Ganar o perder en el 2024, el tiempo lo dirá

El pasado lunes 6 de este mes, el Partido Verde Ecologista de México y Ricardo Gallardo Cardona celebraron su triunfo electoral de 2021. En el acto de celebración quedaron muy claros dos mensajes: El partido afirma que Gallardo es el mejor gobernador de nuestro país. El compromiso de la “gallardía potosina” por afiliar nada menos que un millón de nuevos militantes en una entidad que tiene enlistados 2 millones 98 mil personas en el listado nominal de electores.

Siendo San Luis Potosí el único estado que gobierna el Partido Verde Ecologista de México con un mandatario rentado, ahora pretende recuperar el valor de su membresía y obtener una ganancia. Parece que la “gallardía” pueda cumplir la demanda de alcanzar una afiliación equivalente a la mitad del padrón electoral vigente.

Suponiendo que uno de cada dos ciudadanos estuviera en el padrón de afiliados al partido Verde, eso significaría un trabajo de organización y convencimiento cuyo costo económico excede toda imaginación posible. Si la tarea de gobernar tuviera un sentido político, que lo tiene siempre, requeriría una estructura organizacional que el PVEM no tiene en San Luis Potosí. Los resultados electorales de 2021 que determinaron el triunfo de Gallardo Cardona fueron producto de un trabajo y una organización que evidentemente no tuvo un costo gravoso para el Verde. El arrastre del candidato entre el electorado fue y será muy superior a lo que ahora significa afiliar a la mitad de los empadronados.

Transferir el poder de la imagen de Ricardo Gallardo a una organización que aparece recientemente, de la que solamente se tenía noticia por una dirigencia que encabezó quien fuera diputado local plurinominal Manuel Barrera Guillén, más por la tarea declarativa que por el trabajo de campo realizado por una membresía muy reducida, significaría para el partido en el poder un avance en verdad significativo.

Los testigos del partido enviados exprofeso, diputado federal Carlos Alberto Puente y el senador Manuel Velasco Coello, se vieron muy optimistas en el evento realizado en San Luis para celebrar el primer aniversario del triunfo. Evidentemente su optimismo fue más allá de lo que pueden ser los resultados de una tarea afiliatoria. Se fijó un límite máximo de dos años, lo cual indica que San Luis está considerado como un bastión en el que se puedan sustentar resultados plurinominales a nivel de la Cámara de Diputados y tal vez en el Senado de la República.

La mira partidista es demasiado ambiciosa porque no estima lo que sucedería en el caso de que la tarea afiliatoria no tuviera los resultados que esperan, y que si los alcanzaran los dígitos que arrojen las urnas en el 2024 fueran como lo que ellos esperan. Aún con credencial de su partido y con el compromiso de traducirlo todo a votos, esto no deja de ser un juego en el que perder o ganar depende de una suerte muy veleidosa.

Así las cosas, el PVEM y Ricardo Gallardo Cardona han lanzado una moneda al aire y ellos quisieran que tuviera la misma cara en el anverso y en el reverso. Y tal vez ni así estarían seguros del triunfo. El tiempo lo dirá.

LA INDUSTRIA POTOSINA

Le voy a enumerar las zonas, parques y áreas que tiene San Luis Potosí para un gran número de empresas que, pese a un decremento del 1.4 por ciento en los últimos años, sigue siendo uno de los pilares de nuestra economía. Se va a sorprender.

La Zona Industrial de San Luis Potosí, Zona Industrial del Potosí, Zona Industrial de Villa de Reyes, Integra Parque Industrial de Proveedores, Zona Industrial de Matehuala, Parque Industrial de Ébano, Parque Industrial de Ciudad Valles. Digamos que estas son áreas destinadas al establecimiento de empresas bajo el control del gobierno del estado.

Además, existen áreas que se consideran “privadas” por la naturaleza de su organización y los servicios que ofrecen a las empresas. Estas son: Parque Industrial del Acero Inoxidable, Parque Industrial Tres Naciones, Parque Industrial de Fundidores, Parque Industrial Pueblo Viejo, Millennium Industrial Park, Impulso Parque Industrial, World Trade Center Industrial, Parque Industrial Logistik, Parque Industrial Provincia de Arroyos, Parque Industrial Colinas de San Luis, Interzona Parque Industrial.

