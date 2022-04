Anticorrupción selectiva

Con diferencia de horas fueron encarcelados y vinculados a proceso la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez y el doctor Antonio Cruces Mada. La primera, exsecretaria de Salud en San Luis Potosí durante la administración estatal del doctor Juan Manuel Carreras López. El segundo, ex secretario de salud del estado de Jalisco durante la administración del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, ya desaparecido.

Ambos fueron encarcelados por causas similares: uso indebido de la función pública y asociación delictuosa. Ambos quisieron burlar la justicia mediante la obtención de amparos federales. Una coincidencia más: su encarcelamiento ocurrió luego de una entrevista de los gobernadores de Jalisco y San Luis Potosí, Enrique Alfaro Ramírez y José Ricardo Gallardo Cardona, respectivamente, con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.

Los vasos comunicantes entre los casos de Jalisco y San Luis Potosí incluyen el enojo y la determinación de ambos gobernadores ante los desfalcos detectados en el manejo de los fondos públicos que estuvieron a cargo de los dos exfuncionarios presos. En Jalisco se habla de 605 millones de pesos desviados, en San Luis solamente de 32, pero pudieran ser más. Los procedimientos para cometer los delitos que se les imputan son igualmente parecidos. En fin.

La diferencia que se hace notar en el asunto de San Luis Potosí es que la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez figuró como candidata del partido Morena a las elecciones de gobernador en 2021, luego de un negociado proceso de selección que hoy día le agrega matices al proceso penal que enfrenta la excandidata. El evidente punto de quiebre se encuentra en la competencia electoral que confrontó a José Ricardo Gallardo Cardona y a la doctora, por la gubernatura de San Luis Potosí. Suponiendo que el desencuentro electoral no fuese el punto de arranque para construir un proceso penal contra ella, el ahora gobernador no tiene el menor interés en aclararlo. Lo presume como un logro político de su gobierno en busca de eliminar la corrupción de la administración que encabeza. Cuidó las formalidades políticas en su encuentro con el presidente y recibió el beneplácito, que no la intervención presidencial, innecesaria por lo demás dado el tipo de delitos cometidos. Bajo el imperio de las leyes, Gallardo tiene refugios seguros para evadir señalamientos de venganza política en el encierro de la doctora, su contrincante electoral pero no su acusada formal porque en el documento acusatorio se invoca a figuras morales como “el interés público” y “el erario” que por supuesto carecen de rostro.

Sea cual sea el resultado del proceso penal en marcha, las implicaciones políticas tienen una vigencia más larga. La conversa popular comienza a ubicar la figura de Gallardo en torno del senador Ricardo Monreal Ávila, quien concentra las miradas de la directiva del Partido Verde Ecologista de México para una eventual postulación en el 2024. El adelantado proceso hacia la elección presidencial guarda todavía muchos aconteceres. La dispersión de los grupos internos de Morena deja su huella en lo que ocurre en nuestra entidad. Gabino Morales puede ser discreto en público, sin embargo, su testimonio ante los mandos políticos de su partido reflejaría que Morena en San Luis palidece.

CIFRAS DE LA CONSULTA EN SLP

De un listado nominal correspondiente a San Luis Potosí que asciende a 2 millones 51 mil 989 ciudadanos registrados en el Instituto Nacional Electoral, acudieron a las urnas instaladas para la consulta para la revocación de mandato solamente 342 mil 971 personas a depositar su voto. Es decir, acudió al 16.71 por ciento que colocó a nuestra entidad justo a media table con relación al promedio de asistencia por estado.

El mayor número de participantes en la consulta revocatoria se registró en el Distrito 7 con cabecera en Tamazunchale y jurisdicción en el sur de la Huasteca Potosina, pues se depositaron 72,184 votantes, 88.8 % se pronunció a favor de la permanencia del presidente de la república. No obstante, el porcentaje de participación fue de apenas el 25.4 por ciento del listado nominal.

Enseguida el Distrito 4 con cabecera en Ciudad Valles con jurisdicción en el norte de la Huasteca Potosina, registró una asistencia 54 mil 619 votantes, el 94 % de los cuales votó por la permanencia del presidente. El nivel de participación con respecto al listado nominal fue del 22.41%.

El siguiente fue el Distrito 2 con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez y que abarca una parte de los municipios de la zona centro del estado. Ahí se recibieron 50 mil 807 votos de los que el 92.01 % fue a favor de la permanencia presidencial. Sin embargo, el nivel de participación con respecto al listado nominal fue de solamente el 14.93 %

El Distrito 3 con cabecera en Rioverde y jurisdicción en la zona media del estado registró 47 mil 214 votos de los que 92.15 % respalda la permanencia presidencial. Su porcentaje de participación con relación al listado nominal fue de 17.32 por ciento.

El Distrito 6 que corresponde a la zona norte de la capital del estado recibió 40 mil 886 votos de los que el 91.16 % apoyó la permanencia del presidente en su cargo. La asistencia con relación al listado nominal fue de un 12.90 %

El Distrito 1 con cabecera en Matehuala que abarca la zona norte del estado, registró 40 mil 826 votos de los que el 92.26 % apoya al presidente de la república. El grado de participación con relación al listado nominal fue del 15.04 %

El Distrito 5 que corresponde a la zona sur de la capital del estado fue el que menos asistencia registró con 36 mil 435 votantes de los que el 87.9 % apoyó la permanencia presidencial. El nivel de participación con relación al listado nominal fue de un 11.27 %

La ubicación de la mayor respuesta electoral está en la Huasteca Potosina. La asistencia a las urnas tuvo una tendencia a rondar los 40 mil votos en los distritos de las zonas media, centro y norte y, bien vistas las cosas, este registro debe ser objeto de estudios para la elaboración de las estrategias electorales de los próximos años. ¿Usted qué opina?

EL COTARRO POLÍTICO

Hace justo dos meses que solicité a Eduardo Marceleño mi inclusión en la lista de destinatarios de la información que genera el Ayuntamiento de San Luis Potosí y todavía espero. Se equivoca si piensa que mi solicitud tiene precio. Es difícil llegar a tal indolencia en perjuicio de su jefe… Algo parecido ocurre con el área de comunicación de la UASLP, pero ahí el tema tiene que ver con la soberbia… El director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, estuvo al frente de un operativo especial con alrededor de 100 elementos para salvaguardar la integridad física los asistentes a eventos realizados este fin de semana. Destacó que tan sólo en la Procesión del Silencio se calculó un aforo de 80 mil espectadores y dos mil personas de staff... Además, por orden del gobernador, alrededor de 400 agentes más de Seguridad Pública Estatal y Municipal, y de Protección Civil Estatal y Municipal se sumaron a un operativo de prevención y vigilancia con ocho ambulancias: cuatro de Cruz roja, una particular y, el resto, de dependencias estatales y municipales; además de una unidad y voluntarios de Bomberos, paramédicos y un puesto de mando en Plaza de Los Fundadores… Los secretarios de Desarrollo Económico, Juan Carlos Valladares Eichelmann y de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo habrán de presentar de un nuevo catálogo curricular en materia educativa para atender los requerimientos que presenta la industria. El titular de Desarrollo Económico destacó la necesidad de presentar propuestas a las Universidades públicas y privadas para la instauración de nuevas carreras y especialidades acordes a la demanda actual de personal capacitado que requiere la industrialización de la entidad, también con la participación fundamental y activa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del estado… La alcaldesa de Villa de Reyes, Érika Irazema Briones Pérez, se reunió con Mert Yilmaz, presidente de la empresa Impro Precision Industries. Recorrieron las instalaciones de la planta, ubicada en el parque industrial WTC II, con el fin de constatar el avance de construcción de la siguiente etapa. "Es un honor que la empresa de fundición y alta tecnología más grande del Continente Americano se haya decidido por Villa de Reyes, lo que demuestra la confianza de este gobierno y las facilidades que brindamos, porque debe quedar claro que somos aliados del sector empresarial, ya que de esta forma redundará en beneficios con la generación de empleos directos e indirectos para nuestra gente", dijo ella… La empresa está dedicada a la fabricación de componentes de fundición y mecanizado de alta precisión para autos, aviones, equipo médico y maquinaria de construcción, generará 2,500 empleos en un periodo de tres años y se construye en dos etapas… Bueno, pues el terrible Manolo viene oliendo a santo. Los dejo… HASTA LA PRÓXIMA.

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx