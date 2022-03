Se solicita mexicano por nacimiento para presidente

Mientras Lorenzo Córdova Vianello recordaba que a los 17 años conoció la Media Luna en Rioverde y acrecentaba su afición por el buceo, dio a conocer la firmeza de sus convicciones políticas que lo orientan a no buscar la presidencia de la república en las elecciones federales de 2024. “Todavía soy dueño de mi destino”, recalcó.

Presidente de la institución electoral más prestigiada en la historia de México reflexiona enseguida. “La única vez que busqué ser consejero del IFE no lo logré. Luego me invitaron a incorporarme. Y me invitaron también a presidir el INE y aquí estoy. Yo quiero dedicarme a la academia, regresar a mi plaza que tengo con permiso en la Universidad. Sí me han ofrecido la candidatura, pero yo les dije que no”.

La plática con Córdova Vianello fue informal. Pasaban las 4 de la tarde y terminó una larga plática con los consejeros locales del INE en San Luis Potosí. Fue entonces que empezó a fluir una inquietud en el reportero por saber qué opinan aquellos que se convierten en figuras que atraen el interés nacional para confiar una administración gubernamental con la misma esperanza que tenemos todos: resolver los problemas complicados del país en diferentes materias.

La explicación-pregunta sobre el tema fue escuchada por el presidente del INE con el mismo interés que pone en todo lo que se le expresa.

Del mismo modo, escuché sus argumentos para dejar a salvo su voluntad soberana para no entrar en un proceso electoral. Primero, dijo, “mi periodo concluye el 4 de abril de 2023, y la ley dice que no puedo figurar en ninguna elección antes de dos años. La elección sería dentro de ese periodo”. Segundo, continuó, “estoy decidido a dedicarme a la academia, a seguir dando clases”.

He tenido el tiempo suficiente para reflexionar en sus argumentos y sigo colocado en el mismo lugar que el miércoles pasado. ¿Por qué los ciudadanos de este país que observamos las figuras nacionales para descubrir a quienes tienen potencial para presidir el gobierno de la república no podemos hacer nada frente a la soberana voluntad del potencialmente elegido?

Visto desde el mismo ángulo, pero con algunas variantes, no hay posibilidad de enderezar ninguna ley porque estamos ante la expropiación de la voluntad popular por parte de los partidos para que sean solamente ellos, y solo ellos, quienes realicen las leyes y las modifiquen a su entera voluntad sin atender las sugerencias de quienes tienen capacidad de propuesta siendo ciudadanos comunes.

La próxima elección federal, para la cual faltan solamente dos años, no podría contar con los mejores valores políticos y electorales si antes no se modifica la ley.

Sin embargo, el proceso de selección interna de los varios partidos se encuentra en marcha y seguramente las postulaciones que veremos nada tendrán para el atractivo ciudadano.

Los partidos políticos, huecos, sin valores ciudadanos que mostrar, tratarán de conservar sus bancadas en los poderes legislativos federal y locales, para seguir estorbando el desarrollo de la ciudadanía desde las leyes que operan a su antojo y sin remedio.

AQUÍ NO SE HABLA DE GRANDEZA

En San Luis Potosí no se habla de grandes obras ni de importantes inversiones. Se anuncian acciones sociales de alcance muy limitado, de inversiones pequeñas y de acciones complementarias a obras que ya estaban hechas y cuya importancia poco o nada necesitaban para seguir siéndolo.

He insistido que a la vuelta de un centenar de días no se puede presumir ninguna obra acabada. Es demagógico pensar que en ese corto plazo el registro de los avances sea de una estatura final. No es el tiempo de la cosecha, pues, sino de la siembra y nadie le exige al gobierno en turno que demuestre lo contrario. Lo evidente es que se quiere el visto bueno popular con la inmediatez que lo reclama el ego y la soberbia.

Pese al cumplimiento en la entrega del Plan Estatal de Desarrollo y del conocimiento sobre sus “ejes rectores” que sirven de punto de referencia para la programación presupuestal y la creación de proyectos, todavía ninguna dependencia gubernamental tiene acabado su proyecto definitivo de obras o acciones a realizar porque no se puede ni se debe avanzar ahorrándose pasos que son indispensables.

Sin embargo, la armazón de las acciones estatales y municipales no ocurre todavía por las mismas razones expuestas. Se da la impresión de que la capacidad técnica del gobierno lo lleva por un buen sendero, pero también se dejan al descubierto elementos que son indicadores de la falta de un plan bien armado y con objetivos precisos.

