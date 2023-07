Solarium | Actividad en tres pistas

La elección 2024 no es una carrera de relevos, aunque lo parezca. En todo caso es una competencia simultánea en tres pistas: la federal, la estatal y la municipal.

En sus respectivos ámbitos, los procesos internos de los partidos mantendrán el sello de sus líderes, pero está claro que la herencia del poder está cada vez más lejos de concretarse en el nivel federal. Sin esa herencia, la integración de equipos identificados entre sí, bien sincronizados, podría dificultarse para el oficialismo en la misma medida que se facilita a la oposición por el liderazgo real que surge a últimas fechas como fenómeno espontáneo y casi natural.

Mientras el proceso federal transcurre en dos grupos claramente definidos como “oficialismo” y “oposición”, en los estados suceden cosas diferentes. Si bien hay filias para los dos grandes grupos, cuando vamos al detalle de cuál de las “corcholatas” es favorecida o cuál de los aspirantes de la Alianza Va por México lleva la delantera, encontramos, por ahora, personajes cuyos nombres no dicen nada todavía. De ambos lados aparecen nuevas caras que esperan alcanzar un lugar en el escenario público por estrenarse.

Sin embargo, gente de experiencia política resurge al lado de esa nueva generación con las mismas expectativas. Hacerse de un cachito de poder. Hasta ahora no hay una generación “bisagra”, aquella que enlace e iguale las oportunidades para viejos y jóvenes.

En este artilugio no interviene la mano del gobernador Gallardo Cardona, muy a su pesar de sus pretensiones. Su tablero está más cargado de piezas soledenses y personajes que no apuntan hacia una injerencia relevante en el próximo proceso. La primera señal en ese sentido es el reciente cortejo de la “gallardía” para acercarse más con el PT mientras las relaciones con el PVEM se mantienen formales en el nivel oficial. Lo del PAN todavía no le funciona.

Morena tiene su propia estrategia que encabeza Rita Ozalia Rodríguez Velázquez como presidente estatal -hermana de Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Pública federal- apoyada por Mario Godoy Ramos, hermano de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos. Lateralmente -así parece- operan Leonel Serrato y Gabino Morales con la idea de fortalecer la estructura básica de Morena sin necesidad de recargarse en la “gallardía” evitando cualquier contagio de la pésima imagen que ésta proyecta a nivel nacional.

Del lado contario, el PRI y el PAN sufren de males parecidos. En el tricolor la nueva generación tiene por cabeza visible al alcalde Enrique Galindo Ceballos en tanto la “generación clásica” aparece con Horacio Sánchez Unzueta como abanderado. Entre ambos seguramente buscarán reconstruir el tejido dañado por el tiempo e intentarán formar cuadros que representen al estado y gobernar los principales municipios con figuras como las de Héctor Hugo Salgado Delgadillo, Jorge Daniel Hernández, Sara Rocha Medina, Yolanda Castillo Salgado, Alejandro Leal Tobías y más.

Por el PAN la gente parece tolerar al grupo dominante. Sucede algo parecido a lo que sufre el PRI. Un grupo en el poder con Xavier Azuara Zúñiga al frente y el “panismo clásico” con figuras que perdieron presencia. No obstante, Rubén Guajardo Barrera, María Aranzazu Puente Bustindui, Liliana Guadalupe Flores Almazán, José Ramón Torres García y Bernarda Reyes Hernández serían una buena base para trabajar en el interior del estado y la capital. El PAN se verá más comprometido si Xóchitl Gálvez logra su postulación por la Alianza Vamos por México.

Al PRD lo han dejado al último. Sin embargo, no ha de faltar interesado en acercarse si con ello amarra puesto en alguna de las 97 posiciones que estarán en juego en el primer plano de las tres pistas, más las suplencias y regidurías. Vamos a ver si la oferta satisface la demanda.

¡AHÍ LES VA EL AGUA!

Pese a la variada agenda política, el tema de la llamada “crisis hídrica” permanece en el primer plano. Lo alentador es que el alcalde Enrique Galindo, quien preside el consejo directivo del Interapas, acaba de informar que de los 480 metros cúbicos de agua que ya no llegan de El Realito, un tercio más o menos es aportado ahora por pozos que han sido reparados, otros que se han perforado más el gasto de las presas que han comenzado a captar lluvia en la Sierra de San Miguelito.

La demanda de agua se incrementa por estos días del verano y no alcanza para todos en la misma medida. Esta vez, curiosamente, la zona más afectada es la suroeste de la ciudad. Y destaco lo curioso porque en el área se ubican varias colonias de cierta categoría que muy pocas veces tuvieron escasez en el pasado. Ahora, la inclinación de nuestro valle hacia el lado contrario, el noreste, vacía fácilmente las redes que surten las colonias que usualmente consumían agua de El Realito que representa un tercio del consumo total de la mancha urbana.

Por otro lado, pareciera que, tanto Ricardo Gallardo Cardona como Enrique Galindo Ceballos, necesitan unos tinazos de agua a eso de mediodía para que se tranquilicen.