En este momento el volumen de trabajadores en el conjunto de esas áreas industriales debe andar cerca del medio millón y contando. El proceso para instalar una empresa en nuestro territorio sigue siendo complicado a pesar de todo. Sin embargo, el principal problema que existe en este momento corresponde al desequilibrio que hay entre los servicios que demanda una empresa y su obligación de tributar en el estado. Con oficinas en otras ciudades del país, San Luis no tiene los ingresos necesarios para darlos.

Derivados del crecimiento industrial son los problemas urbanos que enfrenta la autoridad sin mayores recursos a la mano. El desplazamiento de trabajadores y la mayor demanda de mano de obra implica un gigantesco problema que tiene dos momentos impresionantes. Entre las 6 y las 9 de la mañana y, por la tarde, entre las 17 y las 21 horas, todos los días del año.

Los atenuantes han sido mínimos. Sin personal que controle el tránsito vehicular y sin vías de comunicación alternas, se generan miles de horas-hombre perdidas diariamente.

La situación plantea la necesidad de que dos áreas importantes de la administración coordinen sus esfuerzos. Por un lado, la promoción de la industria fuera del territorio nacional necesita ofrecer servicios de movilidad y vivienda que satisfagan a los empleados y trabajadores en sus diferentes niveles de ingreso. Por el otro, las áreas de comunicaciones y transportes, de construcción de viviendas y de planeación del desarrollo urbano deben resolver las necesidades de la promoción.

En ambos casos son urgentes planes concretos y de inversiones inmediatas, al parejo de resolver aspectos de seguridad y de servicios que serían consecuencia de un desarrollo económico medianamente acelerado.

Las complicaciones que hoy tiene el estado no registran antecedente alguno. Es evidente que se necesita el trabajo especializado en cada uno de los aspectos aquí mencionados antes de que la zona urbana de la capital, como las de aquellas cabeceras municipales en que existen áreas para la instalación de empresas, pongan en riesgo su funcionalidad satisfactoria.

EL COTARRO POLÍTICO

La coordinación entre las distintas dependencias gubernamentales es indispensable para lograr el éxito en cuanto a resultados se refiere… Uno ve cómo hace falta una política basada en “tiempos y movimientos” a fin de que el trabajo sea más productivo… Un ejemplo con apariencia de insignificante es el de realizar obras urbanas en coincidencia con los horarios de mayor actividad en la zona urbana. Quienes están enterados, afirman que en otras latitudes el trabajo de reparaciones en las zonas urbanas, densamente pobladas, se realiza en horarios diferidos. Es decir, por las noches. Con maquinaria especializada, etcétera… En fin… Yo no entiendo como hay personajes de la política que se empeñan en divulgar fantasías. Asegurar que “hay buenos liderazgos” y otras expresiones similares, hacen creer que es indispensable un periodo de apego a la realidad y luego decir… Ricardo Gallardo Cardona anunció ayer la próxima construcción de dos importantes obras carreteras: Ciudad Valles-El Naranjo y la vía San Martín – Tanquián; la primera tendrá una inversión de 200 millones de pesos. Al hacerlo reveló algo curioso: “Sólo la reparaban con parches, porque les resultaba más ventajoso echarle cada cierto tiempo una capa de chapopote a la cinta asfáltica; ahí era donde podían hacer negocio y apropiarse de los recursos públicos, esto se acabó”. Prometió que en dos semanas más estará nuevamente en la Huasteca para iniciar la construcción de esta ruta, indispensable para el desarrollo económico de regional… Por cierto, Ricardo Gallardo Cardona encabezó en Tamuín la Mesa Regional de Reconstrucción de la Paz en el municipio de Tamuín, donde puntualizó que venga de donde venga, la delincuencia será repelida y combatida con toda la fuerza del Estado hasta recuperar la paz en las cuatro regiones potosinas… Con titulares de diversas instancias de seguridad municipal, estatal y federales, Gallardo Cardona dijo que además de reforzar la Guardia Civil Estatal con más de 300 nuevos y nuevas integrantes y con la llegada de más de 200 miembros de la Guardia Nacional a nuestra entidad… “San Luis Potosí es un estado en paz y digno de respeto, haremos prevalecer estos preceptos aun con la gravedad del problema de la inseguridad que hay en todo el país, la inversión pública en seguridad va a la alza, al igual que la coordinación de la Guardia Civil con las fuerzas federales y la profesionalización de las policías municipales” afirmó… El terrible Manolo está muy quieto. Ojalá así siga… HASTA LA PRÓXIMA

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx