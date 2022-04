El revocatorio, ir o no ir

Aunque la difusión pública del proceso de consulta para revocar el mandato ha sido objeto de discusiones interminables, ha llegado el momento de su ejercicio en un marco de objeciones polarizadas. Ni bueno ni malo, sus resultados son predecibles no así el análisis y las conclusiones que emerjan a partir del lunes próximo.

Se ha tejido una maraña de supuestos que estarían relacionados con las formas de participación del ciudadano consultado. La revocación del mandato no ocurrirá porque la figura presidencial goza de un alto nivel de popularidad y el resultado de la consulta podría reflejarlo tras la intensísima campaña de divulgación que ha realizado la estructura política y gubernamental. Aún siendo un resultado favorable al presidente, la relación entre la abstinencia y la asistencia a las urnas en que se depositarán las boletas distribuidas oportunamente, propiciaría una serie de análisis con interpretaciones variadas.

Las coincidencias en las conclusiones de los analistas expondrían cuestionamientos que luego serán confrontados por quienes decanten su opinión basados solamente en los números que respalden al presidente. Poco importa si la inspiración cubano-venezolana de la consulta tiene significados ideológicos, la polémica se sustenta en los facultados para iniciar ante las autoridades electorales el ejercicio de una revocación. La imaginación no alcanza para sostener la creencia de que el posible revocado tiene facultades legales para impulsar el proceso.

Arrebatar al ciudadano la facultad de iniciar el proceso, convierte a la consulta en un instrumento sin la esencia que tiene como práctica democrática. Sin embargo, la cantidad de votos a favor o en contra de la revocación adquiere relevancia en la vida nacional. El resultado de esta consulta solamente se puede comparar contra los resultados anteriores obtenidos por el presidente y el movimiento que encabeza.

Se adhiere al resultado un tema visiblemente ajeno a la revocación, pero políticamente ligado a la función gubernamental. La constitucionalidad de la reforma eléctrica recién declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación genera su propia controversia cuando se advierte un aumento en las demandas de amparos por parte de empresas dedicadas a la generación de electricidad, que tal vez llevaría al país a enfrentar conflictos internacionales. Una nueva borrasca entretendrá el desempeño gubernamental, en tanto el ataque sistemático al Instituto Nacional Electoral pasa a un segundo plano en una estrategia que esconde las grandes intenciones de este régimen en materia electoral.

LA SED NOS HACE DELIRAR

Resolver la escasez de agua en San Luis Potosí sería posible con la reposición de la red de distribución pues, ahora, alrededor del 40 por ciento del agua que se le inyecta se fuga sin remedio. Hace falta dinero y también es posible obtenerlo si el alto porcentaje de deudores grandes, mediados y pequeños, pagaran hoy.

¿Qué falta entonces? Falta que Ricardo Gallardo Cardona o Enrique Galindo Ceballos diga “¡yo!”. El impacto de esa decisión sería un pase al futuro político de cualquiera de ellos -o de los dos, si se juntan- y una escritura asegurada en los anales de San Luis Potosí.

Hasta aquí, es probable que yo esté escribiendo un sueño guajiro. Que uno dé vuelo a la imaginación y que enseguida la realidad nos enfrente sin remedio al pendejo que anualmente ordena la apertura de las compuertas de las tres presas ¡porque tiene miedo de que San Luis se inunde y no tiene dinero para dar mantenimiento oportuno y adecuado a las cortinas!

El año pasado, sí, en 2021, millones de metros cúbicos de agua de lluvia, limpia y transparente, transitaron por el Santiago río abajo y se perdieron en La Tinaja y más allá. Al fin, supusieron, las aguas refrescantes de El Realito nos bañarían durante el estiaje. Perdimos las de las presas potosinas por el pendejo que lo ordenó, y del Realito ni gota. El fraude de El Realito permanece en la oscuridad. Kilómetros y kilómetros de tubería desechable, los técnicos dicen que “porosa” y del gobernador para abajo todos calladitos.

El 20 de abril de 2015 el Diario Oficial de la Federación publicó la “Actualización de la disponibilidad media anual en el acuífero San Luis Potosí (2411)” y es, de hecho, el documento más reciente disponible sobre el tema.

Interapas presenta en su página de la internet un documento sobre la gestión del agua en San Luis Potosí, y aunque han transcurrido 9 años sus datos tienen todavía un valor importante.

El primero de los documentos citados revela que “la actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea publicada en este documento corresponde a la fecha de corte en el Registro Público de Derechos de Agua al 30 de junio de 2014”. El nivel de recarga del acuífero potosino tenía un valor de 78.1 con un valor de un volumen concesionado de agua subterránea de 153. Es decir, el proceso de agotamiento es constante y por eso insuficiente en épocas de temperaturas altas.

Ahora le menciono el documento elaborado por Interapas cuando era su director el ingeniero Héctor Eduardo García Castillo, en cuya presentación ofrece: “Se informa además sobre los proyectos de gran impacto que asegurarán el suministro de agua para los próximos 30 años a los habitantes de la zona conurbada de San Luis Potosí: dotación de 1,000 litros de agua por segundo, tratar al 100 % de aguas residuales; modernizar la infraestructura hidráulica y aprovechar el agua de lluvia a través de los grandes proyectos de infraestructura de la presa El Realito, la planta de tratamiento El Morro, el Programa de Mejora Integral de Gestión del Interapas y el Plan para el Manejo, Control y Aprovechamiento de Agua de Lluvia del Valle de San Luis Potosí, englobados en el Programa Integral Hidráulico de la Zona Metropolitana. Finalmente, se presenta un diagnóstico de la problemática actual del suministro de agua potable, la planeación estratégica para enfrentar esa situación y las acciones necesarias para lograrlo”. ¿Dónde quedó la bolita?

Resulta que estos documentos se dejaron de producir. No interesaron más porque no se avanzó en sus puntos esenciales y la economía del Interapas se vio sometida al constante saqueo de sus ingresos que pasaron a ser parte del corte diario de caja en el municipio de la capital y, en fin, que en este momento no hay solución a la vista.

Al 30 de noviembre de 2013, fecha en que Interapas publicó sus datos por última vez, tenía un registro de 335,795 usuarios, de los cuales 318,441 son domésticos, 1,121 públicos, 15,164 comerciales y 1,068 industriales. El 70 por ciento del total está ubicado en el municipio de San Luis Potosí, el 26 por ciento en Soledad y un 1 por ciento en Cerro de San Pedro.

Un dato final de este tema: al 29 de marzo de 2022, las seis presas de San Luis Potosí tenían 31 millones de metros cúbicos de agua almacenados. Su capacidad es para 50 millones de metros cúbicos, es decir, tienen el 60 por ciento de su capacidad. ¿Cómo la ve?

EL COTARRO POLÍTICO

Erika Briones Pérez y Enrique Galindo Ceballos, alcaldes respectivamente de Villa de Reyes y San Luis Potosí, organizaron sendos festivales que tienen como propósito fundamental promover el turismo y los productos del campo… El resto de los alcaldes del estado han mantenido su actuación con mucha discreción a pesar de que cada uno de los 56 municipios posee valores culturales y físicos que pueden aprovechar en periodos vacacionales, como ahora… Varias grabaciones de audio y algunos videos que estimulan la paranoia popular han sido divulgados con ánimo político y sin beneficio real para la gente. Usted y yo sabemos que las redes sociales sirven para muchas cosas… Al que le urge le urge. La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado exige a los ayuntamientos de los 58 municipios para que autoricen la creación de la Guardia Civil en menos de 15 días en vez de los 50 que tienen de plazo legal. Nadie ha informado qué va a pasar con la policía estatal, la que seguramente pasará a la nueva corporación… La comisión de vigilancia del Congreso del Estado anuncia cambios en la normatividad para nombrar al titular -mujer u hombre- de la Auditoría Superior del Estado, pero sabe qué, ni a revolcada llegó lo que hicieron. De pena ajena… Mejor que revisen las disposiciones de “austeridad” que tenemos de adorno en San Luis, porque varias inversiones son auténticamente de relumbrón y otras ni a eso llegan… “Para regular las manifestaciones públicas primero se debería atender el derecho de los ciudadanos al trabajo, a la salud, a servicios públicos, etcétera, y en la práctica esto no ocurre; cualquier justificación para atentar contra el derecho a la libre manifestación es inválida” consideró el diputado Rubén Guajardo Barrera… El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció la pavimentación del camino a la Media Luna, lo cual comienza en mayo con una inversión compartida de 300 millones de pesos, así como la construcción del bulevar Rioverde-Ciudad Fernández. Dijo que 8.6 kilómetros del camino serán modernizados para el ingreso de manera segura de las y los visitantes: “para que todas y todos se lleven la mejor imagen de San Luis Potosí al disfrutar de este magnífico lugar, de los más bellos de México”… Al terrible Manolo le ofrecieron abrir la procesión silente montando brioso corcel, pero se negó porque lo suyo, lo suyo, es ir encapuchado. A caballo iría de “centurión” y se le enfrían las patitas… ¡Bárbaro!... HASTA LA PRÓXIMA.