Pensará usted que se me tronó el chip porque nada que ver una cosa con otra. Sucede que pareciera que habitamos un valle embrujado. La inconformidad de nuestra gente es endémica. Nadie está conforme con lo que tiene, especialmente si se trata de poder político y económico. Agua, obras, seguridad, son elementos que se discuten por todos lados y generan disputas entre los políticos que no soportan que el de enfrente salga respondón y no se deje avasallar por el de arriba cuando se trata de operar soluciones.

Gallardo y su club de Tobi se lanzaron en tobogán sin agua queriendo apantallar al respetable. Pasaron los días y es fecha que no se ponen de acuerdo para la confección de un programa cierto, seguro y realizable en materia de abasto de agua. Y como las altas temperaturas son perturbadoras de nuestra conducta, más la alegata permanente de todo y por todo, cualquier día de estos se calientan más los ánimos y hasta pedradas nos vamos a repartir.

Lo deseable es que veamos el problema del agua con seriedad. Como dijo el indio: “Lo cáido, ¡cáido!” Lo que debemos entender es que lo pasado no tiene solución. El reparto de culpas no resuelve absolutamente nada. Nunca esperamos que los técnicos universitarios salgan, ahora, con que sus recomendaciones no surtieron el efecto preventivo con que las plantearon porque ni los gobiernos municipales de la zona metropolitana les hicieron caso, ni los organismos estatal y federal encargados del control del agua en esta zona quisieron hace su chamba con base en las recomendaciones universitarias que aún están ahí.

Si la salida está ahí y no la vemos, es una razón más para recuperar aliento y seguir pues lo de El Realito es una vacilada desde su origen y más lo será cuando percibamos que la obra de reparación de la presa aún no se inicia y el proceso electoral federal no tarda en despegar. No habrá funcionario de la administración federal que garantice su terminación. ¿Será que otra vez nos hicieron pendejos? Diga usted.

EL COTARRO POLÍTICO

Justo el próximo 19 de este mes, a eso de las 13:20 horas, el Sol alcanzará su zenit en la ciudad de San Luis Potosí. La luz solar nos caerá a plomo… El gobernador Ricardo Gallardo inició la construcción del que será un Plantel de Educación Media Superior a Distancia al tiempo que operará como Colegio de Bachilleres de Villa de Reyes. La modalidad educativa es novedosa y permitirá a los jóvenes del municipio capacitarse para incorporarse luego a las plantas industriales que se instalan en el municipio… Protección Civil del Estado hace un llamado a los padres de familia para que eliminen todos los riesgos que pueden correr sus hijos durante las vacaciones de verano en sus casas… Ojalá que disfruten su periodo vacacional sanos y salvos… La Secretaría de Salud del estado detectó el primer caso de dengue en la zona metropolitana de la capital. Se trata de una persona que se contagió en Veracruz cuando hizo un viaje por aquella entidad… informa el Secretario de Desarrollo Económico, Juan Carlos Valladares Eichelmann, que la entidad ha realizado en lo que va del presente año exportaciones de diversos productos con un precio total de 5 mil millones de dólares, lo que coloca al estado en el noveno sitio nacional en ese renglón… Ahora el Instituto Potosino de la Juventud realizará una “feria de universidades” entre lunes y martes de la semana que iniciamos. Podrían colocarse en ellas los estudiantes que no alcanzaron acomodo en la UASLP… Ya le picaron las costillas al rector Alejandro Zermeño Guerra para que busque la reelección y no deje espacios vacíos… Salvo algunas correcciones en los puntos débiles de su equipo, el rector no necesita hacer más para buscarla con éxito… Los vecinos de Tierra Nueva se dicen satisfechos porque el gobierno invertirá 33 millones de pesos en infraestructura educativa y pavimentación de calles en la cabecera municipal… El Secretario de Finanzas, Salvador González Martínez, reconoce la deuda pública del gobierno potosino en 3,699 millones de pesos. Es decir, anda en el 7 por ciento con relación al presupuesto. Es una deuda operable, pero no queda claro si eso incluye el adeudo a Pensiones o ésta es harina de otro costal… La diputada Lidia Nallely Vargas Hernández presentó una iniciativa de reforma, conocida como la “Ley Ingrid”, para que el Código Penal del Estado establezca sanciones a la persona servidora pública que “exponga, difunda, entregue, revele, publique, copie, transmita, reproduzca, remita, distribuya, videograbe, audio grabe, fotografíe, filme, comercialice, oferte, intercambie, copie o comparta imágenes, audios, videos, documentos, información, indicios, hallazgos del hecho, evidencia, objeto alguno relacionado con un procedimiento penal que obren en una carpeta de investigación de un hecho o hechos que la ley señale como delitos”. Este delito será castigado con una pena de 6 a 10 años de prisión y se multará al responsable con 500 a 1000 Unidades de Medida y Actualización… Chingose la cosa… Con pasito chévere, amplia sonrisa y postinero bombín, el terrible Manolo engalana desde hace cinco minutos esta muy HH redacción… Paso a retirarme… HASTA LA PRÓXIMA

