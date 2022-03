Para otros, el tiempo es oro

El 15 de septiembre del año pasado, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes del gobierno federal actualizó un proyecto que convoca la construcción de la autopista Interserrana para conectar la carretera 57 en su tramo Matehuala-Saltillo con la carretera Nacional en su tramo Ciudad Victoria-Monterrey, cuyo propósito fundamental es disminuir tiempos de recorrido entre el centro de México y la frontera con Estados Unidos. El proyecto deberá estar concluido en diciembre de 2025 con una inversión total de 19,000 millones de pesos.

Se trata de una licitación internacional de un proyecto “público y privado” que “consiste en la construcción, operación, mantenimiento, conservación y explotación de una autopista de altas especificaciones tipo A4 de acuerdo con la normatividad vigente de la SCT, de 103.22 km. Con una velocidad de diseño de 110 km/h, con 2 carriles por sentido y un camellón central de 1 metro por sentido para un ancho de sección de 21 metros. El trazo contará con 49 puentes y un túnel de 340 m. La autopista interserrana es un proyecto que busca conectar la carretera Matehuala-Saltillo con la carretera de Ciudad Victoria-Monterrey. El proyecto permitirá reordenar el tránsito de carga que proviene del centro del país hacia la frontera de Nuevo León y Tamaulipas”, informa la dependencia federal Proyectos México a través de la web. Con algunas variaciones, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda ha integrado las partes fundamentales y los propósitos de lo que es un proyecto inicialmente federal, para enriquecer su plan de crear una extensa área de desarrollo económico de su estado que incluye el reforzamiento de la aduana en Colombia, punto fronterizo de Nuevo León con Estados Unidos, incluyendo un aeropuerto específicamente al transporte de carga en el mismo lugar.

¿Por qué le planteo esta historia? Por una razón muy sencilla. Mientras en San Luis Potosí perdemos el tiempo en chismes de vecindad y pleitos callejeros sin relevancia, nuestros vecinos ven el futuro con más claridad.

Hombre, ni siquiera somos capaces de realizar la ampliación de la carretera a Villa de Reyes, hasta los límites con Guanajuato en espera de que el vecino estado haga lo propio de San Felipe a Silao, luego a Irapuato y de ahí a Morelia y a Lázaro Cárdenas, de donde ya proviene una gran cantidad de camiones de gran capacidad de carga que se dirigen a la frontera con Estados Unidos y de ahí a todo el Este del vecino país. Disponemos de una vía rápida de Cerritos a Tula y Ciudad Victoria, de ahí a otros puntos cercanos de la frontera norte como son Reynosa y Matamoros. ¿Saben acaso nuestros sapientísimos políticos en el poder que por el libramiento oriente de la carretera 57 circulan diariamente 11,000 tráileres en promedio? ¿Qué por el mismo sector pasan en total unos 30,000 vehículos de todo tipo? ¿No se les ocurre nada?

Bueno, pues mientras le piensan, déjeme decirles que nuestro estado es cruzado por dos vías férreas de primer orden, que podemos ir a Tampico y a la frontera con ese tipo de transporte. Ojalá algo se les ocurra en los próximos meses.

TRÁFICO LENTO, TEDIOSO Y PÉRDIDAS ECONÓMICAS

El retorno a clases presenciales en planteles escolares de todos los niveles educativos en San Luis Potosí, capital, demostró que sin un proyecto de fondo no se resolverá jamás el conflicto vial que se traduce en un tráfico lento, tedioso, con pérdidas económicas cada vez mayores.

A partir de la semana pasada -última del mes de febrero- calles, avenidas y vialidades de velocidad media se vieron inundadas por miles de vehículos que complicaron el tránsito mientras los elementos de las corporaciones de seguridad vial de los municipios conurbados disimularon su presencia y se colocaron en sitios desde los que sus patrulleros se dedicaron a observar el grave problema que vive la ciudad por la ausencia de un plano rector que hubiera ahorrado los conflictos actuales.

