer reformas legales que limiten la operación del Instituto Nacional Electoral dificulta el entendimiento entre lo que llamaríamos partes interesadas. Recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del INE en busca de una declaración de inconstitucionalidad para el llamado Plan B, polariza la opinión pública y coloca a los gobiernos estatales en un predicamento.

Estando en perspectiva la elección presidencial, así como de los senadores y diputados por cada entidad del país, estados que simpatizan pero que no forman parte de los gobiernos electos bajo el sello de Morena, como es nuestro caso, deberían definir sus posturas en este momento para tener continuidad en sus planes políticos de corto plazo.

Sin embargo, parece que los gobiernos estatales guardan posiciones discretas frente a la confrontación del INE con el gobierno federal. Los estados están rebasados para ser parte de un conflicto nacional pues su responsabilidad es tratar de mantener sus órganos electorales locales a salvo de diversas asechanzas, entre ellas la que provoca disminución de recursos para su operación, al tiempo que buscan asegurar la presencia de sus favoritos para ocupar las curules en el Congreso de la Unión formado por las cámaras de diputados y la de senadores.

¿Cuál será la orientación que tomen los poderes políticos del estado en el proceso electoral que ha iniciado en México en un ambiente polarizado, de incertidumbre para el árbitro electoral y con indicios de graves conflictos durante el año electoral de 2024?

El grupo dominante en San Luis Potosí, la llamada “gallardía” quiere ir más allá de sus compromisos formales con el Partido Verde Ecologista, orientando sus acciones a favor de la “corcholata” delantera. No se ha visto que la estrategia pueda fructificar como son sus aspiraciones. Entre jalar la cuerda al lado de las preferencias personales y respaldar los acuerdos con el partido al que se ha aliado, obviamente hay discrepancias que pudieran romper el estado actual de la relación.

Los resultados electorales del Estado de México y de Coahuila este año impactarán en las preferencias electorales del 2024. Pero falta un análisis de los procesos en marcha como preámbulo a las elecciones federales de diputados y senadores lo mismo que de diputados locales y presidentes municipales cuya coincidencia de fechas abre un abanico muy extenso. Las estrategias en los tres niveles político-electorales pudieran coincidir, pero también divergir de lo cual van a depender los resultados en cada entidad.

LOS TEMAS DE PALACIO

A principios de la semana que estamos por concluir, el gobernador Ricardo Gallardo envió un mensaje a través de su cuenta de Tweeter que a la letra dice: “Mi gente: ¿qué les parece si para seguir emocionándonos por la Arena Potosí vamos haciendo propuestas de artistas, bandas, y/o agrupaciones que les gustaría ver en estos escenarios?”

Las respuestas fueron negativas en diversos grados. Sin embargo, yo creo que el ejercicio del mandatario necesita un valor agregado importante. Aceptar el tenor de las respuestas y hacerles caso. Da por hecho que la gente de San Luis está de acuerdo con él acerca de la construcción de un edificio similar en su construcción con otros ya existentes. La evidencia es que no hay acuerdos previos ni aceptaciones mayoritarias.

No es ninguna ofensa recibir respuestas negativas ante una consulta tan directa como esa. Creo, al contrario, que el gobernador puede presumir de abrir todas las vías posibles para conectar con la gente y tomar en cuenta su parecer. Es una forma de gobernar con más posibilidades de éxito que si lo hiciera alejado de toda consulta.

Si la consulta directa se hace consecutiva y sus resultados influyeran en las decisiones de mando, el mandatario estaría más cerca de aumentar su capital político y evitaría las confrontaciones que le pueden estorbar.

Esta misma semana, el gobernador Gallardo Cardona envió otro mensaje por la misma vía con el siguiente texto: “Al pueblo de San Luis Potosí. Les comparto la primera evaluación del Semáforo Estatal de Rendimiento del Gobierno potosino. Será una herramienta para ver cómo vamos en el impulso de la transformación que nos merecemos. Haremos este ejercicio mensualmente y seguiremos informando”.

Los resultados de la evaluación, que supongo fue elaborada y calificada por el propio mandatario, representa una conducta diversa a la sostenida hasta el momento por el gobierno del estado. No obstante, el ejercicio es unilateral y semejante a la evaluación que ya realizan desde hace tiempo las dependencias federales sobre los resultados de sus programas de acción, con una diferencia. Para los evaluados estatales no hay ningún premio o aliciente que se traduzca en motivación para el trabajo de los equipos calificados.

Compartir hacia afuera del gobierno una mirada introspectiva del mandatario no genera aliciente para los funcionarios y trabajadores, solo confirma que la visión del gobernador es la de que los funcionarios, sus respectivos equipos de colaboradores y los trabajadores de base ya tienen suficiente con un salario que les es pagado casi de manera condicionada. Si la visión del gobernante es negativa como lo fue en este primer ejercicio, los equipos se verán amedrentados y el resultado final no sería el deseado.

No obstante, la estrategia de evaluar para corregir no es mala, siempre y cuando vaya acompañada de un programa de estímulos porque, al igual que todas las empresas en nuestro país, el salario todavía no lo es todo y la calidad importa si se busca mejorarlo.

EL COTARRO POLÍTICO

El presidente municipal de Villa de Reyes, Daniel Lagunas López, fue invitado por el Secretario de Turismo Miguel Torruco Marqués, para que inscriba a su municipio en el proceso de selección de “pueblos mágicos” que se abrirá en marzo de este año al salir la convocatoria respectiva. A su vez, el alcalde lo invitó a la Feria Regional del Queso que se realiza en el mismo mes… El Congreso del Estado llevó a cabo la clausura del Curso-Taller “Capacitación para la elaboración de la matriz de indicadores de desempeño y anteproyecto de presupuesto por programas presupuestales del Poder Legislativo”, impartido por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por el Dr. Juan José Barrios Barrios. La diputada Bernarda Reyes Hernández, presidenta del Comité Interno de Control y Desempeño Institucional, reconoció la importancia del curso que, dicho sea de paso, tanta falta les hace… Pues sí, el anuncio de que se destinarán más de 500 millones de pesos a la ampliación del aeropuerto de Tamuín para conectar la Huasteca con el resto del país, por lo menos, es un buen incentivo para que desde ahora se piense en el costo de operación, que no es lo mismo… Pues a partir del lunes se inicia la vacunación contra Covid 19 a niños de 5 a 11 años. La vacuna que se aplicará será Pfizer pediátrica y el periodo de aplicación concluirá el 28 de febrero. De manera es que hay tiempo… Asegura el gobernador que ya falta muy poco para concluir la rehabilitación de los carriles laterales de la carretera 57 desde la Glorieta Juárez hasta la zona industrial. Con ello se espera resolver buena parte del problema de tránsito… Gallardo anuncia que acaba de entregar más de un millón de pesos en apoyo a los productores agrícolas de los municipios de San Ciro y Ciudad del Maíz… Ojalá no se detenga porque nuestro campo necesita reverdecer… La verdad sea dicha, Interapas trabaja con un mayor dinamismo desde que entró la presente administración… Ya sabe usted que donde quiera que hay ingresos, las cosas se ponen difíciles porque las tentaciones son muchas e irresistibles algunas… Esta pandemia imposibilitó mi asistencia al acto de presentación del libro de mi estimado Miguel “Tiger” Mora Martínez. Hombre ligado desde muy temprana edad a los medios impresos potosinos es, además, un acucioso observador de nuestra ciudad y sus vaivenes… Por lo pronto, el terrible Manolo y un servidor le enviamos un fuerte abrazo… HASTA LA PRÓXIMA