A lo concreto. San Luis no tiene áreas de desarrollo industrial para cimentar un equis número de empresas porque la infraestructura no se construye de un día para otro. No existen estudios ecológicos que determinen el respeto por el ecosistema ni están disponibles fuentes de energía limpia que aseguren el respeto al clima, congruentes con las políticas que en los países de origen de las empresas son compromisos insalvables.

Ni siquiera se dispone de rutas de acceso bien construidas, con calidad, para permitir el constante flujo de materias primas, productos terminados y personal que trabaje en cada una de las plantas.

Nuestros problemas en materia agropecuaria suman miles. Casi tantos como zonas de producción tenemos. Las más de 300 mil hectáreas de temporal no disponen en este momento ni siquiera de la semilla suficiente para iniciar la siembra en el ciclo primavera-verano que está por iniciarse.

Se ha dicho hasta el cansancio que, si los campesinos no tienen recursos y no hay humedad en sus tierras para iniciar las siembras, tendrán que salir del estado en busca de trabajo en otros sitios del país o del extranjero. Ninguna acción gubernamental tiene previsiones al respecto.

San Luis Potosí no produce lo que consume. Su dependencia de otros estados, y aún del sur de los Estados Unidos, está suficientemente comprobada. Y nadie en el área administrativa del gobierno se ocupa de evaluar la situación y de elaborar los programas que permitan siquiera reducir el efecto de esa “herencia maldita” que por lo visto están dispuestos a conservar muy bien.

La minería en sus diferentes niveles y potencialidades dejó de ser el dinamo para el desarrollo de extensas regiones del altiplano. La subsistencia es posible gracias a las remesas de los potosinos radicados en Estados Unidos y tampoco existe un plan para que ese dinero genere nuevas fuentes de empleo.

Y, para colmo, la Huasteca Potosina vive hoy una crisis como nunca la había visto por la irresponsabilidad de los cañeros y los ingenios que operan en la zona, hoy con la sequía más importante en toda su historia. Lejos de responsabilizarse por lo que han hecho, los cañeros se dicen agredidos. Los mejores años han pasado para ellos y nunca invirtieron sus jugosas ganancias en algo que no fuera el derroche.

Es una tragedia lo que vive San Luis y un buen punto de partida sería reconocer que ante la gravedad de los problemas no disponemos de proyecto ni de programa y que bien harían los administradores de hoy en preparar suficientemente su defensa para el futuro.

EL COTARRO POLÍTICO

Primero permítame explicarle que no he tenido ningún percance vial en los días recientes. Sin embargo, estuve al tanto de en choque entre dos vehículos en la calle de Azufre entre Gaceta de México y Fidel Briano, calles que corresponden a Morales. Según el reporte de los participantes, el hecho ocurrió cerca de las 9 de la noche y eran las 11 y no aparecieron los agentes de la policía vial porque andaban de metiches en un crimen en conocida plaza de la avenida Salvador Nava Martínez… La gente llama al “089” que se anuncia con profusión en radio y nadie contesta. Lo comprobé yo mismo. Ni de milagro responden… Eso sí, buenos para presumir… Los caminos nacionales no son seguros por las noches y ahora parece que ni de día… Mientras tanto, el Congreso aprobó la creación de la Guardia Civil que tal vez incluya el famoso “swat” que impondrá el orden en nuestro territorio… Vamos creyéndoles… La Secretaría de Salud Federal ratificó ayer la nueva Semaforización Epidemiológica que regirá para San Luis Potosí y los demás Estados del país. El color en la Entidad potosina será el verde, de acuerdo con indicadores locales del comportamiento de la pandemia. En las próximas horas los Servicios de Salud y la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, anunciarán las medidas y restricciones sanitarias que entrarán en vigor a partir del próximo lunes 21 de marzo y hasta el domingo 3 de abril… El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona inauguró las nuevas instalaciones de la Secretaría de Turismo (Sectur) en Ciudad Valles, y al mismo tiempo dio a conocer el programa de las actividades turísticas por Semana Santa 2022 en todo el Estado. Durante el evento en el centro de la Huasteca, en Ciudad Valles, el mandatario dijo que se avanza en el proceso de acercar la administración pública a los ciudadanos, que son a quienes se debe atender con calidez y calidad… Pues el terrible Manolo dice que los vientos de esta temporada arrastraron papeles de dudosa procedencia y uno se le estampó en la cara. A como es de berrinchudo, yo los dejo…