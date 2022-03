Aunque el proyecto existe, al gobierno no le interesa

Las dificultades que en su vialidad presenta el tramo Querétaro-San Luis de la carretera 57 dieron pie a un proyecto para concesionar la construcción de una autopista de paga entre las dos ciudades, resolviéndose con ello anticipadamente el conflicto del que tuvimos noticia hace tres días por reparaciones en el tramo Santa María-San Luis.

Los primeros en conocer el proyecto han sido los constructores potosinos que de inmediato se apuntaron. El empresario Carlos López Medina conserva vigente un proyecto que el mismo nominó como “Las Cañadas” y cuyo trazo empieza en el poniente, atrás de Morales, y termina en la zona industrial, por donde se encuentran las dos armadoras de autos conocidas.

El proyecto de Las Cañadas termina justo donde empieza el trazo de una autopista de peaje entre San Luis Potosí y Querétaro, en el que seguramente estaría involucrado el joven empresario Vicente Rangel.

La necesidad de una autopista adicional entre Querétaro y San Luis Potosí tiene el grado suficiente para ser atendida con prontitud. No obstante, este proyecto, como otros que se manejan entre los gobiernos de los estados que forman parte de la Asociación Centro Bajío Occidente (ABCO) no han sido siquiera mencionados por el gobierno de San Luis Potosí a pesar de ser parte de esa asociación.





El gobernador Ricardo gallardo Cardona no asumía el cargo todavía cuando, el 14 de septiembre de 2021, los gobernadores Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de Guanajuato y Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, ambos del PAN, se reunieron en Gómez Farías, Tamaulipas, para dar el arranque de una autopista que denominaron Tam-Bajío, en un corredor que incluye, desde luego, a San Luis Potosí. El proyecto consiste en construir, operar, conservar y mantener la carretera de 106 km. de longitud, denominada autopista Tam–Bajío, que tendrá una inversión de 6 mil millones de pesos.





Contempla la construcción de 70 kilómetros de nueva carretera y la modernización de otros 30 kilómetros, para un total de 101 kilómetros entre El Mante y Tula; también se incluyen obras complementarias y un túnel de dos kilómetros de largo.





“Es una obra muy importante que permitirá disminuir los tiempos de traslado y los costos de transporte entre los puertos tamaulipecos de Altamira y Tampico y los centros de producción de Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro y Jalisco” informa el gobernador guanajuatense en su página de Internet, y agrega que “los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí, representan la principal región tractora y de exportación de inversión extranjera directa de México”.





En mi entrega anterior mencioné las acciones iniciadas por el gobernador de Nuevo León para unir las carreteras 57 en el tramo Matehuala-Saltillo con la Nacional en su tramo de Ciudad Victoria a Monterrey. En el caso de los gobernadores de Guanajuato y Tamaulipas, como el de Nuevo León, su intento es captar buena parte del flujo de las exportaciones del centro del país hacia los Estados Unidos.





El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, estima que el nuevo tramo que hoy se sabe comenzaría en las cercanías de San Roberto y de ahí a Galeana para concluir en Montemorelos, permitiría el paso de unos 8 mil tráileres y camiones de carga. Los gobernadores de Guanajuato y Tamaulipas quieren lo mismo, pasando por Tula y Victoria.





El futuro de la zona media de San Luis se disparará cuando exista una autopista a través de la Sierra Gorda de Querétaro que incluiría a nuestro estado a partir de San Ciro de Acosta, Rioverde, Villa Juárez y seguir el trazo ya existente hacia Tula y Ciudad Victoria. Pero de que las exportaciones de carga pesada pasan por San Luis, ¡pasan!





Nos guste o no nos guste, nos cuadre o no nos cuadre, San Luis no puede estar ausente de proyectos que impulsan el desarrollo económico. La ABCO no es una organización partidista y si se toma como tal por el partido que postuló a cada gobernador, la estamos cajeteando. No se trata de un asunto personal ni hay una campaña en marcha. Conviene pues que se levante la mira y compartir este tipo de proyectos que nos incluyen por razones de ubicación y características de nuestra industria. Hagamos la demagogia a un lado.





SI NO HAY PARTIDOS, HAY CIUDADANÍA





El rompimiento de una veda como la que el INE impuso previa a la consulta para la “revocación del mandato” presidencial, parece no tener importancia. Primero porque no se trata de una elección entre contrincantes. Dicho sin tapujos: es uno contra sí mismo. Pero como ejercicio para crear conciencia entre los ciudadanos vale la pena hacerlo.





La respuesta de los ciudadanos de México no es una reacción instantánea sin más motivación que una pregunta. Debe de ser consecuencia de juicios de valor que se resuelven en un momento dado.





El tema se presta para otras consideraciones adicionales. Pareciera que el desprestigio de los partidos políticos en México es más que una razón para regresar a la personalización del acceso al poder. El individuo que aspira a cualquier cargo debe tener una imagen construida delante de los electores para obtener su voto en las urnas. Esa es una aspiración que todos quisiéramos ver concreta en el futuro.





La reciente experiencia local a partir de una declaración impensada del ex secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tovías, sobre el proceso de descomposición que vive el PRI desde el sexenio estatal pasado, coloca en la mesa de los comentarios un proceso que es mucho más amplio y que debe analizarse con seriedad.





Es cierto que los partidos, sin excepción, andan mal. La percepción ciudadana es que no representan las aspiraciones ciudadanas y que sus contiendas internas no aportan resultados positivos para ejercer un buen gobierno. El ejemplo más claro lo vemos aquí, donde el gobernador Ricardo Gallardo Cardona negoció con el Verde Ecologista su registro como candidato y lo llevó al triunfo. Hasta entonces, el Verde no pasaba de ser un organismo de alcances muy modestos.





Si el INE no tolera el ejercicio ciudadano para formarse en la toma de decisiones en cualquier consulta, elección, o lo que sea, estaríamos perdiendo la ocasión de reconocer que ya no somos un conjunto de ciudadanos que, parodiando al presidente, actuamos como “borregos”. En todo caso, el resultado de la próxima consulta nos traerá una respuesta que tal vez sea sorprendente.





EL COTARRO POLÍTICO





La senadora Xóchitl Gálvez, hidalguense y panista, le vino a colocar el cascabel al gato. Sin aceptar del todo la tolerancia del panismo potosino frente al gobierno de Ricardo Gallardo, llamó a sus colegas a evaluar los resultados del primer año de gobierno y “romper” si no están conformes con ellos… La dirigencia del partido Movimiento Ciudadano en San Luis parece no tener los tamaños necesarios para “puentear” entre Nuevo León y Jalisco, como serían los planes entre los dos estados, gobernados por miembros de ese partido. La tirada serían las elecciones del 2024 y el objetivo sería influir en una gran mayoría de electores del norte de México… Vergonzoso el mensaje de respuesta al Parlamento Europeo. Nada más… Los choferes de servicio público de la entidad tendrán descuentos del 50 por ciento en el trámite de sus licencias de conducir. También se brindarán todas las facilidades a permisionarios y concesionarios al cubrir sus requisitos en la convocatoria al proceso anual de Revista 2022, adelantó el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona… “El nuevo Hospital Central se encuentra en el abandono total debido a que el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) no autoriza su equipamiento, no obstante que la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado entregó toda la documentación requerida y ha cumplido los requisitos establecidos en los ordenamientos correspondientes. Integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social presentarán un exhorto para que sea puesto a consideración del Pleno, dirigido al INSABI a fin de que ya no ponga trabas y obstáculos y considere en su Presupuesto el recurso necesario para el nosocomio, considerado entre los más importantes del centro del país”… Esto dice un comunicado de la legislatura local, impaciente ante la indiferencia federal… El terrible Manolo dice que son chin… del INSABI. Faltaba más… HASTA LA PRÓXIMA.