En el estado de San Luis Potosí se encuentran registrados 1,015,343 vehículos de diferentes tipos y somos 2,822,255 habitantes según el censo de población de 2020. Esto quiere decir que tenemos un vehículo por cada tres habitantes. Confluyen cotidianamente a la ciudad capital del estado los habitantes de los municipios de San Luis Potosí, 911,908 personas; más 332,072 de Soledad de Graciano Sánchez; 5,050 de Cerro de San Pedro; 58,069 de Mexquitic de Carmona; 52,912 de Villa de Reyes; 27,386 de Zaragoza y 18,206 de Villa de Arriaga. Esto nos da un total de 1 millón 405 mil 603 personas que eventualmente necesitan desplazarse por la zona urbana de la capital.

Si atendemos a la misma proporción que existe en el estado entre habitantes y vehículos, concluiremos que en esta ciudad deben circular un promedio de medio millón de autos, camionetas, etcétera. Si agregamos las motocicletas y las bicicletas, el asunto se complica sin duda. Los errores iniciaron desde los años sesenta del siglo pasado, cuando la mancha urbana comenzó a crecer exponencialmente. En solamente 60 años nuestra planta urbana creció cuatro veces hasta alcanzar más de 300 kilómetros cuadrados. ¿Imagina usted lo que eso significa?

Además de la crisis de servicios de agua potable, drenaje, pavimentos etcétera, resulta que nuestros ilustrísimos fraccionadores, constructores de vivienda, se aprovecharon de sus relaciones cercanas con funcionarios municipales y, así, esta ciudad, es un laberinto sin un plano rector. Los sucesivos ayuntamientos, unos 20 aproximadamente, tuvieron en la mira la venta de permisos de uso de suelo como una fuente principal de ingresos, sin importarles las consecuencias de su soberbia pendejez.

Empleados y trabajadores de las empresas de la zona industrial, ubicada al sureste, viven en el norte y el noroeste de la mancha urbana y han de trasladarse al menos 10 kilómetros para llegar a su fuente de empleo y otros tantos de regreso a casa. Y las vías principales son solamente tres que confluyen en una y por lo menos dos veces por día la carretera 57 se convierte en área de conflicto.

Bueno, pues si Ricardo Gallardo Cardona y Enrique Galindo Cevallos se hacen los graciosos y escurren el bulto, llegaremos a ver el día que las empresas extranjeras, tan codiciadas por los estados vecinos, levanten sus tiliches y se vayan a otra parte. ¿Qué tienen qué decir?

EL COTARRO POLÍTICO

La muerte el exlegislador local Pedro Carrizales en una carretera fronteriza fue informada oficialmente por cuatro fiscalías, las de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí, como consecuencia de un accidente vial. Como algunas otras acciones del legislador, el misterio rodea su fallecimiento dado que el vehículo que conducía apareció quemado. Ojalá se aclare… El diputado local del PAN, Rubén Guajardo Barrera, asume el papel de vocero oficioso para informar que se percató de un video grabado por Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo del INE en San Luis Potosí, con una trama que revela la promoción que realizan supuestos miembros de Morena para que apoyen la permanencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en el cargo para el que fue electo por seis años, periodo que cubrirá a cabalidad por disposición constitucional. El tema, dice el legislador, es que el INE determinó un periodo de “veda” durante la cual ninguna organización política debe de hacer promoción, ante la consulta que en cosa de un mes ocurrirá en todo el país… La consulta para “la revocación del mandato” es una réplica del invento “chavista” venezolano que para nada sirve… El chiste es quemar incienso… Yo le pido encarecidamente que se acomode para leer esta chulada de párrafo de un boletín sin número de la legislatura local, dado a conocer ayer: “Los integrantes de la comisión legislativa (Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral) mencionaron que, las propuestas recogidas durante los foros serán analizadas y se buscará para que puedan incluir en la reforma de la Ley Estatal Electoral, pues San Luis siempre se ha caracterizado por tener una Ley Electoral de avanzada, que ha servido como ejemplo nacional en términos de democracia”... Ni vergüenza les da… La verdad el alcalde Enrique Galindo Cevallos no encuentra por dónde empezar. Si a tapar baches, con dos colonias se cansaron, si con patrullas, no hay lana para más, si con limpia, la suciedad nos llega por todos lados. Sin embargo, es cosa de acciones y más acciones. A ver… Entre tanto, el terrible Manolo espera que los vientos de esta temporada no le vuelen la cabellera porque lo dejan irreconocible… HASTA LA PRÓXIMA.









