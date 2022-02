Un grito de auxilio en la Huasteca Potosina

La zona Huasteca de San Luis Potosí ocupa 11,409 kilómetros cuadrados que representan un 18.3 por ciento de la superficie total del estado. La mayoría de la zona se ubica en la falda oriente de la Sierra Madre Oriental, bañada por la humedad que cubre la planicie costera del Golfo de México. La riqueza natural de la región es un potencial para el desarrollo de actividades turísticas y, sin embargo, hoy está en grave riesgo de convertirse en un páramo yermo gracias a la inconsciencia de los cañeros que extraen hasta el 75 por ciento del agua que escurre por los ríos que le cruzan.

Los habitantes de los 18 municipios reconocidos como “Huastecos” no encuentran la instancia que haga respetar el flujo de las aguas que hace años son extraídas por los cultivadores de caña que se encuentran en terrenos aledaños a los lechos. Así se pierde más del 70 por ciento del líquido en un cultivo que cada vez reduce su consumo por los daños que el azúcar causa a la salud de los mexicanos y por la aparición de edulcorantes sustitutos y menos dañinos.

Este año la sobre explotación de los ríos por los cañeros causa la desaparición temporal de la cascada de Tamul formada por aguas del río Santa María al precipitarse sobre el río Gallinas, lo cual es motivo de preocupación para los habitantes del municipio de Aquismón, cuyas autoridades no atinan a realizar acciones contra los cañeros asociados en dos grandes grupos, los ejidatarios y los pequeños propietarios.

Una revisión especializada es urgente porque la Huasteca resiente los daños que los cultivadores causan al medio ambiente. La impunidad con que operan las organizaciones de cañeros se finca en la política por sus filias con los partidos y el respaldo que obtienen para que varios de sus socios sean alcaldes o miembros de los ayuntamientos en la región.

Los bosques paulatinamente desaparecen por la acción de bandas de explotadores de maderas de gran valor que se comercializan en las principales zonas urbanas de México. El paso frecuente de camiones cargando madera obtenida sin los permisos correspondientes, impacta poco a poco el clima de la región y la resta la riqueza natural que, ahora, beneficia a grupos privilegiados que no necesariamente radican en la zona.

Por muchos años marginada del resto del estado, especialmente por los grupos de poder radicados en la capital del estado, la Huasteca Potosina hoy padece un clima de inseguridad que expulsa a familias radicadas en Ciudad Valles o en otras cabeceras de la región, lo que obliga la presencia de corporaciones federales y estatales para tratar de controlar la situación. Nunca, como ahora, ha sido más estentóreo el grito pidiendo auxilio por parte de los habitantes que no encuentran la instancia adecuada que resuelva la complicada problemática huasteca.

Además del potencial turístico de esa parte de San Luis Potosí, la cercanía con el importante puerto de Tampico pudiera sustentar el desarrollo industrial en la zona de Ciudad Valles, Tamuín y Ébano, en un corredor que dispone de buena infraestructura empezando por la existencia de un aeropuerto en Tamuín, el paso de la vía San Luis-Tampico que ofrece conexiones a Aguascalientes, a la frontera norte y al centro del país. Falta saber si la capacidad de gestoría del gobierno del estado logra consolidar todas las posibilidades que tiene la mejor zona del territorio potosino.

HERENCIA SIN TESTAMENTO

Está e moda sacarle al bulto cuando el peso de las responsabilidades adquiridas al asumir cualquier cargo rebasa el nivel de capacidad que tienen los que eluden el cumplimiento del deber. Si en algo se parece esta situación a la narrativa del “principio de Peter”, no es mera coincidencia pues parece haber encontrado una demostración ejemplar en nuestro medio.

Uno descubre el nivel de incompetencia de funcionarios y empleados de la administración pública cada vez que voltean para atrás y señalan culpables entre sus antecesores. La esperanza de ver resueltos los añejos problemas de una ciudad o de un estado como el nuestro languidece cada vez que las expresiones de incapacidad se excusan con señalamientos que ya forman parte e la historia. Florecen entonces ideas que tienen qué ver con el proceso metódico de la ciencia planteado a través del análisis, de la síntesis, de la hipótesis, de la tesis y hasta de la antítesis, queriendo encontrar soluciones a nuestro alcance en un tiempo razonable.

Sin embargo, la administración del espacio y del tiempo en nuestra ciudad y en el estado se complica cada vez más porque perdemos oportunidades de avanzar en la superación de los grandes y graves problemas que se acumularon durante más de medio siglo por razones políticas. El conflicto en San Luis no ha desaparecido y por momentos parece resurgir con nuevos bríos a través de señalamientos intercambiados entre los actores que llegan a la escena pública con objetivos distintos, alejados de las posibles soluciones que, repito, no son planteadas por la incompetencia de los gobernantes elegidos y sus respectivos equipos de colaboradores.

El pavimento destrozado aparece en el 99.99 por ciento de las calles y avenidas de la ciudad. La insuficiente red distribuidora de agua potable y el pésimo drenaje para desecharla tras su consumo, pero también la pobreza que azuela nuestras regiones y la migración constante de familias enteras a otras zonas del estado, del país o del extranjero son una consecuencia esperada, son una demostración indudable de la incompetencia que caracteriza el quehacer gubernamental en el estado.

El diseño de un plan de trabajo no se puede confiar a quienes no están capacitados para hacerlo. Su elaboración no puede ni debe ser resultado de una convocatoria a la “participación democrática” de políticos, grupos o sectores porque no se trata de quehaceres políticos sino de la organización del quehacer público apegada a la técnica que proviene del conocimiento y de la inteligencia bien seleccionados. Las ausencias de planes y programas para el manejo de los recursos del erario con referencia al tiempo de ejecución y las maneras de aplicación hacen que atestigüemos cotidianos altibajos que postergan en el tiempo la solución aspirada.

Ningún gobernador lo había sido antes de su toma de posesión. En este momento no existe un alcalde, entre los 58 que fueron electos el año pasado, que haya sido reelecto. La inexperiencia es el sello que comparten todos. La única aspiración compartida por todos es allegarse recursos para sobrevivir el resto de su existencia, afán que es entendible pero que ni siquiera eso motivó a los del pasado ni a los presentes, a encontrar una recompensa legal que asegure su decorosa subsistencia una vez concluida la función para la que fueron electos.

Entender que son razones humanas las que socavan el imaginario prestigio de la función pública pudiera significar algo el día que desde el gobierno y desde las presidencias municipales comiencen a fluir planes y acciones que alivien la densa problemática de San Luis Potosí. La única forma de reconocer el principio de este proceso será el registro estadístico de una disminución significativa de los índices de pobreza. Lo demás, es demagogia pura.

EL COTARRO POLÍTICO

Como si de veras fuera un personaje importante en la vida pública del estado, la misteriosa desaparición del exdiputado local Pedro Carrizales “El Mijis” ha sido causa para un escándalo mediático a nivel nacional. Versiones van y vienen mientras recuerdo que cuando menos una ocasión hubo en el pasado que el perdido reapareció del mismo modo en que se perdió. Si aparece, como es seguro, el enojo de la gente y de los medios que lo extrañaron será la mejor paga para alguien que se ha ganado a pulso el adjetivo de embustero… El presidente del Colegio de San Luis, David Eduardo Vázquez Salguero, estimó que los cambios dados a conocer por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona “si están funcionando y transitan hacia nuevos caminos para lograr el éxito”… Por su parte, el Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) Alejandro Zermeño Guerra, estima que los nombramiento de Juan Carlos Valladares Eichelmann en la Sedeco, y de Juan Carlos Torres Cedillo en la SEGE, tienen en cuenta los retos en dos rubros de suma importancia para el Gobierno, como es la educación, factor preponderante para el desarrollo, y la atracción de inversiones, indispensable para el fortalecimiento de la economía… Reza un boletín del Congreso del Estado: “En reunión de trabajo, las y los integrantes del Comité de Reforma para la Competitividad y Desarrollo Sustentable del Estado acordaron se debe integrar dentro de los temas de la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, una iniciativa que pretende reformar la Ley de Turismo del Estado para definir el turismo cultural y el turismo natural”… No es por fastidiar ni por dármelas de muy chingón, pero quien se encargue de definir uno y otro se las verá negras. Para cerrar con broche de oro la legislatura informa que: “Dicha propuesta, busca que la Secretaría de Turismo tenga atribuciones para la promoción turística de áreas naturales y áreas culturales del estado, las cuales, en su mayoría, se encuentran en zonas con población indígena, por lo cual es importante se someta a la consulta para que expresen su opinión al respecto”… ¡Sopas Perico!... ¿Y si los pueblos indígenas dicen que no?... Por lo pronto yo me voy con el terrible Manolo a buscar un “ponchecito” con tanguarniz” para mitigar este méndigo frío… HASTA LA PRÓXIMA

